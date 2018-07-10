Пусть Путин выйдет и всё объяснит

«Отравляющие вещества серии «Новичок» очень подвержены гидролизу, то есть разлагаются быстро. Это у них ахиллесова пята. Это абсолютно свежая атака, другое дело — с какой целью? Я думаю, что для того, чтобы отвести внимание от расследования первого случая, а затем скоро состоится, сами знаете, встреча в Хельсинки. Там товарищ Путин может сказать Трампу: «Что же вы нас обвиняли, мы якобы расправляемся со своими предателями с помощью химического оружия, а сейчас обычные граждане подверглись атаке. Они не имеют никакого отношения к нам. Видите, это абсолютно внутреннее дело англичан».

Тема «Amesbury novichok» (эймсберийского «Новичка») не сходит с газетных полос. Очевидно, писать об очередном отравлении «русским веществом» в Британии будут до тех пор, пока из темы не высосут всё до капли. Старые добрые «сенсации» со шпионажем, ядами, всесильным КГБ и холодной войной нуждается в регулярной подпитке. Человеку нужно кушать трижды в сутки, а газеты умирают без ежедневных сенсаций. Одного отравления мало, подавай второе! Угроза растёт, королева в опасности, кругом люди Путина.Тема русской власти поднимается в таких случаях первым делом. Не само отравление, не его исход и даже не сам препарат волнуют британскую верхушку. Волнует её «русская угроза».Русские стали удобным пугалом. Пока жители Солсбери и Эймсбери недовольны тем, как полиция обеспечивает их безопасность, министр внутренних дел бичует… Кремль. Впечатление создаётся вот какое: не будь Кремля, британской полиции делать было бы нечего!Полиция в Британии идёт как бы рука об руку с прессой и совсем не спешит сводить тему отравлений на нет. «Sky News» сообщает, что полиция до сих пор расследует, как так вышло, что двоих людей в Уилтшире «подвергли воздействию» «Новичка». И это расследование в округе, как ожидается, затянется на «несколько месяцев».В Солсбери и близлежащем Эймсбери ищейки вынюхивают «следы потенциально смертельно опасного» вещества. Активность полиции возросла после отравления 44-летней Дон Стерджесс и её сожителя, 45-летнего Чарли Роули. Оба «заболели» в доме в Эймсбери, попользовавшись неким «заражённым предметом». Их состояние врачи охарактеризовали как критическое. (Словом, ситуация калькирует ситуацию со Скрипалями — вплоть до количества одновременно пострадавших.)От полиции пока ровно никакого толку. Издание пишет, что полисмены так и не нашли «источник заражения». Вдобавок полицейские сами стали источником паники, потому как заявили: не исключено, что в контакте с веществом, оставшимся после отравления Скрипалей, находилось куда больше людей.У следствия есть лишь гипотеза: выясняется, а не обнаружила ли пара Стерджесс и Роули контейнер с веществом, которым были отравлены Скрипали?В общем, полиции сказать нечего, а потому полицейские начальники в Лондоне сообщили подданным: «Из-за уникальных проблем, связанных с этой операцией, ожидается, что полиции придётся работать недели и месяцы».Очень любопытно. С одной стороны, полицейские говорят об источнике отравления, который надо как можно быстрее нейтрализовать, с другой — о месяцах работы. Конечно, подданные Её Величества будут недовольны!Также сообщается, что на сегодня почти сотня специалистов по контртеррористической борьбе работает «круглосуточно» вместе с полицией Уилтшира: ищет «источник заражения».Итак, у полиции ровно ничего нет.Однако Кремль уже обвинён.После происшествия в Эймсбери, а также памятуя о Солсбери, министр безопасности Великобритании призвал Россию дать подробную информацию о «Новичке».«Российское государство может повернуть «неправильное» в правильную сторону, рассказав нам, что произошло, что они сделали, и тем самым заполнить некоторые существенные пробелы, которые мы пытаемся расследовать», — цитирует «Рейтер» заявление министра безопасности Бена Уоллеса, сделанное тем на радиостанции «Би-би-си».Министр убеждён, что именно Россия может дать необходимые сведения, чтобы «люди были в безопасности».С «остросюжетным» спичем выступил и мистер Саджид Джавид, глава британского МВД.«Настало время, чтобы Россия откликнулась и объяснила, что происходит, — цитирует начальника BFM.ru . — Дайте мне пояснить. Мы сейчас не говорим о российском народе, речь идёт о действиях российских властей, которые продолжают подрывать безопасность международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо, чтобы наши граждане становились преднамеренными либо случайными целями, а наши улицы, парки и города были площадкой для сброса ядов. Мы будем продолжать наше расследование и делать публичной информацию о всех значимых событиях».И главный «милиционер» Британии не исключил, что инцидент может привести к новым мерам против Москвы.Новые меры? Абсолютно неприемлемо? Но разве приемлемо показывать на русские власти и уверять, что их действия «продолжают подрывать безопасность международного сообщества»? Где улики? Полиции даже неизвестно, где «источник заражения», а на расследование требуются месяцы (в лучшем случае — недели). Но у министров, как видим, обвинения уже готовы. Состряпаны.«Мы будем продолжать наше расследование…» Вот и продолжайте. А ваши громкие заявления годятся скорее для внутреннего (британского) потребления, нежели для международного сообщества. Современное международное сообщество, вскормленное на быстром Интернете, уже не столь доверчиво!Что до позиции Кремля, то она однозначна. И не изменилась со времени «дела Скрипалей».«Сейчас мы, конечно, обеспокоены, — приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА «Новости» . — Всё-таки в Европе такое уже повторяющееся использование вот таких веществ. Хотя, с другой стороны, мы не располагаем информацией, какие вещества, собственно, использовались, как использовались. Потому что вся эта информация — здесь очень сложно ориентироваться на какие-то сообщения средств массовой информации». Также Песков отметил, что Россия «категорически отрицала и продолжает отрицать категорически возможность какой-либо причастности к тому, что там происходило».А вот что сказал изданию BFM.ru Вил Мирзаянов, один из разработчиков «Новичка»:Насчёт нового отравления ходят разные версии, и почти все относятся к сфере конспирологии. Доказательств и веских аргументов в виде улик или хотя бы маломальских следов нет ни у одной.Тот же Вил Мирзаянов, к примеру, напоминает, что с дела Скрипалей минуло 4 месяца, а потому «Новичок» должны были уже смыть атмосферные осадки, но эксперты, опрошенные «Би-би-си» , убеждают международное сообщество в том, что «Новичок» представляет собой целую группу веществ. И производные «Новичка» не разлагаются так быстро, как прежние его версии.Ещё более популярна у конспирологов версия кремлёвского следа. Конспирологов осадки вообще не волнуют.Пару Роули и Стерджесс якобы отравили русские агенты. Зачем? Чтобы развалить версию о причастности Кремля к делу Скрипалей!Очень странная гипотеза. Впрочем, как и вся конспирология.«Русские», будь они такими плохими, уж точно не стали бы разваливать версию в период мундиаля.Футбольный чемпионат, как отмечают многие аналитики и просто гости России, прибывшие из-за рубежа, сделал отношения России и Запада более тёплыми. И организовывать «акцию» с отравлением в такой период было бы верхом глупости. Если уж кто и сотворил такое чёрное дело в период временной дружбы народов, так точно не Кремль. А вот злопыхатели России вполне могли бы пойти на это.Конспирологические построения разваливаются просто потому, что Роули и Стерджесс — это совсем не агент-перебежчик Скрипаль. Видеть в этом новом отравлении мстительную руку Москвы поэтому смешно вдвойне. Пресса и МВД Британии вспомнили бы лучше свой Портон-Даун…Однако британские министры, ощущая за спиною «международное сообщество», всё равно тычут пальцами в Кремль. Пусть, мол, Путин выйдет и всё объяснит.Послушайте лучше свой Скотленд-Ярд, господа чиновники. И подождите несколько месяцев. Вы ведь министры, а не газетчики, которые кормятся с сенсаций!