07:40 09 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

"Порубщик-2" как убийца спутников

Информационная служба РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК сообщает о новейшей российской разработке авиационного характера. В материале информационного агентства утверждается, что речь идёт о самолёте-постановщике помех, который призван сменить Ил-22ПП «Порубщик».



Отмечено, что новейший авиационный комплекс способен осуществлять радиолокационное и иное подавление, которое способно распространяться даже на спутниковую группировку.


В статье РИА Новости говорится о том, что машина в итоге получит современное бортовое оборудование, которое позволить работать по наземным, воздушным, морским и космическим объектами. В частности, самолёт сможет выводить из строя те спутники, которые отвечают за обеспечение навигации и радиосвязи.

Эскизный проект сменщика Ил-22ПП уже готово. Теперь проект переходит на стадию опытно-конструкторских изысканий.

Из материала:
Однозначно будет новый планер – прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76.


Рабочее название нового постановщика помех – «Порубщик-2», однако отмечено, что на итоговом этапе работ по данному проекту его название будет изменено.

Для справки: Ил-22ПП «Порубщик» совершил свой первый полёт относительно недавно – в 2011 году. Его оборудование сканирует весь спектр сигналов, выделяя из них набор сигналов противника. После обнаружения наиболее важных сигналов противника, «Порубщик» включая систему РЭБ, работающую в нужном частотном диапазоне. Самолёт Ил-22 избирался как база для «Порубщика» в связи с параметрами по продолжительности полёта.

Использованы фотографии: YouTube
13

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:06
    Всё больше и больше средств РЭБ и это радует.
    Остаться американцам без GPS, равносильно потерять штаны на танцах.
    ul_vitalii
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:14
      Цитата: ul_vitalii
      Остаться американцам без GPS, равносильно потерять штаны на танцах.

      Да, без него они теряются, как и и "теряются" многие их "высокоточные" образцы вооружения. Но еще бы хорошо было бы давить все БПЛА противника
      svp67
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:13
    Однозначно будет новый планер – прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76.
    А Ил-114 почему не рассматривается или Ил-112? Считаю их более подходящими для замены Ил-18
    svp67
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:18
    Однозначно будет новый планер – прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76.
    Рабочее название нового постановщика помех – «Порубщик-2»

    ... хорошее название, говорящее....пусть бы и оставалось оно...
    a.s.zzz888
  4. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 06:19
    Эскизный проект готов, а какой будет планер - неизвестно. Как так?
    Doliva63
  5. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 06:24
    22-х Илов осталось лишь 10 бортов, а потребности Армии намного больше. Значит будут ставить на Ту-214.
    Сармат Саныч
  6. Vard Сегодня, 06:24
    Похоже предсказание о том что следующая война будет вестись каменными топорами относиться только к нашему вероятному противнику...
    Vard
    1. собаковод Сегодня, 06:39
      Цитата: Vard
      Vard
      Похоже предсказание о том что следующая война будет вестись каменными топорами относиться только к нашему вероятному противнику...

      Шапку на диван, сами на шапку!
      Удивляет всепродолжающее шапкозакидательство! Даже Китай, традиционно считавшийся нами чуть ли не банановой республикой, обошёл нас по электронной базе. Дай Бог, не отстать бы. И радует, что наши научные роты и подобные им структуры пашут, трезво анализируя потенциал наших "партнёров".
      собаковод
      1. ghby (Андрей) Сегодня, 07:13
        Цитата: собаковод
        Удивляет всепродолжающее шапкозакидательство! Даже Китай, традиционно считавшийся нами чуть ли не банановой республикой, обошёл нас по электронной базе. Дай Бог, не отстать бы. И радует, что наши научные роты и подобные им структуры пашут, трезво анализируя потенциал наших "партнёров".

        Что, кого и куда он обошел? касательно РЭБ он и не подходил, и не подходит. Ширпотребовские чипы штамповать - да, но они к элементам РЭБ имеют такое же отношение как и я к балету, ну и собственно к китаю то же, технологии не китайские у них мощности.
        ghby
  7. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:33
    Следующая война будет в космосе.
    Грибок
  8. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 06:59
    Есть же Эми-пушка Генадия Месяца на 1000 км бьёт, или создают направленную на 10000 км?
    Dimon Grin
Картина дня