Пожар на Иркутском авиазаводе. Обрушение кровли одного из цехов







В управлении МЧС по Иркутской области сообщают о возгорании на авиационном заводе. Пожар, как отмечено, начался примерно в 15:20 (10:20 по Москве) в одном из цехов предприятия. Речь идёт об анодно-малярном цехе, где располагаются ёмкости с кислотами (серной и азотной).На данный момент МЧС подтверждает информацию о существенном ущербе Иркутскому авиапредприятию. В частности, площадь пожара превысила тысячу кв. метров (цех №34), причём произошло обрушение кровли площадью около 600 кв. метров. Лишь по счастливому стечению обстоятельств нет жертв и пострадавших.В тушении пожара на объекте задействованы свыше 60 пожарных, до 20 единиц различной техники. Пожару присвоен повышенный класс опасности, включающий опасность химического характера. Об объёмах выброса вредных веществ в атмосферу на данный момент не сообщается. С места пожара эвакуированы на данную минуту не менее 53 человек.Сотрудники Роспотребнадзора берут пробы воздуха. Жителей прилегающих жилых массивов просят воздержаться от выхода на улицу.Видео очевидцев (канал YouTube tvoyirkutsk):Иркутский авиазавод структурно входит в корпорацию «Иркут». Завод в течение многих лет производственной деятельности выпускал и продолжает выпускать различные типы самолётов, включая УБС Як-130 и истребители Су-30СМ.