11:25 09 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Помпео - КНДР: Вьетнам дружит с США и процветает, а вы?..

Находящийся с визитом в Ханое глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео высказался по поводу взаимоотношений США и КНДР. По словам Помпео, Пхеньян стоит на пороге принятия важного решения.

Госсекретарь США:
Принять такое решение северокорейским властям должен помочь вьетнамский опыт. Вьетнам перевернул страницу истории, на которой был конфликт с США, и теперь эта страна пришла к процветанию. У Северной Кореи есть такой шанс. Им нужно воспользоваться.

Опосредованно обращаясь к лидеру КНДР Ким Чен Ыну, Помпео заявил, что тот должен «ловить момент».


Помпео - КНДР: Вьетнам дружит с США и процветает, а вы?..


Напомним, что основная цель внешней политики США в отношении Пхеньяна состоит в том, чтобы КНДР отказалась от ядерных вооружений. Пхеньян уже сделал немало шагов, включая важный шаг по ликвидации полигонов по испытанию ядерного оружия. Однако в минувшие выходные власти Северной Кореи пригрозили остановить процесс денуклеаризации в связи с тем, что США со своей стороны гарантии не всегда соблюдает.

Также в КНДР отмечают, как США в одностороннем порядке решили выйти из так называемой иранской ядерной сделки, хотя Тегеран неукоснительно выполнял все прописанные требования, открыв объекты для миссии МАГАТЭ.

Для справки: отношения между США и Вьетнамом стали улучшаться в экономическом плане, однако США явно не оставляют попыток поменять во Вьетнаме идеологические основы этого государства, исповедующего социалистические принципы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 08:31
    Так у Вьетнама большой опыт общения с США.... Врагу не пожелаешь...
    Vard
    1. MPN (Павел) Сегодня, 08:33
      Помпео - КНДР: Вьетнам дружит с США и процветает, а вы?..
      КНДР тоже "дружила" с США, еще раньше чем Вьетнам "дружить" начал...
      MPN
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:46
        США дружбу понимает по своему , рабство это , а не дружба.
        cniza
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:41
      Миллионы "процветающих" вьетнамцев вынуждены зарабатывать на жизнь в эмиграции по всему миру и в тех же США. Неужто Помпео таких общеизвестных фактов не знает? belay
      сибиралт
      1. BlackMokona Сегодня, 10:13
        Вьетнам, ВВП ППС на душу
        2017 6 913 7,63%
        2016 6 423 6,43%
        2015 6 035 6,68%
        2014 5 657 6,73%
        2013 5 300 5,99%
        2012 5 001 6,02%
        2011 4 717 7,31%
        2010 4 396 6,60%
        2009 4 123 5,08%
        2008 3 924 6,60%
        BlackMokona
        1. Imobile (Игорь) Сегодня, 10:57
          Интересно, кто стоит за списание долгов, желательно с перечислением всех товарищей
          Imobile
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:35
    Полосатоухие думают, что вьетнам забыл? Зря они так думают wassat . Эти ребята помнят тысячелетнюю историю. А агрессия США - это у них вообще "вчера"... Просто американцы напрочь не понимают восточный менталитет. И показную вежливость принимают за любовь! Наивные laughing
    Горный стрелок
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:37
    Помпео - КНДР: Вьетнам дружит с США и процветает, а вы?..
    Вот как надо выдавать желаемое за действительное. Вьетнам ДРУЖИЛ с США и поплатился гражданской войной, военным разгромом и массовой эмиграцией. А нынешний Вьетнам просто СОТРУДНИЧАЕТ с США.
    svp67
  4. Комментарий был удален.
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:39
    Вьетнам перевернул страницу истории, на которой был конфликт с США, и теперь эта страна пришла к процветанию.
    ....Ирак , Афганистан,Ливия тож перевернули страницу истории, но процветания не видно...А так молодцы американцы , успехи Вьетнама приписали себе..
    parusnik
  6. polpot (Andru) Сегодня, 08:40
    "Дружба" с США нужна Вьетнаму от "Любви" с Китаем не более того
    polpot
  7. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:41
    Прям елей льет... Вы лягте под нас и будут вам печеньки...
    Masya Masya
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:54
    Утончённая, изысканная хуцпа
    Дормидонт
  9. taiga2018 (Макар) Сегодня, 09:00
    Цитата: сибиралт
    Неужто Помпео таких общеизвестных фактов не знает?

    да всё он знает,знает он и про миллионы "процветающих" под боком у США мексиканцев...
    taiga2018
  10. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 09:24
    КНДР сразу ошиблись с другом, выбрали бы правильно - жили бы как Ю. Корея, а не нищенствовали бы на обочине истории.
    AlexanderVP
    1. Strashila (I) Сегодня, 10:13
      "КНДР сразу ошиблись с другом, выбрали бы правильно - жили бы как Ю. Корея"... нет... не может жить, кто не существует.
      Strashila
  11. Костадинов (Костадинов) Сегодня, 09:26
    Вьетнам процветает потому что США там потерпели поражение и не могли больше нагадит. Помпео скромний человек не хочет показат как процветают государства где США победили - Афганистан, Ирак и Либия.
    Костадинов
    1. Strashila (I) Сегодня, 10:13
      Югославию добавьте... самое показательное.
      Strashila
      1. Imobile (Игорь) Сегодня, 10:49
        Югославию нельзя, там после свержения Милошевича произошел такой скачок благосостояния, что любую статистику "урапатриотам" подпортит.
        Imobile
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:29
    Вьетнам перевернул страницу истории, на которой был конфликт с США, и теперь эта страна пришла к процветанию. У Северной Кореи есть такой шанс
    Сша по привычке пытаются банально купить лояльность и послушание. Вот только Вьетнам еще не процветает, да и лояльность к Сша основана на помолодевшем и не помнящем войну руководстве и желании поиспользовать американцев в своих интересах. А Ким Чен Ын уже смекнул, что американцы пытаются затащить его в свою ловушку поэтому, по сообщениям СМИ, начал взбрыкивать.
    rotmistr60
  13. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 09:29
    США явно не оставляют попыток поменять во Вьетнаме идеологические основы этого государства, исповедующего социалистические принципы.

    А можно пример?
    Вообще то, США пофиг на любые идеологические принципы, пока страна дуржит с ними. Просто бизнес, ничего личного.
    Как раз наблюдается обратная ситуация, после развала СССР весь бывший соц. лагерь дал деру в сторону капитализма и Запада, только пятки сверкают.
    AlexanderVP
  14. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 10:04
    А сколько Россия помогала Вьетнаму Помпео забыл, у нас их до сих пор полно, целый вьетнамский рынок, уже сами нанимают русских продавцов. Полосатым верить, обрекать себя на нищету и зависимость.
    Ros 56
  15. ИванИванов Сегодня, 10:15
    В Ю. Корее рабочий день еще недавно был 10-12 часов, культ совершенного человека (в резюме рост указывают, треш), поднялись благодаря полит воле сша и диктатуре, загнавшей местный бизнес в гос-стойло.
    ИванИванов
  16. Imobile (Игорь) Сегодня, 10:53
    За счет России Вьетнамцы поднялись
    Imobile
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 10:56
    Цитата: Vard
    Так у Вьетнама большой опыт общения с США...

    -----------------------------
    Въетнам и Китаю люлей насовал, так что у него активе две сверхдержавы, причем одна за одной. Только американцы свалили, китайцы приперлись в 1979 году.
    Altona
Картина дня