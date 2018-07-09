11:28 09 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Российский тяжелый БЛА поднимется в воздух раньше срока

Первый полет тяжелого стелс-беспилотника «Охотник» разработки компании «Сухой» состоится до конца 2018 года, передает ТАСС сообщение своего источника в российском ОПК.



По словам собеседника, работы по тяжелому дальнему беспилотнику находятся на завершающей стадии. В частности, практически готов первый опытный образец, который до конца текущего года начнет выполнение испытательных полетов.


Работы по созданию «Охотника» ведет Новосибирский завод имени Чкалова, находящийся в составе ПАО «Сухой».

Минобороны РФ выдало контракт на разработку БЛА в 2011 году. Макет беспилотника для наземных испытаний был создан в 2014 году. Масса БЛА – 20 тонн. Он создан по схеме «летающее крыло» с применением технологии «Стелс». Оснащен реактивной силовой установкой. Предполагаемая скорость – до 1 тысячи километров в час.

По мнению эксперта Дениса Федулова, речь, возможно, идет о разработке БЛА, похожего на такие западные образцы как X-47B от компании Northrop Grumman или Phantom Ray от компании Boeing – оба построены по схеме «летающее крыло» и имеют взлетную массу 20 и 16 тонн соответственно.

Федулов отметил, что «Охотник», скорее всего, проектировался для решения тех же задач, что и западные беспилотники: поражение средств ПВО противника, его пунктов связи и управления.

Эксперт добавил, что первые полеты упомянутых американских дронов состоялись еще в 2011 году, однако в серию они пока не пошли из-за несовершенства технологий, касающихся работы в автономном режиме.

Использованы фотографии: commons.wikimedia.org/Pycckue
36

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:32
    Да, уж...поговорка, что "русские медленно запрягают, но быстро ездят" не на пустом месте родилась
    svp67
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:52
      Очень хочется верить , что поедим ..
      cniza
      1. venik (Владимир) Сегодня, 11:20
        Цитата: cniza
        Очень хочется верить , что поедим ..

        ========
        А КОГО "есть" собираетесь, если не секрет??? lol
        venik
    2. faiver (Андрей) Сегодня, 08:53
      ну еще пока не поехали, а только грозимся laughing
      faiver
    3. spirit (spirit) Сегодня, 09:21
      Я думаю на X-47 он будет похож только планером) я предполагая будет просто тяжелый беспилотник по типу бесхвостка .
      spirit
    4. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:19
      Приветствую, Сергей!
      Владыка Ситх
  2. d1m1drol (Владимир) Сегодня, 08:32
    С таким забралом и 1000км/час?! Есть сомнения!
    d1m1drol
    1. Случайный (Сергей) Сегодня, 09:42
      Цитата: d1m1drol
      С таким забралом и 1000км/час?! Есть сомнения!


      На снимке Миговский "Скат", а чем вас не устраивает ВЗ? Вы же не знаете "какой там клин" wink
      Случайный
    2. arutun (arutyun) Сегодня, 09:44
      На фото - МиГовский вариант, еще с далекого(год не помню) "МАКСа".
      Это точно не про него в статье написано.
      arutun
  3. Vard Сегодня, 08:33
    Интересно в Сирии успеют обкатать...
    Vard
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 08:43
      Цитата: Vard
      Интересно в Сирии успеют обкатать...

      Надо к нему бочку "Карбофоса" с дустом подвесить, и обкатать в Британии на Терезке - "Новичок" и Бориске. Может угомонятся. laughing
      Евдоким
    2. Случайный (Сергей) Сегодня, 09:44
      Цитата: Vard
      Интересно в Сирии успеют обкатать...


      Для начала ему хотя бы колеса от бетонки оторвать один раз soldier
      Случайный
  4. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:38
    Российский тяжелый БЛА поднимется в воздух раньше срока

    Через левое плечо три раза сплюнули? Сглазят ведь опять. what
    Piramidon
  5. Старый26 (Владимир) Сегодня, 08:40
    Цитата: d1m1drol
    С таким забралом и 1000км/час?! Есть сомнения!

    К тому же при таком "забрале" очень сомневаюсь, что он еще будет и "стелс"

    Цитата: Vard
    Интересно в Сирии успеют обкатать...

    Если останемся в Сирии еще лет на 5-10 - может и успеют
    Старый26
    1. rudolff (Rudolf) Сегодня, 08:47
      Так на картинке не Охотник, это Скат миговский. Деревянная модель.
      rudolff
      1. san4es Сегодня, 11:01
        hi Инновационный и уникальный в своём роде сверхтяжёлый беспилотный летательный аппарат модели Охотник-У стал проектироваться в 2012 году, при этом, изначальным исполнителем данного проекта выступал РСК «МиГ», однако, из-за ряда возникших сложностей, впоследствии, наработки были переданы ОКБ «Сухой», специалисты которого продолжили доработку этого воздушного средства.

        Предполагаемая дата реализации прототипа российского военного ударного беспилотного летательного аппарата модели Охотник-У намечена на 2020 год, однако, из-за особой секретности проекта, какие-либо сведения о нём практически отсутствуют, за исключением предварительного изображения концепции конструкции дрона, а также сведений о том, что устройство будет обладать модульной конструкцией, что в свою очередь должно обеспечить быстрое разворачивание этого летательного средства, а также возможность его переоборудования под конкретные выполняемые задачи.
        Учитывая всё те же неофициальные сведения, беспилотное воздушное средство модели Охотник-У будет оснащено двумя реактивными двигателями, однако, их мощностные характеристики остаются пока что неизвестными.
        http://avia.pro/blog/ohotnik-u-tehnicheskie-harak
        teristiki-foto
        san4es
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:41
    Серьезная машина. И дальний, и вооружение мощное. Видно, "поджимает" обстановка, раз ускорились так. Торопимся. Есть повод?
    Горный стрелок
    1. ученый Сегодня, 10:11
      Цитата: Горный стрелок
      Есть повод?

      террористы в Сирии заканчиваются.
      ученый
    2. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 11:15
      Так не только мы торопимся. Вон Китай как ВМС наращивает. Не забывая и остальных родах войск... Судя по всему повод найдут...
      Topotun
  7. taiga2018 (Макар) Сегодня, 09:06
    Цитата: Старый26
    Если останемся в Сирии еще лет на 5-10 - может и успеют

    ну так базы то наши там будут в любом случае,а уж цели в этом регионе и без Сирии всегда найдутся...
    taiga2018
    1. ПалБор (Павел) Сегодня, 10:40
      Цитата: taiga2018
      Цитата: Старый26
      Если останемся в Сирии еще лет на 5-10 - может и успеют

      ну так базы то наши там будут в любом случае,а уж цели в этом регионе и без Сирии всегда найдутся...

      Да, уж вокруг-то Сирии террористов... Правда, они себя таковыми не считают.
      ПалБор
  8. spektr9 Сегодня, 09:53
    Ну ясно теперь почему на Чкаловском оптимизация, а приема уже 2 года нет ... С сушек на это чудо оптимизируются
    spektr9
  9. rumpeljschtizhen (Анатолий) Сегодня, 10:42
    На картинке ДЕРЕВЯННЫЙ макет (болванка) фиг знает какого года от МИГ. этот Ни когда не поднимеся и не взлетит....хватит его уже постить везде!!!
    rumpeljschtizhen
    1. rudolff (Rudolf) Сегодня, 11:20
      Первый и последний раз Скат показали на МАКС в 2007 году. С большой помпой и в отдельном ангаре. Сразу после авиасалона макет вернули на завод, задвинули на дальнюю площадку, накрыли брезентом и оставили гнить. Никакие работы по этой теме больше не велись. Вспомнили о Скате спустя годы, когда дали отмашку на НИОКРы по тяжелым ударным БПЛА.
      rudolff
Картина дня