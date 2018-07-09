11:24 09 июля
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Киевводоканал: Некоторые города Украины вообще останутся без воды

Сегодня украинское предприятие «Киевводоканал» подтверждает информацию о том, что над страной нависла угроза острой нехватки питьевой воды. Первые сообщения о том, что Украина может столкнуться с проблемами, связанными с подачей воды, стали появляться несколько дней назад. Однако украинские власти тогда объявили, что это антиукраинский фейк, распространяемый «российской пропагандой».

Теперь в «Киеводоканале» отмечают, что к концу июля ситуация сведётся к необходимости строго лимитировать подачу воды населению. В чём причина?

Киевводоканал: Некоторые города Украины вообще останутся без воды



В июне крупнейший на Украине завод по производству жидкого хлора, поставляющегося водоканалам для дезинфекции воды, остановил свою работу. Это предприятие «ДнепрАзот», которое связано с активами олигарха Игоря Коломойского. Остановить производственные мощности пришлось в связи с резким ростом цен на газ. Цена газа для промышленности оказалась такой, что использование этого топлива приводило к кратному росту цен на жидкий хлор. С конечной ценой на обеззараживающее вещество не согласились водоканалы, а потому «ДнепрАзот» перестал находить площадки для сбыта конечной продукции. Предприятие остановлено.

Портал «Вести.Украина» публикует заявление представителя киевского водоканала:
Необеззараженная вода подаваться потребителю не будет. Не дай бог, кто-то такую воду выпьет. Нам придётся сильно ограничить подачу воды и перейти на поставки по определённому графику. К большому сожалению, некоторые города Украины вообще останутся без воды.


Украинские власти пытаются решить эту проблему, но она упирается в требования МВФ по дальнейшему повышению тарифов на энергоносители.

Использованы фотографии: http://vodokanal.kiev.ua
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Комментарии 29

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  1. максим1987 (Немчинов Максим Сергеевич) Сегодня, 10:15
    это вам за Крымский канал укропитеки am
    максим1987
    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:20
      Нормально. США не бросит, будут танкерами итьевую воду доставлять из Америки...надо же чем то печеньки запивать? В сухомятку оно не то... sad
      MPN
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:48
        На Украине расцветёт продажа фильтров для воды, а так же услуги по бурению скважин и колодцев.
        Вадим237
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:53
          Цитата: Вадим237
          На Украине расцветёт продажа фильтров для воды, а так же услуги по бурению скважин и колодцев.

          Коломойскому срочно надо наладить выпуск вышеперечисленного и поднять цены как на хлор... По сути привычная картина для бизнеса, продажи бутулированной воды вырастут в разы, еще вот придумают как воздух очищенный в баллонах продавать и за дождь налоги введут , и все в порядке будет...
          MPN
        2. Piramidon (Степан) Сегодня, 11:08
          Цитата: Вадим237
          На Украине расцветёт продажа фильтров для воды,

          Когда в трубах не будет воды, чего там можно нафильтровать? Если только сами будут из Северо-Крымского канала ведрами черпать.
          Piramidon
    2. Trevis (Артём) Сегодня, 10:23
      Не дай бог, кто-то такую воду выпьет.

      Я бы и обеззараженную воду не рекомендовал пить. Только если фильтровать.
      А так просто техничка.
      Trevis
  2. Strashila (I) Сегодня, 10:15
    Шо... Днепровской водой не дошедшей до Крыма захлебнулись.
    Strashila
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:37
      Укропитекам нужно хлор попросить у своих друзей из Ан-Нусры. Они им предоставят в качестве помощи. feel
      Egorovich
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:52
        Цитата: Egorovich
        Укропитекам нужно хлор попросить у своих друзей из Ан-Нусры

        не дадут. как янки сказали он им нужен в бассейны
        LSA57
        1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:10
          Попрошенко если к нусровцам с протянутой рукой поедет, что он всегда хорошо делает, то дадут обязательно. yes
          Egorovich
  3. ИванИванов Сегодня, 10:18
    Не работают уроки. В "дневнике хача" есть ролик с бомжовой изнанкой лос-анжелеса, целые кварталы бомжей, просто ад, но люди со светлыми лицами строчат коменты в стиле - а в РФ еще хуже.
    ИванИванов
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:18
    Украинские власти пытаются решить эту проблему, но она упирается в требования МВФ по дальнейшему повышению тарифов на энергоносители.
    ....Капитализм есть, демократия плюс повышение тарифов на энергоносители...Кстати, и нас касается...
    parusnik
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:20
    не делай другому зла, обязательно вернется...
    Masya Masya
  6. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 10:20
    Города превращаются в хутора. Против генов не попрёшь...
    Berkut24
  7. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:21
    Вот.

    Воды нет, а кто-то корабли собрался строить...

    Сандор Клиган hi
    Ванёк
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 10:39
      Цитата: Ванёк
      Воды нет, а кто-то корабли собрался строить...

      Так 13 адмиралов на 4 катера, этож надо как-то трудоустроить belay
      Балу
  8. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:24
    «ДнепрАзот» перестал находить площадки для сбыта конечной продукции. Предприятие остановлено.
    Нормальная реакция на повышение цены на газ.Я ,давно говорил что ничего не будет выгодно там производить.Даже дешёвая рабочая сила не спасёт.Огород и хата кизяками облепленная.Всё.
    Необеззараженная вода подаваться потребителю не будет. Не дай бог, кто-то такую воду выпьет. Нам придётся сильно ограничить подачу воды и перейти на поставки по определённому графику. К большому сожалению, некоторые города Украины вообще останутся без воды.
    Некоторые.Ага .Да вся центральная и восточная Украина без воды останется.
    Наблюдатель2014
  9. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 10:26
    Цель, согнать людей с территории, работает.
    hhhhhhh
  10. bankirchik34 (А) Сегодня, 10:27
    в гейропе купаются и во второй и в третьей воде)) так что нормально, пусть привыкают быть европейцами, экономить надо, это вам не это)
    bankirchik34
  11. Vladimir Сегодня, 10:42
    Честно говоря не ожидал этого-ВО беспокоят проблемы городского водоканала.
    Vladimir
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 10:51
      Цитата: Vladimir 
      Честно говоря не ожидал этого-ВО беспокоят проблемы городского водоканала.

      И совершенно зря. Отсутствие централизованного водоснабжения это одно из последствий вооруженного конфликта и ядерного в частности. Вот умные люди и посмотрят ..как на нынешнем этапе это работает.
      dvina71
    2. cariperpaint Сегодня, 11:02
      Питьевая вода эту ресурс,при чем стратегический. По мнению многих именно ее отсутствие в мире может очередную войну начать. Ктому же у многих там родня живет.
      cariperpaint
  12. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:42
    Без нормального водоснабжения многие, очень многие территории Украины вновь превратятся в ДИКОЕ ПОЛЕ...где спокойно можно добывать "сланцевую нефть и газ"
    svp67
  13. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 10:56
    В чём проблема? На майданах ройте колодцы,или что вам стоит "Нью Байкал " вырыть!
    HAM
  14. cariperpaint Сегодня, 10:58
    Какая дикость... Это по моему уже край издевательств над людьми,питьевую воду ограничивать,еще и сожалеть.
    cariperpaint
  15. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:07
    Фигня. Будут сало пить. yes
    злой партизан
  16. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:13
    Киевводоканал: Некоторые города Украины вообще останутся без воды

    ... "губит людей не пиво", губит людей кУевводоканал ...
    a.s.zzz888
  17. Piramidon (Степан) Сегодня, 11:15
    А как же древние ykpы жили без водопровода и пол-мира крышевали?
    Piramidon
  18. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:18
    Как сказал классик
    Дормидонт
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