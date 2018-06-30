Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 30.06.18 - 06.07.18 от военкора "Маг"

Военкоры Кристина Мельникова и Катя Катина

На этой неделе началось очередное «Хлебное перемирие». Тишина продлилась 9 часов 44 минуты. А потом снова начали работать – пулеметы, гранатометы БМП, реже минометы.Кстати, прошлое «Пасхальное перемирие» продлилось 93 дня. Были обострения и попытки захвата поселков и прорыва фронта численностью до взвода. Но наступлений, которыми нас пугали, то на выборы президента, то на инаугурацию, то на майские праздники, не последовало. Вот статистика:В целом неделя прошла относительно тихо, за исключением первого дня перемирия 1 июля, когда с двух ПТУР уничтожили машину, подвозившую воду в прифронтовые поселки. К сожалению, был тяжело ранен и скончался в больнице водитель машины, военнослужащий НМ ДНР.Также было обострение 3 июля, ожил весь фронт. Но к счастью и на наше удивление, ВСУ не работали с тяжелого, применялось лишь крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, АГС и СПГ-9. Всего за этот день было 25 обстрелов, что составляет в среднем половину обстрелов за всю неделю.1 июля, в 11:45 военнослужащие 93-й бригады ВСУ применили установку ПТРК. Выпустив из нее две ракеты, украинской армией была уничтожена машина, перевозящая воду. Причем, первой ракетой ВСУ промахнулись, а второй попали точно в машину, что говорит о целенаправленном уничтожении машины, которая не относится к боевой технике. В результате попадания ракеты ранение несовместимое с жизнью получил военнослужащий НМ ДНР.3 июля, в темное время суток военнослужащие 503-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ, загрузившись на БМП, отправились в н.п. Талаковка. Видимо сбились с курса и заехали на минное поле, где произошел подрыв боевой машины. В результате чего четверо погибли и пятеро получили ранения различной степени тяжести.ДНР:Данных не поступало.ЛНР:Используя условия «Урожайное перемирия», украинское командование продолжило нарушать Минские соглашения, в части, касающейся сосредоточения запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов:- Золотое - выявлено передвижение двух танков Т-72;- Новоалександровка - выявлены огневые позиции двух минометов калибром 120-мм;- Нижнее - прибыла разведывательная группа из состава 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.По данным МО, ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раза.Территорию ЛНР ВСУ обстреляли 2 раза.По данным МО, ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию ДНР ДНР 3 раза, погиб военнослужащий НМ ДНР.ЛНР украинская армия обстреляла 4 раза.За прошедшие сутки, ВСУ не обстреливали ни территорию ДНР, ни территорию ЛНРПо данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию ДНР 25 раз.Территорию ЛНР украинская армия во вторник обстреляла 3 раза.По данным МО ДНР во среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 8 раз.Территорию ЛНР украинская армия за сутки обстреляла 2 раза.По данным МО ДНР во среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 5 раз.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.По данным МО ДНР во среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 6 раз.Территория ЛНР за сутки подверглась обстрелу 1 раз.ВСУ обстреляли ДНР 49 раз, погиб один военнослужащий НМ ДНР.По районам восемнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил 6 танковых снарядов, 2 противотанковых управляемых снаряда, 54 мины калибром 82-мм и 120-мм, произвел 164 выстрела из вооружения БМП и БТР, активно применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного и снайперского.ВСУ обстреляли ЛНР 18 раз.Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов различных типов, боевых машин пехоты и различного стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 268 мин и гранат.Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Логвиново, Калиновка, Донецкий, Желобок, Сокольники, Пришиб, Славяносербск, Калиново, Первомайск и Паньковка.