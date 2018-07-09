14:32 09 июля
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Причина - Крым и Донбасс. Меркель призвала увеличить расходы на оборону НАТО

Увеличить расходы на оборону призвала страны-участницы Североатлантического альянса немецкий канцлер Ангела Меркель. Свой призыв она аргументировала сложившейся ситуацией, возникшей в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией в Донбассе.

Причина - Крым и Донбасс. Меркель призвала увеличить расходы на оборону НАТО


Согласно заявлению Ангелы Меркель, в настоящее время вызовы, поставленные перед НАТО, значительно трансформировались из-за вхождение Крыма в состав России и вооруженного конфликта на востоке Украины. В связи с этим, канцлер призывает альянс сосредоточиться на обороне и расширить свое присутствие на границе с Россией, введя новые силы в Восточную Европу. Именно для этого и требуется увеличение оборонных расходов стран-членов НАТО.


В то же самое время Германия не торопится резко поднимать свои расходы на оборону. Еще в середине июня Меркель объявила о постепенном повышении оборонного бюджета. На это она отводит десять лет. К 2025 году планируется увеличение расходов на военные нужды до 1,5 процента от ВВП, а когда достигнет 2 процентов от ВВП, решение о которых было принято еще в 2014 году, не известно.

Напомним, что 11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит стран-участниц НАТО. Планируется, что на саммите вопрос повышения оборонного бюджета стран-членов НАТО будет основным.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 31

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  1. тракторист73 (Вячеслав Максимов) Сегодня, 11:28
    Гитлер №2!!!
    тракторист73
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:31
      Старая, упертая маразматичка
      maxim947
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:02
        Подневольная она , что скажут то и делает или власть потеряет , а ей ой как не хочется расставаться с властью.
        Идущий
        1. Например Сегодня, 12:37
          Причина - Крым и Донбасс.
          Нееееееет
          Вот причина

          Не суйтесь к нам и будет мир вам .

          Упырей и так в Москве в избытке еще эта старуха лезет. Достали am
          Например
      2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 12:21
        Ну вот,молчала молчала и наконец испортила воздух через водную поверхность лужи! request Дома дел невпроворот, все плюются,а она за Крым с Донбассом печалится. Заварили кашу и в сторону, все кругом виноваты! am
        майор Юрик
        1. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:54
          Цитата: майор Юрик
          Ну вот,молчала молчала и наконец испортила воздух

          hi
          Как и ожидалось, Трамп таки поставил старушку в позу "Г". Вслед за ней и остальные "европы" изобразят книксен, особливо северо-восточные "табаки". А уж какая радость на мордах лица у киевских подпевал - сплошные победные марши на порталах будто эти вклады потекут в казну и карманы "незалежников". wassat
          Лелёк
      3. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:47
        и причина одна,евролохи не могут отвечать сами за себя и даже что то решать за себя))(а Трамп барыга жесткий,будет все соки выжимать из евролохов)
        Ратник с пулеметом
    2. MPN (Павел) Сегодня, 11:34
      Меркель призвала увеличить расходы на оборону НАТО
      Испужалась Трампа..., но хитрит, всех призывает, но сама не очень спешит. Только бы ума хватило испугаться не до такой степени, что бы СП2 палки в колеса не ставить.
      MPN
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:41
        Цитата: MPN
        но хитрит, всех призывает, но сама не очень спешит.

        Вот именно, что ХИТРИТ. 2% для Германии это лишится роста экономики. "СП-2" для Германии, это ГАРАНТИЯ выживаемости в бурном мире и стабильности.
        svp67
        1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 11:53
          Цитата: svp67
          Вот именно, что ХИТРИТ

          Что для НАС "хитрость", то для НИХ "стратегия". Как говорил Кот Матроскин "общий труд в мою пользу он объединяет". Для НАТО враг в виде огромной непонятной России идеальный объединяющий фактор, а самое главное это ШОУ где есть возможность отвлечь народ от насущных внутренних проблем.
          Vita VKO
      2. volodya (владимир) Сегодня, 11:48
        Цитата: MPN
        Испужалась Трампа..., но хитрит, всех призывает, но сама не очень спешит. Только бы ума хватило испугаться не до такой степени, что бы СП2 палки в колеса не ставить.

        Как же еи не испужатся?Германия фактически является колонией США! Да и все остальные из этого круга!
        volodya
      3. Zubr Сегодня, 12:38
        hi
        Да у меня сложилось такое впечатление, что она просто говорит. Поясняю, главное матрасных успокоить и к тому же ещё не становится в откровнную позу перед Россией.. smile Газ нужен, рынок сбыта нужен, мы как стратегический торговый партнёр гораздо надёжнее матрасных, мы более предсказуемы и действуем по правилам взаимности и справедливости. Но Европа в НАТО, положение обязывает. Больше напоминает замужнюю женщину: "и на лево сходить надо и мужу угодить".
        Zubr
        1. ЛМН (Максим) Сегодня, 13:13
          Цитата: Zubr
          hi
          Да у меня сложилось такое впечатление, что она просто говорит. Поясняю, главное матрасных успокоить и к тому же ещё не становится в откровнную позу перед Россией.. smile Газ нужен, рынок сбыта нужен, мы как стратегический торговый партнёр гораздо надёжнее матрасных, мы более предсказуемы и действуем по правилам взаимности и справедливости. Но Европа в НАТО, положение обязывает. Больше напоминает замужнюю женщину: "и на лево сходить надо и мужу угодить".

          Ну да.Пусть говорит...это политика. hi
          ЛМН
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:29
    Говорит: "Вот такой вот русские на нас положили"
    Дормидонт
  3. Mikelanjelo Сегодня, 11:34
    Упоротая тетя, однако
    Mikelanjelo
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:37
    В то же самое время Германия не торопится резко поднимать свои расходы на оборону.

    за счет других решила выкрутиться, трампа ублажить... wink
    Masya Masya
  5. DVTamga (Александр) Сегодня, 11:41
    Все же уделал трамп немецкую бабку. Нахрен сдалась этой бывшей нудистке эта украина?
    DVTamga
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:53
    А "Искандерам" в Калининграде не все равно, какой будет у Германии оборонный бюджет? wassat
    Горный стрелок
  7. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 11:54
    Было бы патриотичное правительство, то любой бы разговор с Германией начинало словами "вЫ нам должны". А к любому увеличению оборонного бюджета Германии относилось бы как Израиль, к атомным проектам Ирана.
    Легко "партнёрофилы" забыли - какой ценой достигалась Победа.
    samarin1969
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:56
    канцлер призывает альянс сосредоточиться на обороне и расширить свое присутствие на границе с Россией
    Ну, ну расширить. И, что важно это звучит от главы Германии, которая уже однажды сначала расширила свое присутствие на границе с СССР (Россией), а потом решила этим воспользоваться предполагая захватить необъятные территории и то же с помощью созданного альянса - Италия, Румыния, Венгрия, Болгария... Наверное память об этой попытке улетучилась из немецкого подсознания и старушке в мечтах приходит немецкий реванш. С этой бабкой каши не сваришь, т.к. из комсомолки в итоге получилось русофобское чудо-юдо.
    rotmistr60
  9. solzh (Сергей) Сегодня, 12:01
    Давайте, побольше денег тратьте на свою оборонку, и деньги желательно берите с социальных проектов, может тогда быстрее лопнете...
    solzh
  10. askort154 (Александр) Сегодня, 12:07
    Как всегда "Эрика" ( псевдоним в ШТАЗИ) закрутила задом. Вначале перед Комсомолом, потом перед "Штази", потом перед Колем, потом перед Путиным, потом перед Обамой, теперь перед Трампом. Вся её политическая карьера - вписаться, чтобы потом предать, ради личной карьере.
    Она не женщина родившая детей, она полит-фрау в мундире. yes
    askort154
  11. 100502 (2203) Сегодня, 12:15
    Если бы эта т в а р ь меченая стену в покое оставила, разговор с этими подлецами другой был бы .
    100502
  12. alex007i (Александр) Сегодня, 12:18
    Цитата: тракторист73
    Гитлер №2!!!

    зрите в корень,нужен новый цикл.утилизировать будут человеков,как обычно.европа то достаточно натерпелась - очередь других.
    alex007i
  13. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:25
    ... фюрерша тихо шифером шуршит... старая, и ни кому не нужная ...
    a.s.zzz888
  14. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 12:46
    В истории Германии Меркель-это первый канцлер с пониженной социальной ответственностью. yes
    злой партизан
  15. Опер (Игорь) Сегодня, 13:13
    Смешная женщина... А, что ей еще делать?! Она же не может сказыть-дорогие немцы, я ни кто и звать меня не как. Надо платить. Трамп приказал!
    Опер
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 13:55
    Германия вот все делает плавно, и пенсионный возраст тоже плавно подымает. А наши "стратеги" тут же на 5 и 8 лет, оголтелая кампания пропаганды этого геноцида, как будто уж совсем денег нет. Не хотят ужимать свои аппетиты, хотя там если богатых тряхнуть, то можно еще и на пяток эсминцев наскрести помимо пенсий. А строительство стадионов к мундиалю вообще обошлось в 40-50 высокотехнологичных заводов вместе с инфраструктурой и социалкой. Немцы восточные вообще будут приветствовать наши танки, так что им эта "оборона" ни к чему. До Бранденбургских ворот без боев на марше дойдем.
    Altona
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 13:55
    Цитата: Опер
    Она же не может сказыть-дорогие немцы

    ---------------------
    Нам надо продавать в США наши автомобили и в основном люксовых марок.
    Altona
  18. MIG00001 (Александр) Сегодня, 14:11
    Глупые Европейцы думают если они будут больше платить то случаи чего за них кто нибудь впрягаться, америкашки будут опять на европе зарабатывать
    MIG00001
  19. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 14:17
    Да когда эта бабулька успокоится. Ей уже о белых тапках думать надо а она все что то изобретает.
    sgr291158
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