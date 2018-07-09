Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Российский тяжелый БЛА поднимется в воздух раньше срока
Первый полет тяжелого стелс-беспилотника «Охотник» разработки компании «Сухой» состоится до конца 2018 года, передает ТАСС сообщение своего источника в российском ОПК.
По словам собеседника, работы по тяжелому дальнему беспилотнику находятся на завершающей стадии. В частности, практически готов первый опытный образец, который до конца текущего года начнет выполнение испытательных полетов.
Работы по созданию «Охотника» ведет Новосибирский завод имени Чкалова, находящийся в составе ПАО «Сухой».
Минобороны РФ выдало контракт на разработку БЛА в 2011 году. Макет беспилотника для наземных испытаний был создан в 2014 году. Масса БЛА – 20 тонн. Он создан по схеме «летающее крыло» с применением технологии «Стелс». Оснащен реактивной силовой установкой. Предполагаемая скорость – до 1 тысячи километров в час.
По мнению эксперта Дениса Федулова, речь, возможно, идет о разработке БЛА, похожего на такие западные образцы как X-47B от компании Northrop Grumman или Phantom Ray от компании Boeing – оба построены по схеме «летающее крыло» и имеют взлетную массу 20 и 16 тонн соответственно.
Федулов отметил, что «Охотник», скорее всего, проектировался для решения тех же задач, что и западные беспилотники: поражение средств ПВО противника, его пунктов связи и управления.
Эксперт добавил, что первые полеты упомянутых американских дронов состоялись еще в 2011 году, однако в серию они пока не пошли из-за несовершенства технологий, касающихся работы в автономном режиме.
По словам собеседника, работы по тяжелому дальнему беспилотнику находятся на завершающей стадии. В частности, практически готов первый опытный образец, который до конца текущего года начнет выполнение испытательных полетов.
Работы по созданию «Охотника» ведет Новосибирский завод имени Чкалова, находящийся в составе ПАО «Сухой».
Минобороны РФ выдало контракт на разработку БЛА в 2011 году. Макет беспилотника для наземных испытаний был создан в 2014 году. Масса БЛА – 20 тонн. Он создан по схеме «летающее крыло» с применением технологии «Стелс». Оснащен реактивной силовой установкой. Предполагаемая скорость – до 1 тысячи километров в час.
По мнению эксперта Дениса Федулова, речь, возможно, идет о разработке БЛА, похожего на такие западные образцы как X-47B от компании Northrop Grumman или Phantom Ray от компании Boeing – оба построены по схеме «летающее крыло» и имеют взлетную массу 20 и 16 тонн соответственно.
Федулов отметил, что «Охотник», скорее всего, проектировался для решения тех же задач, что и западные беспилотники: поражение средств ПВО противника, его пунктов связи и управления.
Эксперт добавил, что первые полеты упомянутых американских дронов состоялись еще в 2011 году, однако в серию они пока не пошли из-за несовершенства технологий, касающихся работы в автономном режиме.
Использованы фотографии: commons.wikimedia.org/Pycckue
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти