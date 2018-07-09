07:41 09 июля
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Вида Домагой дружит с головой? Реакция хорватского футбольного союза

На скандал с видеообращением хорватского футболиста Домагоя Виды, в котором тот вместе с другим представителем хорватской футбольной делегации Огненом Вукоевичем выкрикивает лозунг украинских националистов времён Второй мировой войны «Слава Украине», наконец отреагировали в футбольном союзе Хорватии. Произошло это после вынесения Виде официального предупреждения от FIFA по поводу недопустимости политизации футбольного первенства.

Вида Домагой дружит с головой? Реакция хорватского футбольного союза


Из заявления ФСХ (Футбольный союз Хорватии):
Призываем игроков национальной сборной воздерживаться от высказываний, которые могут иметь политическую интерпретацию. Мы предупреждаем Виду и Вукоевича, отмечая при этом, что их заявления не носили политического характера и были ответом украинцам, которые выражали поддержку бывшим игрокам киевского «Динамо».



В FIFA видеоролик Виды и Вукоевича назвали неспортивным поведением, противоречащим духу честной игры и удалённости футбола от политики.

Сам защитник сборной Хорватии на фоне разгоревшегося скандала заявил о том, что его слова не имеют политического подтекста, а «выражают благодарность тем, кто болел за него ещё по выступлениям за «Динамо» (Киев)».

На этом фоне из Киева пришли сообщения о том, что радикалы напали на компанию в составе молодых девушек и парней, которые в украинской столице решили отпраздновать успешное участие российской сборной на ЧМ-2018. Радикалы, увидев российских триколор, связанный с флагом Украине, пришли в ярость, выхватили флаги и объявили, что сейчас зароют молодых людей в землю. Ребята, которые приехали в Киев из Херсона, вели себя достойно, ответив, что они выступают за мир, и что им должны вернуть отобранные флаги.

Радикал:
Россия – оккупант! Это безоговорочно!


Молодые люди:
Да какой оккупант? Мы за мир!


Радикал:
Говори на камеру, что Россия – оккупант!


Парень:
Я не разбираюсь в политике!


В это время девушка пытается закрыть собой российский флаг, что приводит майданного отморозка, говорящего, кстати, по-русски, в бешенство.

Съёмка – по ссылке

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Vard Сегодня, 06:39
    Иногда говорят игра головой в футболе влияет на мыслительные способности... Похоже как раз тот случай...
    Vard
    1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:46
      Гм what ... Значит, каски повыдавать, там даже ремешки есть,дабы не спадали wassat Может тогда умнее станут fellow
      рюрикович
      1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 07:23
        ...выкрикивает лозунг украинских националистов времён Второй мировой войны

        Проблема хорватского национализма имеет те же корни (образно выражаясь), что украинского. У одних УПА, у других
        Усташи. У одних русофобия, у других сербофобия.
        Общее у них одно - недобитки. И славяне.., что обидно.
        Усташи проявили себя и в период распада и гражданской войны в Югославии в 1990-х (даже с муслимами в Боснии объединялись в Мусульмано-Хорватскую Федерацию против боснийских сербов), как и украинские националисты сейчас на Украине и в Донбассе в частности, так же в ходе гражданской войны.

        Вывод: нефиг быть такими добрыми ни сербам, ни русским. Добивать нужно, если начали, тогда и в будущем проблема не проявится...
        Pax tecum
      2. Khakas (Евгений) Сегодня, 07:33
        Какие каски) а кастрюли на что! Только кастрюли)
        Khakas
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:48
      Цитата: Vard
      Похоже как раз тот случай...

      Не совсем. Он говорит так, как об этом говорят в Хорватии. А официальная Хорватия, её пресса и телевидение БЕЗОГОВОРОЧНО поддерживают нацистскую Украину.
      Мы предупреждаем Виду и Вукоевича, отмечая при этом, что их заявлений не носили политического характера и были ответом украинцам, которые выражали поддержку бывшим игрокам киевского «Динамо».
      А давайте послушаем, что они сказали...

      Так за что эта победа? И кто тут ведет разговор ОБ ОТСУТСТВИИ ПОЛИТИКИ?
      svp67
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:53
        Цитата: svp67
        А официальная Хорватия, её пресса и телевидение БЕЗОГОВОРОЧНО поддерживают нацистскую Украину.

        Хорватам вообще бы помалкивать, после того, что творили усташи. СС после этого детишки.
        Ингвар 72
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:55
          Цитата: Ингвар 72
          Хорватам вообще бы помалкивать, после того, что творили усташи. СС после этого детишки.

          А чем они в этом превзошли "оуновцев" и других укро-нацистов? Хатынь, Волынь...это ведь только вершинки айсберга
          svp67
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:57
            Цитата: svp67
            А чем они в этом превзошли "оуновцев" и других укро-нацистов?

            Превзошли, поверьте. И проверьте. hi
            Ингвар 72
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:58
              Цитата: Ингвар 72
              Превзошли, поверьте. И проверьте.

              Ну мне очень бы хотелось Ваше мнение услышать.
              svp67
              1. Мур (Андрей) Сегодня, 07:21
                Извините, про Петара Брзицу, его любимый "сербосек" и поставленный им "рекорд" в 1300 зарезанных в одну ночь сербов не приходилось слышать?
                Мур
                1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:38
                  Цитата: Мур
                  1300

                  1360. За это он удостоился щедрой награды от капеллана (!) лагеря, получив запеченного поросенка и вина.
                  Свидетельствует известный итальянский писатель Курцио Малапарте: «Это устрицы?» - спросил я у поглавника? Анте Павелич поднял крышку хлебницы, показав мне эти моллюски, эту скользкую желатинообразную массу устриц, и сказал, улыбаясь своей доброй и усталой улыбкой: «Это подарок моих преданных усташей: здесь двадцать килограмм человеческих глаз».
                  Ингвар 72
            2. собаковод Сегодня, 07:00
              Цитата: Ингвар 72
              Ингвар 72 (Игорь)
              Цитата: svp67
              А чем они в этом превзошли "оуновцев" и других укро-нацистов?
              Превзошли, поверьте. И проверьте.

              Удивляет, почему он ещё не зиганул?
              собаковод
  2. Маз Сегодня, 06:40
    Теперь это его проблемы, хоть сто раз извинись и обьяснись
    Маз
  3. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:49
    Спорт должен быть вне политики. Бегаешь-прыгаешь-плаваешь ? Бегай -прыгай-плавай в отведенных рамках. Выступаешь за сборную - тогда все твои слова и действия должны касаться исключительно своей страны. ВСЁ!
    hi
    рюрикович
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 06:56
    В FIFA видеоролик Виды и Вукоевича назвали неспортивным поведением, противоречащим духу честной игры и удалённости футбола от политики.

    где в последнее время честная игра и удаленность от политики не только в футболе, а в спорте вообще? Лозунг "О спорт- ты мир!" давно менять пора... не соответствует реалиям...
    Masya Masya
    1. собаковод Сегодня, 07:04
      Цитата: Masya Masya
      (Маня)
      В FIFA видеоролик Виды и Вукоевича назвали неспортивным поведением, противоречащим духу честной игры и удалённости футбола от политики.
      где в последнее время честная игра и удаленность от политики не только в футболе, а в спорте вообще? Лозунг "О спорт- ты мир!" давно менять пора... не соответствует реалиям..

      Ну да, наших за футболки с нашим президентом могут дисквалифицировать, этой швали только пальчиком погрозили, и то с ехидной улыбочкой.
      собаковод
      1. Мур (Андрей) Сегодня, 07:32
        Этот альтернативно одарённый с пучком на голове должен был покинуть поле еще после снятия футболки. Судья достал желтую карточку, записал на ней нечто и положил обратно. Хохлатому её не показал, а вместо этого пожал ему руку.
        Спустя несколько минут Вида нарушает правила на правом фланге своей обороны – сшибает российского игрока с ног, срывая перспективную атаку. Судья уверенно бежит к месту происшествия, капается в кармане и показывает Виде желтую карточку. После этого, имея уже одну в активе, тот должен был быть удален с поля. Но нет, продолжает играть как ни в чем не бывало, ещё и в послематчевых пенальти участвует.
        Вот это что такое? То же, что и "рука божья" Марадоны?
        Мур
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:58
    Хорватский фашист - друг укрофашиста
    Дормидонт
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:59
    их заявлений не носили политического характера и были ответом украинцам...
    Все ждал, как же так пока без ложки дегтя радующейся России и болельщикам из различных стран. И тут нарисовывается хорват со своим кривым фейсом и славит Украину пропитанную национализмом вперемешку с фашизмом. Слабовато отреагировали те кому это необходимо делать по своему положению.
    rotmistr60
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:13
    Так они из "Динамо" Киев? И что тогда удивляться? "Подлизались" к болельщикам... Хорваты - это сербские "украинцы"... Ренегаты, сербы-католики... У них даже язык один, только пишут латиницей wassat
    Горный стрелок
  8. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 07:27
    Мне этот волосатый не понравился еще тогда, когда нам гол забил...
    WATCH_OFFICER
  9. Khakas (Евгений) Сегодня, 07:35
    Цитата: рюрикович
    Гм what ... Значит, каски повыдавать, там даже ремешки есть,дабы не спадали wassat Может тогда умнее станут fellow
    тока кастрюли никаких касок
    Khakas
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