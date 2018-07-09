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Украина увеличивает воинский контингент в Афганистане почти в два с половиной раза
Президент Украины Петр Порошенко принял решение увеличить украинский военный контингент в Афганистане. В ближайшее время к одиннадцати украинским военнослужащим прибавятся еще восемнадцать, пишут украинские СМИ.
Председатель представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко прокомментировал данное решение, заявив, что решение об увеличении украинского военного контингента в миссии НАТО в Афганистане является правдой. Он сообщил, что в скором времени Петр Порошенко примет участие во встрече всех представителей операции "Решительная поддержка" и подтвердит взятые на себя Украиной обязательства по поддержке коалиционных сил в Афганистане.
Пристайко пояснил, что квота участия украинских военнослужащих в операции в Афганистане определена уже давно и составляет не более 35 военнослужащих. На сегодняшний день в Афганистане находятся одиннадцать украинский военных, которые находятся в разных провинциях и с разными иностранными контингентами, что не мешает им выполнять свой союзнический долг перед странами НАТО. С увеличением численности военнослужащих ВСУ еще на восемнадцать человек, по мнению Пристайко, значительно возрастет помощь Украины коалиционным силам в борьбе с террористическими группировками.
Напомним, что в настоящее время на территории Афганистана в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка" находится около 16 тысяч военнослужащих из 39 стран.
Председатель представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко прокомментировал данное решение, заявив, что решение об увеличении украинского военного контингента в миссии НАТО в Афганистане является правдой. Он сообщил, что в скором времени Петр Порошенко примет участие во встрече всех представителей операции "Решительная поддержка" и подтвердит взятые на себя Украиной обязательства по поддержке коалиционных сил в Афганистане.
Пристайко пояснил, что квота участия украинских военнослужащих в операции в Афганистане определена уже давно и составляет не более 35 военнослужащих. На сегодняшний день в Афганистане находятся одиннадцать украинский военных, которые находятся в разных провинциях и с разными иностранными контингентами, что не мешает им выполнять свой союзнический долг перед странами НАТО. С увеличением численности военнослужащих ВСУ еще на восемнадцать человек, по мнению Пристайко, значительно возрастет помощь Украины коалиционным силам в борьбе с террористическими группировками.
Напомним, что в настоящее время на территории Афганистана в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка" находится около 16 тысяч военнослужащих из 39 стран.
Использованы фотографии: https://ru.tsn.ua/
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