TG1: второй выход тактической «Мурки»

Широко освещенное в российских СМИ начало продаж тактического гладкоствольного самозарядного ружья TG1 едва ли можно рассматривать как дебют данного оружия. Дело в том, что еще в 2014 году на российский оружейный рынок поступила партия этих ружей, но под другим названием. Тогда еще Ижевский механический завод, их производящий, в концерн «Калашников» (КК) не входил, и они именовались МР -155К.Однако дело и ограничилось этой первой партией. Она без особого фурора была потихоньку распродана, и новые ружья в продаже до сего дня не появлялись.С чем именно был связан тот факт, что за первой партией немедленно не последовала следующая, точно утверждать не берусь. Однако можно сказать, что ружье в тот момент не стало бестселлером. Хотя и особых нареканий в его адрес не последовало.Напомним, что Baikal МР-155К по сути дела является той же сто пятьдесят пятой «Муркой» (так ласково называют свои ружья владельцы МР-153 и МР-155), только помещенной в «тактическую шкурку». Самым главным и радикальным отличием от базовой модели является то, что в тактической версии патроны поступают в патронник не из подствольного трубчатого, а из коробчатого отъемного магазина. В результате сама трубка магазина, вокруг которой строится газоотводный узел, превратилась в «паразитарную» деталь.Все остальные базовые элементы конструкции оружия, газовый двигатель, механизм запирания, регулировка импульса двигателя автоматики такие же, как у обычной охотничьей МР-155.Соответственно, тактическая «Мурка» унаследовала от прародительницы все многочисленные достоинства этого ружья. Так чем же объяснить сравнительно «прохладное» отношение к этому ружью?Как сообщали информированные люди, близкие к «Ижмеху», MP-155K задумывался как ружье, которое должно было составить конкуренцию турецким ружьям в «тактическом» исполнении и с коробчатыми магазинами, таким, как Uzkon BR-99 «Barak», Eksen MKA-1919 и другими похожими моделями.Но в действительности МР-155К пришлось конкурировать не только и не столько с этими, не самыми популярными на российском рынке ружьями, сколько с теми же самыми «Сайгами-12» тактическо-спортивного исполнения, и с «Вепрями» 205-й серии, являющимися, по мнению ряда специалистов, лучшими в мире самозарядными ружьями в этом классе.Даже не касаясь отличий ТТХ этих систем, отметим, что большое число фирм в России и в мире специализируется на производстве всевозможного «обвеса» «Вепря» и «Сайги». Эти ружья к тому же имеют гораздо большую возможность для тюнинга в силу своих конструктивных особенностей. Так, у МР-155К приклад, нерегулируемый и нескладной, выполнен одной деталью с нижней частью ресивера.Согласно российскому закону, ствольная коробка является основной частью оружия, не подлежащей произвольной замене и свободному обороту. Что исключает возможность установки другого приклада на тактическую «Мурку».МР-155К, а теперь и TG-1 позиционируются как оружие, в том числе и для занятий практической стрельбой. Однако при этом к ним имеются (надеюсь пока) только пятизарядные магазины. И такая емкость, конечно, совершенно недостаточна для спортсменов.Кроме этого, на стволе нет резьбы, обеспечивающий надежную установку ДТК. И это так же критично для IPSC.Можно, конечно, сказать, что это мелочи. Однако эти «мелочи» радикально снижают привлекательность этого неплохого ружья в глазах спортсменов-практиков и любителей стиля милитари. То есть целевой аудитории этого ружья.И упомянутые моменты в TG-1 не учтены. Возможно, концерн «Калашников» рассчитывает компенсировать их с помощью более мощной и агрессивной, чем у «Байкала», рекламной кампании?Пока что единственное, в чем TG-1 реально обходит «АК-образные» дробовики, это цена. Напомним, что рекомендуемая КК розничная цена – 19 тысяч, что на 10-20 тысяч меньше, чем стоимость тактических «Сайги» и «Вепря».Конечно, TG-1 хотя бы в силу этого найдет своего покупателя, но чтобы завоевать свое место на сегодняшнем российском оружейном рынке, нужно учитывать все «мелочи».Впрочем, есть и другой путь «милитаризации» «Мурки», который можно посоветовать разработчикам КК, – это создание на базе этого ружья тактического самозарядного дробовика с подствольным трубчатым магазином.Отметим, что такие ружья продолжают пользоваться спросом во всем мире, даже несмотря на то, что коробчатые магазины достигли необходимого уровня надежности.Во-первых, трубчатый магазин имеет тот неоспоримый плюс, что его можно непрерывно дозаряжать в процессе ведения огня, не выпуская его из рук. При этом дробовик остается полностью боеготовым.Во-вторых, он обеспечивает большую тактическую гибкость, поскольку позволяет быстро дозарядить именно тот боеприпас, который в данный момент нужен.В-третьих, такое ружье имеет, как правило, меньшие линейные размеры.В-четвертых, оно позволяет сэкономить: деньги — на покупку магазинов, время – на их снаряжение, и вес носимого боекомплекта.То есть у подствольных магазинов есть свои неоспоримые преимущества, обеспечивающие устойчивый спрос на них.Отметим, что состоящее на вооружении ВС США ружье Бенелли М4 имеет именно подствольный магазин, что, несомненно является серьезной рекомендацией.При этом на российском оружейном рынке нет отечественного самозарядного тактического дробовика с подствольным трубчатым магазином. Есть итальянские и американские, которые для многих потенциальных покупателей слишком дороги. Есть турецкие, которые вызывают у многих потребителей сомнение в их эксплуатационной прочности и в заявленном ресурсе.Иными словами, ниша отечественного тактического ружья с подствольным магазином пуста, и она вполне могла бы быть занята «Муркой» с минимальными изменениями. Такими, как, например, складной телескопический приклад, противоожоговый экран на ствол, планки Пикатинни на ствольной коробке и цевье, «винтовочные» прицельные приспособления с тритиевыми вставками и резьба на стволе под пламегасители и ДТК. Если еще и сделать опциональной длину ствола, ружье, несомненно, заинтересует и стрелков-практиков.Как бы то ни было, «Мурка», пусть и не лишенная недостатков (преимущественно связанных с качеством исполнения), имеет большой ресурс для модернизации. И МР-155К/TG-1 – еще одно подтверждение этому.