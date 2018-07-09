14:29 09 июля
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Пожар на Иркутском авиазаводе. Обрушение кровли одного из цехов

В управлении МЧС по Иркутской области сообщают о возгорании на авиационном заводе. Пожар, как отмечено, начался примерно в 15:20 (10:20 по Москве) в одном из цехов предприятия. Речь идёт об анодно-малярном цехе, где располагаются ёмкости с кислотами (серной и азотной).

На данный момент МЧС подтверждает информацию о существенном ущербе Иркутскому авиапредприятию. В частности, площадь пожара превысила тысячу кв. метров (цех №34), причём произошло обрушение кровли площадью около 600 кв. метров. Лишь по счастливому стечению обстоятельств нет жертв и пострадавших.

В тушении пожара на объекте задействованы свыше 60 пожарных, до 20 единиц различной техники. Пожару присвоен повышенный класс опасности, включающий опасность химического характера. Об объёмах выброса вредных веществ в атмосферу на данный момент не сообщается. С места пожара эвакуированы на данную минуту не менее 53 человек.


Сотрудники Роспотребнадзора берут пробы воздуха. Жителей прилегающих жилых массивов просят воздержаться от выхода на улицу.

Видео очевидцев (канал YouTube tvoyirkutsk):




Иркутский авиазавод структурно входит в корпорацию «Иркут». Завод в течение многих лет производственной деятельности выпускал и продолжает выпускать различные типы самолётов, включая УБС Як-130 и истребители Су-30СМ.

Использованы фотографии: tvoyirkutsk
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Комментарии 38

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 12:49
    нет жертв и пострадавших.
    И это главное! Конечно печально, но не смертельно, восстановят цех.
    MPN
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:54
      1000 кв.м. это большая площадь
      Аристарх Людвигович
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:56
        100 на 10м, 50 на 20м не такая уж и большая, цех гальваники стоять будет, а значит и выпуск самолетов ...вот это печально.
        MPN
        1. Старый булка Сегодня, 13:33
          Всем приветствую.
          На производственном процессе ЧП не скажется.
          Пресс служба завода, официально объявит об этом сегодня.
          Старый булка
          1. MPN (Павел) Сегодня, 13:34
            И вам hi
            Цитата: Старый булка
            На производственном процессе ЧП не скажется.

            Уже легче.
            MPN
            1. Старый булка Сегодня, 14:05
              Славу богу, цел отдел комплекса измерений геометрических параметров деталей с помощью координатно-измерительных машин с.т. Он как раз в 34. И, предварительно, говорят цел участок люмконтроля, а вот гальваника...
              Старый булка
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 13:08
      Пожару присвоен повышенный класс опасности, включающий опасность химического характера.

      Тотчас набегут ГринПисьевцы с криками, что такие вредные производства в России нужно закрывать !
      С них станется !
      Starover_Z
      1. Опасный Сегодня, 13:11
        Что за бред? При чем здесь кто-то набежит? Выпуск тормознется, вот главное, а не кто куда побежит
        Опасный
      2. MPN (Павел) Сегодня, 13:27
        Цитата: Starover_Z
        Тотчас набегут ГринПисьевцы с криками

        Кажется мимо пробегут, не их стихия...Ни кто их к военному производству и близко не подпустит.
        MPN
      3. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:52
        Цитата: Starover_Z
        Тотчас набегут ГринПисьевцы с криками, что такие вредные производства в России нужно закрывать !

        Ну и что? Сразу всё позакрывают? Пусть погавкают. Им за это деньги платят.
        Piramidon
      4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:28
        Пусть набегут.Всем скопом к стенке!Там надо ФСБ разбираться почему и как.
        Цитата: Starover_Z
        Пожару присвоен повышенный класс опасности, включающий опасность химического характера.

        Тотчас набегут ГринПисьевцы с криками, что такие вредные производства в России нужно закрывать !
        С них станется !
        210окв
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:57
    Авиационный завод не мебельная фабрика (хотя нежелательно, чтобы и они горели) и спрос с сотрудников должен быть другой. Подождем итогов разбирательства, но наверное обычное - не соблюдение мер безопасности, халатность и т.д.
    rotmistr60
    1. spektr9 Сегодня, 13:02
      Ну что же сразу на людей, и в технике могло быть замыкание, особенно если учитывать что большинство систем 70-х годов выпуска
      spektr9
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:20
        Цитата: spektr9
        Ну что же сразу на людей, и в технике могло быть замыкание

        Тогда вопрос в ином, а почему нет в на ТАКОМ производстве эффективной системы пожаротушения? На копейках экономим?
        svp67
        1. spektr9 Сегодня, 13:31
          Ну что смеяться то, экономят на всем и на ТБ, и на оборудование, и на ЗП... Такие реали
          spektr9
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:37
            Цитата: spektr9
            Такие реали

            Вот и получаем многомиллионные убытки
            svp67
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:56
      Цитата: rotmistr60
      Подождем итогов разбирательства, но наверное обычное - не соблюдение мер безопасности, халатность и т.д.

      Ну так подождите! А то у вас уже куча версий раньше времени.
      Piramidon
    3. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 14:12
      Цитата: rotmistr60
      обычное - не соблюдение мер безопасности, халатность и т.д.

      А тут ещё одно ЧП в Приморье Жара что ли действует?В понедельник, 9 июля, на дороге в селе Дружба, расположенном в Пограничном районе Приморского края, загорелся военный грузовик, перевозивший военное имущество на полигон.
      Мар.Тира
  3. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 13:04
    Особенно поражает беспечность любителей «крутых селфи» и «улётных видео». Когда неизвестно что там горит, фотку сделал и делай ноги скорее. Ведь может рвануть так, что сам улетишь (на Ютюбе хорошо тема раскрыта со взрывами на разных заводах и газовых подстанциях).
    Gnefredov
  4. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 13:07
    Иркутский авиазавод структурно входит в корпорацию «Иркут». Завод в течение многих лет производственной деятельности выпускал и продолжает выпускать различные типы самолётов, включая УБС Як-130 и истребители Су-30СМ.
    И вовсю готовится к выпуску новейшего лайнера МС-21, который должен стать реальным конкурентом Боингу и Аэрбасу. Определенные мысли сразу возникают
    Стирбьорн
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 13:10
      Цитата: Стирбьорн
      Иркутский авиазавод структурно входит в корпорацию «Иркут». Завод в течение многих лет производственной деятельности выпускал и продолжает выпускать различные типы самолётов, включая УБС Як-130 и истребители Су-30СМ.
      И вовсю готовится к выпуску новейшего лайнера МС-21, который должен стать реальным конкурентом Боингу и Аэрбасу. Определенные мысли сразу возникают

      Нет не возникают.
      Масштабы производства не те.

      p.s. Надеюсь, что нет пострадавших
      Totah155
  5. ProkletyiPirat (Сергей) Сегодня, 13:07
    крупный завод а систем пажаротушения нету? belay
    ProkletyiPirat
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:01
      Цитата: ProkletyiPirat
      крупный завод а систем пажаротушения нету? belay

      Точно нету? ?Вы в этом уверены? Служите в пожарнадзоре, работаете в том цеху или лишь бы...?
      Piramidon
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:08
    По кооперации "разведут"продукцию, стоять не будут, но как такое можно было допустить?
    Горный стрелок
  7. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 13:14
    Радуемся очередному взорвавшемуся миномету у укропов, а у самих халатность преступная! И виноватым окажется какой ни будь "дядя Ваня" ни ухом ни рылом.... Зрада или Перемога?
    Вождь краснокожих
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:03
      Цитата: Вождь краснокожих
      а у самих халатность преступная!

      Уже расследование провели и дело завели?
      Piramidon
  8. vadimtt (Вадим) Сегодня, 13:25
    Главное что нет жертв! А остальное фигня, учитывая, что акции предприятия не рухнули (даже выросли), значит особого значения для текущего производства именно этот цех не имел. Мало того, если его восстановят - станет новым цехом с новым оборудованием, ну хоть такой повод обновиться (но лучше бы конечно планово, без эксцессов)
    vadimtt
  9. g_ae (Александр Греков) Сегодня, 13:27
    Ну дык знамо дело. Потырили что-то эффективные манегеры. А от проверки нас спасёт в данном случае пожар.
    g_ae
    1. donavi49 Сегодня, 13:52
      А что там тырить? Если это обновленная малярка - то там роботехническая линия, как во Франции у Арбуза. Если краска заимела ноги и свалила за территорию, то надо сервера в админблоке жечь. Там линия сигнализирует сколько и чего у нее есть в режиме реального времени.
      donavi49
  10. Imobile (Игорь) Сегодня, 13:35
    Такие объекты горят только в 2 случаях:
    1 - Халатность и неэффективное управление предприятием.
    2 - Массово расхищение, попытка скрыть.
    Причем в 90% случаев горит при совпадении этих двух факторов.
    Imobile
    1. фигвам (Сергей) Сегодня, 13:57
      Цитата: Imobile
      Такие объекты горят только в 2 случаях:
      1 - Халатность и неэффективное управление предприятием.
      2 - Массово расхищение, попытка скрыть.
      Причем в 90% случаев горит при совпадении этих двух факторов.

      3. Поджёг или диверсия.
      фигвам
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:22
        "Поджог и диверсия" - универсальная отмазка раздолбалбаев.
        Вадим237
    2. VovanFalcon (Владимир) Сегодня, 13:58
      В трёх....а шпиёны???...с вредителями???
      VovanFalcon
      1. Imobile (Игорь) Сегодня, 14:06
        Остальные - это отмазка, прикрытие. Они еще и не такое выдумают.
        Imobile
  11. donavi49 Сегодня, 13:45
    Малярка горит. Практически на 100% не пустая. Скорей всего пару не родившихся Су-30/Якорей на списание sad
    donavi49
    1. Orkraider (Я) Сегодня, 14:18
      Цитата: donavi49
      Малярка горит. Практически на 100% не пустая. Скорей всего пару не родившихся Су-30/Якорей на списание sad
      В Цехе 34 нет готовых машин, это цех покрытий, то есть там заготовки проходящие гальванику, детали на контроль и прошедшие контроль узлы ( дефектоскопия люминесцентная и геометрическая). Если цела часть с данным оборудованием, то все не так печально. Гальванику проще заменить.
      Но, то что часть деталей утеряна безвозвратно, к сожалению, факт.
      Orkraider
  12. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:54
    Теперь все сроки опять сдвинут. Ну ладно хоть люди целы.
    Чича сквад
  13. TAMBU (tambu) Сегодня, 14:27
    По какому еще
    Лишь по счастливому стечению обстоятельств нет жертв и пострадавших.
    ? Те кто работал на подобных заводах четко знают ППБ и обязаны выполнить ряд инструкций. Нам лично вбивали их очень часто...каждый знал куда бежать и что делать...даже на стенах вывешивались таблицы по которым видно было что делает бугор, что делают механики 5 разряда, что делают механики 4 разряда и т.д....
    TAMBU
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