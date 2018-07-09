11:30 09 июля
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Против - роботы и укропровокаторы. На защиту пенсионной реформы бросили медиаартиллерию

В программе телеканала «Россия1» «Вести недели» накануне вышел весьма продолжительный сюжет, целью которого было оправдание всеми силами и средствами проекта правительства РФ о повышении пенсионного возраста в России. Телеведущий Дмитрий Киселёв в эфире заявил о том, что продолжительность жизни среднестатистического мужчины, сегодня выходящего на пенсию, составит аж 76 лет. «У кого-то больше, у кого-то меньше», заключил ведущий «Вестей недели».

Против - роботы и укропровокаторы. На защиту пенсионной реформы бросили медиаартиллерию


На этом фоне были представлены несколько тематических сюжетов о том, как нынешние пенсионеры прекрасно справляются с работой, мечтают копить деньги на путешествия, разворачивать собственный бизнес. И, как утверждается, буквально единственное, что таким согражданам мешает – низкий размер пенсии: вот был бы размер средней пенсии в стране не 14,4, а 20 тыс. рублей, как прогнозирует правительство к 2020 году, так сразу бы все уехали в круиз по Средиземноморью и открыли бы собственные рестораны на Тверской. А для этого нужно сделать «всего один правильный шаг» – поднять на 5 и 8 лет у мужчин и женщин пенсионный возраст.


Высмеяли «Справедливую Россию», которая решила распечатать миллионы подписей к петиции против повышения пенсионного возраста. Объявили, что эти подписи ставили то ли украинцы, то ли роботы. А россияне, видимо, ставить не могли, так как «исключительно за». Высмеяли КПРФ, назвав чем-то из серии «уходящая сила».

В той же программе Дмитрий Киселёв объяснил российским мужчинам, что «сами виноваты» в ранней смерти. Не дожил до пенсионного возраста – «сам виноват», ибо не нужно было курить, употреблять алкоголь и превышать скорость во время вождения. Видимо, это и должно теперь как-то оправдывать намерение кабмина повысить планку возраста выхода на пенсию: мужики, не умеете доживать до пенсии, ну и не надо...

В эфире был продемонстрирован фрагмент интервью Владимира Соловьёва с главой Минфина Антоном Силуановым, который также объявлял, что продолжительность жизни в России растёт, оказывается, невероятными темпами.

Сравнили с 30-ми годами прошлого века, привели мнения артистов и музыкантов, которые полны сил и творческой энергии при пересечении рубежа пенсионного возраста.

Репортаж получился весьма циничным: с насмешками над политическими партиями, за которые голосовали миллионы россиян, с посылом о том, будто вышедших на пенсию гражданам сейчас кто-то сразу же выбрасывает с рабочего места, с приплетаемой к месту и не к месту Украиной, откуда якобы осуществляются провокации по пенсионной реформе. Или это теперь привычный стиль в отношении своих же сограждан со стороны федеральных СМИ и тех, кто такие репортажи заказывает?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 193

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 07:52
    Вчера на втором зомбоканале долго говорили про украинские провокации на тему пенсионной реформы. Оказывается все, кто выступают с конструктивной критикой данной реформы, льют воду на мельницу госдепа и являются провокаторами. Обещали в течении месяца принять законопроект и закрыть эту тему. Мнение граждан по этому поводу как обычно никого не интересует.
    Аристарх Людвигович
    1. Leeds (Alexander) Сегодня, 07:55
      Так уже не первую неделю в новостях сюжеты о бодрых работающих пенсионерах. Вот одна в 80 лет работает волонтёром на ЧМ, другой учит детей плаванию в 78... А про то, что при поиске резюме кадровики ставят фильтр до 50, естественно ни слова.
      Жить мы будем по стандартам развитых европейских стран (в части расходов на жизнь), в части доходов пока не обещали ничего, но может как и с пенсионной реформой, сюрпризом сделают для всех повышение доходов? А што, а вдрух?
      Leeds
      1. Serg Koma (Serg Koma) Сегодня, 08:13
        Если вернёмся во времена СССР, пенсионный возраст надо будет поднять до ста лет laughing
        Serg Koma
        1. Например Сегодня, 11:10
          Цитата: Serg Koma
          Если вернёмся во времена СССР

          Делим всё ценники рублевые на 100 и мы в эпохе плановой экономики, которую так хаяли либералы. Бакс - 63 копейки. ЗП по стране 200 рублей.
          За 27 лет правления раздолбаи (потому как раздолбали страну) смогли лишь подобраться к уровню цен СССР.
          Нахрена был нужен этот цирк? Обычного русского человека современные правители обобрали до нитки. Многие умерли. Много мужчин умерло около 60 лет от роду.
          Мы по факту та-же украина, только ресурсов природных у нас больше. Но все богатства принадлежат горстке упырей. И народное мнение ни кого в Москве не интересует.
          Бабло правит.

          Наперегонки все говорящие головы забакланили о наступлении счастья после понятии пенсионного возраста (по факту отмены выплат по возрасту на поздний срок).
          Киселёв, Соловьёв, Сатановский и прочие из телевизора резко стали экспертами в вопросах жизни и счастья для русского человека.
          Та же картина в думе.

          Одно слово - упыри.
          Например
      2. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 08:14
        Чтобы страна была "развита" в ней не должно быть в таких количествах "чёрного нала" и "серых зарплат". Решить эту задачу нашим руководителям не хватает ума, а поднять пенсионный возраст ум им и вовсе не нужен.
        Victor Jnnjdfy
        1. MPN (Павел) Сегодня, 08:31
          А для этого нужно сделать «всего один правильный шаг» – поднять на 5 и 8 лет у мужчин и женщин пенсионный возраст.
          Нет, для этого нужно посажать всех воров из правительства до 2020 года и можно будет снижать пенсионный возраст на 5 и 8 лет у мужчин и женщин
          MPN
          1. Меченосец (Николай) Сегодня, 08:46
            Цитата: MPN
            Нет, для этого нужно посажать всех воров из правительства до 2020 года и можно будет снижать пенсионный возраст на 5 и 8 лет у мужчин и женщин

            Даже политолог Михеев прозрел... https://www.youtube.com/watch?v=6tZGbt-xU1w
            Меченосец
            1. ИванИванов Сегодня, 09:45
              Цитата: Меченосец
              Даже политолог Михеев прозрел


              Михеев никогда реформу пенсии не поддерживал, в отличие от коллег с центральных каналов, говорил об этом не раз, с мая, как только планы озвучили.
              ИванИванов
              1. Меченосец (Николай) Сегодня, 09:55
                Цитата: ИванИванов
                не поддерживал

                Я разве написал о его поддержке этой сомнительной реформы или я написал о некоем прозрении Михеева кто и почему виноват в сложившейся ситуации?
                Меченосец
                1. Например Сегодня, 11:29
                  Цитата: Victor Jnnjdfy
                  " в ней не должно быть в таких количествах "чёрного нала" и "серых зарплат".

                  Это полдная чушь. Димон со товарищи желают видеть и контролировать все деньги в ваших карманах. Они вбили в голову всем понятие черного нали и серых зарплат.
                  Они создали систему когда у каждый из наших зарплат они вычитают треть и забирают себе. Назвав эти действия пенсионной системой. Это обыкновенный грабеж.
                  Сейчас они заняты отменой выплат по возрасту.
                  Скоро они введут в оборот понятие вреда наличных денег.
                  Зачем тогда вообще нужны деньги если ты не можешь ими пользоваться по СВОЕМУ усмотрению.
                  Какая нахрен свобода если твой кошелек по контролем???????
                  Например
            2. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 09:47
              Киселевская журнашлюха.
              mr.Vain
          2. Zubr Сегодня, 09:26
            hi
            Аполитично рассуждаете батенька ! Для них это священная корова возведённая в ранг государственности. А вообще, абсолютно с вами согласен. Но перед тем как сажать, вернуть в казну всё наворованое.
            Zubr
            1. MPN (Павел) Сегодня, 09:33
              Цитата: Zubr
              Но перед тем как сажать, вернуть в казну всё наворованое.

              hi Не договорил, добавляю "...нужно посажать всех воров из правительства до 2020 года, с конфискацией "заработанного" непосильным трудом в плоть до третьего колена родства..." У них же у самих нет ни чего..
              У депутата (судьи, прокурора, налоговика, чиновника) спрашивают:
              - А вам не стыдно, что ваша теща в свои восемьдесят семь лет содержит вашу семью, катает вас на своих джипах, отдала вам один из своих коттеджей, управляет нефтяной и строительной компанией, а вы, здоровый мужик, сидите здесь целыми днями и бумажки перекладываете!!!
              (просто лень прописными истинами воздух сотрясать )
              MPN
          3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:32
            Ну пересажаете вы всех воров в правительстве и везде - только денег в размере 12 триллионов каждый год, на пенсии, для 42 миллионов пенсионеров, от этого не появится.
            Вадим237
            1. свободный (Андрей) Сегодня, 10:48
              Цитата: Вадим237
              Ну пересажаете вы всех воров в правительстве и везде - только денег в размере 12 триллионов каждый год, на пенсии, для 42 миллионов пенсионеров, от этого не появится.

              О как,то есть значит понять и простить нужно?
              свободный
            2. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 11:23
              А что, они появятся если сдвинуть рамки пенсионного возраста вверх? А то, что работу найти после 60-и будет проблематично как? А то что многие на больничных сидят и таблетки глотать начинают? Кому нужны такие работники? Может деньжат поискать в других направлениях? Я понимаю наша "элита" в виде артистов например неплохо себя в 60 чувствует. При их доходах. А рабочий УВЗ например?
              Topotun
        2. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 08:33
          Не ума, а желания не хватает.
          Алекс2048
        3. voffchik7691 (Владимир) Сегодня, 09:05
          "не должно быть в таких количествах "чёрного нала" и "серых зарплат" Решить эту задачу нашим руководителям не хватает ума"

          А кто устанавливает серую зарплату? Вот и получается чтобы решить эту проблему надо самим начать платить белую зарплату, ну или своих дружков заставить платить по честному!
          voffchik7691
          1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 09:56
            попробуй платить белую зарплату сам, честно вот так... посмотрим, на сколько твоих ресурсов хватит, если ты не занимаешься торговлей с большой маржой, а производством или услугами с небольшой прибылью
            Не либероид Русский
        4. l7yzo (Павел) Сегодня, 09:30
          Поверь у власти есть все механизмы для этого. Они знают почти всех, кто даёт в конвертах.
          На каждых 50 человек есть по силовику. Поговаривают на каждые 20, но я чот сомневаюсь.

          Просто кому то сверху это нужно. Самому выводить, да и отмазываться - типа вон сами виноваты - развалили всё. А мы тут ни при чём, мы ваще в кресле сидим ))) Погодите - если совсем прижмёт - сделают маленький дефолт, объявят США виноватыми, спишут всё что нужно, закроют кого нужно )))
          l7yzo
        5. Опер (Игорь) Сегодня, 10:13
          Виктор, решить эту проблему в первую очередь не дают большое количество работодателей использующие серые и черные схемы оплаты труда и работники сознательно соглашающиеся на участие в мошенничесве получая деньги в конвертах либо вообще работая без официального трудоустройства сознавая, что тем самым работодатель уходит от перечисления средств в пенсионный фонд! Проблема это масштабная. Решение ее я вижу исключительно в ужесточении налогового законодательства в части такой меры присечения, как лишение свободы! Это прежде всего увеличение достаточно жестких проверок на предприятиях и организациях в т.ч.и в первую очередь частных!Однако и здесь надо понимать, что последует масса протестов со стороны работодателей с привлечением негодующих работников о том, что власть душит, обирает, гнобит и т.д. мелкий и средний бизнес и прочие цветущие предприятия создающие рабочие места... Это только маленький штришок! Вот поэтому решение пенсионной реформы вопрос комплексный и не имеет простого и однозначного решения. Проект должен обсуждаться, как можно более информативно и открыто, что сейчас собственно и делается. Проблема ведь есть и она реальна.
          Опер
          1. Мух (Всев) Сегодня, 10:37
            Прежде всего , раз так поддерживаете курс нашего "всеми любимого" правительства, организуйте свое дело, снимайте в аренду площадь, наймите работников и платите им охеренную зарплату.
            Что слабо? Знаю, что слабо. Ваш брат только и может, что садить. При этом свой мозолистый зад напрягать работой не будет. По душе пенсионная реформа? Предлагаю: верните пенсию, "честно заработанную" на государевой службе в казну. И ждите своих 65 лет.
            Знаю, что сделаете вид, что не прочли мой пост. Ведь кроме: "а меня то за шо?" нечего сказать.
            Мух
            1. Опер (Игорь) Сегодня, 10:46
              Будете реально толкать народ, молодеж на противозаконные действия, несанкционированные выступления и массовые беспорядки-сядите обязательно! Если ваши действия повлекут тяжкие последствия для здоровья и жизни граждан сядите надолго! В соответствии с действующим законодательством и решением суда! Как использовать чернильницу из хлеба
              и молоко в виде чернил уверен вы знаете. И то и другое в местах лишения свободы у нас в достатке. Пишите на здороаье.
              Опер
              1. Мух (Всев) Сегодня, 11:06
                Вооот...
                Гюльчитай открыла личико.
                Зачем же толкать на противоправные действия? Например несколько моих однокашников уже сейчас работают практически в ноль. Уже задумываются закрываться.
                А у каждого по 10-20 человек(читай семей)работают. А почему закрываться? В последнее время повадились к ним шастать силовики разных служб. И требуют повышения зарплат. Причем на нехилый процент. На предложение посмотреть откуда платить- один ответ: где ходите там и берите.
                Опер, не возмете ли на содержание эти семьи, если эти конторы закроются?
                Было дело когда и я попробовал сам себя содержать. Лет 10 после сокращения пыжился. Ни у кого не просил. С утра до ночи пахал. Постоянные проверки налоговиков, сэски, обэпа и клянчанье администрации на проведение всяких дней города и т.п. А тут в 12 году подняли налоги. Задрало.Закрылся. И не только я. Зато через полгода САМ призвал понизить налог, поскольку в бюджет не пошли нехилые деньги.
                Опер, так как насчет заняться бизнесом, а не крышеванием? И, что все- таки насчет отказа от пенсии до 65 лет?
                Мух
          2. свободный (Андрей) Сегодня, 10:58
            Цитата: Опер
            Виктор, решить эту проблему в первую очередь не дают большое количество работодателей использующие серые и черные схемы оплаты труда и работники сознательно соглашающиеся на участие в мошенничесве получая деньги в конвертах либо вообще работая без официального трудоустройства сознавая, что тем самым работодатель уходит от перечисления средств в пенсионный фонд! Проблема это масштабная. Решение ее я вижу исключительно в ужесточении налогового законодательства в части такой меры присечения, как лишение свободы! Это прежде всего увеличение достаточно жестких проверок на предприятиях и организациях в т.ч.и в первую очередь частных!Однако и здесь надо понимать, что последует масса протестов со стороны работодателей с привлечением негодующих работников о том, что власть душит, обирает, гнобит и т.д. мелкий и средний бизнес и прочие цветущие предприятия создающие рабочие места... Это только маленький штришок! Вот поэтому решение пенсионной реформы вопрос комплексный и не имеет простого и однозначного решения. Проект должен обсуждаться, как можно более информативно и открыто, что сейчас собственно и делается. Проблема ведь есть и она реальна.

            Если что и обсуждается так это на сколько поднять.А то что нужно поднять они уже решили.Так что это от вас очередной реверанс в сторону нынешней власти.Если как вы говорите идет открытое обсуждение что ж у народа не спросят?
            свободный
            1. Опер (Игорь) Сегодня, 11:11
              Проект реформы, а это пока всего лишь проект направлен в регионы. Власть на местах выразит свое отношение. Либо отрицательное, что уже есть либо внесетпоправки и предложения. Президент не высказался по этому поводу. Вы сомневаетесь, что выскажется?) Не сомневайтесь. Уверяю вас. Дальнейшее решение так же будет приниматься открыто. Вы хотите референдум? Ну давайте проведем вот примерно с такими вопросами. Не поднимать пенсионный возраст? Вся страна ответит-не поднимать! Увеличить пенсионерам пенсии-вся страна ответит -увеличить! Продолжать увеличение финансирования армии и увеличения зарплат-ну да конечно! Либерализировать миграционное законодательство и открыть границы для принятия мигрантов трудоспособного возраста? ... Вы обалдели, что ли!!!!!!
              Я никогда не ставил для себя вопрос за правительство я или против! Я говорю о том, что проблема действительно есть и ее надо решать! Вот, как она будет решаться посмотрим. И конечно я безусловно ЗА то, чтобы нынешние пенсионеры стали жить лучше! Я поработаю еще и без всяких решений. Я умею делать свою работу и сил слава Богу хватает пока. Я против вот всего этого пустого горлопанства и уж абсолютно точно подстрекательства!
              Опер
              1. свободный (Андрей) Сегодня, 11:23
                Цитата: Опер
                Проект реформы, а это пока всего лишь проект направлен в регионы. Власть на местах выразит свое отношение. Либо отрицательное, что уже есть либо внесетпоправки и предложения. Президент не высказался по этому поводу. Вы сомневаетесь, что выскажется?) Не сомневайтесь. Уверяю вас. Д Нуальнейшее решение так же будет приниматься открыто. Вы хотите референдум? давайте проведем вот примерно с такими вопросами. Не поднимать пенсионный возраст? Вся страна ответит-не поднимать! Увеличить пенсионерам пенсии-вся страна ответит -увеличить! Продолжать увеличение финансирования армии и увеличения зарплат-ну да конечно! Либерализировать миграционное законодательство и открыть границы для принятия мигрантов трудоспособного возраста? ... Вы обалдели, что ли!!!!!!
                Я никогда не ставил для себя вопрос за правительство я или против! Я говорю о том, что проблема действительно есть и ее надо решать! Вот, как она будет решаться посмотрим. И конечно я безусловно ЗА то, чтобы нынешние пенсионеры стали жить лучше! Я поработаю еще и без всяких решений. Я умею делать свою работу и сил слава Богу хватает пока. Я против вот всего этого пустого горлопанства и уж абсолютно точно подстрекательства!

                Власти не местах скажут то что им прикажут сверху(может за редким исключением не делающим погоды).Нет никакого открытого обсуждения и не будет,представят уже готовое решение.
                Вы хотите референдум? Ну давайте проведем вот примерно с такими вопросами. Не поднимать пенсионный возраст? Вся страна ответит-не поднимать! Увеличить пенсионерам пенсии-вся страна ответит -увеличить! Продолжать увеличение финансирования армии и увеличения зарплат-ну да конечно! Либерализировать миграционное законодательство и открыть границы для принятия мигрантов трудоспособного возраста? ... Вы обалдели, что ли!!!!!! От молодца как ловко хотел передернуть,жаль не вышло.
                Я никогда не ставил для себя вопрос за правительство я или против!Зря,давно пора решить для себя чьи интересы преследует власть.Наши (общенародные) или свои(клановые).
                Я против вот всего этого пустого горлопанства и уж абсолютно точно подстрекательства! ???????????С каких это пор у нас можно высказывать свое мнение только в стиле одобрямс?
                свободный
      3. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 08:23
        Знаю одного пенсионера по фамилии Горбачев. Много для страны сделал fellow . Сразу после отставки в 1991 году Горбачеву была назначена пенсия. С 1994 года получает пенсию в 40 минимальных окладов. Сейчас она составляет 379 тысяч рублей.
        Живет где-то на Рублёвке, с гос.охраной. И лет ему 89.
        Вот это стандарты жизни! Персональные...
        Вот когда такие же стандарты пенсионной жизни достойным гражданам своей страны сделают, так и о реформе поговорить можно будет.
        Парадокс! Богатейшая страна мира, любой гражданин РФ потенциально богаче американца в 10-12 раз, европейца в 6-7 раз. А, вот распределять национальное богатство так и умеют властьпридержащие. Вернее, не хотят...
        Или действительно некомпетентные и бестолковые, эти "питерские", "свои"?
        В стране и много хуже времена были, однако же на возраст не посягали.
        Pax tecum
        1. cariperpaint Сегодня, 09:35
          Это кск это распределить?))) по доле на каждый прииск,скважину и т.д.?)))))
          cariperpaint
        2. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:42
          Так и в СССР такие были, обеспеченные пенсионеры.
          Остальные работяги...у кого как, чаще всего плохо. Но на возраст не посягали, да.
          И вот это тоже пели, слово в слово:
          Богатейшая страна мира, любой гражданин РФ потенциально богаче американца в 10-12 раз, европейца в 6-7 раз. А, вот распределять национальное богатство так и умеют властьпридержащие. Вернее, не хотят...

          Только вместо РФ поставьте СССР.
          Пели разумеется наши западные друзья, которые и тогда и тем более сейчас желают нам только добра. Отечественные диссиденты повторяли это с удовольствием. с надрывом.
          Результат - СССР погиб, миллионы умерших.
          Почему я сейчас должен эти же слова, только в отношении РФ воспринимать по другому?
          Mestny
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 10:54
            А чего то другого невозможно придумать! Вы очень правильно заметили-победить нас можно только расшатав изнутри. По другому они пробовали-красным флагом над Рейхстагом заканчивается, ну или входом наших казаков в Париж и восторженными парижанками... Революционно настроенные товарищи сегодня это калька с революционеров разваливших и СССР и Российскую империю и конечно исключительно за справедливость! Заметьте только, что и в том и в другом случае эта справедливость моментально оборачивается разграблением страны, жуткой нищетой переходящей в голод и потоками русской крови!
            Опер
      4. электроОлег (Олежище) Сегодня, 08:50
        Это произошло не случайно laughing Пусть не врёт.
        электроОлег
        1. spirit (spirit) Сегодня, 09:26
          Даю голову на отсечение, что пенсию данный маргинал будет встречать в загнивающем западе поливая грязью Россию) Так делают все истинные "патриоты" при дворе ВВП
          spirit
        2. Tatanka Yotanka (стас) Сегодня, 09:32
          Цитата: электроОлег
          Пусть не врёт.

          Не надо эха и дождя
          на все такое заказное
          ВЫ покусились на святое!!!
          на рупор так сказать -вождя fellow
          Tatanka Yotanka
      5. свой1970 (Сергей) Сегодня, 09:25
        Цитата: Leeds
        .. А про то, что при поиске резюме кадровики ставят фильтр до 50, естественно ни слова.
        -а куда они денутся-кадровики?? в реальности -страна вымирает,молодежь работать не хочет,притока специалистов нет,уже сейчас есть места с голодом кадровым..

        Я не удивлюсь если лет через 10 за русскоговорящего 60 летнего знающего профессию -кадровики будут драться до крови...
        свой1970
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:44
          свой1970 (Сергей)
          в реальности -страна вымирает,молодежь работать не хочет,притока специалистов нет,уже сейчас есть места с голодом кадровым..
          А они тупо зарплату нормально поднять не пробовали рабочим? И вообще чисто без подвоха где это у нас в стране кадровый голод? Чисто для общего развития
          Наблюдатель2014
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:56
            Цитата: Наблюдатель2014
            они тупо зарплату нормально поднять не пробовали рабочим?

            Зв счет чего?
            С Вадим237 поболтайте... он правда что-то делает, а Вы тут... на пенсии троллите negative
            Голован Джек
          2. свой1970 (Сергей) Сегодня, 11:00
            Чтобы поднять з/п - надо чтоб завод ЗАРАБАТЫВАЛ,это выходит не у всех
            Цитата: Наблюдатель2014
            И вообще чисто без подвоха где это у нас в стране кадровый голод? Чисто для общего развития

            Кировский завод СПБ - нужны станочники всех мастей, з/п от 65000...
            да любой ЗАВОД возьмите - там бездна вакансий работяг, иногда(не всегда-но часто)очень приличные з/п....
            свой1970
        2. krops777 (Алексей) Сегодня, 10:40
          Я не удивлюсь если лет через 10 за русскоговорящего 60 летнего знающего профессию -кадровики будут драться до крови...


          Заставь как говорится дурака Богу молиться так он весь лоб расшибет, так у нас и с принятием законов в думе к проблеме подходят рьяно, ЕР же большинство,но однобоко. Зачастую и так бывает как вот у нас в родном РЖД только пенсионный возраст подошел все добровольно выгоняют wink человек может бы и рад поработать да не дают, а на стороне такие на фиг не нужны. Закон не должен повышать пенсионный возраст но и ограничивать тоже не должен, как то так.
          krops777
      6. ИванИванов Сегодня, 09:48
        Цитата: Leeds
        Так уже не первую неделю в новостях сюжеты о бодрых работающих пенсионерах.

        Да, пропогандия топорная, а с другой стороны - про грудиниа зашла прекрасно, так зачем стиль менять, поворчат и примут
        ИванИванов
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:25
      Более аморальной реформы в истории России еще не было. Но, на что могут пойти рукопажатые во власти ради прибыли своих ненасытных "дружков", которых сдавать нельзя, даже догадаться сложно. belay
      сибиралт
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 09:22
        Цитата: сибиралт
        Более аморальной реформы в истории России еще не было. Но, на что могут пойти рукопажатые во власти ради прибыли своих ненасытных "дружков", которых сдавать нельзя, даже догадаться сложно. belay

        Если прибыль будет превышать 300%, нет такого преступления, перед которым они остановятся. Не моё bully
        Doliva63
      2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:36
        сибиралт Олег hi
        Более аморальной реформы в истории России еще не было
        Это точно.А вчера Киселёв ужом уж вился вился.Договорился до того что те кто не доживает до пенсии сплошь алкаши ,куряки и аморальные мужики России wassat laughing Во трубадур загнул.Я , третью неделю за этим мастером слова наблюдаю это вообще отпад.То старичков бодрячков покажут laughing .Пусть покажут нам бригаду строителей в 65 wassat :: Ох и кадры.
        Где рабочие места брать будите? А кремлёвские мудрецы. Вы напихали страну миллионами гастарбайтеров а теперь чешите про поднятия пенсионного возраста.Вы сами себе на фаберже наступили и сказки придумываете в оправдания своей бесполезности и глупости.Единственное что вам нужно это не платить пенсии 5 лет.Чтобы на рывок для Путина в экономике это похоже было.А те денжёнки что пенсионерам вы за наш счёт повысить хотите. вы же с лихвой компенсируете для себя поднятием на 10 р цену на бензин например.И в итоге при пенсиях как вы там заливаете 20 000 буханка хлеба по 150 будет. Или что -то в этом роде.Бабок показывают мечтающих на новую пенсию по заграницам поездить wassat Ага щазз вам .Аж 100 раз.Ьакс задерут до сотни и будет вам тоже самое что и сейчас.Проходили эту галиматью уже не раз.
        Наблюдатель2014
      3. ИванИванов Сегодня, 09:49
        Цитата: сибиралт
        Но, на что могут пойти рукопажатые во власти ради прибыли своих ненасытных "дружков"

        В смысле рукопожатные во власти? по моему других там нет
        ИванИванов
      4. свободный (Андрей) Сегодня, 11:01
        Цитата: сибиралт
        Более аморальной реформы в истории России еще не было. Но, на что могут пойти рукопажатые во власти ради прибыли своих ненасытных "дружков", которых сдавать нельзя, даже догадаться сложно. belay

        Карл Маркс "Капитал"

        "Обеспечте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы"
        свободный
    3. Георгий СССР (Георгий) Сегодня, 08:25
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Обещали в течении месяца принять законопроект и закрыть эту тему. Мнение граждан по этому поводу как обычно никого не интересует.

      Перефразируя: Мы рабы, рабы мы!
      Почему-то по ящику показывают одну интелигентцию которая в жизни ни разу палец о палец не ударила, не работала тяжёлым физичистким трудом по 12-14 часов, не стояли у станков и у плавильных печей, не дышали химией на хим и нефтезаводах, не отмораживали себе конечности на северах. Всю жизнь жили в тепличных условиях пили, жрали, плясали, разглагольствовали о своей "тяжёлой" судьбиношки - МРАЗИ!!!!
      Георгий СССР
      1. SSR (Roman) Сегодня, 08:50
        Цитата: Георгий СССР
        Почему-то по ящику показывают одну интелигентцию которая в жизни ни разу палец о палец не ударила, не работала тяжёлым физичистким трудом по 12-14 часов,

        Так они себя ещё мнят светочами, примером для трудового народа.
        Давно ли эти "звёзды, эта элита", на метро, маршрутке или электричке ездила.
        Может прогуливаясь в бору где нить в Барвихе, думают и у других так же?
        Кисель обгадил другие партии... ну ну, ... Сентябрь близко.
        SSR
      2. Леший1975 Сегодня, 09:19
        Цитата: Георгий СССР
        Почему-то по ящику показывают одну интелигентцию которая в жизни ни разу палец о палец не ударила, не работала тяжёлым физичистким трудом по 12-14 часов, не стояли у станков и у плавильных печей, не дышали химией на хим и нефтезаводах, не отмораживали себе конечности на северах. Всю жизнь жили в тепличных условиях пили, жрали, плясали, разглагольствовали о своей "тяжёлой" судьбиношки - МРАЗИ!!!!

        Потому, что если попробовали бы показать обычных работяг, да еще бы к примеру и в прямом эфире, вот это был бы номер. Так и вижу: сенсация дня, на вопрос журналиста, о поддержке поднятия пенсионного возраста. Ответ такого обычного работяги, далее текст: пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи и т.д. laughing Тут бы даже Киселёв уже вряд-ли из . . . . . смог слепить конфетку. Весело, что говорить. Но может всеже есть шанс выбраться из путинского болота. По крайней мере кое-где лозунги, на мой взгляд, уже правильные поднимают. Глядишь, и до остальных дойдет. Пишут, что 08.07.18 на антиправительственном митинге в Омске досталось не только руководителям страны, но и депутатам Госдумы, а также сенаторам, представляющим Омскую область. А в отставку нужно отправить не только Дмитрия Медведева, но и Владимира Путина. Участники митинга горячо поддержали, тем более, что на некоторых плакатах значилась фамилия главы государства.
        Леший1975
      3. cariperpaint Сегодня, 09:37
        Эти возвания типо ваших уже были в 17 году. Хотите повторения? Я как то не очень. Есть большая разница между критикой и криками
        cariperpaint
        1. космонафт (космонафт) Сегодня, 10:13
          я тоже никогда не хотел повторения.да и всему народу уверен не хотелось бы.да видимо скучно буржуинам становится.похоже им повторно веселухи захотелось
          космонафт
        2. Леший1975 Сегодня, 10:25
          Цитата: cariperpaint
          Эти возвания типо ваших уже были в 17 году. Хотите повторения? Я как то не очень. Есть большая разница между критикой и криками

          Ну и где находится Ваша разница? Ловкий Вы человек, требования с отставкой того же ВВП (а там правильно предлагают всю компашку отправить) сделали = 17 году, то бишь революции. А я по наивности думал, что можно попробовать по другому, президент не царь (или по вашему мнению все же уже?) его вроде как и переизбрать можно. Ну хотя бы попробовать сделать это для начала. И самое главное, что Вашего, что моего желания мало. Если доведут ситуацию до предела, все случиться, в не зависмости от того, что желаете Вы или я. Вы вправе считать, что вся причина и суть проблемы в воззваниях, а я, что все дело в неуемной жадности, а теперь еще и в неумности (глядя на Киселёва, и какие чувства он рождает своим творчеством") нынешних властей. Ну а что первично, действия власти или лозунги, сами решайте, по своей совести.
          Леший1975
          1. cariperpaint Сегодня, 10:29
            Отставкой кого?))) вы меня ни с кем не путаете?))))
            cariperpaint
      4. ИванИванов Сегодня, 10:06
        Цитата: Георгий СССР
        Перефразируя: Мы рабы, рабы мы!

        Ну теперь логично добавить рабочий день (по Прохорову) и ввести детский труд для активного, опять же, долголетия и развития ответственности соотв. Денис Парфенов хорошо выступил на тему: https://www.youtube.com/watch?v=GMYh_VZG2sA
        ИванИванов
      5. свободный (Андрей) Сегодня, 11:07
        Цитата: Георгий СССР
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Обещали в течении месяца принять законопроект и закрыть эту тему. Мнение граждан по этому поводу как обычно никого не интересует.

        Перефразируя: Мы рабы, рабы мы!
        Почему-то по ящику показывают одну интелигентцию которая в жизни ни разу палец о палец не ударила, не работала тяжёлым физичистким трудом по 12-14 часов, не стояли у станков и у плавильных печей, не дышали химией на хим и нефтезаводах, не отмораживали себе конечности на северах. Всю жизнь жили в тепличных условиях пили, жрали, плясали, разглагольствовали о своей "тяжёлой" судьбиношки - МРАЗИ!!!!

        А почему диссиденты в СССР были в основном из интеллигентов?Потому что поющая и пляшущая интеллигенция это рассадник мещанства и мелкобуржуазных мечтаний.
        свободный
    4. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:00
      Цитата: Аристарх Людвигович
      долго говорили про украинские провокации на тему пенсионной реформы.

      А у российской власти больше нет аргументов .Во всём виноваты происки империализма,капитализм уже вроде как у нас самих,поэтому эта угроза отпадает..И надо сказать,что они действенные.К тому же НАТО и США дают почву .Поэтому будем жить бедно лишь бы враг не напал.
      Мар.Тира
    5. tomket (Александр) Сегодня, 09:08
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Вчера на втором зомбоканале

      Интересно, когда известного телеведущего будут засовывать в мусорный бак, из за того что его же репортажи спровоцировали народные волнения, он тоже будет орать "Роботы, астановитесь!!!"
      tomket
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 09:13
        Нужно не "пенсионный возраст повышать", а надо уравнять в "правах" всех жителей России, отменив "особые правила начисления пенсий для отдельных категорий, "льготные" сроки выхода на пенсию и пенсии "по-выслуге лет", которые и "сжирают" львиную долю пенсионного бюджета. https://publizist.ru/blogs/107559/25845/-?utm_sou
        rce=politobzor.net
        Улиточник N9
    6. cariperpaint Сегодня, 09:33
      Чушь. Сразу было сказанно когда минимум что то конкретное будет и это не через месяц
      cariperpaint
    7. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:49
      Хочу вас успокоить. Пенс.возраст вам не поднимут. Делать это будет следующий президент. Так что зря нервничаете.
      Грибок
    8. st25310 (Евгений) Сегодня, 10:19
      Человек выходя на пенсию должен быть выжат как лимон,чтобы он получая пенсию, жизни уже радоваться не мог, а ходил по поликлиникам за рецептами.Чтобы вместо 60 летнего крепкого мужика,который ещё лет двадцать мог бы получать деньги на "дожитие",он через пару лет крякнул и не мешал пенсионному фонду резвиться.А чиновникам воровать и размножаться.
      st25310
    9. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:28
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Мнение граждан по этому поводу как обычно никого не интересует.

      обратка будет- как минимум все уйдут на "серые зарплаты". Работать на государство станет невыгодно- отсюда КПД работы на своих рабочих местах. Так все ракеты взлетать перестанут, качество продукции станет ниже. Возвращаемся к СССР: они думают что платят зарплату, мы делаем вид, что работаем. 25 млн новых рабочих мест уже не нужно
      Silvestr
  2. AUL (Александр) Сегодня, 07:56
    Так естественно, штатные соловьевы-киселевы будут доказывать, что мы все давно уже просили у медведева повышения, ну, наконец , выпросили!
    AUL
    1. Владимир К. (Владимир) Сегодня, 08:11
      Соловьев - тот еще флюгер - весьма тонко чувствует настроение масс, но желая портить отношение с властьимущими играет по принципу и вашим и нашим.
      Владимир К.
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 08:15
        омерзительное зрелище,глядеть как выкорячиваются по ТВ все ведущие в угоду власти...
        Дедкастарый
        1. внук героя (Василий) Сегодня, 08:38
          Да поймите вы, не ведущие выкорячиваются!!! Выкорячиваются в своём стремлении лизнуть руководители программ, главные редакторы...
          Противно до ужаса...
          внук героя
          1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:47
            Цитата: внук героя
            Да поймите вы, не ведущие выкорячиваются!!! Выкорячиваются в своём стремлении лизнуть руководители программ, главные редакторы...
            Противно до ужаса...

            "Скованные одной цепью,связанные одной целью."
            Фил77
          2. Леший1975 Сегодня, 09:31
            Цитата: внук героя
            Да поймите вы, не ведущие выкорячиваются!!! Выкорячиваются в своём стремлении лизнуть руководители программ, главные редакторы...
            Противно до ужаса...

            Да какая разница. Понятно, что установка на это с верху по цепочке идет. На то и гос. пропаганда. Которая бывает нормальная, это когда воспитывают патриотизм, ответсвенность ну и другие хорошие качества. И тут про таких журналистов вот ни разу ничего против не скажу. Нужна. Но то, в чём участвует Киселёв, присоединяюсь к остальным высказавшимся, вызывает даже не чувство возмущения, а именно ОМЕРЗЕНИЯ. Ну а каждый из журналистов может сам выбрать, готов он в этом участвовать или нет, по своей совести. Взрослые уже, поэтому и спрос, как с взрослых. Хватит нам и одного НЕПРИЧЕМЫША (ВВП) на страну.
            Леший1975
          3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:38
            не обязательно , мне вот лизать вообще ни к чему . но если бы я попал на передачу , то все равно поддержал бы повышение возраста . и не потому что мне нравится эта идея или я ЗА то что делает власть потому что это власть .
            я просто понимаю что демографическая ситуация так сложилась что если не поднять возраст то денег тупо не хватит . и это кажется что посади пору алегаркоф и все наладится . нет . даже если посадить всех и забрать все то этого хватит на несколько лет и все . а дальше что ?
            другое дело что нельзя тупо повышать возраст и ничего не делая взамен . люди справедливо замечают что после полтины хрен найдешь работу .
            и если государство повышает пенсионный возраст то оно обязано и обеспечить работой людей возрастом выше прежнего пенсионного возраста .
            а не так что бы просто бросить людей на произвол "найдут не найдут работу" ,нашел хорошо . а не нашел так помирай молча .
            просто экспл
    2. Serg Koma (Serg Koma) Сегодня, 08:18
      В чем согласен с жителями страны 404 - "киселёвщина" .
      Если вижу/слышу ЭТОГО пиарщика собственной эрудиции - переключаюсь немедленно. Ничего кроме отрицательного восприятия, даже положительных новостей, он у меня не вызывает.
      Serg Koma
  3. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 07:56
    да перлы конечно пошли таки что мама не горюй - уже практически прямым текстом говориться что против повышения возраста тока провокаторы ,а обычные граждане чисто в восторге. Вот честно - знал что примерно такое будет ,но такой отмороженности не ожидал.
    Они там в свое уме?
    Евгений Стрыгин
    1. Leeds (Alexander) Сегодня, 08:05
      В своём мире, а не уме, а мы в своём. Это два разных измерения, как у Стругатских.
      Leeds
    2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:06
      А вообще труд после 60 продлевает жизнь ! /Голикова/
      "Цели определены, задачи поставлены. За работу товарищи" !
      Uncle Lee
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:04
        Цитата: Uncle Lee
        А вообще труд после 60 продлевает жизнь ! /Голикова/

        Но не всем

        Приветствую, Владимир!
        pvv113
    3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:16
      Цитата: Евгений Стрыгин
      да перлы конечно пошли таки что мама не горюй - уже практически прямым текстом говориться что против повышения возраста тока провокаторы ,а обычные граждане чисто в восторге. Вот честно - знал что примерно такое будет ,но такой отмороженности не ожидал.
      Они там в свое уме?

      Вот и записали нас в укропы,а мы и не знали! am
      Фил77
    4. народник (юрий) Сегодня, 09:01
      Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 07:56 Новый
      да перлы конечно пошли таки что мама не горюй - уже практически прямым текстом говориться что против повышения возраста тока провокаторы ,а обычные граждане чисто в восторге. Вот честно - знал что примерно такое будет ,но такой отмороженности не ожидал.
      Они там в свое уме?

      Они-то там в своём уме (себе на уме), а мы в таком дерьме...
      народник
    5. Леший1975 Сегодня, 09:40
      Цитата: Евгений Стрыгин
      да перлы конечно пошли таки что мама не горюй - уже практически прямым текстом говориться что против повышения возраста тока провокаторы ,а обычные граждане чисто в восторге. Вот честно - знал что примерно такое будет ,но такой отмороженности не ожидал.
      Они там в свое уме?

      Вот это действительно главный вопрос. "Они там в свое уме?". Скажу за себя лично, наблюдая что власти вытворяют, совсем в этом не уверен (иначе зачем толкают страну к смуте). Вот именно поэтому и за страну страшно. Если неадеквату доверить вести, к примеру автобус, то врядли до пункта назначения удастся добраться. И чем быстрее такого "шофера" высадим из-за руля, тем меньше шансов пострадать всем, "находящимся в атобусе".
      Леший1975
      1. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 10:06
        это троллейбус скорее - тут пардон шафер погоды не сделает - он тока газку поддать на маршруте в стену может. И даже если притормозит - толку в итоге?
        Евгений Стрыгин
        1. Леший1975 Сегодня, 10:36
          Цитата: Евгений Стрыгин
          это троллейбус скорее - тут пардон шафер погоды не сделает - он тока газку поддать на маршруте в стену может. И даже если притормозит - толку в итоге?

          Може и не совсем понятно я привел образ. Для меня шофер, это ВВП со всей "нашей элитой", я прекрасно понимаю, что замена ВВП на другое лицо из команды ничего не даст. А в том, что нынешние "элиты" страну "разобьют" я, к сожалению (тоже ведь здесь живу и ни куда не собираюсь), сомневаюсь все меньше.
          Леший1975
          1. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 10:55
            угу "отбрось сомнения всяк здесь живущий". Хотя откровенно говоря сейчас во всем мире начинается срезание всего чего достиг или же заставил достигнуть СССР - увеличение рабочего времени, поднятие пенсионного возраста, снятие соц защиты да и вообще всей социалки.
            Капитализм без оглядки на угрозу своему существованию сам, без всяких казавшиеся кому то смешными труды коммунистов покажет что дедушка Ленин говорил о вещах очевидных.
            Жареный петух если не в лоб ударит то неизбежно донесет истину через задницу.
            Евгений Стрыгин
  4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:56
    Ещё полгода подобного и мы на колени упадем на Красной площади прося повысить нам возраст ухода на пенсию... what
    210окв
    1. AID.S Сегодня, 08:19
      Цитата: 210окв
      Ещё полгода подобного и мы на колени упадем на Красной площади прося повысить нам возраст ухода на пенсию...

      Нет, организуем майдан, требуя поднять возраст выхода на пенсию. laughing
      AID.S
    2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:54
      Цитата: 210окв
      Ещё полгода подобного и мы на колени упадем на Красной площади прося повысить нам возраст ухода на пенсию... what

      Так и хочется добавить:простите нас,многомудрые правители земли Русской,что мы дожили до такого возраста!Простят ли?! hi
      Фил77
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 09:05
        Цитата: Фил77
        Цитата: 210окв
        Ещё полгода подобного и мы на колени упадем на Красной площади прося повысить нам возраст ухода на пенсию... what

        Так и хочется добавить:простите нас,многомудрые правители земли Русской,что мы дожили до такого возраста!Простят ли?! hi

        Дедкастарый
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:48
          Блин,ну точно и укропы уже мы,и заговорщики,и на край,роботы!
          Фил77
    3. космонафт (космонафт) Сегодня, 10:20
      требуем пенсию со 100лет,18 часовой рабочий день без выходных,налог на дождь и воздух am
      космонафт
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 07:57
    Да они совсем уже офигели в своем пропагандировании. Продвижением пенсионной реформы озаботилась Администрация Президента, а то у нас много сомневающихся, что гаранту до этого есть дело. Есть и еще как есть оказывается. Впрочем, кремлевским охранителям хоть кол теши.
    Altona
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:02
      А мне теперь можно переходить улицу на красный свет, стоять под стрелой, прислоняться к дверям в электричке и влезать где убьёт ! laughing laughing
      Uncle Lee
      1. Vard Сегодня, 09:14
        Это не ваше право... Это ваша обязанность!!!!
        Vard
        1. AID.S Сегодня, 09:43
          Вдобавок могут
          Цитата: Uncle Lee
          А мне теперь можно переходить улицу на красный свет

          Цитата: Vard
          Это не ваше право... Это ваша обязанность!!!!

          good
          Плюс пополнение бюджета,если выписывать штраф за неудачный переход на красный.
          AID.S
          1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:54
            Цитата: AID.S
            Вдобавок могут
            Цитата: Uncle Lee
            А мне теперь можно переходить улицу на красный свет

            Цитата: Vard
            Это не ваше право... Это ваша обязанность!!!!

            good
            Плюс пополнение бюджета,если выписывать штраф за неудачный переход на красный.

            А если светофор сделать платным?
            Фил77
    2. prapor55 (Александр) Сегодня, 08:12
      Гарант поедет в Хельсинки,гарантии себе выпрашивать, пятнистый пример до сих пор здравствует.
      prapor55
      1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 09:29
        Стесняюсь напомнить-ТРАМП предлагает встречу,а не наш...
        свой1970
        1. prapor55 (Александр) Сегодня, 09:43
          Это Вам Трамп лично сказал?
          prapor55
  6. ser65 (Сергей) Сегодня, 07:58
    yuotube постоянно подсовывает вместо рекламы, размахивающего лапками провокатора анального.... этот и на пенсию не заработал. работать надо, работа жизнь продлевает.
    ser65
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 08:02
      Цитата: ser65
      работать надо, работа жизнь продлевает.

      Работайте, вам никто не мешает. И это никак не связано с планкой пенсионного возраста: хочешь - работай дальше, не хочешь - выходи на заслуженный отдых.
      Володин
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:11
        Цитата: Володин
        Цитата: ser65
        работать надо, работа жизнь продлевает.

        Работайте, вам никто не мешает. И это никак не связано с планкой пенсионного возраста: хочешь - работай дальше, не хочешь - выходи на заслуженный отдых.

        Весьма провокационный совет!А здоровье которое уже изрядно потерянное на той же работе Вы и вам подобные мне восстановят?!Работаю с 79 года и не штаны просиживаю.На эту пенсию прожить НЕВОЗМОЖНО.И Вы это прекрасно знаете!
        Фил77
        1. Володин (Алексей) Сегодня, 08:35
          Я ответил на комментарий, расположенный выше. Если прочтёте, то поймёте, о чём идёт речь. А то кругом уже одни провокаторы видятся...
          Володин
          1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:43
            Цитата: Володин
            Я ответил на комментарий, расположенный выше. Если прочтёте, то поймёте, о чём идёт речь. А то кругом уже одни провокаторы видятся...

            А Вы ещё раз перечитайте свой предыдущий комментарий и поймёте о чём я.А провокаторы не видятся,они есть.
            Фил77
            1. Володин (Алексей) Сегодня, 08:48
              Ааа. Так Вы за повышение пенсионного возраста, иначе ваш всплеск трудно объяснить. Ну-ну...
              Володин
              1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:00
                Цитата: Володин
                Ааа. Так Вы за повышение пенсионного возраста, иначе ваш всплеск трудно объяснить. Ну-ну...

                О,я почти упал!Это из чего Вы сделали такой вывод,уважаемый?Из текста ясно видно,что ПРОТИВ!
                Фил77
    2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 09:26
      Цитата: ser65
      yuotube постоянно подсовывает вместо рекламы, размахивающего лапками провокатора анального.... этот и на пенсию не заработал. работать надо, работа жизнь продлевает.

      Чем-то напомнило: Арбайт махт фрай.
      Doliva63
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:52
        Doliva63 (Валентин)
        Чем-то напомнило: Арбайт махт фрай
        Почему напомнило? Так и есть..Пусть на пенсионном фонде России вывески сделают.Arbeit macht frei Что стеснятся то.Пусть будут самими собой.
        Наблюдатель2014
        1. AID.S Сегодня, 11:27
          Цитата: Наблюдатель2014
          Doliva63 (Валентин)
          Чем-то напомнило: Арбайт махт фрай
          Почему напомнило? Так и есть..Пусть на пенсионном фонде России вывески сделают.Arbeit macht frei Что стеснятся то.Пусть будут самими собой.

          Или Jedem das Seine.
          AID.S
  7. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:00
    Почему-то все киселевы вот такие гаденькие. Фамилиё такое говорящая или судьба у них такая?
    Если поднимут пенсионный возраст, я точно больше ни на какие выборы не пойду. Какой мне смысл участвовать в балагане "государственников" и болотной плесени на госдеповском подсосе в качестве массовки?
    И те и другие будут решать свои проблемы за мой счет, на кой... мне это?
    Балу
    1. AUL (Александр) Сегодня, 08:06
      Погодите немного, сейчас подтянутся Голован и Борис, и вы сразу поймете, что вы неправы!
      AUL
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:07
        Цитата: AUL
        Погодите немного, сейчас подтянутся Голован и Борис, и вы сразу поймете, что вы неправы!

        Понял, жду... belay
        Балу
    2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 08:13
      этими указами и реформами,власть показала истинное своё лицо,смотрите,любуйтесь-развитой феодализм.голосовавшим "правильно",особо: "счастливой" старости ...
      Дедкастарый
      1. Гардамир Сегодня, 08:51
        голосовавшим "правильно",особо: "счастливой" старости
        Недавно читал заметку. У человека написавшего эту заметку соседка голосовала за Путина, а сейчас собирается на митинг против повышения пенсионного возраста. Когда сосед намекнул, ей про выборы, она ответила: а при чём тут Путин, это всё Кудрин вертит. Вот так вот "Волшебные люди".
        Гардамир
    3. edeligor ( Игорь ) Сегодня, 08:15
      Цитата: Балу
      Если поднимут пенсионный возраст, я точно больше ни на какие выборы не пойду. Какой мне смысл участвовать в балагане "государственников" и болотной плесени на госдеповском подсосе в качестве массовки?

      Совершенно согласен с Вами! Мы - самая богатая по ресурсам страна мира и ЧТО?! Небожитель, арендующий Кремль и возомнивший себя Богом и кучка его прихлебателей решили устроить маленький геноцид населения ради, ВНИМАНИЕ!!!, улучшения его же благосостояния! НЕТ СЛОВ!!! Кстати я не робот и не укропатриот...
      edeligor
    4. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 09:22
      Цитата: Балу
      Если поднимут пенсионный возраст, я точно больше ни на какие выборы не пойду. Какой мне смысл участвовать в балагане "государственников" и болотной плесени на госдеповском подсосе в качестве массовки?
      И те и другие будут решать свои проблемы за мой счет, на кой... мне это?

      Предлагаете все оставить как есть, тоесть большинство мест в госдуме у едра? belay ...они то пойдут голосовать за свою кормушку с семьями и административный ресурс задействуют, тем самым обеспечат себе победу и явку. Едру с кремлевской гопкомпанией во главе очень даже наруку такая запечная позиция недовольного ,,реформами,, населения. stop
      ДЕДПИХТО
    5. spirit (spirit) Сегодня, 09:33
      Подождите,подождите) не пойдете на выборы Вас так же причислять к врагам народа пособникам ЦРУ
      spirit
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 09:41
        Да пофиг. Я работающий пенсионер, лет мне много, не вижу позитивных перспектив.
        Балу
    6. Леший1975 Сегодня, 09:47
      Цитата: Балу
      Если поднимут пенсионный возраст, я точно больше ни на какие выборы не пойду. Какой мне смысл участвовать в балагане "государственников" и болотной плесени на госдеповском подсосе в качестве массовки?

      Лучше всеже пока ходить на выборы, ВСЕМ и на ВСЕ ближайшие точно. На митинги тоже ходить нужно, ну конечно не под знамена любимчика запутинцев Навального (только его и вспоминают). Потому как это пусть и не большой но все же шанс. А иначе если это не поможет, то тогда уже на другие мероприятия придется ходить. Уже более "веселые", но менее безопасные.
      Леший1975
    7. AID.S Сегодня, 09:58
      Цитата: Балу
      Почему-то все киселевы вот такие гаденькие.

      Он просто делает свою работу. Ему 64, пенсионная реформа ему уже ничем не грозит, да и предполагаю, что его пенсия вообще не влияет на его жизнь. По большому счету, ему глубоко наплевать на вопросы реформы, он зарабатывает на внуков и правнуков, пока его не выгнали с ТВ по причине пенсионного возраста.
      AID.S
  8. victorrat (Виктор) Сегодня, 08:03
    Когда рабочий получает 20 000, а чиновник в области, названный почему-то министром 200 000, то можно поговорить и о пенсии, и о возрасте. Пенсию рабочий получит социальную, а чиновник 75% от зарплаты.Причём, если сравнить количество армии с 75%, то сумма им на пенсии гораздо больше, чем на всех рабочих страны. Кроме этого воровство наказывается только домашним арестом, а не конфискацией. Молчу об оффшорах госкомпаний, не говоря о негосударственных. Экономическая политика не даёт предпринимателям приобретать качественное оборудование и станки, так как направлена только на увеличение доходов от нефти и газа. Поэтому уйти от "серых" зарплат никто не может. А если с ними начнут бороться, то половина предприятий сразу разорятся, так как платить налоги не смогут. Поэтому и борьба на бумаге. Хоть это понимают.
    victorrat
  9. koksalek Сегодня, 08:04
    Цитата: 210окв
    Ещё полгода подобного и мы на колени упадем на Красной площади прося повысить нам возраст ухода на пенсию... what

    не, после выхода на пенсион автоматически утилизироваться чтоб не портить такую красивую "самую правдивую статистику" на радость кремлежителям
    koksalek
  10. Million (Влад) Сегодня, 08:07
    Не удивлен.Здесь тоже половина пользователей выступает за резкое повышение возраста выхода на пенсию.
    Million
  11. Владимир К. (Владимир) Сегодня, 08:09
    Типичное корпоративистское мировоззрение господствует в наших верхах - объявляются какие-то цели и идеалы, а все недовольные ими автоматически записываются во враги государства. Не спорю, что настоящие враги нашего государства не преминут возможностью расшатать его стабильность используя любой повод, но не нужно огульно причислять к ним всю действительно огромную массу людей не довольных крайне антисоциальным и пробуржуазным нововведением текущего руководства. Сейчас они под истерике об угрозе суверенитету со стороны роботов и украинцев протащут это, а чуть позже, по накатанной, поднимут и рабочую неделю в часах - всё из совка нужно искоренить ведь, дабы это не мешало толстосумам и дальше набивать свои карманы.
    Владимир К.
  12. фрезер (александр) Сегодня, 08:11
    А кто то всерьёз воспринимает передачи кисилева, соловьёв и прочую шваль, как светоч правды? То, что эта оголтелая пропаганда не понимал только человек с маленьким iq
    фрезер
  13. d1m1drol (Владимир) Сегодня, 08:12
    Вчера видел этот репортаж, аж до тошноты Киселев довел. Так в грязь втаптывать собственный народ, представляя любого несогласного врагом государства, да пусть я по Киселеву бот и тролль, я против повышения пенсионного возраста. Киселев если ты не заметил, то сообщаю мы уже не стадо, как вам многим кажется.
    d1m1drol
    1. san4es Сегодня, 09:40
      Цитата: d1m1drol
      Вчера видел этот репортаж, аж до тошноты Киселев довел...
      san4es
    2. Леший1975 Сегодня, 10:02
      Цитата: d1m1drol
      Вчера видел этот репортаж, аж до тошноты Киселев довел. Так в грязь втаптывать собственный народ, представляя любого несогласного врагом государства, да пусть я по Киселеву бот и тролль, я против повышения пенсионного возраста. Киселев если ты не заметил, то сообщаю мы уже не стадо, как вам многим кажется.

      Ну у государства много лиц. Есть парадное, ВВП, многим оно нравится и на другие лица внимания обращать не хотят ни как. Так удобнее, "под одеяло" спрятался и вроде ничего не происходит, главное себя самого в этом убедить, и вот тут другое лицо государства (лицо Киселёва в конкретном случае) в помощь. Но вот то, как топорно и мерзко это сейчас выглядит, может и есть тот шанс, раскрыть глаза почитателям ВВП. Не всем конечно, а у кого могут раскрыться. Так что в данном случае Киселёву спасибо нужно сказать, так наглядно показать всю лицемерность и лживость нынешней власти. Этим "грех не воспользоваться".
      Леший1975
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:10
        Цитата: Леший1975
        Леший1975

        Кто ж ты был раньше, солнце...
        Стиль - знаком. Я тя "найду", ... чудище laughing
        Голован Джек
        1. Леший1975 Сегодня, 10:51
          Привет Голован Джек, ну ни как без меня не можешь? Сегодня я не против, сегодня у меня настроение веселое. Готов и в прятки с тобой играть. wink Так что давай, ищи. И прийми искренний, уверяю, совет. Начни искать с себя, с совести, загляни в неё. Уверен, что не такой ты уж и враг своему народу, ну а против нынешней "элиты" так и вовсе ни какой. Поверь, это не так и страшно. Да, это не денежно, и в почете у власти, поступая по совести, не будешь. Но вот самоуважение и возможность честно смотреть в глаза другим получишь. Попробуй, я думаю, это того стоит. Что поделать, вот такой я идеалист, верю в совесть и в то, что может она в людях проснуться.
          Р.S. в совесть нынешней власти не верю, вот там точно чудища, а совесть это категория, применимая к людям. Роман, возвращяйся к людям. hi
          Леший1975
  14. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:12
    На этом фоне были представлены несколько тематических сюжетов о том, как нынешние пенсионеры прекрасно справляются с работой, мечтают копить деньги на путешествия, разворачивать собственный бизнес
    Да справляются, так как пенсия для них является тем дополнительным заработком, вернее доплатой, позволяющей более-менее нормально СУЩЕСТВОВАТЬ. Сделайте так, что бы зарплаты людей позволяли им жить, а не существовать и вопрос о пенсиях сам собой притихнет.
    Да и на счет "ботов и укропровокаций". Я, лично я, являясь гражданином РФ голосовал под петицией ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ, в том виде, в котором она сейчас представлена. Хотя сразу скажу она меня касается не на прямую, но она касается близких мне людей.
    svp67
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 08:13
    Цитата: Балу
    Если поднимут пенсионный возраст, я точно больше ни на какие выборы не пойду. Какой мне смысл участвовать в балагане "государственников" и болотной плесени на госдеповском подсосе в качестве массовки?

    ------------------------
    Смотрю я, растет классовое сознание как на дрожжах. Вот что значит "значительное ухушение положения рабочего класса". И ладно бы, если бы у нас был капитализм, с его ростом производительных сил. У нас скатывание в какой-то мерзкий симбиоз на грани феодализма и возрождения сословного общества. Впрочем, по пенсиям. у нас уже сословия. Военные много раньше выходят, чиновники много больше получают. Так что, борьба только начинается.
    Altona
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 08:58
      Вот и интересно, какое мнение имеет армия о творящимся ныне,есть знакомые у кого нибудь, ну просто разговоры в курилке.
      prapor55
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 08:16
    Цитата: Владимир К.
    Типичное корпоративистское мировоззрение господствует в наших верхах - объявляются какие-то цели и идеалы, а все недовольные ими автоматически записываются во враги государства.

    ----------------------------
    Самое интересное, что наши верхи сами парализуют и делают неэффективной работу государственного управления, нарушают Конституцию и при этом ищут виновных в этом на стороне. Если Дмитрий Медведев решил поуправлять временем, то Владимир Путин решил поуправлять возрастом аки стерхами летящими. Как говорится "без комментариев".
    Altona
    1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:17
      Все они - властелины времени!
      Один поясное время двигал, другой - время дожития регулирует, следующему сам бог велел за продолжительность рабочего дня взяться...
      kakvastam
  17. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:23
    "Вот был бы размер средней пенсии в стране не 14,4, а 20 тыс. рублей, как прогнозирует правительство к 2020 году"
    А где гарантия, что будущая инфляция не съест эти 20 тыс. рублей? И тогда вся эта канитель с пенсиями пойдет "коту под хвост"! Снова нужно будет добавлять пенсию и тог да окажется, что пенсионеры будут в среднем жить до 90 лет! Вот тогда получится предлог повысить опять пенсионный возраст лет на 5! Ой друзья, придется пенсионерам жить вечно, с этим пенсионным возрастом. Только в мавзолеях request wink
    Симон
    1. Кент0001 (евгений) Сегодня, 08:44
      Будет инфляция и она это все и съест...
      Кент0001
  18. Комментарий был удален.
  19. moreman78 Сегодня, 08:26
    Цитата: Altona
    Цитата: Балу
    Если поднимут пенсионный возраст, я точно больше ни на какие выборы не пойду. Какой мне смысл участвовать в балагане "государственников" и болотной плесени на госдеповском подсосе в качестве массовки?

    ------------------------
    Смотрю я, растет классовое сознание как на дрожжах. Вот что значит "значительное ухушение положения рабочего класса". И ладно бы, если бы у нас был капитализм, с его ростом производительных сил. У нас скатывание в какой-то мерзкий симбиоз на грани феодализма и возрождения сословного общества. Впрочем, по пенсиям. у нас уже сословия. Военные много раньше выходят, чиновники много больше получают. Так что, борьба только начинается.

    У нас не только по пенсиям уже сословия. У нас сословия и по льготам, и по ответственности (одним можно все, остальные сядут даже за меньшее), и по возможностям ( главное родиться в нужной семье)
    moreman78
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 11:04
      Естественно. В России уже построено сословное общество. Вот смотрю на все эти "саммиты", "олимпиады", "чемпионаты" и прочие "пиар-проекты", куда вбухиваются деньги без счета и почему-то, не могу отделаться от аналогий с российскими классиками, которые описывали помещичью Россию, то, как помещики любили приглашать "гостей" специально, похвастаться тем, что, дескать, у них,-как "в европах"-дети и обслуга в "европейском платье ходит", журналы "европейские выписываем", крепостной театр на "французско-гишпанский манер", своры легавых для охоты, коллекции дорогого оружия и пр., а то, что холопы в рубище и лаптях, под соломенными крышами живут-так они-"серьмяжное" племя, им на роду написано-пресмыкаться в грязи...
      Улиточник N9
  20. Комментарий был удален.
  21. Rimlianin (Евгений) Сегодня, 08:29
    После того, как этот недожурналист мочил Грудинина в угоду первому и единственному, для меня ни его, ни канала "Россия" не существует. Впрочем как и Первого с его Пименовым. Сплошное вранье и заказуха. Дрянь. Цензурных слов не находиться вообще.
    Rimlianin
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 10:00
      Цитата: Rimlianin
      После того, как этот недожурналист мочил Грудинина в угоду первому и единственному, для меня ни его, ни канала "Россия" не существует. Впрочем как и Первого с его Пименовым. Сплошное вранье и заказуха. Дрянь. Цензурных слов не находиться вообще.

      Для меня грудини с его рассоваными дюньгами от Бализа до Швейцарии тоже не существует.
      Балу
    2. Леший1975 Сегодня, 10:08
      Цитата: Rimlianin
      После того, как этот недожурналист мочил Грудинина в угоду первому и единственному, для меня ни его, ни канала "Россия" не существует. Впрочем как и Первого с его Пименовым. Сплошное вранье и заказуха. Дрянь. Цензурных слов не находиться вообще.

      Согласен полностью. 1 канал, канал Россия, НТВ совсем не смотрю уже несколько лет. Но беда в том, что пожилое население смотрит именно их, а не из интернета получает информацию. У каждого есть такие родственники, вот и давайте беседовать с ними, чушь Киселёва нам в помощь.
      Леший1975
  22. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 08:30
    Или это теперь привычный стиль в отношении своих же сограждан со стороны федеральных СМИ и тех, кто такие репортажи заказывает?

    Вообще отношение власти с народом это тема даже не отдельной статьи, а ряда статей. Но вообще сейчас не об этом.
    Дмитрий Киселёв объяснил российским мужчинам, что «сами виноваты» в ранней смерти

    Кто там и отчего раньше или позже умирает большой вопрос... А вот денежные накопления которые человек добросовестно отчислял на протяжении всей жизни отдайте в полном объеме и даже если человек не дожил до пенсии отдайте его родственникам (наследникам). Почему государство решило присвоить себе чужое? Но сейчас не об этом.
    Высмеяли «Справедливую Россию»... Высмеяли КПРФ.

    А чего с этими "прикормленными" еще делать в СМИ... Действительно остается только по смеяться...

    В эфире был продемонстрирован фрагмент интервью Владимира Соловьёва с главой Минфина Антоном Силуановым, который также объявлял, что продолжительность жизни в России растёт, оказывается, невероятными темпами.

    Демографические проблемы в стране есть и они вызваны не нехваткой денежных средств, на мой взгляд, скорее объективными причинами в психологии граждан. но сейчас не об этом.
    20 тыс. рублей, как прогнозирует правительство к 2020 году

    Вот мы и подошли к интересному моменту... Нет, не про деньги хочется поговорить... про них понятно, что их нет но нужно держаться. Думаю, что все в России понимают, что экономика страны не готова поднимать Российский флаг как флаг мировой державы (надеюсь пока... и уверен, что доживу до момента когда РФ будет рекомендовать миру обязательные к приему решения). Но что это я все о деньгах... А поговорить хочется об ответственности правительства перед народом. Указано, что оно прогнозирует 20 тыс руб к 2020 году, так вот хочется сообщить правительству, что в данном вопросе надо не прогнозировать, а прописывать конкретные суммы в бюджет, прописывать конкретные суммы в законопроект о реформе пенсионной системы, кстати этим должны заниматься и депутаты им ведь вроде как решать быть или не быть реформе, а вовсе не президенту и правительству. Так клоуны или нет КПРФ и Справедливая Россия? Я понимаю, что в депутатах у Единой России точно в большинстве лица не обремененные опытом управления, но ведь при их зарплатах и штатах можно было нанять помощников? А правительство в РФ как было без ответственным так и остается по сути таковым.
    Вот скажите что из государства у нас в стране получилось ответственного за какую отрасль хозяйства или направление деятельности оно отвечает? Я имею ввиду не провалы реформ и указов, не казнокрадство... Я говорю о том, за что государство (не чиновник) хотя бы теоретически готово взять на себя перед обществом ответственность? За пенсии я так понимаю оно отвечать не хочет, как отвечать за прогноз, а не за конкретно прописанные в законе цифры? Ну ладно за пенсии не хочет, может за другое хочет давайте посмотрим...
    Алекс2048
  23. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:32
    поднять на 5 и 8 лет у мужчин и женщин пенсионный возраст.

    меня всё интересует, почему так? где справедливость? что... коня на скаку остановит, в горящую избу войдет? belay
    Masya Masya
    1. Леший1975 Сегодня, 11:02
      Цитата: Masya Masya
      поднять на 5 и 8 лет у мужчин и женщин пенсионный возраст.

      меня всё интересует, почему так? где справедливость? что... коня на скаку остановит, в горящую избу войдет? belay

      "где справедливость?" Вот в том то и дело, что мы пытаемся понять мотивы власти с понятных нам категорий: справедливость, совесть. А первый вопрос должен быть, применимы ли к нынешней власти такие категории (когда, к примеру, господин волк кушает ротозея зайца, врядли он мучается вопросом совести, т.к. это категория человеческая). Вот поэтому мы и не понимаем их, а они нас. И чем дальше, тем больше.
      Леший1975
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 11:27
        "Справедливость?" Так, тут же кто-то привел лозунг, сказанный еще Муссолини:"Друзьям-все, остальным - по закону." Похоже, этот лозунг и взят за основу "справедливости" в современной России.
        Улиточник N9
  24. Vard Сегодня, 08:37
    Они к чему призывают... Не пить... Не курить... Это же экономика рухнет... Опять как всегда... Только взялись за яйца... Молоко пропало...
    Vard
  25. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 08:40
    Ну а чего вы хотели, терпилы? Голосуете за Путина - получите, распишитесь. И еще пониже нагнитесь и булки пошире раздвиньте, чтоб Путину и Ко было удобнее вас иметь.
    AlexanderVP
    1. Кент0001 (евгений) Сегодня, 08:43
      Ты это, поаккуратней на поворотах. И булки сам раздвигай, если тебе это нравится-тролленок.
      Кент0001
      1. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 09:21
        Цитата: Кент0001
        Ты это, поаккуратней на поворотах.

        А то что?

        Цитата: Кент0001
        И булки сам раздвигай, если тебе это нравится-тролленок.

        Мне как раз не нравится, поэтому за Пу не голосую. А вот ты развигай пошире, чтоб туда еще "реформы" влезли.
        AlexanderVP
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:27
          Цитата: AlexanderVP
          a то что?

          ... а то песец... милая.
          милая, ты услы-ы--ыышт меня,
          под окном стою я с гитарою...
          Голован Джек
  26. Кент0001 (евгений) Сегодня, 08:42
    Я уже давно не смотрю Кисель-ТВ, стало не интересно.
    Кент0001
  27. 3vs Сегодня, 08:45
    Обрыднула эта киселёвщина уже!
    Вчера после анонса переключил на другой канал.
    3vs
  28. граматей (Константин) Сегодня, 08:49
    Безнравственно - показывать полных сил немолодых людей, полностью оставляя за кадром тех, кто, не дожив даже до нынешнего пенсионного возраста, потерял здоровье, в том числе и на рабочем месте. Скоропалительность реформы, отсутствие ее обсуждения указывают на то, что она не продумана совсем, ее лишь относительно проще выполнить - относительно рационального управления пенсионными деньгами. Как быть со множеством связанных вещей? Так, один из законных путей использования материнского капитала - пенсия матери. Значит те, кто рассчитывал получать эти деньги, подождут еще 8 лет? Гадко.
    Мой прогноз - через год - два работающих пенсионеров поставят перед выбором - или работа или пенсия. Якобы пенсию вам повысили, а молодежи из-за вас работать негде.
    граматей
  29. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 08:50
    Вот поэтому я и не голосовал за ВВП
    Кстати, обзывали меня по всякому, но вот роботом и укропом- в первый раз :)
    Андрей из Челябинска
    1. Гардамир Сегодня, 09:18
      но вот роботом и укропом- в первый раз :)
      Это вы ещё редко на сайт заходите. Раньше всех несогласных с центральной линией называли сторонниками Навального, потом госдеповцами и либерастами. Теперь сказалась работа Киселёва и прочих, и всех кто против действий нынешней власти называют строго украинцами.
      Гардамир
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:42
        Цитата: Гардамир
        Гардамир

        ... пятое колесо...
        Голован Джек
        1. Гардамир Сегодня, 09:45
          пятое колесо...
          лико чО при полном отсутствии плюсов уже майор. Главная заслуга нынешней власти, подлые людишки и лгуны теперь уважаемые люди.
          Гардамир
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:50
            Цитата: Гардамир
            при полном отсутствии плюсов уже майор

            Не бывает. там все посчитано, MS SQL Server-ом.
            Гардамир... если Вы такой старый - умрите уже в пень...
            А "колесо" Ваше - реально уже задолбало... отсвечиваете laughing
            Голован Джек
    2. Леший1975 Сегодня, 11:07
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Вот поэтому я и не голосовал за ВВП
      Кстати, обзывали меня по всякому, но вот роботом и укропом- в первый раз :)

      Ну так еще и не конец, много нового еще о себе узнаем laughing
      Леший1975
    3. Александр War (Александр) Сегодня, 11:19
      Андрей приветствую hi Не думаешь что могут протащить эту реформу как в Молдавии?
      Александр War
  30. Altona (Евгений) Сегодня, 08:50
    Цитата: 3vs
    Обрыднула эта киселёвщина уже!

    ---------------------
    Я вообще уже "двести в неделю" не включаю, надоело уже принародное рукоблудие охранителей.
    Altona
    1. Комментарий был удален.
  31. faiver (Андрей) Сегодня, 08:51
    сытый голодного не разумеет, как легко рассуждают о пенсии люди ежемесячные доходы которых исчисляются минимально несколькими сотнями тысяч рублей и которым пенсия как мертвому припарки...
    faiver
  32. Altona (Евгений) Сегодня, 08:59
    Цитата: Гардамир
    Когда сосед намекнул, ей про выборы, она ответила: а при чём тут Путин, это всё Кудрин вертит.

    --------------------------
    Хвост виляет собакой. Ну уж нет, гарант в общем-то вышел из тени. Последний срок, полный карт-бланш на последних выборах, новое-старое Правительство и тут же вал непопулярных мер. Или это такое уж сложное шифрование? laughing
    Altona
  33. Гардамир Сегодня, 09:09


    Так что мы любим Родину, а не либерал-президентов.
    Гардамир
  34. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 09:18
    "Или это теперь привычный стиль в отношении своих же сограждан со стороны федеральных СМИ и тех, кто такие репортажи заказывает?"
    Почему - теперь? Всегда так было, просто автора, видимо, так близко не цепляло, вот и думал, что всё хорошо, что меня-то пронесёт, меня не коснётся. Забыл, каким словом называется такая жизненная позиция, а то забанят lol
    Doliva63
  35. Alex66 (Александр) Сегодня, 09:19
    Повышение пенсионного возраста как индикатор показал кто есть кто, Такие как Киселев, Соловьев и пр. политические личности с пониженной социальной ответственностью им что прикажут то они и будут нести, ни каких альтернативных отценок. Да мы любим на запад кивать на их двойные стандарты, гнобят рт, спутник, но сами точно такие же, это черта присуща капитализму свою ложь и преступления он не признает а пешки ходят так как им велят. А если сказать не чего будут забивать мозги мусором, как плохо на Украине вы же так не хотите.
    Alex66
  36. Старый26 (Владимир) Сегодня, 09:19
    Сравнили с 30-ми годами прошлого века, привели мнения артистов и музыкантов, которые полны сил и творческой энергии при пересечении рубежа пенсионного возраста.

    А интересно, поработали бы эти "артисты-музыканты" лет 20 на стройке, тоже были бы полны сил и творческой энергии? Бред...

    Цитата: Leeds
    Так уже не первую неделю в новостях сюжеты о бодрых работающих пенсионерах. Вот одна в 80 лет работает волонтёром на ЧМ, другой учит детей плаванию в 78... А про то, что при поиске резюме кадровики ставят фильтр до 50, естественно ни слова.

    Можно быть достаточно бодрым и в 90. У меня отцу - 93, за плечами фронт и 30 летняя службы в Советской армии. Достаточно бодрый. Работать бросил лет 5 назад. До этого работал в переплетном цеху библиотеки. Ну и что? Один может и до 90 работать, второй в 50-60 уже, прошу прощения "развалина". И не потому, что всю жизнь пил или курил....
    А насчет фильтра по возрасту. Хорошо, когда еще фильтр на 50 лет. Лет 17 назад была возможность устроиться на частную полиграфическую фирму. Прихожу. Сидит "секретутка" лет 23-25. на вопрос по какому делу - отвечаю, что по объявлению. Встречный вопрос: "А вам, простите, сколько лет"? Отвечаю - 47. Извините, нам нужны люди до 37-ми
    Может сейчас порог и повысился - ХЗ....

    Что касается самой пенсии, как и пенсионной реформы. Да, в 2020 обещали повысить до 20 тысяч. А то, что сейчас средняя по стране тысяч в 12-15 - депутаты что, не знают? Опять же все прекрасно понимают, что означает слово "средняя", У одного 6 тысяч, у другого 34, а в среднем - аж 20 тысяч.
    Не знают, что любое повышение пенсий на 2-3% ведет к моментальному, а иногда и превентивному повышению цен на товары, услуги, ЖКХ - и не на 2-3%, а значительно выше????

    Вот себя они не обижают. Недавно дума раскрыла ранее не публиковавшиеся цифры. Средняя зарплата депутата - всего 399 тысяч 300 рублей. на руки после вычетов всех налогов получают сущий мизер - всего 347400 рублей . В депутатах от 5 до 10 лет - получи пенсион в 46626 рублей, Свыше 10 - уже 63581. Согласен поменяться и пахать, как папа Карло в Думе, а он пусть бы поработал на мою зарплаты в культуре. Цифру не озвучиваю, но сейчас пенсия у меня на треть выше, чем зарплата с которой уходил на пенсию...

    Цитата: 210окв
    Ещё полгода подобного и мы на колени упадем на Красной площади прося повысить нам возраст ухода на пенсию... what

    Был перед развалом Союза такой стишок
    "Вчера опять, по просьбе населения
    В стране подорожала колбаса"

    Цитата: Настоящий россиянин
    Ну хватит уже превращать ВО в бложек Навального!!!
    В государстве люди поумнее нашего сидят. Нам многое неизвестно.
    Короче - баста, я поддерживаю наше правительство! Я за повышение пенсионного возраста, это нужно России.

    Очень удобная позиция. "настоящего россиянина". "Я всегда за" И мотивировать свое "за" выражением, что "Мы не знаем, а правительство всегда право". А кто не согласный - сразу в сторонники Навального или в агенты Госдепа.
    Такие, как вы поддержат правительство, скажут, что оно право, даже в том случае если завтра правительство предложит провести децимацию. Или даже если на "первый-второй". Тоже будете за. спрятавшись за фразой
    "Нам многое неизвестно, а в Правительстве поумнее люди сидят" .

    Вот только вряд ли в вот так, в лицо смогли бы сказать это тем людям, которые всю жизнь пропахали на стройках или на заводах, особенно проработавшим по "Первому списку" в гальванике, горячем цеху, на рентгенконтроле или в шахте...
    Старый26
  37. космонафт (космонафт) Сегодня, 09:26
    на украинском ТВ есть уже Киселёв.когда то он тоже у нас на ТВ был.сейчас брешет как пёс на луну.надо им второго барбоса послать для комплекта.у него даже лучше получается
    космонафт
  38. cariperpaint Сегодня, 09:32
    Не,нормально) когда тут оскорбляют и ржут над действующей властью это нормально. А когда кто то над ними стебется, так сразу статью?)))
    cariperpaint
  39. san4es Сегодня, 09:34
    «У кого-то больше, у кого-то меньше», заключил ведущий «Вестей недели».
    san4es
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 11:17
      Тезка привет hi Да как и говорилось 2 недели на центральный каналах будет пропаганда пенсионной реформы negative И заметно как Росстат рисует все новое и новые супер показатели negative
      Александр War
  40. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 09:39
    Камрады, те которые недовольны пенсионной реформой - приезжайте на Украину. Пенсионный возраст никто не повышает, но прожить на пенсию невозможно. Потому продолжают работать и в 70 лет, и в 75.
    ТермиНахТер
    1. spektr9 Сегодня, 09:44
      Спасибо, у меня Китай рядом и пенсионный возраст в 60/55 лет и ЗП достойные, а к украинскому олигархату от российского смысла нет
      spektr9
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 09:44
      Цитата: ТермиНахТер
      Камрады, те которые недовольны пенсионной реформой - приезжайте на Украину. Пенсионный возраст никто не повышает, но прожить на пенсию невозможно. Потому продолжают работать и в 70 лет, и в 75.

      Братуха, не сыпь нам соль на рану, ладно.
      Балу
      1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 10:19
        Я не сыплю. Просто пытаюсь объяснить, что чем жить на пенсию в 90 долларов, которой не хватает, что бы заплатить за квартиру и ЖКХ, может лучше все - таки работать.
        ТермиНахТер
        1. spektr9 Сегодня, 10:35
          Лучше все таки не жить там где перед тобой ставят выбор - либо пенсия в 90$, либо издыхай на работе
          spektr9
          1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 11:04
            Хотелось бы, но не получается. Родился и прожил всю жизнь тут.
            ТермиНахТер
            1. spektr9 Сегодня, 11:09
              Кстати кто вам мешает при пенсии в 90$ продолжать работать, или лучше получать одну ЗП ?
              spektr9
  41. spektr9 Сегодня, 09:42
    Федеральные СМИ открыто говорят, что считаться с мнением народа власть будет только тогда когда последний возьмет в руки оружие, не ранее
    spektr9
  42. ИванИванов Сегодня, 09:52
    Киселев и ко часть системы, ничего удивительного, его работа проводить линию партии и правительства
    ИванИванов
  43. Безликий (Безликий) Сегодня, 10:12
    Тот, кто написал статью либо репортаж в полглаза смотрел и полуха слышал, либо ввиду собственной близорукости понял половину, вернее то, что хотел понять, а после - навыдирал из контекста фактов и пересказал, рассуждая попутно о проправительственной пропаганде, даже не поняв смысл и суть того, что вышло вчера в эфир.
    Позволю себе поправить уважаемого автора, дорассказав некоторые моменты, которые он упустил, очень надеюсь, что не сознательно.

    Во-первых, несколько общих вещей: поднятие пенсионного возраста, также как и поднятие налогов - мера всегда непопулярная, которая всегда вызывает протесты у народа. Это нормальный ход вещей. Также, как нормальным ходом вещей является подъем и налогов и пенсионного возраста. Хотя бы один раз в сто лет (про возраст) Про статистическое обоснование не буду говорить - многое уже написано, но считать, что за век продолжительность жизни не изменилась, не веря никакой статистике, могут либо глупцы, либо дети.

    Второе, уже о статье. Уже автор нынешней статьи высмеивает в негативном ключе вышедший выпуск, говоря об открытии ресторанов и кругосветке, при этом сам критикует те же приемы, но более уважительно и корректно использованные в эфире. Это называется двойной стандарт: когда сам используешь то, что критикуешь, а использовать это для самой критики - непрофессионализм и некомпетентность журналиста. Посредственный читатель, конечно, не заметит, а более подкованный - улыбнется и сделает соответствующие выводы о грамотности и профессионализме, а проще говоря - о голословности, мнительности, и бездоказательственности.

    Третье, по поводу "сам виноват". Соглашусь, что пассаж дискуссионный. Но на что он направлен? на то, что все беды не в пенсионном возрасте. Посмотрите на жуткую статистику ДТП. Мы в год теряем в ДТП граждан больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. Не буду пересказывать все сравнения, но основной их посыл: в эфире прошлись по наиболее частым причинам преждевременной смерти. По причинам, из-за которых до пенсии доживают не все. и что в этом такова? И где в эфире были не правы? Что, если бы пьяны за руль садились чаще и пили больше до пенсии бы доживать большее количество народу стало?.. Общий посыл: задумайте над тем, как Вы живете. Если до пенсии не дожил, не всегда государство в том виновато и не надо это забывать.

    Четвертое. Прошлись по политическим партиям. А разве то, что они сделали не смешно? Притащить коробки бумаги с подписями, верифицировать которые невозможно. и все знают, то это не возможно. и все понимают, что процент достоверности не проверить. Более того, все понимают, что их даже никто не будет проверять - это не подписи в избирком сдаваемые. Вопрос: если все профессионалы все знают, то на кого этот цирк рассчитан? - правильно, на недальновидны электорат, которому безграмотные и посредственные журналисты распишут в живописных красках все ужасы пенсионной реформы. И рассчитан этот первоманс на очень недалеких людей, которые увидя коробки сразу в панику впадут. Абсолютно верны все пассажи и про укроботов, и про карусели и т.д. На этом сайте, где подписи собирали, нет никаких ограничений.

    Пятое. Те же политические партии могли избрать множество других шагов: от предложения собственной, альтернативной позитивной программы разрешения проблемы (хорошо, мы не трогаем возраст, но эту ситуацию разрешаем по другому. как - вот и предложили бы), до поправок в существующую программу. Но вместо конструктива - клоунский перфоманс и позиция: нет, потому что мы на это не согласимся никогда. Прям конфетку у ребенка отнимают - нет, и все, и никак. И они после этого не смешны?

    Последнее. Смотрите первоисточники и делайте выводы на их основе. А если делаете публичные выводы - смотрите первоисточники внимательно и будьте "в теме".
    Иначе рискуете смешно выглядеть, напечатав дилетантскую, посредственную заметку, основанную на выдранных из контекста фразах, показывающую не столько освещаемую проблему, сколько уровень грамотности и компетентности автора.

    С уважением и без обид.
    Безликий
    1. spektr9 Сегодня, 10:21
      С уважением и без обид, но все что вы описали можно было заменить одной строкой - нормально что мы "власть" жируем на ваших спинах, а вы должны сидеть и не рыпаться
      spektr9
      1. Безликий (Безликий) Сегодня, 10:46
        Уважаемый, возможно, я крамольную вещь скажу, но тем не менее: а с чего вы взяли, что кто-то "жирует"? Мы видим отрывки информации, которые ещё и доносят до нас искаженно. Вспомните Грецию? Там до последнего тянули с пенсионным возрастом. Итог: фактический дефолт, новая гора кредитов от МВФ, никаких перспектив в ближайшие 25 лет выправить ситуацию. У нас уже был дефолт. Соскучились что ли?..

        По поводу стратегического подхода. Народ всегда все хорошее принимает как должное и быстро забывает, а плохое - естественно в штыки и долго муссирует. Перед тем, ка власть критиковать вспомните, что и благодаря ей мы по-русски говорим и по улицам не боясь ходим. Сравнение утрировано, но все же6 вспомните Ливию. Там социалка была одной из лучших в мире. Все равно мало показалось - восстали за западные деньги. Ну и где теперь Ливия? И где те, кто там восставал за справедливость? Про весь СНГ вспомните, про Украину в частности... - там проблемы другого порядка... Перед тем, как ругать власть, оглянитесь вокруг и посмотрите что у Вас есть, как Вы живете и какие проблемы у Вас на горизонте. Сравните с озвученными странами и посмотрите, что бывает, когда власть похуже.
        Сравните нас со вчерашним результатом. Что изменилось в РФ за 20 лет? - по прежнему все также как в 1998? Никаких изменений? - сами ответьте. Все хорошее всегда делается медленно и с ошибками. Быстро можно только все разрушить до основания... Дважды за ХХ разрушали. Какого?..

        Из частного. Я соглашусь, что, наверное, предложенный вариант - не лучший. но чтобы предложить лучший, нужно НИР подготовить. И то это (НИР)- программа минимум подготовки. Но оставлять все как есть нельзя. Когда вводили нынешние показатели - на одного пенсионера было более 40 работающих (по разным статистическим данным от 40 до 50). Сейчас (по самой разнообразной статистике - от 1,5 до 8) По любой статистике, если пенсионный возраст не изменить, количество работающих на одного пенсионера будет сокращаться.
        Самым адекватным в такой ситуации было бы приложение как проблему решить, а не обстановку нагнетать - и так тяжело. Где хоть одна реальная альтернативная программа позитивного разрешения проблемы? - только ор из серии "все плохо, судью на мыло, мы все умрем" слышу и читаю. И после этого партии со своими перфомансами не смешны? Не этим они должны заниматься.
        Безликий
        1. spektr9 Сегодня, 10:54
          Уважаемый, возможно, я крамольную вещь скажу, но тем не менее: а с чего вы взяли, что кто-то "жирует"?

          Это конечно, по поводу этого даже поговорка есть хорошая - "У кого суп жидкий, а у кого бриллианты мелкие"
          Ну и конечно финансового расслоение между народом и властью нет laughing


          Что изменилось в РФ за 20 лет?

          Что изменилось в СССР с 1941 по 1961 год - восстановлена вся европейская часть СССР после ВОВ, создана промышленность, машиностроение, гражданская авиация, ракетостроение, покорение космоса ...
          А что при Путине изменилось, а ?

          Самым адекватным в такой ситуации было бы приложение как проблему решить

          Не бойся в начале двадцатого века в Российской империи была подобная проблема, а именно полнейший кризис власти, её решили и сейчас решать подобным образом
          spektr9
    2. космонафт (космонафт) Сегодня, 10:37
      без обид.в СССР было много несправедливости,но дураков из Народа не делали.буржуины это делают,и вы тоже пытаетесь.буржуины нагло в открытую плюют в лицо людям
      космонафт
      1. Безликий (Безликий) Сегодня, 10:56
        без обид, но слишком обобщаете. Почитайте хотя бы сводки советского информбюро за период ВОВ и сами ответьте на вопрос об одурачивании. Сравните наши потери и тактику, особенно в первый период войны. Это к слову о дураках. P.S. Я не умаляю вклад нашего Великого народа в Великую победу, но будь командование поумнее, наш Великий народ не заплатил бы такой кровью за Победу.

        Про буржуев: я не во всем согласен с действующей властью. но чтобы что-то критиковать, надо что-то предложить взамен. Стратегически Вы же обобщаете из серии "в целом, все плохо". Какая разница, согласен ли кто-либо с этим - кроме негатива в любом раскладе ничего не изменится. Конкретизируйте. Предложите что-то взамен - тогда и критикуйте. Иначе все это ничего не стоит.

        Я же пытаюсь исправить безграмотность статьи и разъяснить отдельные аспекты, которые считаю неверно изложенными. Поверьте, хотел бы я плюнуть - смог бы написать нужные въедливые и язвительные слова, потому как, чтобы я тут ни написал мне, так же как и тому журналисту, который влез туда, где понятия ни о чем не имеет, ничего не будет. Потому и хочется именно разъяснить, так как поверхностное и однобокое понимание это, увы, скорее правило, а не исключение из него.
        Безликий
  44. Алексей Жидков (Алексей Жидков) Сегодня, 10:19
    А. С. Пушкин о Пенсионной реформе: "Какое низкое коварство — полуживого забавлять... "
    Алексей Жидков
  45. Stils (Stils) Сегодня, 10:37
    Я вообще подумываю не платить никаких взносов на пенсию, ну вот выпить я люблю, к примеру, до 65 дожить мне сложновато будет, вряд ли удастся, зачем мне вообще об этом думать и напрягаться? Опять же, в этом и плюс есть для работодателя, если ему с меня взносов платить не нужно, я какбэ более конкурентноспособен!
    Stils
  46. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:41
    Смысла пенсионную реформу сейчас обсуждать нет - так как её официально не утвердили и не приняли. Пока только словесный понос об этом, на ТВ и на просторах интернета.
    Вадим237
    1. spektr9 Сегодня, 10:46
      Наверно вы даже в немецком концлагере бы не унывали - "смысла побег обсуждать нет, официально жизни меня ещё не лишили, пока только словесный понос об этом" laughing
      spektr9
  47. РУСС (Максим) Сегодня, 10:45
    До автора только дошло ,что и Кисель ТВ и Соловей ТВ это заказ и пропаганда причем топорная!
    РУСС
  48. astepanov (Алексей) Сегодня, 10:50
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Мнение граждан по этому поводу как обычно никого не интересует.

    А какое может быть мнение, если текста законопроекта нет в открытом доступе (я, по крайней мере, не нашел), если экономические выкладки отсутствуют? Почему от нас скрывают это? Разве келейность - недостаточный повод для подозрений?
    Цинизм Киселя просто зашкаливает. Если верить ему, ежегодно продолжительность жизни в России растет более чем на год - но это означает, что ни только ни одного человека не умирает, но и покойники лезут из могил. А вот свежие могилы на кладбищах говорят об обратном.
    Он всё время подтасовывает: среднюю продолжительность жизни подменяет математическим ожиданием, из отдельных частных примеров долгожительства делает общие выводы... Помнится, Киселев столько помоев вылил по поводу аналогичной реформы в Украине - а теперь вдруг запел соловьем. Вопрос: а стоит ли вообще верить этому платному трепачу?
    astepanov
  49. Stils (Stils) Сегодня, 10:55
    Киселевы-Соловьевы реально бесят уже, хочется уже кружкой в морду на зомбоящике запустить am
    Stils
  50. РядовойСА Сегодня, 10:59
    Киселев - это такое ...... , что не одна цензура не пропустит. А вот на счет партий, помоему уже и слепому видно, на сколько мерзки и циничны "единороссы" и на кокой/чьей стороне они находятся Они примут и пропихнут через думу все, что угодно для зажиравшейся элиты. Эта партия гнойный чирий на теле народа.
    РядовойСА
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