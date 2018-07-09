Вида Домагой дружит с головой? Реакция хорватского футбольного союза

Призываем игроков национальной сборной воздерживаться от высказываний, которые могут иметь политическую интерпретацию. Мы предупреждаем Виду и Вукоевича, отмечая при этом, что их заявления не носили политического характера и были ответом украинцам, которые выражали поддержку бывшим игрокам киевского «Динамо».

Россия – оккупант! Это безоговорочно!

Да какой оккупант? Мы за мир!

Говори на камеру, что Россия – оккупант!

Я не разбираюсь в политике!