14:31 09 июля
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Украина увеличивает воинский контингент в Афганистане почти в два с половиной раза

Президент Украины Петр Порошенко принял решение увеличить украинский военный контингент в Афганистане. В ближайшее время к одиннадцати украинским военнослужащим прибавятся еще восемнадцать, пишут украинские СМИ.

Украина увеличивает воинский контингент в Афганистане почти в два с половиной раза


Председатель представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко прокомментировал данное решение, заявив, что решение об увеличении украинского военного контингента в миссии НАТО в Афганистане является правдой. Он сообщил, что в скором времени Петр Порошенко примет участие во встрече всех представителей операции "Решительная поддержка" и подтвердит взятые на себя Украиной обязательства по поддержке коалиционных сил в Афганистане.


Пристайко пояснил, что квота участия украинских военнослужащих в операции в Афганистане определена уже давно и составляет не более 35 военнослужащих. На сегодняшний день в Афганистане находятся одиннадцать украинский военных, которые находятся в разных провинциях и с разными иностранными контингентами, что не мешает им выполнять свой союзнический долг перед странами НАТО. С увеличением численности военнослужащих ВСУ еще на восемнадцать человек, по мнению Пристайко, значительно возрастет помощь Украины коалиционным силам в борьбе с террористическими группировками.

Напомним, что в настоящее время на территории Афганистана в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка" находится около 16 тысяч военнослужащих из 39 стран.

Использованы фотографии: https://ru.tsn.ua/
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Комментарии 19

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 12:41
    В ближайшее время к одиннадцати украинским военнослужащим прибавятся еще восемнадцать, пишут украинские СМИ.
    belay А как же Донбасс? А Крым освобождать?
    MPN
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:36
      Да уж ... Зато в Афганистане как помогут!
      Международный контингент был 16 тысяч, а станет 16 018 !!! Да не абы-кого, а украинцев!!!
      Враз все маковые плантации соберут оберут заберут уберут
      Shurik70
  2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 12:42
    Ну так ИГил усиливается же,надо и укро-националистами их разбавлять.Ведь бандеровцы в открытую одобряют их методы борьбы с сирийской властью и ВКС России.Вот браты их судя по всему в Афганистане и заждались.
    Мар.Тира
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:44
    к одиннадцати украинским военнослужащим прибавятся еще восемнадцать
    В итоге 29 представителей "сильнейшей" армии Европы наконец помогут американцам навести порядок в Афганистане. В Ираке изображали кипучую помощь НАТО, даже в первый раз засветили Надю-будущую героиню (заключенную), в Афганистане маячат. Что не сделаешь ради призрачной мечты попасть в НАТО.
    rotmistr60
  4. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 12:47
    Подпись под первым фото- бойцам ВСУ подвезли свежие боеприпасы... laughing
    С увеличением численности военнослужащих ВСУ еще на восемнадцать человек, по мнению Пристайко, значительно возрастет помощь Украины коалиционным силам в борьбе с террористическими группировками.

    Прочитав про то как значительно возрастёт помощь Украины коалиционным силам, я осознал что действительно, эта страна сможет через несколько лет обеспечит всех голодающих Африки продуктами...И даже на слезу пробило, хорошо хоть только на слезу laughing
    Fitter65
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:54
      Судя по фото американцы их используют вместо дорогих роботов-сапёров. Разумно. 8)))
      Лопатов
      1. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 13:10
        Ну и такой вариант вполне возможен, почему нет? laughing
        Fitter65
  5. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 12:58
    Могучий контингент, с такими воинами победа обеспечена. Как ни как одна из сильнейших армий в Европе.
    sgr291158
  6. болот Сегодня, 13:00
    Походу они там как пилоты и тех.персонал к Ми-8/17.,24 ,26.
    Знакомый их там встречал.
    болот
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 14:21
      болот...Походу они там как пилоты и тех.персонал к Ми-8/17.,24 ,26.
      Знакомый их там встречал.

      Одумайтесь, в НАТО - Ми-8/17.,24...26 ?!
      Это там работают гражданские по договору с Афганистаном, в том числе и наши.(в основном "Ютейр" )
      askort154
      1. болот Сегодня, 14:27
        Да они по всему миру,брательник вот в Африке был,благодоря этому на пенсию в 38 вышел.Зависть.)))
        У Афганской Армии есть Ми-17,ранние поставлены,там даже "таждики" на них летали.
        А гражданских он то же видел кого только там нет.
        болот
  7. solzh (Сергей) Сегодня, 13:01
    Порошенко примет участие во встрече всех представителей операции "Решительная поддержка" и подтвердит взятые на себя Украиной обязательства по поддержке коалиционных сил в Афганистане.

    Кроме отправки солдат в Афганистан, я так понял петро собирается финансировать преступную деятельность коалиции в Афганистане. Это значит парашенко опять будет отбирать деньги у украинского народа.
    solzh
  8. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 13:05
    Сколько лет в Афгане находится эта многонациональная шобла? И что? Только поставки наркоты по всему миру растут. Даже если Украина туда 1000 человек отправит - ничего не изменится.
    Topotun
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:33
    Земля им стекловатой
    Дормидонт
  10. В H (В H) Сегодня, 13:38
    Ну с таким войском украина фсех победит ..это на родине им рожи бьют уже 4 года ..а в афгане хероев еще не знают . А если им еще и оружие дать ..цены не будет .Главное что бы не пропили или талибам не успели продать ..или бросить ..как на Донбассе. И еще их надо на привязи держать , а то в плен сдадутся ..они это любят. А так вояки из хох...украинцев сильные ..грабить умеют ..стариков ..детей убивать ..Настоящие украинские херои кыбурги .
    В H
  11. Сигнифер Сегодня, 13:43
    Представляю дикий хохот ветеранов бородачей на эту новость laughing . Эти "укрохерои" похуже игиловцев будут. А на фоне отморозков из игил, талибы-это старые добрые радикалы.
    Сигнифер
  12. KIBL (GENE) Сегодня, 13:46
    Ну всё!ИГ и Талибан трепещите!!!!Карту тьма на вас прет!
    KIBL
  13. leshiy076 (Алексей) Сегодня, 14:13
    Галантерейщик и кардинал - это сила.
    leshiy076
  14. Пленник (Айрат) Сегодня, 14:22
    Хитрый план. С Югов на Москву пойдут.
    Пленник
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