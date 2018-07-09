07:42 09 июля
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Средствами ПВО Сирии подбит израильский военный самолёт

Из Сирии пришли сообщения о том, что средства противовоздушной обороны САА подбили самолёт ВВС Израиля. Информационное агентство SANA утверждает, что израильские военный самолёт участвовал в атаке по базе T-4 ВВС Сирии. Эта авиабаза располагается в провинции Хомс.

Отмечено, что авиаудар по T-4 израильские боевые самолёты (об их количестве не сообщается) наносили из воздушного пространства Сирии.

Перед тем, как средства ПВО САА были применены по одному из самолётов ВВС Израиля, удалось также сбить несколько выпущенных израильской авиацией ракет класса «воздух-земля».


Средствами ПВО Сирии подбит израильский военный самолёт


Отмечено, что после нанесения удара по самолёту, израильские средства авиации в срочном порядке покинули воздушное пространство САР.
Добавлено, что удары с воздуха нанесли ущерб инфраструктуре авиабазы.

Израильское военное командование пока заявлений сирийской стороны не комментирует. Нет комментариев и по поводу того, на каком основании авиация Израиля входила в сирийское воздушное пространство.

Для справки: Т-4 (Тийяс) - крупнейшая авиабаза ВВС Сирии. В Израиле неоднократно заявляли о том, что на этой базе своё присутствие пытаются расширить иранские и проиранские силы.

О судьбе подбитого израильского самолёта и его экипажа не сообщает ни одна из сторон, включая сирийскую.

Использованы фотографии: Фейсбук
27

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Комментарии 84

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  1. Дед Махно (Алексей) Сегодня, 05:45
    Добрая весть,нахлабучили еврейчикам
    Дед Махно
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 05:49
      Добрая , недобрая весть, а знали на что шли и что могло быть. Значит целесообразность возобладала над последствиями.
      ul_vitalii
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 05:51
      Цитата: Дед Махно
      Добрая весть,нахлабучили еврейчикам

      Да не говори. Еще бы понять, как они определили , что самолет подбит? Действительно интересно?
      Арон Заави
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:59
        Значит определили...А что ВВС Израиля делали в чужом воздушном пространстве?
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Дед Махно
        Добрая весть,нахлабучили еврейчикам

        Да не говори. Еще бы понять, как они определили , что самолет подбит? Действительно интересно?
        210окв
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:15
          210окв (дмитрий) Сегодня, 05:59 ↑ Новый
          Значит определили...А что ВВС Израиля делали в чужом воздушном пространстве?

          Дмитрий, на этот вопрос Вам евреи не ответят, не с руки им это, как и не с ноги... bully
          А ответ простой - нарушили гос.границу Сирии, потому и обломки самолётика на земле...
          a.s.zzz888
          1. маленькая страна (Дани) Сегодня, 06:59
            Цитата: a.s.zzz888
            обломки самолётика на земле.

            Ну, а теперь все вместе посмотрим фото!???
            маленькая страна
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 07:09
              Сирийцам давно пора поставить нормальные комплексы ПВО, а не заниматься болтологией на разных уровнях. Иначе все их наземные успехи будут нивелировать авиаалетами.
              maxim947
            2. Totah155 (Alex) Сегодня, 07:16
              Цитата: маленькая страна
              Цитата: a.s.zzz888
              обломки самолётика на земле.

              Ну, а теперь все вместе посмотрим фото!???

              Да ладно, они даже 100500 сбитых ракет не могут показать.
              Балаболки
              Totah155
        2. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:20
          Цитата: 210окв
          А что ВВС Израиля делали в чужом воздушном пространстве?


          Разбираются с иранским присутствием в Сирии. Иранцы не только финансирует террористов Хизбалла и Хамас и дают им оружие, но и хотят из Сирии сделать базу для усиления террора.

          Премьер министр Израиля вроде как уже много раз объяснял, в том числе и Путину :

          «Я говорил с президентом России Владимиром Путиным и с госсекретарем США Майклом Помпео. Я повторил наши основные принципы в отношении Сирии: прежде всего, Иран должен уйти со всей территории Сирии; во-вторых, мы будем принимать меры, и уже предпринимаем действия против усилий по установлению военного присутствия Ирана…» — сказал Нетаньяху на заседании правительства. Его комментарий приводит канцелярия премьер-министра.

          Он заявил, что Израиль продолжит бороться с «присутствием Ирана» и готов действовать против «усилий Тегерана» в любой точке Сирии.
          Tiras
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:00
            Tiras (Виктор) Сегодня, 06:20 ↑
            Цитата: 210окв
            А что ВВС Израиля делали в чужом воздушном пространстве?
            Разбираются с иранским присутствием в Сирии

            ... а кто дал право - Сирийское правительство, СБ ООН?
            a.s.zzz888
            1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:15
              Цитата: a.s.zzz888
              ... а кто дал право - Сирийское правительство, СБ ООН?


              Состояние войны между странами и бездействие СБ ООН.
              Tiras
            2. Totah155 (Alex) Сегодня, 07:17
              Цитата: a.s.zzz888
              Tiras (Виктор) Сегодня, 06:20 ↑
              Цитата: 210окв
              А что ВВС Израиля делали в чужом воздушном пространстве?
              Разбираются с иранским присутствием в Сирии

              ... а кто дал право - Сирийское правительство, СБ ООН?

              Светлейший
              Ещё вопросы ?
              Totah155
          2. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 07:30
            Уважаемый, о каком ХАМАС Вы говорите? А ничего что ни ХАМАС к Ирану, ни Иран к ХАМАСу никаким боком? Вам для информации: ХАМАС это Катарские выкормыши. Сунниты. Хезболла шииты. И ненавидят они друг друга похлеще чем евреев. Не мешайте в одну кучу кислое с зелёным. К тому же Хезболла в Сирии выполняет одни и те же задачи с нашими ВС по ликвидации блохастых.
            Ну а ХАМАС действует на палестинских землях. Нелады у них с кошерными.
            Учите матчасть, уважаемый.
            Николай Петров
            1. borberd Сегодня, 07:34
              Хамас - суниты , но деньги для них не пахнут . Кормятся с руки иранцев без проблем . В своё время иранцы посылали им вооружения целыми сухогрузами , не считая того что доставляли через тунели из Египта . Вам бы тоже немного почитать по теме ...
              borberd
              1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 07:40
                Что-то не слышно было за все 6 лет войны в Сирии ни про одного ХАМАСовца. Ну вам то "виднее". У них с вами проблем в Палестине хватает.
                Николай Петров
            2. Комментарий был удален.
            3. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:42
              Цитата: Николай Петров
              Уважаемый, о каком ХАМАС Вы говорите? А ничего что ни ХАМАС к Ирану, ни Иран к ХАМАСу никаким боком?



              Изучайте мат часть :


              Лидер сектора Газы Яхью Сануар заявил, что ХАМАС и иные палестинские объединения обсуждают вопрос формирования единой армии боевиков для «освобождения Палестины». Об этом пишет «Аль-Хайят».
              Он, также, сообщил, что основная помощь приходит от Ирана, который является главным спонсором боевого крыла группировки.
              «Иран оказывает неоценимую поддержку «Бригадам Изаддина аль-Касама» – средствами, вооружениями, а также в боевой подготовке.
              Tiras
      2. cariperpaint Сегодня, 06:02
        А вопрос чего они там вообще делали не ставите?) я против коментов выше с радостями,но правда? Какого лешего сейчас именно???
        cariperpaint
        1. borberd Сегодня, 07:08
          Отгоняли иранцев от своих границ . И почему не сейчас ? Иранцы в Сирии сейчас , а отгонять их не сейчас ?
          borberd
          1. ПалБор (Павел) Сегодня, 07:21
            Цитата: borberd
            Отгоняли иранцев от своих границ . И почему не сейчас ? Иранцы в Сирии сейчас , а отгонять их не сейчас ?

            Отгоняли иранцев от своих границ у авиабазы Т4? Почти в центре Сирии? Аппетиты у вас.
            ПалБор
            1. borberd Сегодня, 07:38
              Сирия на нашей границе ? На нашей . Так в чём проблема ? Иранцев в Сирии быть не должно от слова - вообще . А в центре они или сбоку , это уже лирика . Сидели иранцы у себя , в 1400 км от нашей границы , вот пусть и сидят .
              borberd
      3. Totah155 (Alex) Сегодня, 06:20
        Цитата: Арон Заави
        Да не говори. Еще бы понять, как они определили , что самолет подбит? Действительно интересно?

        Ну как, если написано, значит так оно и есть wassat
        Totah155
      4. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 06:22
        Цитата: Арон Заави
        Действительно интересно?

        Вероятнее всего по траекторным признакам, на радарах это хорошо видно. Особенно красиво смотрится на старых аналоговых высотомерах, там даже видно как отдельные детали отваливаются и летчик катапультируется. Так же есть тактические признаки - это скорости сваливания остальной группы, летчики которой поняли, что обнаружены и взяты на прицел.
        Vita VKO
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:34
          Цитата: Vita VKO
          Цитата: Арон Заави
          Действительно интересно?

          Вероятнее всего по траекторным признакам, на радарах это хорошо видно. Особенно красиво смотрится на старых аналоговых высотомерах, там даже видно как отдельные детали отваливаются и летчик катапультируется. Так же есть тактические признаки - это скорости сваливания остальной группы, летчики которой поняли, что обнаружены и взяты на прицел.

          короче информация о подбитом самолете базируется на ОБС. Ну тоже аргумент.
          Арон Заави
          1. PVOSV Сегодня, 07:35
            Оценка результатов стрельбы это называется, а не ОБС, вам выгодно скрывать информацию вот вы и занимаетесь ОБС здесь.
            PVOSV
    3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 06:07
      Этого следовало ожидать, сирийцы-ПВОшники учатся. Думаю скоро непрошенные шакалята начнут падать.
      Сармат Саныч
      1. Totah155 (Alex) Сегодня, 06:14
        Цитата: Сармат Саныч
        Этого следовало ожидать, сирийцы-ПВОшники учатся. Думаю скоро непрошенные шакалята начнут падать.

        Таки да, они учатся, случайно не стрельнУть в нужном направлении. Да и убегают от Панцирей дюже резво.
        Totah155
        1. собаковод Сегодня, 06:56
          Цитата: Totah155
          Totah155 (Alex)
          Цитата: Сармат Саныч
          Этого следовало ожидать, сирийцы-ПВОшники учатся. Думаю скоро непрошенные шакалята начнут падать.
          Таки да, они учатся, случайно не стрельнУть в нужном направлении. Да и убегают от Панцирей дюже резво.

          Да, Вы правы. Арабы в этом отношении, полные разгильдяи. Ну ничего, думаю, что тот, кому это положено, задумался над этой проблемой.
          собаковод
        2. PVOSV Сегодня, 07:38
          давайте будем объективны
          PVOSV
    4. Маз Сегодня, 06:31
      Ну счас начнется: фото, видео, протокол осмотра, показания свидетелей, зарисовки повреждений? ...
      Маз
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:42
        Цитата: Маз
        Ну счас начнется: фото, видео, протокол осмотра, показания свидетелей, зарисовки повреждений? ...

        А как ты хотел? Это тебе не об отражении ракетнной атаки писать. Сбили, не сбили, сколько сбили пойди проверь. А тут в 450 км от ближайшего израильского аэродрома " подбивают" , а теперь может и "сбивают" самолет и он спокойно улетает обратно . Интересно.
        Арон Заави
    5. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:32
      У Сирии слабое пво. Нужно бы укрепить.
      Грибок
      1. borberd Сегодня, 07:12
        Да , нужно укрепить .. А за чей счёт ? Российских пенсионеров по привычке ? Ну тогда чо ... укрепляйте .
        borberd
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:16
          Цитата: borberd
          А за чей счёт ? Российских пенсионеров по привычке ?

          Да, и начнем с того, что прекратим выплаты тем пенсионерам, что перебрались в Израиль
          svp67
          1. borberd Сегодня, 07:27
            Прекратим ? Пенсионеры работали , заработали пенсию . А тут некоторые индивиды предлагают украсть у них пенсию . И кто вы после этого ...?
            borberd
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:32
              Цитата: borberd
              И кто вы после этого ...?

              А Вы кто? Для Вас самое точное определение - ПРОВОКАТОР. Чего Вы лезете в наши дела? В дела той же Сирии, Украины? Ваши исконные территории или это зоны Ваших интересов?
              Ну каков привет, таков и ответ/
              Посчитаем нужным укрепить ПВО Сирии, найдем все. И вас не спросим
              svp67
        2. Totah155 (Alex) Сегодня, 07:21
          Цитата: borberd
          Да , нужно укрепить .. А за чей счёт ? Российских пенсионеров по привычке ? Ну тогда чо ... укрепляйте .

          ПФР уже не тот ...
          Totah155
        3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 07:32
          Причём здесь пенсионеры? Пенсионеры пенсионерами, а Золото-Валютные Резервы РФ составляют ПОЛТРИЛЛИОНА $. Ваш Исраиль столько не стоит.
          Сармат Саныч
      2. borberd Сегодня, 07:30
        Хотя да , самое страшное ПВО - казахское . А если бы оно ещё и существовало , то ващеее ужасть . Вы это , научитесь хотя-бы для начала пистолеты делать . Укреплятели ПВО laughing
        borberd
  2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 05:53
    Хорошая новость. good Каждый день бы так. drinks
    Балу
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 05:55
      Цитата: Балу
      Хорошая новость. good Каждый день бы так. drinks

      Новость хорошая или заявление приятное?
      Арон Заави
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:02
        Цитата: Арон Заави
        Новость хорошая или заявление приятное?

        a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 05:56
        Израильское военное командование пока заявлений сирийской стороны не комментирует.
        ...значит сбили летуна...
        Нет комментариев и по поводу того, на каком основании авиация Израиля входила в сирийское воздушное пространство.
        ... любое уважающее себя государство защищает границы - как водные, наземные и воздушные. Нарушителей этих границ ждёт возмездие. Не у себя дома, в конце концов, потому и заполучи ракету...

        Еще вопросы есть?
        Каждый сбитый израильский летак, убитый израильский вояка в Сирии-поднимает настроение. Прювет!
        Балу
        1. Totah155 (Alex) Сегодня, 06:17
          Цитата: Балу
          Каждый сбитый израильский летак, убитый израильский вояка в Сирии-поднимает настроение. Прювет!

          Totah155
          1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:36
            Цитата: Totah155
            Цитата: Балу
            Каждый сбитый израильский летак, убитый израильский вояка в Сирии-поднимает настроение. Прювет!


            "Дядя Петя ты ".
            Нечего летать и бомбить чужую страну.
            Балу
            1. Totah155 (Alex) Сегодня, 07:23
              Цитата: Балу
              Нечего летать и бомбить чужую страну.

              Вы это про ВКС сейчас сказали ?
              Totah155
          2. маленькая страна (Дани) Сегодня, 07:04
            Цитата: Totah155
            поднимает настроение.

            А что опускает?
            Поверь еще очень долго будет опускаться!
            маленькая страна
        2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:18
          Цитата: Балу

          Израильское военное командование пока заявлений сирийской стороны не комментирует.
          ...значит сбили летуна...
          уже не подбили,а сбили? Скоро будет не одын , три. Сказочники.
          Арон Заави
        3. Вендиго (Андрей) Сегодня, 07:19
          Цитата: Балу
          Еще вопросы есть?

          То есть то что Израиль это еще никак не прокомментировал вы расцениваете как подтверждение, я правильно понял? wassat
          Вендиго
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 05:56
    Израильское военное командование пока заявлений сирийской стороны не комментирует.

    ...значит сбили летуна...
    Нет комментариев и по поводу того, на каком основании авиация Израиля входила в сирийское воздушное пространство.

    ... любое уважающее себя государство защищает границы - как водные, наземные и воздушные. Нарушителей этих границ ждёт возмездие. И Сирия не исключение. Не у себя дома, в конце концов, потому и заполучи ракету...
    a.s.zzz888
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:12
      Цитата: a.s.zzz888
      ..значит сбили летуна...


      Учитывая, что Израиль вообще не часто комментирует ситуацию, а прошлый раз, когда случайно задели самолёт Израиля - Израиль мощно ударил в ответ, то скорее всего как раз летуна не сбили, как и самолёт.





      Цитата: a.s.zzz888
      И Сирия не исключение. Не у себя дома, в конце концов, потому и заполучи ракету...


      Сирия конечно имеет право защищать свои границы, как и Израиль имеет право защищать свою безопасность и поэтому Израиль ударяет по иранским и силам в Сирии.
      Тем более, что две страны находятся в состоянии войны.
      Tiras
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:25
        Tiras (Виктор) Сегодня, 06:12 ↑
        и Израиль имеет право защищать свою безопасность и поэтому Израиль ударяет по иранским и силам в Сирии.

        ...юридическим языком - это называется военным преступлением...
        ...у себя дома защищайте, НА СВОИХ ГРАНИЦАХ...
        a.s.zzz888
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:30
          Цитата: a.s.zzz888
          ...юридическим языком - это называется военным преступлением...


          Нет, так как страны находятся в состоянии войны.


          Цитата: a.s.zzz888
          .у себя дома защищайте, НА СВОИХ ГРАНИЦАХ..


          Если Иран будет сидеть у себя дома, на своих границах и не будет лезть через 1000 км и помогать террористам действовать против Израиля, то и Израиль не будет ударять по Сирии.

          Все просто. Пока Иран и его силы - террористы Хизбалла не лезли в Сирию, Израиль по Сирии не ударял.
          Tiras
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:56
            Tiras (Виктор) Сегодня, 06:30 ↑
            Цитата: a.s.zzz888
            ...юридическим языком - это называется военным преступлением...
            Нет, так как страны находятся в состоянии войны.

            ... а кто, кому и когда объявлял войну???...
            a.s.zzz888
            1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 07:04
              https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%
              D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%
              D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%
              D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
              1%8F
              Vladimirovich_4
            2. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:14
              Цитата: a.s.zzz888
              .. а кто, кому и когда объявлял войну???...


              15 мая 1948 года Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен объявили войну евреям Палестины и напали на только что провозглашённый Израиль с целью уничтожения нового еврейского государства.
              Tiras
            3. borberd Сегодня, 07:15
              Сирия , в 1948 году ..
              borberd
  4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:01
    Наверно тот самолёт тоже был беззащитен как и тот "Панцирь", видео уничтожения которого партнёры смаковали от души. 1:1.
    ul_vitalii
  5. vlad.svargin (Владимир) Сегодня, 06:01
    Они будут продлжать хамить, прикрываясь виртуальными причинами и большим другом из за океана Асаду до тех пор, пока не добьются своего или не получат достойный отпор. Молодцы сирийцы что дают достойный отпор агрессору! Пора их уже давно поставить на место!
    vlad.svargin
    1. borberd Сегодня, 07:18
      Нда ... , знание реалий просто бьёт ключём . Израильтяне все свои войны вели сами , не прикрываясь американцами . А за египтян , сирийцев ... постоянно кто-то впрягался , как и сейчас за них воюют иранцы , русские , хизбаллоны ...
      borberd
      1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 07:38
        Что вы там "вели сами"? У вас ежегодные нихухушные военные дотации от матрасов плюс все до единого на вооружении военные самолёты и вертолёты американского производства.
        Сармат Саныч
  6. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:10
    .подбили самолёт ВВС Израиля


    Врут, сбили 15 самолётов из них несколько F35 , 200 ракет воздух - воздух , уничтожили в ответ 150 израильских танков.
    Tiras
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:16
      Танки Меркава? Экипажи женские?
      ul_vitalii
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:21
        Цитата: ul_vitalii
        Танки Меркава? Экипажи женские?


        Это вы у Асада спросите. Он сам лично на танке первым в бой шёл.
        Tiras
  7. Vard Сегодня, 06:25
    Будем посмотреть... Если начнут бомбить... То точно сбили...
    Vard
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:27
    Работайте, братья!
    Дормидонт
    1. Krasnodar Сегодня, 07:01
      Цитата: Дормидонт
      Работайте, братья!

      Как то мило
      Krasnodar
  9. Masya Masya (Маня) Сегодня, 06:30
    а нефиг богоизбранным забываться и наглеть...
    Masya Masya
  10. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 06:34


    Что-то пошло не так:)
    GABALIS
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:45
      Любите такие картинки? wassat
      Tiras
    2. маленькая страна (Дани) Сегодня, 07:11
      Цитата: GABALIS
      Что-то пошло не так:

      А где сбитый самолет?
      маленькая страна
  11. Челдон (Алексей) Сегодня, 06:38
    Я,думаю, после таких испытаний,которые прошла,нынешней сирийская армия отличается от сирийской армии прошлого века. И излишняя бравада коллег из Израиля когда-нибудь может подвести неприятно.
    Челдон
  12. Громобой Сегодня, 06:51
    А где обломки?
    Громобой
    1. stone Сегодня, 06:58
      А где обломки?
      Видимо улетели в Израиль на lol базу
      stone
  13. Владыка-Вселенский (Вадим) Сегодня, 06:58
    Бальзам на душу, побольше бы поджареных задниц богоизбраных.
    Владыка-Вселенский
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:10
      Цитата: Владыка-Вселенский
      Бальзам на душу, побольше бы поджареных задниц богоизбраных.

      мамалыгу кушай и старших тихо слушай. wink
      Арон Заави
  14. borberd Сегодня, 07:04
    В статье не написано что есть жертвы среди иранцев , и это как-то совсем не кореллирует с тем что по словам сирийцев атака отбита . Зато присутствует пропагандистский штамп о - "спешно покинувшей место атаки израильской авиации" . Видимо по мнению сирийцев , после удара , израильская авиация должна была зависнуть над базой , а не возвращаться домой ? Сирийцы - такие сирийцы laughing
    borberd
  15. Krasnodar Сегодня, 07:05
    Из 20-ти израИльских F-15, учавствовавших в атаке, подбито 32 F-16 и 21 F-35, причём 3 F-18 господином Асадом, да продлятся его годы, лично.
    Krasnodar
  16. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:06
    С интересом почитал комментарии. Израильские участники сайта как всегда в своем репертуаре - я не я и лошадь не моя и сбить (подбить) самолет израильских ВВС просто невозможно потому, что он израильский. А вот вопрос систематического залета авиации Израиля на сирийскую территорию действительно стоит остро. Странно, что в комментариях пока не звучит о никчемных российских средствах ПВО, о чем очень любят рассуждать отдельные лица.
    rotmistr60
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:13
      Цитата: rotmistr60
      С интересом почитал комментарии. Израильские участники сайта как всегда в своем репертуаре - я не я и лошадь не моя и сбить (подбить) самолет израильских ВВС просто невозможно потому, что он израильский.
      Где это мы писали? Сбивали раньше и не раз. Да вот не давно впервые за 30 лет сбили. Да и в будущем обязательно собьют. Нет неуязвимой техники. Просто зачем сказки рассказывать?
      Арон Заави
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:20
        Какие сказки, Арон? Вы почитайте комментарии своих земляков за последние месяцы на эту тематику и по поводу F-35 и поймете, что я прав. Ваши комментарии отличаются здравым смыслом от других с вашей территории и это нужно признать.
        rotmistr60
    2. Челдон (Алексей) Сегодня, 07:19
      Цитата: rotmistr60
      Странно, что в комментариях пока не звучит о никчемных российских средствах ПВО, о чем очень любят рассуждать отдельные лица.

      Не проснулись ещё,живут западнее от нас.
      Челдон
  17. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 07:07
    Я не кровожадный, но агрессоров надо сбивать.
    Ст.пропорщик
    1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 07:41
      Вы историю почитайте чем это всё закончилось в 67-73-82 годах
      Даниэль
  18. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 07:14
    А что евреи так сирийцев не любят или они всех гоев не любят?
    Dimon Grin
  19. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 07:21
    Цитата: Totah155
    Цитата: Сармат Саныч
    Этого следовало ожидать, сирийцы-ПВОшники учатся. Думаю скоро непрошенные шакалята начнут падать.

    Таки да, они учатся, случайно не стрельнУть в нужном направлении. Да и убегают от Панцирей дюже резво.

    Та вы шо, какие "случайно не стрельнуть"? Вообще никуда не стреляют, разбегаются ещё за сутки до атаки, а Панцыри так вообще сионистам сразу в качестве контрибуции передали))). Ну а то что "избранные" ракеты постоянно сбивают, да ещё и древней 125-кой за полгода сбили один F-16 и подбили с учётом сегодняшнего уже второй F-15 - так это случайно... Случайно ветром.
    Сармат Саныч
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