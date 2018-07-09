Киевводоканал: Некоторые города Украины вообще останутся без воды

Необеззараженная вода подаваться потребителю не будет. Не дай бог, кто-то такую воду выпьет. Нам придётся сильно ограничить подачу воды и перейти на поставки по определённому графику. К большому сожалению, некоторые города Украины вообще останутся без воды.

Сегодня украинское предприятие «Киевводоканал» подтверждает информацию о том, что над страной нависла угроза острой нехватки питьевой воды. Первые сообщения о том, что Украина может столкнуться с проблемами, связанными с подачей воды, стали появляться несколько дней назад. Однако украинские власти тогда объявили, что это антиукраинский фейк, распространяемый «российской пропагандой».Теперь в «Киеводоканале» отмечают, что к концу июля ситуация сведётся к необходимости строго лимитировать подачу воды населению. В чём причина?В июне крупнейший на Украине завод по производству жидкого хлора, поставляющегося водоканалам для дезинфекции воды, остановил свою работу. Это предприятие «ДнепрАзот», которое связано с активами олигарха Игоря Коломойского. Остановить производственные мощности пришлось в связи с резким ростом цен на газ. Цена газа для промышленности оказалась такой, что использование этого топлива приводило к кратному росту цен на жидкий хлор. С конечной ценой на обеззараживающее вещество не согласились водоканалы, а потому «ДнепрАзот» перестал находить площадки для сбыта конечной продукции. Предприятие остановлено.Портал «Вести.Украина» публикует заявление представителя киевского водоканала:Украинские власти пытаются решить эту проблему, но она упирается в требования МВФ по дальнейшему повышению тарифов на энергоносители.