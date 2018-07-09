11:26 09 июля
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Гиперточный Snibot. Французы придумали робота-снайпера

Во Франции решили заменить полицейских снайперов роботами. Первые успехи уже есть, французская компания SD4E продемонстрировала мобильную роботизированную платформу, на которой установлен высокоточный снайперский комплекс, передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com.

Гиперточный Snibot. Французы придумали робота-снайпера


Платформа получила от разработчиков название Snibot и, как заявляет представитель компании Мишель Яковлефф, данный робот обладает «гиперточностью». По его словам, он способен гарантированно поразить одну и ту же точку на теле несколькими выстрелами с расстояния 200-300 метров. При этом, по задумке создателей платформы, основной задачей робота является не уничтожение правонарушителя, а нейтрализация угрозы. В программе робота "прописан" запрет на поражение туловища и головы человека, разрешается стрельба только по конечностям. ТТХ платформы нет, не известен ни калибр снайперского комплекса, ни скорострельность, ни другие технические подробности.


Компания SD4E позиционирует роботизированную снайперскую платформу Snibot как средство охраны важных режимных объектов, кроме того, по заявлению разработчиков, робот может быть применен в полицейских операциях, а также задействован в боевых действиях.

Использованы фотографии: defence-blog.com
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Комментарии 12

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 09:53
    В программе робота "прописан" запрет на поражение туловища и головы
    Я бы все таки разрешил стрелять по гениталиям... sad
    MPN
    1. Vard Сегодня, 10:01
      А если это женщина...
      Vard
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:04
        Враг не имеет половой принадлежности... У них гендерная справедливость, чуть прицел поправить, что бы типа не на висящий... laughing
        MPN
    2. Ren (Renat) Сегодня, 10:03
      Цитата: MPN
      Я бы все таки разрешил стрелять по гениталиям...

      А если робот будет работать по Вашим? belay
      Есть несколько вариантов разумных объяснения:
      1. Не жалко. belay
      2. Уже не используются по назначению. crying
      3. Садомазо what
      4. Используете другие неровности тела по образцу общечеловеков. feel
      Ren
  2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:58
    На такой платформе?Гиперточный.. yes угу..верю.. bully С какого расстояния, с 10м, какой калибр, 4.5.. laughing
    игорка357
    1. KondratKo Сегодня, 10:03
      Цитата: игорка357
      На такой платформе?

      Сложно определить по фото её размер, возможно у неё база как у джипа или танка (самое то). )))
      Размеры ведь тоже озвучены не были.
      ТТХ платформы нет, не известен ни калибр снайперского комплекса, ни скорострельность, ни другие технические подробности.

      хранцузы... laughing
      KondratKo
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:27
      у робота не дрожат руки когда держат винтовку . оптика имеет большое увеличение .
      почему бы ему не быть точнее чем большинство людей ?
      просто экспл
      1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 10:55
        Цитата: просто экспл
        почему бы ему не быть точнее чем большинство людей ?

        Потому что даже зажатый в станок ствол не даст точности пуля в пулю несколько раз. Потому что каждый последующий выстрел отличается по условиям. Начиная от порыва ветра и заканчивая не полной идентичностью пыли и навески.
        dvina71
        1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 11:12
          Я бы добавил, что шасси после каждого выстрела тоже будет хоть немного но "уходить".
          Topotun
        2. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 11:18
          Первый выстрел всегда происходит на "холодном" стволе
          МИМО ПРОХОДИЛ
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:14
    Французский "робокоп". Интересно.
    svp67
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:06
      во францию лучше не ездить
      роман66
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