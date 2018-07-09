Украина увеличивает воинский контингент в Афганистане почти в два с половиной раза

Президент Украины Петр Порошенко принял решение увеличить украинский военный контингент в Афганистане. В ближайшее время к одиннадцати украинским военнослужащим прибавятся еще восемнадцать, пишут украинские СМИ.Председатель представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко прокомментировал данное решение, заявив, что решение об увеличении украинского военного контингента в миссии НАТО в Афганистане является правдой. Он сообщил, что в скором времени Петр Порошенко примет участие во встрече всех представителей операции "Решительная поддержка" и подтвердит взятые на себя Украиной обязательства по поддержке коалиционных сил в Афганистане.Пристайко пояснил, что квота участия украинских военнослужащих в операции в Афганистане определена уже давно и составляет не более 35 военнослужащих. На сегодняшний день в Афганистане находятся одиннадцать украинский военных, которые находятся в разных провинциях и с разными иностранными контингентами, что не мешает им выполнять свой союзнический долг перед странами НАТО. С увеличением численности военнослужащих ВСУ еще на восемнадцать человек, по мнению Пристайко, значительно возрастет помощь Украины коалиционным силам в борьбе с террористическими группировками.Напомним, что в настоящее время на территории Афганистана в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка" находится около 16 тысяч военнослужащих из 39 стран.