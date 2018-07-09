Вовсе не Сирия и не Украина: Что нужно Трампу от Путина?

В отношении Украины и Сирии в данный момент сложился некий паритет, нарушать который пока не хочет ни один из глобальных игроков. А вот вокруг Ирана ситуация продолжает накаляться и кризис там находится лишь в начальной стадии.



Укрепление Ирана в Сирии вызывает большое беспокойство в Израиле, которое через лоббистов передается в Вашингтон и приводит в действие политические механизмы. Как следствие, США в одностороннем порядке выходят из "ядерный сделки" с Тегераном и готовят для него новые санкции. А вместе с тем, начинают оказывать давление на ближайших союзников с требованием сделать то же самое.



Однако это давление пока не приносит ожидаемого результата. Европа официально заявила, что не только не выйдет из сделки с Ираном, но и защитить свои компании от возможных санкций со стороны США. Попытки изоляции Ирана на этот раз, видимо, потерпят крах.





А тем временем, Иран находится в шаге от того, чтобы получит долгожданный выход к Средиземному морю через Сирию и именно это попытается предотвратить Трамп в ходе переговоров с Путиным.









