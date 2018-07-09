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Помпео - КНДР: Вьетнам дружит с США и процветает, а вы?..
Находящийся с визитом в Ханое глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео высказался по поводу взаимоотношений США и КНДР. По словам Помпео, Пхеньян стоит на пороге принятия важного решения.
Госсекретарь США:
Опосредованно обращаясь к лидеру КНДР Ким Чен Ыну, Помпео заявил, что тот должен «ловить момент».
Напомним, что основная цель внешней политики США в отношении Пхеньяна состоит в том, чтобы КНДР отказалась от ядерных вооружений. Пхеньян уже сделал немало шагов, включая важный шаг по ликвидации полигонов по испытанию ядерного оружия. Однако в минувшие выходные власти Северной Кореи пригрозили остановить процесс денуклеаризации в связи с тем, что США со своей стороны гарантии не всегда соблюдает.
Также в КНДР отмечают, как США в одностороннем порядке решили выйти из так называемой иранской ядерной сделки, хотя Тегеран неукоснительно выполнял все прописанные требования, открыв объекты для миссии МАГАТЭ.
Для справки: отношения между США и Вьетнамом стали улучшаться в экономическом плане, однако США явно не оставляют попыток поменять во Вьетнаме идеологические основы этого государства, исповедующего социалистические принципы.
Госсекретарь США:
Принять такое решение северокорейским властям должен помочь вьетнамский опыт. Вьетнам перевернул страницу истории, на которой был конфликт с США, и теперь эта страна пришла к процветанию. У Северной Кореи есть такой шанс. Им нужно воспользоваться.
Опосредованно обращаясь к лидеру КНДР Ким Чен Ыну, Помпео заявил, что тот должен «ловить момент».
Напомним, что основная цель внешней политики США в отношении Пхеньяна состоит в том, чтобы КНДР отказалась от ядерных вооружений. Пхеньян уже сделал немало шагов, включая важный шаг по ликвидации полигонов по испытанию ядерного оружия. Однако в минувшие выходные власти Северной Кореи пригрозили остановить процесс денуклеаризации в связи с тем, что США со своей стороны гарантии не всегда соблюдает.
Также в КНДР отмечают, как США в одностороннем порядке решили выйти из так называемой иранской ядерной сделки, хотя Тегеран неукоснительно выполнял все прописанные требования, открыв объекты для миссии МАГАТЭ.
Для справки: отношения между США и Вьетнамом стали улучшаться в экономическом плане, однако США явно не оставляют попыток поменять во Вьетнаме идеологические основы этого государства, исповедующего социалистические принципы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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