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"Порубщик-2" как убийца спутников
Информационная служба РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК сообщает о новейшей российской разработке авиационного характера. В материале информационного агентства утверждается, что речь идёт о самолёте-постановщике помех, который призван сменить Ил-22ПП «Порубщик».
Отмечено, что новейший авиационный комплекс способен осуществлять радиолокационное и иное подавление, которое способно распространяться даже на спутниковую группировку.
В статье РИА Новости говорится о том, что машина в итоге получит современное бортовое оборудование, которое позволить работать по наземным, воздушным, морским и космическим объектами. В частности, самолёт сможет выводить из строя те спутники, которые отвечают за обеспечение навигации и радиосвязи.
Эскизный проект сменщика Ил-22ПП уже готово. Теперь проект переходит на стадию опытно-конструкторских изысканий.
Из материала:
Рабочее название нового постановщика помех – «Порубщик-2», однако отмечено, что на итоговом этапе работ по данному проекту его название будет изменено.
Для справки: Ил-22ПП «Порубщик» совершил свой первый полёт относительно недавно – в 2011 году. Его оборудование сканирует весь спектр сигналов, выделяя из них набор сигналов противника. После обнаружения наиболее важных сигналов противника, «Порубщик» включая систему РЭБ, работающую в нужном частотном диапазоне. Самолёт Ил-22 избирался как база для «Порубщика» в связи с параметрами по продолжительности полёта.
Отмечено, что новейший авиационный комплекс способен осуществлять радиолокационное и иное подавление, которое способно распространяться даже на спутниковую группировку.
В статье РИА Новости говорится о том, что машина в итоге получит современное бортовое оборудование, которое позволить работать по наземным, воздушным, морским и космическим объектами. В частности, самолёт сможет выводить из строя те спутники, которые отвечают за обеспечение навигации и радиосвязи.
Эскизный проект сменщика Ил-22ПП уже готово. Теперь проект переходит на стадию опытно-конструкторских изысканий.
Из материала:
Однозначно будет новый планер – прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76.
Рабочее название нового постановщика помех – «Порубщик-2», однако отмечено, что на итоговом этапе работ по данному проекту его название будет изменено.
Для справки: Ил-22ПП «Порубщик» совершил свой первый полёт относительно недавно – в 2011 году. Его оборудование сканирует весь спектр сигналов, выделяя из них набор сигналов противника. После обнаружения наиболее важных сигналов противника, «Порубщик» включая систему РЭБ, работающую в нужном частотном диапазоне. Самолёт Ил-22 избирался как база для «Порубщика» в связи с параметрами по продолжительности полёта.
Использованы фотографии: YouTube
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