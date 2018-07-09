11:27 09 июля

Вовсе не Сирия и не Украина: Что нужно Трампу от Путина?

В отношении Украины и Сирии в данный момент сложился некий паритет, нарушать который пока не хочет ни один из глобальных игроков. А вот вокруг Ирана ситуация продолжает накаляться и кризис там находится лишь в начальной стадии.

Укрепление Ирана в Сирии вызывает большое беспокойство в Израиле, которое через лоббистов передается в Вашингтон и приводит в действие политические механизмы. Как следствие, США в одностороннем порядке выходят из "ядерный сделки" с Тегераном и готовят для него новые санкции. А вместе с тем, начинают оказывать давление на ближайших союзников с требованием сделать то же самое.

Однако это давление пока не приносит ожидаемого результата. Европа официально заявила, что не только не выйдет из сделки с Ираном, но и защитить свои компании от возможных санкций со стороны США. Попытки изоляции Ирана на этот раз, видимо, потерпят крах.


А тем временем, Иран находится в шаге от того, чтобы получит долгожданный выход к Средиземному морю через Сирию и именно это попытается предотвратить Трамп в ходе переговоров с Путиным.



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Комментарии 5

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  1. Vard Сегодня, 09:06
    Иран шаг за шагом добивается своего... Без суеты... Крика и шума... Похоже у его хорошие учителя...
    Vard
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:24
    Вовсе не Сирия и не Украина: Что нужно Трампу от Путина?
    Ему надо просто МОЛЧАНИЕ. Стоит же "темнейшему" просто заикнуться, что Россия таки оказала поддержку Трампу на выборах и всё...нет Трампа
    svp67
  3. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 09:33
    Судя по "инсайдерскому" акценту автор явно пропагандист...
    Вождь краснокожих
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:55
    Иран находится в шаге от того, чтобы получит долгожданный выход к Средиземному морю через Сирию и именно это попытается предотвратить Трамп в ходе переговоров с Путиным.
    Мое мнение, что Путин не пойдет на сделку с Трампом. России это политически не выгодно!
    Симон
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:24
      Цитата: Симон
      России это политически не выгодно!

      а решение вопроса Украины разве не жизненно необходимо? Это наиглавнейший вопрос России!
      Silvestr
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