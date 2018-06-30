14:29 09 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 30.06.18 - 06.07.18 от военкора "Маг"

На этой неделе началось очередное «Хлебное перемирие». Тишина продлилась 9 часов 44 минуты. А потом снова начали работать – пулеметы, гранатометы БМП, реже минометы.

Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 30.06.18 - 06.07.18 от военкора "Маг"

Военкоры Кристина Мельникова и Катя Катина


Кстати, прошлое «Пасхальное перемирие» продлилось 93 дня. Были обострения и попытки захвата поселков и прорыва фронта численностью до взвода. Но наступлений, которыми нас пугали, то на выборы президента, то на инаугурацию, то на майские праздники, не последовало. Вот статистика:



В целом неделя прошла относительно тихо, за исключением первого дня перемирия 1 июля, когда с двух ПТУР уничтожили машину, подвозившую воду в прифронтовые поселки. К сожалению, был тяжело ранен и скончался в больнице водитель машины, военнослужащий НМ ДНР.

Также было обострение 3 июля, ожил весь фронт. Но к счастью и на наше удивление, ВСУ не работали с тяжелого, применялось лишь крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, АГС и СПГ-9. Всего за этот день было 25 обстрелов, что составляет в среднем половину обстрелов за всю неделю.
1 июля, в 11:45 военнослужащие 93-й бригады ВСУ применили установку ПТРК. Выпустив из нее две ракеты, украинской армией была уничтожена машина, перевозящая воду. Причем, первой ракетой ВСУ промахнулись, а второй попали точно в машину, что говорит о целенаправленном уничтожении машины, которая не относится к боевой технике. В результате попадания ракеты ранение несовместимое с жизнью получил военнослужащий НМ ДНР.



3 июля, в темное время суток военнослужащие 503-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ, загрузившись на БМП, отправились в н.п. Талаковка. Видимо сбились с курса и заехали на минное поле, где произошел подрыв боевой машины. В результате чего четверо погибли и пятеро получили ранения различной степени тяжести.

ДНР:
Данных не поступало.

ЛНР:
Используя условия «Урожайное перемирия», украинское командование продолжило нарушать Минские соглашения, в части, касающейся сосредоточения запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов:
- Золотое - выявлено передвижение двух танков Т-72;
- Новоалександровка - выявлены огневые позиции двух минометов калибром 120-мм;
- Нижнее - прибыла разведывательная группа из состава 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.

Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.

30.06.18, суббота

По данным МО, ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раза.
Территорию ЛНР ВСУ обстреляли 2 раза.

01.07.18, воскресенье


По данным МО, ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию ДНР ДНР 3 раза, погиб военнослужащий НМ ДНР.
ЛНР украинская армия обстреляла 4 раза.



02.07.18, понедельник

Удивительное рядом! За прошедшие сутки, ВСУ не обстреливали ни территорию ДНР, ни территорию ЛНР



03.07.18, вторник


По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию ДНР 25 раз.
Территорию ЛНР украинская армия во вторник обстреляла 3 раза.




04.07.18, среда


По данным МО ДНР во среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 8 раз.
Территорию ЛНР украинская армия за сутки обстреляла 2 раза.



05.07.18, четверг


По данным МО ДНР во среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 5 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.



06.07.18, пятница


По данным МО ДНР во среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 6 раз.
Территория ЛНР за сутки подверглась обстрелу 1 раз.



За неделю:

ВСУ обстреляли ДНР 49 раз, погиб один военнослужащий НМ ДНР.
По районам восемнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил 6 танковых снарядов, 2 противотанковых управляемых снаряда, 54 мины калибром 82-мм и 120-мм, произвел 164 выстрела из вооружения БМП и БТР, активно применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного и снайперского.
ВСУ обстреляли ЛНР 18 раз.
Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов различных типов, боевых машин пехоты и различного стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 268 мин и гранат.
Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Логвиново, Калиновка, Донецкий, Желобок, Сокольники, Пришиб, Славяносербск, Калиново, Первомайск и Паньковка.


Всем терпения и здоровья


17

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:07
    Тишина продлилась 9 часов 44 минуты
    Свидомые вытерпели аж почти 10 часов. А в остальном все как прежде. Пока этих гадов не уничтожить спокойствия не будет ни мирным жителям Донбасса, ни Украине в целом.
    rotmistr60
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:15
      За этими цифрами жизни людей , я уже молчу про детей.
      Идущий
      1. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:39
        Цитата: Идущий
        За этими цифрами жизни людей , я уже молчу про детей.

        hi
        А Киеву глубоко фиолетово население и дети Донбасса. Вальцман ещё 2 года назад озвучил своё видение на сУдьбы этих людей - "будут сидеть по подвалам, есть брюкву и пить из луж...".
        Киеву население не нужно, нужна территория, примыкающая к России, для того, чтобы дорого продать её под НАТОвский передний край. Намедни Аваков озвучил свои хотелки по "рекультивации" ЛДНР с помощью "миротворцев" ООН:
        Лелёк
  2. Fayter2017 (Роман) Сегодня, 12:10
    Доколе?............
    Fayter2017
  3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:15
    Стойкости тебе Донбасс и терпения...
    Ratmir_Ryazan
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:17
    Вода в тех краях один из ВАЖНЕЙШИХ ресурсов. Знают украинцы по чем бить...
    svp67
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 12:30
      Цитата: svp67
      Знают украинцы по чем бить...

      Вот им по закону кармы обратка и пришла. Что там киевводоканал заявил по поводу водоснабжения? Там и за Крымский канал, и за ДФС аукнется, причём без ДРГ и партизан, тут спасибо... европе. belay yes
      Paranoid50
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:47
        Цитата: Paranoid50
        тут спасибо... европе.

        Вообще то такие действия украинской стороны можно квалифицировать как ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, по международным законам
        svp67
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:39
          Цитата: svp67
          можно квалифицировать как ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, по международным законам

          Да всё укропское существование на протяжении последних четырёх лет можно квалифицировать как сплошное преступление, в том числе военное( коих они совершили великое множество). Я к тому, что упыри теперь сами могут остаться без воды, что явилось бы закономерным событием. hi
          Paranoid50
  5. колорад (саша) Сегодня, 14:08
    спасибо за обзор
    колорад
Картина дня