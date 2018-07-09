11:25 09 июля
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Геращенко: Запад умолял Украину не вводить военное положение

Нардеп ВРУ Антон Геращенко поведал СМИ об обращении Запада к украинским властям в 2014 году. Обращение западных лидеров касалось «желания» Киева ввести в стране военное положение. По словам г-на Геращенко, Запад буквально умолял Украину не вводить военное положение из-за событий, разворачивающихся на Донбассе.

Такое заявление нардеп Верховной рады сделал в эфире одного из украинских телеканалов. Геращенко, курирующий скандально известный сайт «Миротворец» (заблокирован в РФ):
Все наши западные партнёры просто умоляли и держали за руки Турчинова (...) и говорили: «Пожалуйста, не вводите военное положение».





Геращенко отмечает, что введение военного положения привело бы к краху президентства Петра Порошенко. Тем самым Геращенко даёт понять, что для Запада в то время поддержка Порошенко многое значила.

На самом деле Геращенко и все те, кто приводит аналогичные заявления о «мольбах Запада», конечно же, лукавят. В самом Киеве в 2014 году прекрасно понимали, что военное положение просто похоронит всю майданную верхушку, включая не только Порошенко, но и Турчинова вместе с Геращенко, Аваковым и др. Дело в том, что введение военного положения автоматически перекрывало бы выдачу Киеву международных кредитов, без которых экономика лопнула бы в течение нескольких месяцев. Правда, теперь для киевских «элит» уже другая напасть – приходит время выплаты ранее полученных кредитов. Только в текущем году Киев обязан выплатить кредиторам свыше 12 млрд долларов США.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7
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Комментарии 24

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  1. Навигатор 1 (Константин ) Сегодня, 09:55
    Надо было в водить военное положение по любому. Получили бы по соплям. И давно бы эта история с ненькой закончилась laughing
    Навигатор 1
    1. zloybond (steppenwolf) Сегодня, 10:14
      Гражданскую войну надо называть Гражданской Войной. А не Событиями, военным положением, Операцией-кооперацией. Давно пора во всех статьях и на всех порталах определится и называть вещи своими именами.
      zloybond
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:57
        Цитата: zloybond
        Давно пора во всех статьях и на всех порталах определится и называть вещи своими именами.

        а это ещё быстрее крах режиму
        LSA57
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:56
    Почему это животное ещё живо?
    Дормидонт
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 10:05
      возьмите ледоруб, решите этот вопрос или религия мягкого дивана не позволяет ?
      Не либероид Русский
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:08
      Цитата: Дормидонт
      Почему это животное ещё живо?

      Сказано, же : "Запад виноват". Что не разрешил ввести военного положения. Что не позволил обрезать финансирование МВФ, которое в таком случае должно было быть бы прекращено.
      svp67
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:00
      Цитата: Дормидонт
      Почему это животное ещё живо?

      живучее. да и петя похоже подкармливает. вон у нас навальный проживает. не одна зараза не берёт
      LSA57
  3. MPN (Павел) Сегодня, 09:56
    А еще лучше объявить войну пингвинам на южном полюсе... Кастрюльки у них и правда экранируют разум. fool
    MPN
  4. cariperpaint Сегодня, 09:58
    А перед началом выплат начнется кровавое шоу.. И это все понимают. Что более страшно у них других вариантов просто не будет.
    cariperpaint
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 10:07
      Цитата: cariperpaint
      А перед началом выплат начнется кровавое шоу..

      Нет, не кровавое, а эротическое с элементами садо-мазохизма, включением заднего привода и прочими извращениями, мольбами и клянченьем. belay
      Евдоким
      1. cariperpaint Сегодня, 10:09
        Не думаю. Все выплаты остановятся в случае войны. Реальной. Танцы с бубнами тут уже не помогут)
        cariperpaint
  5. Larum (Larum) Сегодня, 09:59
    Путин тоже в 17г. вспомнил, что запад в 14г чтото там умолял не вводить...
    Все повторяется, опять запад во всем виноват...
    Larum
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:24
      Тут же не про Путина
      Грибок
      1. Larum (Larum) Сегодня, 11:08
        Подход тотоже, спустя 3-4 года вспомнить, что запад умолял....

        Запад наверняка слышит об этом впервые.....
        Larum
  6. Vard Сегодня, 09:59
    Чисто одесский юмор... Держите меня четверо...
    Vard
  7. bankirchik34 (А) Сегодня, 10:00
    откуда этот облизыватель тарелок может это знать)))
    bankirchik34
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:00
    Запад буквально умолял Украину
    Ну насмешил - запад умолял Украину. Западу достаточно тихо сказать и украинские горе-политики тут же возьмут под козырек и побегут спотыкаясь выполнять. Не могут признать, что сами испугались. Проще трындеть на каждом углу и европейской сходке об оккупации и войне с Россией, чем самим создать условия для ее начала.
    rotmistr60
  9. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 10:05
    Все наши западные партнёры просто умоляли и держали за руки Турчинова (...) и говорили: «Пожалуйста, не вводите военное положение».
    они же не на западе знали чем это закончится
    Василенко Владимир
  10. Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:07
    Все наши западные партнёры просто умоляли и держали за руки Турчинова (...) и говорили: «Пожалуйста, не вводите военное положение».

    скомандовали- сидеть! молчать! бояться! и не рыпнулся никто... wassat
    Masya Masya
  11. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 10:08
    Геращенко:
    Все наши западные партнёры просто умоляли и держали за руки Турчинова (...) и говорили: «Пожалуйста, не вводите военное положение».

    Привычное вранье, ничего нового. Расчитано на внутреннюю аудиторию, и то тех, кто не знает об условиях выдачи международных кредитов Украине.
    Балу
  12. arhPavel (Paul) Сегодня, 10:40
    Начинается прикрытие своей попы, по возможности чужой.
    Но этой особи поможет только иммиграция к партнёрам и курирование толерантных парадов.
    arhPavel
  13. kos2910 (Константин) Сегодня, 11:10
    Как, даже не на коленях умоляли? Непорядок...
    kos2910
  14. Sedoy (Sedoy) Сегодня, 11:15
    прям буквально умоляет... на коленях...

    Sedoy
  15. DVTamga (Александр) Сегодня, 11:19
    Пропала украина. В принципе туда им и дорога. Пока там такие вот геращинки и остальной навоз вверху у них крутятся толку от этой т.н. страны не будет. Возможно и страны не будет.
    DVTamga
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