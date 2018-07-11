Рассказы об оружии. «Спрут-Б» как конец и начало одновременно

Источники:

Широкорад А. Б. Энциклопедия отечественной артиллерии.

Широкорад А. Б. Отечественная противотанковая артиллерия.

Действительно, «Спрут-Б» есть весьма своеобразное явление в истории нашей артиллерии. В настоящее время 2А45М «Спрут-Б» считается самой мощной противотанковой пушкой в мире.Между тем это история со своеобразным продолжением, и, я бы сказал, очень удачным получилось продолжение. А начиналось все далеко не радужно.Начиналось все в далеком 1968 году как продолжение развития идеи самодвижущихся пушек. Было выдано задание на разработку противотанковой пушки с баллистикой и боеприпасом 125-мм гладкоствольной танковой пушки Д-81 (2А46).Работу над заданием начало столько раз уже упомянутое ОКБ-9 Ф. Ф. Петрова. Главным конструктором проекта стал В. А. Голубев.Одновременно проектировались два варианта: буксируемая пушка Д-13 и самодвижущаяся СД-13.2А45 СД-13 («Спрут-А») получилась, но в серию пошла и пушка 2А45М "Спрут-Б".Пушка "Спрут-Б" получена путем наложения танковой пушки Д-81 на лафет буксируемой 122-мм гаубицы Д-30 плюс агрегаты для движения.Ствол пушки имеет длину около 51 калибра и состоит из трубы с дульным тормозом, скрепленной кожухом в камерной части, и казенника. Ствол не имеет нарезки, что обеспечило получение более высокого давления пороховых газов в канале ствола и сообщение снаряду весьма высокой начальной скорости, повышающей его бронепробиваемость. Например, подкалиберный бронебойный снаряд "Спрут-Б" имеет начальную скорость 1700 м/с по сравнению с 1040 м/с у противотанковой 85-мм нарезной пушки Д-48.Противооткатные устройства (гидравлический тормоз отката и пневматический накатник) размещены над стволом в коробке люльки.Пушка снабжена затвором с вертикально расположенным клином и механической (копирной) полуавтоматикой. Предохранительный механизм, находящийся в нижней части затвора, не позволяет производить выстрел при его неполном закрытии. Перед первым выстрелом затвор открывается вручную, а в дальнейшем за счет энергии отката — автоматически. При этом взводится ударник и выбрасывается стреляная гильза. С целью предотвращения появления обратного пламени после выстрела имеется специальный механизм продувки канала ствола."Спрут-Б" имеет несколько прицельных устройств. В дневное время суток при стрельбе прямой наводкой используется оптический прицел ОП4М-48А, а в ночное время — ночной прицел 1ПН53-1. Пушка имеет механический прицел 2ЦЗЗ, который используется совместно с панорамой ПГ-1М для стрельбы с закрытых позиций.На верхнем станке лафета смонтированы колеса ходовой части, которые при переводе пушки в боевое положение вывешиваются над землей.Перевод пушки из походного положения в боевое выполняется с помощью механизированной системы, в состав которой входят гидромотор, гидравлический домкрат и гидроцилиндры.Домкрат обеспечивает подъем лафета на высоту, необходимую для сведения и разведения станин, и для опускания его на грунт. Гидроцилиндры осуществляют подъем пушки на максимальный клиренс, а также подъем и опускание колес. Гидромотор может работать от ручного насоса, однако основным источником энергии для него является вспомогательная силовая установка, размещенная на раме верхнего станка перед щитовым прикрытием (справа от ствола).Вспомогательная установка выполнена на базе двигателя МеМЗ-967А и используется как для механизации процессов перевода пушки из боевого положения в походное и обратно, так и для обеспечения самодвижения пушки на поле боя.Да, уважаемые, «це вона». Легендарная «тридцатка» Мелитопольского завода, сердце тысяч «Запорожцев» и «Волыней». Неприхотливая, ремонтируемая минимальным набором как инструментов, так и технических знаний, но способная выдать 30 (ладно, 27) «лошадок» в поле.Механизмы управления и сиденье водителя расположены на раме верхнего станка слева от ствола. При использовании вспомогательной силовой установки максимальная скорость движения пушки по сухим грунтовым дорогам достигает 10 км/час. Запас хода по топливу составляет 50 км.Да, по комфорту — даже не ЛуАЗ. Как ехать — не знаю, сидеть... Нет, это уже не СД-44, но все равно не очень.При совершении марша предпочтительнее, конечно, буксировать пушку любым доступным тягачом, «Урал», «КамАЗ», МТ-ЛБ.Стрельба из пушки "Спрут-Б" ведется выстрелами раздельно-гильзового заряжания танковой пушки Д-81. Используются кумулятивные, противотанковые, подкалиберные и осколочно-фугасные снаряды.Пушка имеет достаточно высокую скорострельность: 6-8 выстрелов в минуту. Допустимый режим непрерывного огня в течение одного часа —100 выстрелов.Так как ствол пушки не имеет нарезов, при установке комплекса наведения 9С53 появляется возможность стрелять выстрелами ЗУБК14 (управляемая по лазерному лучу противотанковая ракета 9М119).Всего было выпущено 24 экземпляра орудия. Данных о боевом применении «Спрут-Б» не имеется.На этом, в принципе, история самодвижущихся пушек заканчивается.При всей вроде бы выгодной мобильности, самодвижущиеся пушки не обладали должным запасом хода и защитой для экипажа при перемещении с одной огневой позиции на другую в условиях боя. И все так же требовали тягачей для перемещения на более дальние расстояния, чем 5-10 км.То, что на выходе получилась очень удачная пушка «Спрут-Б», понимали все. Она, точнее, ее характеристики, актуальны и сегодня, несмотря на довольно долгий срок службы. С другой стороны, чего еще желать, если по-прежнему пробивает броню танков «потенциальных»?Понятно, что должен быть следующий шаг. И он был сделан, когда вокруг все той же пушки возвели бронированный каркас, дали более мощный двигатель и гусеничное шасси.Все уже поняли, что речь идет о «Спруте-СД». Все то же самое, но самоходное и десантируемое орудие. Это, правда, уже другая история, но, тем не менее, – лучший финал из всех, что могли быть у самодвижущихся пушек.