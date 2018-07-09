Подводные бойцы дуче. Как зарождалась 10-я флотилия MAS

После Первой мировой войны и распада Австро-Венгерской империи геополитические амбиции Италии существенно возросли. В этом не было ничего удивительного, поскольку из относительно сильных стран на Адриатическом побережье осталась лишь Италия. Балканские владения Австро-Венгрии вошли в состав Государства словенцев, хорватов и сербов (затем – Королевство сербов, хорватов и словенцев) и, хотя ГСХС получило при своем создании весь австро-венгерский флот, тягаться в Адриатике с Италией молодая страна не могла. На некоторое время в Риме успокоились с разработками в сфере подводных диверсий, поскольку противостоять в Адриатике было больше некому.С приходом к власти фашистской партии Бенито Муссолини ситуация стала меняться. Фашистская Италия все активнее демонстрировала свои имперские амбиции. Дуче хотел видеть свою страну наследницей Римской империи, властительницей не только Адриатики, но и всего Средиземноморья и Восточной Африки. На африканском средиземноморском побережье кроме Ливии его интересовал Тунис, в Восточной Африке – Эфиопия и Судан, а Албанию и Югославию он также считал исключительной зоной итальянского влияния. Со второй половины 1920-х гг. фашистская Италия приступила к масштабному укреплению своих вооруженных сил, в том числе и военно-морского флота, которому уделялось особое внимание. Ведь Италия продолжала считать себя морской державой и собиралась стать достойным конкурентам другим европейским колониальным империям.С начала 1930-х гг., на фоне дальнейшего обострения мировой политической ситуации, Италия практически открыто взяла курс на завоевание Эфиопии (Абиссинии). С 1934 г. итальянский генеральный штаб начал разработку плана военной операции. Одновременно на дипломатическом уровне обеспечивалось невмешательство европейских держав в политику Италии в Восточной Африке. Уже 7 января 1935 года Италия подписала с Францией особое соглашение, согласно которому взамен на поддержку французской политики в Европе получала несколько островов в Красном море, а главное – возможность использования в своих целях французского участка железной дороги Джибути – Аддис-Абеба. Таким образом, Франция фактически давала добро на захват Эфиопии, поскольку французскому руководству было понятно, что железная дорога будет использоваться для обеспечения итальянских войск, которым предстояло развернуться на эфиопском направлении.Итальянская кампания в Восточной Африке требовала от Рима не только наличия совершенного военно-морского флота, но и готовности к возможному столкновению с британскими королевскими военно-морскими силами – самым мощным на тот период флотом в мире. Не стоит считать итальянских адмиралов и старших офицеров того времени безумцами – они прекрасно понимали, что в прямом столкновении с британским флотом итальянские военно-морские силы будут обречены. Единственным выходом могло быть лишь использование таких методов и такого оружия, которые бы лишали «британского льва» его закономерных преимуществ. Здесь итальянское командование и вспомнило о «людях – торпедах» времен Первой мировой войны и о знаменитой диверсии Раффаэле Россетти и Раффаэле Паолуччи.Лейтенант Тезео Тезеи (1909-1941) был молодым офицером итальянского военно-морского флота. В 1931 году он окончил Военно-морскую академию в Ливорно, в 1933 г. – военно-морскую инженерную школу в Неаполе, а подводными торпедами заинтересовался еще раньше, в 1929 году. Несмотря на возраст, Тезеи подавал очень большие надежды – молод, любознателен, талантлив, со склонностью к авантюрам и риску. Он с очень большим интересом изучал работы по конструированию и применению подводного оружия, которое могло бы дать Италии большие преимущества в неминуемой морской войне с британцами. Днями и ночами думал Тезеи над тем, как дополнить и улучшить проект Россетти и Паолуччи.На помощь офицеру пришел другой выпускник Ливорнской военно-морской академии – Элиос Тоски (1908-1989), который после окончания академии продолжал учебу в Генуэзском университете. Тоски тоже был талантливым военно-морским инженером. Вместе с Тезеи они прекрасно дополняли друг друга, начав разработку нового проекта на военно-морской базе в Специи. Смысл проекта заключался в том, чтобы модернизировать аппарат Россетти и сконструировать такой механизм, который бы позволял двум водолазам плыть, продвигаясь к назначенной цели, атаковать цель, находясь при этом под водой, и самим оставаться живыми, благополучно эвакуировавшись с места проведения операции.Изобретенный Тезеи и Тоска аппарат походил на крохотную подводную лодку, был оснащен электрическим двигателем и рулевым устройством. Главное отличие от подводной лодки заключалось в том, что в аппарате Тезеи-Тоска экипаж находился не внутри, а снаружи, как всадники. Боевые пловцы могли бы опускаться на глубину до 30 метров, совершая любые диверсионные действия.Начальник генерального штаба ВМС Италии адмирал Каваньяри сразу же одобрил идею Тезеи и Тоска и распорядился построить на заводе в Специи два опытных экземпляра подобного аппарата. Их сделали всего за два месяца, а на испытаниях, которые принимал адмирал Фалангола, аппараты показали себя очень хорошо, после чего морское командование решило приступить к отбору и подготовке добровольцев из числа офицеров ВМС Италии. В состав первой группы входили, кроме Тоска и Тезеи, старший лейтенант Франдзини, лейтенант Стефанини и гардемарин Чентурионе. Поскольку Тезеи и Тоска часто находились в плавании, общее руководство подготовкой пловцов осуществлял капитан 2-го ранга Каталано Гонцага. Однако война в Восточной Африке оказалась неожиданно быстрой, в связи с чем итальянское командование временно отказалось от дальнейших изысканий в направлении подводного оружия. Они продолжились в 1939 году, после серьезного обострения мировой политической обстановки. В том же году была создана 1ª Flottiglia Mezzi d’Assalto – 1-я военная флотилия, которая в 1941 году была переименована в 10-ю флотилию MAS. Она была размещена в Специи, а ее командиром назначен капитан 2-го ранга Паоло Алоизи.Флотилия подразделялась на четыре группы. Первая группа надводных работ включала маленькие быстроходные катера, модель которых была разработана генералом авиации герцогом Амедео д'Аоста. Катер был начинен взрывчаткой, которая срабатывала, когда катер врезался в цель – вражеское судно. Рулевой катера за несколько секунд до столкновения должен был выброситься в море. Вторая группа включала человекоуправляемые торпеды, разработанные Тезеи и Тоска. На вооружении третьей группы находились специальные малые субмарины. Четвертая группа, известная также как «группа Гамма», была укомплектована боевыми пловцами – добровольцами из личного состава ВМС, отличающимися своими прекрасными физическими и морально-психологическими качествами. Таким образом, в составе итальянского военно-морского флота было создано уникальное подразделение, способное к выполнению самых невероятных задач.Доставку управляемых торпед в район их применения предстояло осуществлять подводным лодкам «Идире», «Гонар» и «Шире», которые были оснащены специальными контейнерами для нового оружия. Боевые пловцы могли доставлять специальные 2-килограммовые заряды «Чимиче» и 4,5-килограммовые «Баулетти». Каждый боевой пловец мог доставить к цели до пяти зарядов, при этом «Чимиче» был оснащен взрывателем замедленного действия, а «Баулетти» крепился к днищу судна во время его стоянки в порту, а взрывался после того, как корабль набирал определенную скорость, уже находясь в море. В результате подрыва с помощью «Баулетти» корабль противника тонул, при этом не представлялось возможным установить причину гибели судна.10 июня 1940 года Италия официально объявила войну Великобритании и Франции, выступив на стороне Германии. 1 сентября 1940 года близ Ливорно была открыта школа подводных пловцов. В нее принимались исключительно добровольцы – офицеры всех видов вооруженных сил, унтер-офицеры и матросы флота, причем отбор был строжайшим. Далеко не каждый курсант мог завершить курс обучения, а «отбракованных» возвращали в часть, присваивая квалификацию обычного водолаза.15 марта 1941 года на базе 1-й военной флотилии была создана 10-я флотилия MAS (штурмовое средство, второй вариант - противолодочный моторный торпедный катер). Командиром флотилии был назначен капитан 2 ранга Витторио Моккагатта. В состав флотилии вошли оперативный и исследовательский отделы штаба, надводный отряд под командованием капитана 3 ранга Джорджио Джоббе, и подводный отряд, которым командовал капитан 3 ранга Валерио Юнио Боргезе. Именно князь Валерио Боргезе стал тем человеком, с которым до сих пор весь мир ассоциирует итальянских боевых пловцов.Валерио родился в 1906 году в семье, принадлежавшей к известнейшей итальянской аристократической фамилии Боргезе. В роду Боргезе были и папа римский Павел V, и зять Наполеона Бонапарта Камилло. Сам Валерио Боргезе в 1928 году окончил все ту же военно-морскую академию в Ливорно и был направлен служить на подводный флот. К 1933 году он дослужился до командира подводной лодки, в 1941 году возглавил подводный отряд 10-й флотилии, а в 1943 году был официально назначен командиром 10-й флотилии MAS. Боргезе получил прозвище «Черный принц». Надо сказать, что он действительно заслужил и те почести, которыми осыпало его фашистское руководство, и тот авторитет, которым он до сих пор, спустя многие десятилетия после смерти, пользуется среди подводников и моряков не только Италии, но и многих других стран. Князь Боргезе не только сумел превратить свою флотилию в самое эффективное соединение итальянских военно-морских сил, но и лично участвовал в боевых операциях.С начала 1941 года итальянские подводные диверсанты стали готовиться к проведению операций против британского флота в Средиземном море. В качестве первой цели были выбраны британские корабли, находившиеся в бухте Суда на острове Крит. На протяжении января – февраля 1941 года итальянцы вели разведку, но лишь 25 марта пилоты разведывательных самолетов сообщили, что в Суде появились подходящие цели для атаки – тяжелый крейсер «Йорк», два эскадренных миноносца и 12 транспортов. С острова Лерос в Эгейском море, где находилась база 10-й флотилии ВМС Италии, вышли в море эсминцы «Франческо Криспи» и «Квинтино Селла». На каждом из них находились по 3 быстроходных катера МТМ. Командование подразделением катеров осуществлял лейтенант Луиджи Фаджони (на фото).25 марта 1941 года в 23:30 в 9 милях от входа в бухту Суда быстроходные катера были спущены на воду с итальянских эсминцев. Полчаса потребовалось им, чтобы подойти к горлу бухты и начать движение в сторону цели. Катерам удалось успешно миновать заграждения и около 4:45 утра 26 марта 1941 года приготовиться к атаке. В 5:00 два катера, управляемые младшим лейтенантом Анджело Кабрини и старшим унтер-офицером Туллио Тедески, подошли к крейсеру «Йорк» на расстояние 300 метров и спустя полчаса, в 5:30, атаковали корабль. Когда до крейсера оставалось около 90 метров, Кабрини и Тедески выбросились со своих катеров. Оба катера взорвались прямо у крейсера, из-за чего «Йорк» накренился, а орудия береговой артиллерии британцев начали стрелять по морю, не наблюдая при этом цели.Третий катер МТМ под управлением старшего унтер-офицера Лино Беккати повредил другой корабль – переоборудованный британцами бывший норвежский танкер «Перикл». Катера под управлением сержанта Эмилио Барбери и унтер-офицера Алессио Де Вито прошли мимо цели. Командир подразделения лейтенант Фаджони, первоначально также собиравшийся направить свой катер на крейсер «Йорк», увидел, что британский корабль и так накренился и решил врезаться в другой корабль, но его катер тоже прошел мимо цели.Все шестеро боевых пловцов, участвовавших в атаке на бухту Суда, сразу же были схвачены британцами. Англичане смогли полностью восстановить и один из маленьких катеров, спеша получить представление о том, какие средства используют итальянцы. Несмотря на пленение пловцов, атака была очень успешной – крейсер «Йорк» вышел из строя, а танкер «Перикл» менее чем через месяц разломился пополам во время попытки транспортировки. Что касается участников операции, то все они пробыли в британском плену до 1944-1946 гг.Интересно, что все боевые пловцы – участники атаки в Суде – дожили до весьма преклонного возраста: Луиджи Фаджони, дослужившийся в послевоенной Италии до контр-адмирала, умер в 1991 году в 82 года, Алессио Де Вито, ушедший в отставку лейтенантом, ушел из жизни в 1982 г. в 76 лет, Туллио Тедески – в 1987 году в 77 лет, Эмилио Барбери стал капитаном 3 ранга и умер в 2002 году в 85 лет, капитан 3 ранга Лино Бекатти – в 1999 году в 86 лет, а Анджело Кабрини, который дослужился до вице-адмирала, сделав самую серьезную карьеру в ВМС послевоенной Италии, умер в 1987 г. в 70 лет.Атака на бухту Суда стала первым масштабным примером использования 10-й флотилии MAS. Вскоре последовали и другие операции, о которых будет рассказано в следующей части статьи.Продолжение следует...