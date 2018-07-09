07:40 09 июля
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The Times: Путин нападёт на Великобританию после ЧМ-2018

В британских СМИ всерьёз пишут о том, что официальный Лондон ожидает атаки Британии со стороны России после завершения Чемпионата мира по футболу. С такой откровенно бредовой новостью выходит одно из ведущих изданий Соединённого королевства The Times.

На страницах этой газеты заявлено, что британские спецслужбы готовятся к «российской атаке, которую после завершения Кубка мира осуществит Владимир Путин».

При этом The Times ссылается на источник в британских разведорганах, который прокомментировал ситуацию двумя словами:
Это серьёзно.



The Times: Путин нападёт на Великобританию после ЧМ-2018


Этих двух слов британской прессе оказалось достаточно для того, чтобы создать целую теорию заговора, в которой нашлось место и двум наркоманам, обнаруженных на днях в бессознательном состоянии в Эймсбери. Ключевая фраза в британских СМИ «неподалёку от Солсбери, где ранее обнаружили отравленных Скрипалей». Напомним, что сначала было заявлено, что «отравленные» стали жертвами передозировки наркотиков, но теперь британские «эксперты» вновь заявляют о «воздействии боевого отравляющего вещества». Конспирологии добавила смерть 44-летней женщины Д. Стерджесс. Уже объявили, что причина смерти – «Новичок». Не героин же...

У самих британцев, которые познакомились с этой информацией, возникли вопросы: если смерть от «Новичка» предотвратили для Скрипалей, то почему британские «супермедики» не смогли спасти от смерти упомянутую Стерджесс? Другой вопрос: Неужели снова Россия, которая теперь решила начать охоту на местных английских наркоманов?

Между тем, The Times со ссылкой на спецслужбы Соединённого королевства пишет о том, что «Путин после окончания ЧМ-2018 устроит кибератаку Британии». Из этого можно сделать вывод, что британские спецслужбы давно подготовили очередную провокацию, но явно ожидают окончания выступления в России английской национальной сборной.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 15

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 07:08
    Британская пресса пишет фигню. Это серьёзно!
    Logall
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:10
      То ли тупые,то ли пошутили,то ли в самом деле "нападем"...Шиза и паранойя косит..Доброе утро,Александр.. hi
      Цитата: Logall
      Британская пресса пишет фигню. Это серьёзно!
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 07:37
        Как он сразу-то после ЧМ нападет? Если только вместе с Трампом...
        А что, как наши мужики после "встречи" договариваются на утро на рыбалку, но потом никто не может голову от подушки приподнятьsmile
        Тралл
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:08
    The Times: Путин нападёт на Великобританию после ЧМ-2018

    ...наглия - больное государство, Таймс - на соседней койке... bully
    a.s.zzz888
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:08
    Ущербные. Страна с такими традициями и до такого дошла.
    ul_vitalii
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:12
      Виталий hi У них древние традиции..Особенно когда касается отравлений..С Плантегинетов это у них..
      Цитата: ul_vitalii
      Ущербные. Страна с такими традициями и до такого дошла.
      210окв
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:22
        Здравствуй, Дима! hi А ведь целое поколение через их жизненный уклад и образование прошли. И это должно быть в дальнейшем чёрной меткой в их биографии.
        ul_vitalii
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:09
    В британских СМИ всерьёз пишут о том, что официальный Лондон ожидает атаки Британии со стороны России после завершения Чемпионата мира по футболу. С такой откровенно бредовой новостью выходит одно из ведущих изданий Соединённого королевства The Times.
    Маразм крепчает? Нет, время тикает...время до начала "брексита" и выплаты 50 000 000 000 евриков, а где их взять? А взять можно у российских "олигархов", нашедших "тихую гавань" в Лондоне....
    Напомним, что сначала было заявлено, что «отравленные» стали жертвами передозировки наркотиков, но теперь британские «эксперты» вновь заявляют о «воздействии боевого отравляющего вещества».
    К слову и у Скрипалей, первоначально шел разговор о передозировке героином...а нет ли тут связи? Через того же бармена ресторана "The Mill", который как то там был связан с наркотой....
    svp67
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:11
    Сами на дно уйдете! нам даже напрягаться и заморачиваться не придется... и...
    Это серьёзно.
    Masya Masya
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:11
    The Times.
    Они бы еще сослались на британских ученых, о которых уже ходят анекдоты. Английские спецслужбы показали свой "профессионализм и осведомленность" в деле Скрипалей и последнем отравлении. Лучше бы промолчали.
    rotmistr60
  7. demo (Ван) Сегодня, 07:21
    Оказывается то, что ранее западным миром преподносилось как великое достижение - развал СССР привело к совершенно не предсказуемым результатам - полная деградация умственных способностей западных спецслужб.
    Ранее КГБ и его ПГУ держали в "тонусе" и МИ 6, и МИ 5, и ЦРУ, и кучу остальных служивых, а теперь?
    Стыдоба.
    И еще.
    Когда смотришь на фото, а в руках автомат сотрудника, который как-будто только выпущен. Ни потертостей, ни царапин, то понимаешь что оружие в руках полиции - просто дань времени. Но они с ним явно не спят в обнимку.
    demo
  8. Skay (Сергей) Сегодня, 07:36
    Бриты опустились до уровня Шпротов.
    Skay
  9. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:37
    Надо потихоньку прекращать с этой страной контакты ,вдруг зараза перекинется .Порошенко что ли тайно Англию посетил ?
    APASUS
  10. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:39
    При всем "уважении" к Британской прессе - пишут они полную чушь... И чем ближе к Брекситу - тем им все. страшнее... Вот и "отвлекаются", как могут...
    Горный стрелок
  11. kartalovkolya Сегодня, 07:40
    Чует кошка чьё мясо съела и в попытках уйти от ответственности за провокации своих спецслужб пустились "во-все тяжкие". Нагло-саксы однако... (...а очко-то жим-жим,где уж тут памперсов напастись-вот и обратились к газетам...)
    kartalovkolya
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