Помпео - КНДР: Вьетнам дружит с США и процветает, а вы?..

Принять такое решение северокорейским властям должен помочь вьетнамский опыт. Вьетнам перевернул страницу истории, на которой был конфликт с США, и теперь эта страна пришла к процветанию. У Северной Кореи есть такой шанс. Им нужно воспользоваться.

Находящийся с визитом в Ханое глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео высказался по поводу взаимоотношений США и КНДР. По словам Помпео, Пхеньян стоит на пороге принятия важного решения.Госсекретарь США:Опосредованно обращаясь к лидеру КНДР Ким Чен Ыну, Помпео заявил, что тот должен «ловить момент».Напомним, что основная цель внешней политики США в отношении Пхеньяна состоит в том, чтобы КНДР отказалась от ядерных вооружений. Пхеньян уже сделал немало шагов, включая важный шаг по ликвидации полигонов по испытанию ядерного оружия. Однако в минувшие выходные власти Северной Кореи пригрозили остановить процесс денуклеаризации в связи с тем, что США со своей стороны гарантии не всегда соблюдает.Также в КНДР отмечают, как США в одностороннем порядке решили выйти из так называемой иранской ядерной сделки, хотя Тегеран неукоснительно выполнял все прописанные требования, открыв объекты для миссии МАГАТЭ.Для справки: отношения между США и Вьетнамом стали улучшаться в экономическом плане, однако США явно не оставляют попыток поменять во Вьетнаме идеологические основы этого государства, исповедующего социалистические принципы.