Геращенко: Запад умолял Украину не вводить военное положение

Все наши западные партнёры просто умоляли и держали за руки Турчинова (...) и говорили: «Пожалуйста, не вводите военное положение».

Нардеп ВРУ Антон Геращенко поведал СМИ об обращении Запада к украинским властям в 2014 году. Обращение западных лидеров касалось «желания» Киева ввести в стране военное положение. По словам г-на Геращенко, Запад буквально умолял Украину не вводить военное положение из-за событий, разворачивающихся на Донбассе.Такое заявление нардеп Верховной рады сделал в эфире одного из украинских телеканалов. Геращенко, курирующий скандально известный сайт «Миротворец» (заблокирован в РФ):Геращенко отмечает, что введение военного положения привело бы к краху президентства Петра Порошенко. Тем самым Геращенко даёт понять, что для Запада в то время поддержка Порошенко многое значила.На самом деле Геращенко и все те, кто приводит аналогичные заявления о «мольбах Запада», конечно же, лукавят. В самом Киеве в 2014 году прекрасно понимали, что военное положение просто похоронит всю майданную верхушку, включая не только Порошенко, но и Турчинова вместе с Геращенко, Аваковым и др. Дело в том, что введение военного положения автоматически перекрывало бы выдачу Киеву международных кредитов, без которых экономика лопнула бы в течение нескольких месяцев. Правда, теперь для киевских «элит» уже другая напасть – приходит время выплаты ранее полученных кредитов. Только в текущем году Киев обязан выплатить кредиторам свыше 12 млрд долларов США.