Средствами ПВО Сирии подбит израильский военный самолёт

Из Сирии пришли сообщения о том, что средства противовоздушной обороны САА подбили самолёт ВВС Израиля. Информационное агентство SANA утверждает, что израильские военный самолёт участвовал в атаке по базе T-4 ВВС Сирии. Эта авиабаза располагается в провинции Хомс.Отмечено, что авиаудар по T-4 израильские боевые самолёты (об их количестве не сообщается) наносили из воздушного пространства Сирии.Перед тем, как средства ПВО САА были применены по одному из самолётов ВВС Израиля, удалось также сбить несколько выпущенных израильской авиацией ракет класса «воздух-земля».Отмечено, что после нанесения удара по самолёту, израильские средства авиации в срочном порядке покинули воздушное пространство САР.Добавлено, что удары с воздуха нанесли ущерб инфраструктуре авиабазы.Израильское военное командование пока заявлений сирийской стороны не комментирует. Нет комментариев и по поводу того, на каком основании авиация Израиля входила в сирийское воздушное пространство.Для справки: Т-4 (Тийяс) - крупнейшая авиабаза ВВС Сирии. В Израиле неоднократно заявляли о том, что на этой базе своё присутствие пытаются расширить иранские и проиранские силы.О судьбе подбитого израильского самолёта и его экипажа не сообщает ни одна из сторон, включая сирийскую.