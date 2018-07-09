Против - роботы и укропровокаторы. На защиту пенсионной реформы бросили медиаартиллерию

В программе телеканала «Россия1» «Вести недели» накануне вышел весьма продолжительный сюжет, целью которого было оправдание всеми силами и средствами проекта правительства РФ о повышении пенсионного возраста в России. Телеведущий Дмитрий Киселёв в эфире заявил о том, что продолжительность жизни среднестатистического мужчины, сегодня выходящего на пенсию, составит аж 76 лет. «У кого-то больше, у кого-то меньше», заключил ведущий «Вестей недели».На этом фоне были представлены несколько тематических сюжетов о том, как нынешние пенсионеры прекрасно справляются с работой, мечтают копить деньги на путешествия, разворачивать собственный бизнес. И, как утверждается, буквально единственное, что таким согражданам мешает – низкий размер пенсии: вот был бы размер средней пенсии в стране не 14,4, а 20 тыс. рублей, как прогнозирует правительство к 2020 году, так сразу бы все уехали в круиз по Средиземноморью и открыли бы собственные рестораны на Тверской. А для этого нужно сделать «всего один правильный шаг» – поднять на 5 и 8 лет у мужчин и женщин пенсионный возраст.Высмеяли «Справедливую Россию», которая решила распечатать миллионы подписей к петиции против повышения пенсионного возраста. Объявили, что эти подписи ставили то ли украинцы, то ли роботы. А россияне, видимо, ставить не могли, так как «исключительно за». Высмеяли КПРФ, назвав чем-то из серии «уходящая сила».В той же программе Дмитрий Киселёв объяснил российским мужчинам, что «сами виноваты» в ранней смерти. Не дожил до пенсионного возраста – «сам виноват», ибо не нужно было курить, употреблять алкоголь и превышать скорость во время вождения. Видимо, это и должно теперь как-то оправдывать намерение кабмина повысить планку возраста выхода на пенсию: мужики, не умеете доживать до пенсии, ну и не надо...В эфире был продемонстрирован фрагмент интервью Владимира Соловьёва с главой Минфина Антоном Силуановым, который также объявлял, что продолжительность жизни в России растёт, оказывается, невероятными темпами.Сравнили с 30-ми годами прошлого века, привели мнения артистов и музыкантов, которые полны сил и творческой энергии при пересечении рубежа пенсионного возраста.Репортаж получился весьма циничным: с насмешками над политическими партиями, за которые голосовали миллионы россиян, с посылом о том, будто вышедших на пенсию гражданам сейчас кто-то сразу же выбрасывает с рабочего места, с приплетаемой к месту и не к месту Украиной, откуда якобы осуществляются провокации по пенсионной реформе. Или это теперь привычный стиль в отношении своих же сограждан со стороны федеральных СМИ и тех, кто такие репортажи заказывает?