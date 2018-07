The Times: Путин нападёт на Великобританию после ЧМ-2018

Это серьёзно.

В британских СМИ всерьёз пишут о том, что официальный Лондон ожидает атаки Британии со стороны России после завершения Чемпионата мира по футболу. С такой откровенно бредовой новостью выходит одно из ведущих изданий Соединённого королевства The Times На страницах этой газеты заявлено, что британские спецслужбы готовятся к «российской атаке, которую после завершения Кубка мира осуществит Владимир Путин».При этом The Times ссылается на источник в британских разведорганах, который прокомментировал ситуацию двумя словами:Этих двух слов британской прессе оказалось достаточно для того, чтобы создать целую теорию заговора, в которой нашлось место и двум наркоманам, обнаруженных на днях в бессознательном состоянии в Эймсбери. Ключевая фраза в британских СМИ «неподалёку от Солсбери, где ранее обнаружили отравленных Скрипалей». Напомним, что сначала было заявлено, что «отравленные» стали жертвами передозировки наркотиков, но теперь британские «эксперты» вновь заявляют о «воздействии боевого отравляющего вещества». Конспирологии добавила смерть 44-летней женщины Д. Стерджесс. Уже объявили, что причина смерти – «Новичок». Не героин же...У самих британцев, которые познакомились с этой информацией, возникли вопросы: если смерть от «Новичка» предотвратили для Скрипалей, то почему британские «супермедики» не смогли спасти от смерти упомянутую Стерджесс? Другой вопрос: Неужели снова Россия, которая теперь решила начать охоту на местных английских наркоманов?Между тем, The Times со ссылкой на спецслужбы Соединённого королевства пишет о том, что «Путин после окончания ЧМ-2018 устроит кибератаку Британии». Из этого можно сделать вывод, что британские спецслужбы давно подготовили очередную провокацию, но явно ожидают окончания выступления в России английской национальной сборной.