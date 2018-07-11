Облегчённые ручные пулемёты Barrett 240LW и 240LWS
Американская компания Barrett Firearms в первую очередь знаменита и известная благодаря своей отличной крупнокалиберной антиматериальной винтовке M82. Однако работа компании не ограничивается созданием лишь высокоточного оружия для снайперов. Не менее интересными разработками являются облегченные пулеметы Barrett 240LW/LWS, которые дают штатному единому пулемету американской армии M240 надежду на вторую молодость.
M240 далеко не новый пулемет. Это оружие калибра 7,62-мм широко используется американскими военными еще с конца 1970-х годов. M240 – это единый пулемет, который является модификацией удачного бельгийского пулемета FN MAG 58. Он принят на вооружение Армии и Корпуса морской пехоты США и десятка других государств. Данный пулемет широко применяется пехотой, а также устанавливается на различный наземный транспорт, вертолеты и катера. При этом облегченная модификация пулемета Barrett 240LW появилась сравнительно недавно, в 2014 году.
Стандартной версией пулемета, широко используемой американской армией, является модель M240В. Данный пулемет состоит на вооружении сухопутных войск, морской пехоты, ВМС, ВВС и береговой охраны. В пехотном исполнении он комплектуется прикладом и сошками. Модернизация пулемета была проведена в очередной раз в 2014 году, ей занимались специалисты оружейной компании Barrett Firearms, основанной в 1982 году и базирующейся в штате Теннесси. Специалисты компании, прославившейся созданием крупнокалиберных снайперских винтовок, создали облегченную версию единого пулемета, получившую обозначение Barrett 240LW.
Необходимо отметить, что армия США на протяжении достаточно долгого времени занимается поиском мощного и одновременно с этим легкого стрелкового оружия поддержки для регулярных частей и сил специальных операций. На вооружении уже состоят пулеметы Mk.48 mod.0 и Mk.48 mod.1. Эти ручные пулеметы разрабатывались специально для сил специальных операций США с 2001 года. В 2003 году новый пулемет, созданный американским подразделением знаменитой бельгийской компании FN Hersta, был официально принят на вооружение армии США. При этом новый пулемет не до конца устраивает бойцов американских спецподразделений. По сравнению с тем же 7,62-мм единым пулеметом M240, обладающим ресурсом ствольной коробки в 100 тысяч выстрелов, ресурс пулеметов Mk.48 ограничен 50 тысячами выстрелов.
Вполне очевидно, что чем выше ресурс стрелкового оружия, тем больше оно будет оставаться в эксплуатации и тем дешевле такое оружие будет обходиться вооруженным силам (закупка новых образцов происходит реже). При этом мобильность пулеметов Mk.48 mod.0, масса которого без боеприпасов и оптики составляет всего 8,2 кг, существенно превышала мобильность стандартных армейских пулеметов M240, которые были почти на 4 килограмма тяжелее. Именно поэтому американская армия была заинтересована в появлении облегченной версии своего основного единого пулемета M240. Новая модель, над которой работали инженеры компании Barrett, должна была похудеть на 2,5 килограмма по сравнению с моделью M240B.
В едином пулемете Barrett 240LW (сокращение LW – это Light Weight – уменьшенный вес) конструктор Ронни Баррет со своей командой единомышленников постарался воплотить в жизнь свою идею о создании облегченного пулемета для американской армии M240, который ведет свою родословную еще с 1950-х годов от бельгийского пулемета FN MAG 58. Подобная работа в 2010 году уже была проделана по заказу американских военных компанией FN Herstal, которая представила модель M240B (Bravo). Данный пулемет практически полностью был выполнен из титана, а его массу удалось снизить почти на 1,8 килограмма. Так как срок действия патента на FN MAG 58 уже истек, компания Barrett также решила представить свою версию модернизации хорошего пулемета, для того чтобы обеспечить затем его производство на собственном заводе в Мерфрисборо, штат Теннесси.
В отличие от бельгийских коллег из компании FN Herstal, американские конструкторы не стали делать упор исключительно на титановую конструкцию, они постарались внести значительные изменения непосредственно в устройство единого пулемета. И хотя компания Barrett официально не принимала участие в армейском проекте по модернизации пулемета M240, она не теряет надежды на получение заказов на свою разработку – не в последнюю очередь это связано с последними геополитическими событиями, которые осложнили экспорт титана в США из Китая и России.
Как отмечают в компании Barrett, единый 7,62-мм пулемет Barrett 240LW купили для всестороннего тестирования ряд потенциальных заказчиков из трех государств, в том числе в двух странах НАТО из Северной Европы. Помимо этого американская компания вот уже на протяжении многих лет выступает поставщиком стрелкового оружия для вооруженных сил, поэтому отлично осведомлена о современных требованиях, которые предъявляются к моделям стрелкового оружия и опыте его реального боевого применения в локальных вооруженных конфликтах последних лет на территории Афганистана и Ирака.
Чтобы обойти использование одного лишь дефицитного и достаточно дорогого титана, специалисты американской оружейной компании внесли в конструкцию ручного пулемета M240 свои изменения. Основным их новшеством, которое отличает модель Barrett 240LW от пулеметов M240/MAG 58, стала сварная конструкция ствольной коробки, которая выполнена из стали 4140 и состоит из двух половинок, взамен прежней клепаной ствольной коробки. Любопытно, что корпус ствольной коробки при этом был усилен ребрами жесткости, которые расположены так, что образуют ферменную конструкцию, которая напоминает строительные сооружения, корпус корабля или фюзеляж самолета. Подобное усиление положительным образом сказалось на жесткости и прочности ствольной коробки пулемета, дав при этом возможность сэкономить ценные граммы массы всего оружия. Отказ от заклепок позволил снизить число деталей, из которых состоит ствольная коробка, с 64 всего до двух.
Еще одним не менее важным нововведением стало появление выдвижного телескопического приклада, который имеет внутри гидравлический буфер для смягчения отдачи от выстрелов. Ствол пулемета на всю свою длину снабжен продольными канавками, что тоже играет на снижение массы оружия. Помимо этого инженеры компании Barrett уделили внимание небольшим деталям, к примеру, если получше присмотреться к пулемету, можно заметить, что складывающиеся прицельные приспособления оружия были полностью переработаны. При этом рукоятка, предназначенная для переноски пулемета, для снижения ее разогрева при стрельбе была перенесена с газовой трубки на саму ствольную коробку. Она может откидываться в обе стороны, что облегчает стрелку возможность пользования оптическим прицелом. Легкое цевье пулемета Barrett 240LW оснащено специальными интерфейсными креплениями KeyMod.
Также инженеры компании Barrett заменили складывающиеся быстроотделяемые телескопические сошки, позаимствовав их от своей знаменитой крупнокалиберной снайперской винтовки M82. Так как пулемет M240 является единым пулеметом американской армии, у него предусмотрено крепление для установки на штатный треножный станок M192 или специальный адаптер, который обеспечивает легкий монтаж оружия на иные типы станков или пулеметных установок на различной технике.
Вариант пулемета Barrett 240LWS (Light Weight Short), который появился и впервые был представлен только в 2017 году, отличается от модели 240LW только стволом уменьшенной длины – 18,5 дюймов (469,9 мм) вместо 21,5 дюймов и соответственно меньшим весом, масса такого пулемета снизилась до 8,98 кг. Данный вариант пулемета предназначен для вооружения небольших мобильных подразделений, а также сил специального назначения и представляет собой полноценную альтернативу пулемету Mk 48. Обе модели пулеметов Barrett 240LW и LWS доступны сегодня в стандартных черных (Black) и песочных (Flat Dark Earth) вариантах расцветки.
Тактико-технические характеристики Barrett 240LW:
Калибр – 7,62х51 NATO.
Масса – 9,4 кг.
Длина ствола – 546,1 мм.
Общая длина – 1193,8 мм (1092,2 мм со сложенным прикладом).
Дальность стрельбы – 1100 м (эффективная).
Скорострельность – 550 выстр/мин.
Питание – ленточное (50, 100, 200 патронов).
Источники информации:
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/Barrett-240LW-i-LWS-ruchnyye-pulemety
https://armyman.info/pulemet/52303-edinyy-pulemet-barrett-m240lw.html
https://barrett.net/firearms/240lw
Информация из открытых источников
M240 далеко не новый пулемет. Это оружие калибра 7,62-мм широко используется американскими военными еще с конца 1970-х годов. M240 – это единый пулемет, который является модификацией удачного бельгийского пулемета FN MAG 58. Он принят на вооружение Армии и Корпуса морской пехоты США и десятка других государств. Данный пулемет широко применяется пехотой, а также устанавливается на различный наземный транспорт, вертолеты и катера. При этом облегченная модификация пулемета Barrett 240LW появилась сравнительно недавно, в 2014 году.
Стандартной версией пулемета, широко используемой американской армией, является модель M240В. Данный пулемет состоит на вооружении сухопутных войск, морской пехоты, ВМС, ВВС и береговой охраны. В пехотном исполнении он комплектуется прикладом и сошками. Модернизация пулемета была проведена в очередной раз в 2014 году, ей занимались специалисты оружейной компании Barrett Firearms, основанной в 1982 году и базирующейся в штате Теннесси. Специалисты компании, прославившейся созданием крупнокалиберных снайперских винтовок, создали облегченную версию единого пулемета, получившую обозначение Barrett 240LW.
M240B
Необходимо отметить, что армия США на протяжении достаточно долгого времени занимается поиском мощного и одновременно с этим легкого стрелкового оружия поддержки для регулярных частей и сил специальных операций. На вооружении уже состоят пулеметы Mk.48 mod.0 и Mk.48 mod.1. Эти ручные пулеметы разрабатывались специально для сил специальных операций США с 2001 года. В 2003 году новый пулемет, созданный американским подразделением знаменитой бельгийской компании FN Hersta, был официально принят на вооружение армии США. При этом новый пулемет не до конца устраивает бойцов американских спецподразделений. По сравнению с тем же 7,62-мм единым пулеметом M240, обладающим ресурсом ствольной коробки в 100 тысяч выстрелов, ресурс пулеметов Mk.48 ограничен 50 тысячами выстрелов.
Вполне очевидно, что чем выше ресурс стрелкового оружия, тем больше оно будет оставаться в эксплуатации и тем дешевле такое оружие будет обходиться вооруженным силам (закупка новых образцов происходит реже). При этом мобильность пулеметов Mk.48 mod.0, масса которого без боеприпасов и оптики составляет всего 8,2 кг, существенно превышала мобильность стандартных армейских пулеметов M240, которые были почти на 4 килограмма тяжелее. Именно поэтому американская армия была заинтересована в появлении облегченной версии своего основного единого пулемета M240. Новая модель, над которой работали инженеры компании Barrett, должна была похудеть на 2,5 килограмма по сравнению с моделью M240B.
В едином пулемете Barrett 240LW (сокращение LW – это Light Weight – уменьшенный вес) конструктор Ронни Баррет со своей командой единомышленников постарался воплотить в жизнь свою идею о создании облегченного пулемета для американской армии M240, который ведет свою родословную еще с 1950-х годов от бельгийского пулемета FN MAG 58. Подобная работа в 2010 году уже была проделана по заказу американских военных компанией FN Herstal, которая представила модель M240B (Bravo). Данный пулемет практически полностью был выполнен из титана, а его массу удалось снизить почти на 1,8 килограмма. Так как срок действия патента на FN MAG 58 уже истек, компания Barrett также решила представить свою версию модернизации хорошего пулемета, для того чтобы обеспечить затем его производство на собственном заводе в Мерфрисборо, штат Теннесси.
Barrett 240LW
В отличие от бельгийских коллег из компании FN Herstal, американские конструкторы не стали делать упор исключительно на титановую конструкцию, они постарались внести значительные изменения непосредственно в устройство единого пулемета. И хотя компания Barrett официально не принимала участие в армейском проекте по модернизации пулемета M240, она не теряет надежды на получение заказов на свою разработку – не в последнюю очередь это связано с последними геополитическими событиями, которые осложнили экспорт титана в США из Китая и России.
Как отмечают в компании Barrett, единый 7,62-мм пулемет Barrett 240LW купили для всестороннего тестирования ряд потенциальных заказчиков из трех государств, в том числе в двух странах НАТО из Северной Европы. Помимо этого американская компания вот уже на протяжении многих лет выступает поставщиком стрелкового оружия для вооруженных сил, поэтому отлично осведомлена о современных требованиях, которые предъявляются к моделям стрелкового оружия и опыте его реального боевого применения в локальных вооруженных конфликтах последних лет на территории Афганистана и Ирака.
Чтобы обойти использование одного лишь дефицитного и достаточно дорогого титана, специалисты американской оружейной компании внесли в конструкцию ручного пулемета M240 свои изменения. Основным их новшеством, которое отличает модель Barrett 240LW от пулеметов M240/MAG 58, стала сварная конструкция ствольной коробки, которая выполнена из стали 4140 и состоит из двух половинок, взамен прежней клепаной ствольной коробки. Любопытно, что корпус ствольной коробки при этом был усилен ребрами жесткости, которые расположены так, что образуют ферменную конструкцию, которая напоминает строительные сооружения, корпус корабля или фюзеляж самолета. Подобное усиление положительным образом сказалось на жесткости и прочности ствольной коробки пулемета, дав при этом возможность сэкономить ценные граммы массы всего оружия. Отказ от заклепок позволил снизить число деталей, из которых состоит ствольная коробка, с 64 всего до двух.
Barrett 240LW
Еще одним не менее важным нововведением стало появление выдвижного телескопического приклада, который имеет внутри гидравлический буфер для смягчения отдачи от выстрелов. Ствол пулемета на всю свою длину снабжен продольными канавками, что тоже играет на снижение массы оружия. Помимо этого инженеры компании Barrett уделили внимание небольшим деталям, к примеру, если получше присмотреться к пулемету, можно заметить, что складывающиеся прицельные приспособления оружия были полностью переработаны. При этом рукоятка, предназначенная для переноски пулемета, для снижения ее разогрева при стрельбе была перенесена с газовой трубки на саму ствольную коробку. Она может откидываться в обе стороны, что облегчает стрелку возможность пользования оптическим прицелом. Легкое цевье пулемета Barrett 240LW оснащено специальными интерфейсными креплениями KeyMod.
Также инженеры компании Barrett заменили складывающиеся быстроотделяемые телескопические сошки, позаимствовав их от своей знаменитой крупнокалиберной снайперской винтовки M82. Так как пулемет M240 является единым пулеметом американской армии, у него предусмотрено крепление для установки на штатный треножный станок M192 или специальный адаптер, который обеспечивает легкий монтаж оружия на иные типы станков или пулеметных установок на различной технике.
Вариант пулемета Barrett 240LWS (Light Weight Short), который появился и впервые был представлен только в 2017 году, отличается от модели 240LW только стволом уменьшенной длины – 18,5 дюймов (469,9 мм) вместо 21,5 дюймов и соответственно меньшим весом, масса такого пулемета снизилась до 8,98 кг. Данный вариант пулемета предназначен для вооружения небольших мобильных подразделений, а также сил специального назначения и представляет собой полноценную альтернативу пулемету Mk 48. Обе модели пулеметов Barrett 240LW и LWS доступны сегодня в стандартных черных (Black) и песочных (Flat Dark Earth) вариантах расцветки.
Тактико-технические характеристики Barrett 240LW:
Калибр – 7,62х51 NATO.
Масса – 9,4 кг.
Длина ствола – 546,1 мм.
Общая длина – 1193,8 мм (1092,2 мм со сложенным прикладом).
Дальность стрельбы – 1100 м (эффективная).
Скорострельность – 550 выстр/мин.
Питание – ленточное (50, 100, 200 патронов).
Источники информации:
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/Barrett-240LW-i-LWS-ruchnyye-pulemety
https://armyman.info/pulemet/52303-edinyy-pulemet-barrett-m240lw.html
https://barrett.net/firearms/240lw
Информация из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти