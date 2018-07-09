Святые либеральные лобстеры

Известно, что наши либералы любят кушать лобстеров, импортных ракообразных. Кушанье это дорогое, но вы когда-нибудь видели бедного либерала? И внешне они выглядят как этакие дорогие, но безобидные лобстеры: выступают всегда за всё хорошее и против всего плохого, во всяком случае, по телевизору. Тем выразительнее приступы истерии, поражающие иногда этих святых политиков.В пятничной программе «60 минут» от 6 июля случился такой скандал между Василием Волгой, левым политиком, спасшимся в России от бандеровцев, и либералом Николаем Рыбаковым, нашим телеяблочником. Анализируя события на Украине, Волга сказал о предательстве тамошних либералов, поддержавших ярых националистов в их госперевороте и захвате власти. Это вызвало истерику у Рыбакова, который тут же изложил святую программу как бы всех либералов: токмо права человека и закон во имя этих самых прав человека.Причём Рыбаков сразу же продемонстрировал всю лживость этой либеральной концепции: отказал в правах человека Василию Волге, сказав, что он несёт бред, и пытался своим криком заткнуть ему рот. А потом обвинил самого Волгу как политика и его товарищей в произошедшем на Украине: они сами во всём виноваты, раз допустили к власти коррумпированного Януковича. Заметим, бандеровские нацисты не виноваты, они как бы в своём праве, либеральный Запад не виноват, его «печенья» на Майдане наши Рыбаковы никогда не видят, а вот Волга виноват, хотя он в тюрьме сидел при коррумпированных режимах на Украине.Почему у Рыбакова виноват Волга? Это не праздный вопрос: наши святые лобстеры всегда с пеной у рта набрасываются в подобных случаях на любого «Волгу», сразу забывая о правах человека и превращаясь в хама. Василий Волга сказал правду о предательстве либералов на примере Украины, когда политическая ситуация заставила всех переходить так или иначе от слов к делу. А правду святые либералы не любят, факт.Об этом как о некоем парадоксе писала какое-то время пресса: украинские записные либералы сидят в Верховной раде рядом с откровенными нацистами и чувствуют себя вполне комфортно. Потом перестала писать, ибо они стали неразличимы. Ставшие депутатами Рады журналисты Мустафа Найем, Сергей Лещенко и многие им подобные, они ведь считались когда-то либералами. Сегодня Михаил Погребинский, киевский политолог, этого Мустафу и Сергея называет просто фракцией Госдепа США в Раде.В чём причина подобных скандалов с нашими, прости господи, либералами? Потому что они считают себя особенными, как бы святыми политиками, токмо о правах человека беспокоящимися, и вдруг говорят о политическом предательстве либерала! Кстати, многие политики считают поэтому наших либералов поддельными, религиозной сектой, никакого отношения к реальному политическому либерализму, с приматом индивидуализма, личной и предпринимательской свободы, не имеющей. Вот Николай Злобин, то ли наш историк, то ли американский политолог, действительно либерал, так от него словечка о правах человека и демократии не услышишь, токмо о праве сильного, и горе тому, кто слаб.В чём причина такой острой реакции наших святых либералов на Василия Волгу? Он сказал о предательстве и наших святош, он сказал ведь не только об Украине, но и о Горбачеве, который сдал страну под разговоры о правах «общечеловека», и о предательстве наших либералов в 90-е годы, отдавших страну после Горбачёва на разграбление Западу и своим Ходорковским. Либералы часто предают, когда переходят от слов к делу, и события на Украине в очередной раз это подтвердили. Поэтому многие их не любят, а они, говоря о святых правах человека, многим в них наотрез отказывают. Что и подтвердил инцидент в «60 минутах».Василий Волга рассказал, как тамошние либералы сдали Украину бандеровцам по просьбе своих старших европейских и американских товарищей, госдеповский куратор Виктория Нуланд даже сумму назвала: за 5 млрд. долларов сдали Украину Западу тамошние либералы под колонию и плацдарм «чего пожелаете». Это по сути, а формально там и «революция гидности», и национальная демократия (для бандеровцев), и всё по закону, который всё-таки умудрились принять остатки Верховной рады из-под палки, а иногда из-под дула автоматов нацистских боевиков. Подготовленных, между прочим, в Польше, в Литве и в других «либеральных демократиях».В якобы «законности» состоит другая «фишка» наших либеральных лобстеров. О том, что скрывается за ней, проговорился другой наш телелиберал Борис Надеждин, когда сказал, как он «оптимизировал» свои доходы от бизнеса в 90-е годы: по принятому закону! То есть сначала нужно принять закон, чтобы потом спокойно уже «оптимизировать»: как умно! Бандеровцы на Украине свои «законы» сразу на поток поставили, поэтому все преследования, беззакония и бандитизм у них происходят сегодня «по закону». Впрочем, честь этого открытия принадлежит фашисту Бенито Муссолини: «Друзьям – всё, остальным – закон!»В чём особая прелесть Рыбаковых? С невинным видом они нам сказки рассказывают о правах человека, о том, что нужно уважать тех, кто тебя не уважает, потому что мы должны быть «выше», и как бы не подозревают, что за эти сказки потом придётся платить, как за сказки Горбачёва. Поэтому нашего Рыбакова вполне можно назвать преемником дел и дум Горбачёва.А как эти святые люди любят народ! Послушаешь, так либерал – это последнее прибежище для народа! Гайдар, токмо ради выплаты пенсий, предлагал приватизировать и раздербанить «Газпром», и только по счастливому стечению обстоятельств не успел «отдать «Газпром» народу». Успел бы – не было бы экономического подъема России в нулевые годы.Прелестна их внезапная близорукость, сменяющая вдруг дальнозоркость, впрочем, объясняемая народной пословицей: либерал либералу глаз никогда не выклюнет. Есть ведь и либеральные ультрас вроде «эха в дожде» и отдельных «ваток», позволяющие себе и кощунства, и многие оскорбления «прав человека», но вы когда-нибудь видели, чтобы Рыбаковы возмутились и осудили их? Я вот не видел. Они тонко чувствуют родственные души и защищают права идейно близких им. Поэтому какие «права» могут быть у Василия Волги или журналиста Кирилла Вышинского? Совсем другое дело – права режиссёра и «правосека», бандеровца Олега Сенцова.Есть политики «левого» спектра, социалисты вроде Волги, есть политики «правого» спектра, разного рода консерваторы, есть нацисты, маскирующиеся под «национальных демократов», а есть святые либералы, то ли правда верующие, то ли тоже маскирующиеся. Они обрушили идейные основы Российской империи, потом России-СССР, как они исторически сформировались, они поддерживали Горбачёва и управляли им исподволь, потом «оптимизировали» страну в 90-е годы, и вот опять заявляют о своей святости и праве поносить и затыкать рты несогласным с ними «Волгам». И ни словечка из себя так и не выдавили об исторической ответственности их партии за политические падения России.Причём всегда выясняется, когда доходит до дела, что их единственная святая ценность – это Запад со всеми его… недостатками. По Достоевскому: наш либерал европейскому всегда сапоги вычистит, из века в век ничего не меняется! Поэтому они и бандеровскую Украину всегда поддерживают как западную полуколонию, «цэевропу», где исполнилась, в принципе, мечта нашего либерала. А Россию обвиняют в нарушении международного права, они так считают, вернее, повторяют западные штампы, потому что международная бабушка ещё надвое сказала, кто в действительности нарушает международное право, «сменяя режимы» с помощью «печенья».Этот наш святой либерализм, в лучшем случае, политическая шизофрения, но и в лучшем своём случае он ведёт к расколу и распаду народа и страны, как это происходит сегодня на Украине. Об этой опасности и сказал Василий Волга: мы ведь практически один народ, и наши либералы точно такие же, как на Украине, сама Украина напоминает Россию в миниатюре. И как нам лечить истерию Рыбаковых? Или с их святой помощью Запад всё-таки затащит и нас в «Украину»?