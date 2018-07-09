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Вида Домагой дружит с головой? Реакция хорватского футбольного союза
На скандал с видеообращением хорватского футболиста Домагоя Виды, в котором тот вместе с другим представителем хорватской футбольной делегации Огненом Вукоевичем выкрикивает лозунг украинских националистов времён Второй мировой войны «Слава Украине», наконец отреагировали в футбольном союзе Хорватии. Произошло это после вынесения Виде официального предупреждения от FIFA по поводу недопустимости политизации футбольного первенства.
Из заявления ФСХ (Футбольный союз Хорватии):
В FIFA видеоролик Виды и Вукоевича назвали неспортивным поведением, противоречащим духу честной игры и удалённости футбола от политики.
Сам защитник сборной Хорватии на фоне разгоревшегося скандала заявил о том, что его слова не имеют политического подтекста, а «выражают благодарность тем, кто болел за него ещё по выступлениям за «Динамо» (Киев)».
На этом фоне из Киева пришли сообщения о том, что радикалы напали на компанию в составе молодых девушек и парней, которые в украинской столице решили отпраздновать успешное участие российской сборной на ЧМ-2018. Радикалы, увидев российских триколор, связанный с флагом Украине, пришли в ярость, выхватили флаги и объявили, что сейчас зароют молодых людей в землю. Ребята, которые приехали в Киев из Херсона, вели себя достойно, ответив, что они выступают за мир, и что им должны вернуть отобранные флаги.
Радикал:
Молодые люди:
Радикал:
Парень:
В это время девушка пытается закрыть собой российский флаг, что приводит майданного отморозка, говорящего, кстати, по-русски, в бешенство.
Съёмка – по ссылке
Из заявления ФСХ (Футбольный союз Хорватии):
Призываем игроков национальной сборной воздерживаться от высказываний, которые могут иметь политическую интерпретацию. Мы предупреждаем Виду и Вукоевича, отмечая при этом, что их заявления не носили политического характера и были ответом украинцам, которые выражали поддержку бывшим игрокам киевского «Динамо».
В FIFA видеоролик Виды и Вукоевича назвали неспортивным поведением, противоречащим духу честной игры и удалённости футбола от политики.
Сам защитник сборной Хорватии на фоне разгоревшегося скандала заявил о том, что его слова не имеют политического подтекста, а «выражают благодарность тем, кто болел за него ещё по выступлениям за «Динамо» (Киев)».
На этом фоне из Киева пришли сообщения о том, что радикалы напали на компанию в составе молодых девушек и парней, которые в украинской столице решили отпраздновать успешное участие российской сборной на ЧМ-2018. Радикалы, увидев российских триколор, связанный с флагом Украине, пришли в ярость, выхватили флаги и объявили, что сейчас зароют молодых людей в землю. Ребята, которые приехали в Киев из Херсона, вели себя достойно, ответив, что они выступают за мир, и что им должны вернуть отобранные флаги.
Радикал:
Россия – оккупант! Это безоговорочно!
Молодые люди:
Да какой оккупант? Мы за мир!
Радикал:
Говори на камеру, что Россия – оккупант!
Парень:
Я не разбираюсь в политике!
В это время девушка пытается закрыть собой российский флаг, что приводит майданного отморозка, говорящего, кстати, по-русски, в бешенство.
Съёмка – по ссылке
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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