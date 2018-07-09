Ейский комплекс НИТКА обзаведется новой полосой

В Ейске Краснодарского края до конца года будет построена и сдана в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса, предназначенная для тренировок палубной авиации, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Согласно сообщению, на территории аэродрома строится новая взлетно-посадочная полоса, оборудованная аэрофинишерами, которая представляет собой железобетонную конструкцию с металлическим покрытием. На настоящий момент бетонное основание полосы уже уложено. Одновременно ведется строительство новой инфраструктуры для летчиков морской авиации. Работы также планируется закончить к концу года. Ход работы проконтролировал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов в ходе рабочей поездки в войска ЮВО.Напомним, что ранее аналогичный комплекс НИТКА был построен в советское время под городом Саки в Крыму, где и проходили тренировки летчиков палубной авиации. После отделения Украины, Россия взяла комплекс в аренду, но в дальнейшем отказалась от его эксплуатации в виду непомерной арендной платы, требуемой украинской стороной. Было принято решение о строительстве аналогичного объекта в Краснодарском крае, но после возвращения Крыма в Россию, строительство Ейского комплекса заморозили. В настоящее время принято решение о завершении строительства комплекса НИТКА на юге России.