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Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 30.06.18 - 06.07.18 от военкора "Маг"
На этой неделе началось очередное «Хлебное перемирие». Тишина продлилась 9 часов 44 минуты. А потом снова начали работать – пулеметы, гранатометы БМП, реже минометы.
Кстати, прошлое «Пасхальное перемирие» продлилось 93 дня. Были обострения и попытки захвата поселков и прорыва фронта численностью до взвода. Но наступлений, которыми нас пугали, то на выборы президента, то на инаугурацию, то на майские праздники, не последовало. Вот статистика:
В целом неделя прошла относительно тихо, за исключением первого дня перемирия 1 июля, когда с двух ПТУР уничтожили машину, подвозившую воду в прифронтовые поселки. К сожалению, был тяжело ранен и скончался в больнице водитель машины, военнослужащий НМ ДНР.
Также было обострение 3 июля, ожил весь фронт. Но к счастью и на наше удивление, ВСУ не работали с тяжелого, применялось лишь крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, АГС и СПГ-9. Всего за этот день было 25 обстрелов, что составляет в среднем половину обстрелов за всю неделю.
1 июля, в 11:45 военнослужащие 93-й бригады ВСУ применили установку ПТРК. Выпустив из нее две ракеты, украинской армией была уничтожена машина, перевозящая воду. Причем, первой ракетой ВСУ промахнулись, а второй попали точно в машину, что говорит о целенаправленном уничтожении машины, которая не относится к боевой технике. В результате попадания ракеты ранение несовместимое с жизнью получил военнослужащий НМ ДНР.
3 июля, в темное время суток военнослужащие 503-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ, загрузившись на БМП, отправились в н.п. Талаковка. Видимо сбились с курса и заехали на минное поле, где произошел подрыв боевой машины. В результате чего четверо погибли и пятеро получили ранения различной степени тяжести.
ДНР:
Данных не поступало.
ЛНР:
Используя условия «Урожайное перемирия», украинское командование продолжило нарушать Минские соглашения, в части, касающейся сосредоточения запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов:
- Золотое - выявлено передвижение двух танков Т-72;
- Новоалександровка - выявлены огневые позиции двух минометов калибром 120-мм;
- Нижнее - прибыла разведывательная группа из состава 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
30.06.18, суббота
По данным МО, ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раза.
Территорию ЛНР ВСУ обстреляли 2 раза.
01.07.18, воскресенье
По данным МО, ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию ДНР ДНР 3 раза, погиб военнослужащий НМ ДНР.
ЛНР украинская армия обстреляла 4 раза.
02.07.18, понедельник
Удивительное рядом! За прошедшие сутки, ВСУ не обстреливали ни территорию ДНР, ни территорию ЛНР
03.07.18, вторник
По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию ДНР 25 раз.
Территорию ЛНР украинская армия во вторник обстреляла 3 раза.
04.07.18, среда
По данным МО ДНР во среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 8 раз.
Территорию ЛНР украинская армия за сутки обстреляла 2 раза.
05.07.18, четверг
По данным МО ДНР во среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 5 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.
06.07.18, пятница
По данным МО ДНР во среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 6 раз.
Территория ЛНР за сутки подверглась обстрелу 1 раз.
За неделю:
ВСУ обстреляли ДНР 49 раз, погиб один военнослужащий НМ ДНР.
По районам восемнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил 6 танковых снарядов, 2 противотанковых управляемых снаряда, 54 мины калибром 82-мм и 120-мм, произвел 164 выстрела из вооружения БМП и БТР, активно применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного и снайперского.
ВСУ обстреляли ЛНР 18 раз.
Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов различных типов, боевых машин пехоты и различного стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 268 мин и гранат.
Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Логвиново, Калиновка, Донецкий, Желобок, Сокольники, Пришиб, Славяносербск, Калиново, Первомайск и Паньковка.
Всем терпения и здоровья
Военкоры Кристина Мельникова и Катя Катина
Кстати, прошлое «Пасхальное перемирие» продлилось 93 дня. Были обострения и попытки захвата поселков и прорыва фронта численностью до взвода. Но наступлений, которыми нас пугали, то на выборы президента, то на инаугурацию, то на майские праздники, не последовало. Вот статистика:
В целом неделя прошла относительно тихо, за исключением первого дня перемирия 1 июля, когда с двух ПТУР уничтожили машину, подвозившую воду в прифронтовые поселки. К сожалению, был тяжело ранен и скончался в больнице водитель машины, военнослужащий НМ ДНР.
Также было обострение 3 июля, ожил весь фронт. Но к счастью и на наше удивление, ВСУ не работали с тяжелого, применялось лишь крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, АГС и СПГ-9. Всего за этот день было 25 обстрелов, что составляет в среднем половину обстрелов за всю неделю.
1 июля, в 11:45 военнослужащие 93-й бригады ВСУ применили установку ПТРК. Выпустив из нее две ракеты, украинской армией была уничтожена машина, перевозящая воду. Причем, первой ракетой ВСУ промахнулись, а второй попали точно в машину, что говорит о целенаправленном уничтожении машины, которая не относится к боевой технике. В результате попадания ракеты ранение несовместимое с жизнью получил военнослужащий НМ ДНР.
3 июля, в темное время суток военнослужащие 503-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ, загрузившись на БМП, отправились в н.п. Талаковка. Видимо сбились с курса и заехали на минное поле, где произошел подрыв боевой машины. В результате чего четверо погибли и пятеро получили ранения различной степени тяжести.
ДНР:
Данных не поступало.
ЛНР:
Используя условия «Урожайное перемирия», украинское командование продолжило нарушать Минские соглашения, в части, касающейся сосредоточения запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов:
- Золотое - выявлено передвижение двух танков Т-72;
- Новоалександровка - выявлены огневые позиции двух минометов калибром 120-мм;
- Нижнее - прибыла разведывательная группа из состава 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
30.06.18, суббота
По данным МО, ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раза.
Территорию ЛНР ВСУ обстреляли 2 раза.
01.07.18, воскресенье
По данным МО, ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию ДНР ДНР 3 раза, погиб военнослужащий НМ ДНР.
ЛНР украинская армия обстреляла 4 раза.
02.07.18, понедельник
Удивительное рядом! За прошедшие сутки, ВСУ не обстреливали ни территорию ДНР, ни территорию ЛНР
03.07.18, вторник
По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию ДНР 25 раз.
Территорию ЛНР украинская армия во вторник обстреляла 3 раза.
04.07.18, среда
По данным МО ДНР во среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 8 раз.
Территорию ЛНР украинская армия за сутки обстреляла 2 раза.
05.07.18, четверг
По данным МО ДНР во среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 5 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.
06.07.18, пятница
По данным МО ДНР во среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 6 раз.
Территория ЛНР за сутки подверглась обстрелу 1 раз.
За неделю:
ВСУ обстреляли ДНР 49 раз, погиб один военнослужащий НМ ДНР.
По районам восемнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил 6 танковых снарядов, 2 противотанковых управляемых снаряда, 54 мины калибром 82-мм и 120-мм, произвел 164 выстрела из вооружения БМП и БТР, активно применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного и снайперского.
ВСУ обстреляли ЛНР 18 раз.
Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов различных типов, боевых машин пехоты и различного стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 268 мин и гранат.
Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Логвиново, Калиновка, Донецкий, Желобок, Сокольники, Пришиб, Славяносербск, Калиново, Первомайск и Паньковка.
Всем терпения и здоровья
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