Причина - Крым и Донбасс. Меркель призвала увеличить расходы на оборону НАТО

Увеличить расходы на оборону призвала страны-участницы Североатлантического альянса немецкий канцлер Ангела Меркель. Свой призыв она аргументировала сложившейся ситуацией, возникшей в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией в Донбассе.Согласно заявлению Ангелы Меркель, в настоящее время вызовы, поставленные перед НАТО, значительно трансформировались из-за вхождение Крыма в состав России и вооруженного конфликта на востоке Украины. В связи с этим, канцлер призывает альянс сосредоточиться на обороне и расширить свое присутствие на границе с Россией, введя новые силы в Восточную Европу. Именно для этого и требуется увеличение оборонных расходов стран-членов НАТО.В то же самое время Германия не торопится резко поднимать свои расходы на оборону. Еще в середине июня Меркель объявила о постепенном повышении оборонного бюджета. На это она отводит десять лет. К 2025 году планируется увеличение расходов на военные нужды до 1,5 процента от ВВП, а когда достигнет 2 процентов от ВВП, решение о которых было принято еще в 2014 году, не известно.Напомним, что 11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит стран-участниц НАТО. Планируется, что на саммите вопрос повышения оборонного бюджета стран-членов НАТО будет основным.