11:27 09 июля
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Ейский комплекс НИТКА обзаведется новой полосой

В Ейске Краснодарского края до конца года будет построена и сдана в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса, предназначенная для тренировок палубной авиации, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ейский комплекс НИТКА обзаведется новой полосой


Согласно сообщению, на территории аэродрома строится новая взлетно-посадочная полоса, оборудованная аэрофинишерами, которая представляет собой железобетонную конструкцию с металлическим покрытием. На настоящий момент бетонное основание полосы уже уложено. Одновременно ведется строительство новой инфраструктуры для летчиков морской авиации. Работы также планируется закончить к концу года. Ход работы проконтролировал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов в ходе рабочей поездки в войска ЮВО.


Напомним, что ранее аналогичный комплекс НИТКА был построен в советское время под городом Саки в Крыму, где и проходили тренировки летчиков палубной авиации. После отделения Украины, Россия взяла комплекс в аренду, но в дальнейшем отказалась от его эксплуатации в виду непомерной арендной платы, требуемой украинской стороной. Было принято решение о строительстве аналогичного объекта в Краснодарском крае, но после возвращения Крыма в Россию, строительство Ейского комплекса заморозили. В настоящее время принято решение о завершении строительства комплекса НИТКА на юге России.




Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:10
    ... в хозяйстве пригодится.. good .да и мало одной НИТКИ в Крыму для тренировки...
    a.s.zzz888
    1. san4es Сегодня, 11:15
      Цитата: a.s.zzz888
      ... в хозяйстве пригодится.. good
      san4es
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:19
        Ейское ВВАУЛ старейшее было (до реформировались) училище.., В свое время называлось Военно-морское ордена Ленина авиационное училище им. И. В. Сталина. Военно морское! Сам Бог велел там летчиков для ВМФ готовить, Хотя вроде чего то готовят , на фото смотрю Ту 134 УБЛ или УБК..
        MPN
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:20
        san4es Сегодня, 11:15 ↑

        ... буднично так взлетел, но как КРАСИВО!!! good
        a.s.zzz888
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:19
      Цитата: a.s.zzz888
      да и мало одной НИТКИ в Крыму для тренировки...

      Мало? Имея ОДИН авианосец, иметь ДВЕ НИТКИ...это явный ПЕРЕБОР
      svp67
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:22
        Цитата: svp67
        иметь ДВЕ НИТКИ...это явный ПЕРЕБОР

        еще какой!!!!!!!!!
        Silvestr
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:22
        svp67 (Сергей) Сегодня, 11:19 ...Мало? Имея ОДИН авианосец, иметь ДВЕ НИТКИ...это явный ПЕРЕБОР

        ... полагаю, это на будущее, которое не за горами...
        a.s.zzz888
  2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:21
    парадокс получается: "Кузнецов" на ремонте до какого-то года, 15 палубников и 2 сооружения, одно рабочее , второе строится. Авианосца перспективе весьма туманна
    Silvestr
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