14:33 09 июля
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Индия готова вернуться в проект создания FGFA. Правда, на определенных условиях

Индия не считает вопрос совместного с Россией создания истребителя пятого поколения FGFA на базе российского Су-57 "окончательно закрытым", пишет индийское издание Press Trust of India со ссылкой на индийские высокопоставленные источники.

Индия готова вернуться в проект создания FGFA. Правда, на определенных условиях


Как сообщает издание, в настоящее время между Индией и Россией существуют разногласия по поводу распределения затрат на проект. Кроме этого, индийскую строну не устраивают технологии строительства самолета и количество машин, которые должны быть построены в рамках проекта FGFA для индийских ВВС. По мнению индийской стороны, затраты Нью-Дели на проект слишком высоки, но Индия готова вернуться в проект, если произойдет перераспределение расходов между участниками. Об этом, пишет издание, Индия уже якобы проинформировала Россию. И хотя на сегодняшний день никаких "подвижек в этом вопросе нет", индийская сторона "дверь в этот проект еще не закрыла".


Напомним, что в конце апреля этого года Индия официально завила о выходе из проекта создания нового истребителя пятого поколения FGFA, пояснив это тем, что программа является слишком дорогой и стоит около 30 млрд. долларов. Кроме этого, индийская сторона утверждает, что у России нет никаких уникальных технологий для создания истребителя пятого поколения.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 23

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  1. Например Сегодня, 13:25
    индийская сторона утверждает, что у России нет никаких уникальных технологий для создания истребителя пятого поколения.

    Слышали такое:
    - Крымского моста нет laughing
    Теперь вот и СУ-57 оказывается нет. winked

    В детсве помню говорили:
    - смени пластинку. wassat
    Например
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:37
      Да ну их. Надо просто не смотреть на них и не отвечать (а лучше невпопад отвечать) В итоге сами придут куда надо...
      MPN
    2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 13:47
      Т.е. нам ещё надо их убедить что самолёт крут и технологичен - "ну купите пожалуйста хоть за два слона"..... хитропопые какие....
      DEZINTO
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:26
    "Шантаж" похоже стал ЕДИНСТВЕННЫМ аргументом, в таких спорах у Индии
    svp67
    1. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 14:09
      Это не шантаж. Вы просто не понимаете "индийских танцев".
      BerBer
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:20
        Цитата: BerBer
        Вы просто не понимаете "индийских танцев".

        Точно, НИКОГДА ИХ НЕ ПОНИМАЛ
        svp67
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 13:26
    Никаких условий!
    Грибок
  4. Imobile (Игорь) Сегодня, 13:28
    Попробую угодать, 60 на 30? И эти 30 в кредит с последующим списанием?
    Imobile
    1. ioan-e (Борис) Сегодня, 13:56
      Цитата: Imobile
      Попробую угодать, 60 на 30? И эти 30 в кредит с последующим списанием?

      А где еще 10? belay
      ioan-e
      1. Imobile (Игорь) Сегодня, 14:07
        Внимательные ребята на форуме. Хотел себе взять, теперь придется делиться...
        Imobile
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:30
    Цыгане, есть цыгане. Порода такая у индусов, ничего не поделаешь. Сегодня не хочу, а завтра хотелка вырастет.
    Egorovich
  6. Volos (Русский) Сегодня, 13:34
    Что то Индия со своими "уникальными технологиями" 30 лет не может запустить в серию истребитель поколения 3+ и танк-аналог Т-72 с "гламурной"ДЗ.
    Volos
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:38
    Цыгане продолжают торговаться. Или тогда они перестанут ими быть... wassat
    Горный стрелок
  8. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 13:39
    Если
    у России нет никаких уникальных технологий для создания истребителя пятого поколения
    то зачем
    Индия готова вернуться в проект
    ?
    Не логично.
    _Ugene_
  9. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 13:43
    а у индусов высокие технологии на каждом шагу - и все счастливы и богаты
    top_war_shit
  10. Товарищ Ким (Товарищ Ким) Сегодня, 13:45
    Торгаши, патентованые торгаши.
    Что с них взять, когда уходили, доолго ждали от нас просьбы остатьтся, на значительно более выгодных для них условиях.
    Но сейчас не 90-е годы. Когда из-за проклятых денег наш ВПК был вынужден идти на беспрецедентные уступки.
    Вообще такое сотрудничество для нас очень спорный момент. Индусы получают доступ к новейшим разработкам, а мы только некоторое количество поганых $.
    В нвшем бюджете (что-бы ни говорили единоросы, сиуановы и сахибзадовны) денег хватает. А если бы не хватило на какие-то приоритетные проекты можно и напечатать - так делает Америка (и ничего что росстат уже не сможет рисовать красивые, но ложные цмферки).
    В общем не получилось у индусов нас об'егорить, приползли сами.
    Товарищ Ким
  11. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:47
    По мнению индийской стороны, затраты Нью-Дели на проект слишком высоки, но Индия готова вернуться в проект, если произойдет перераспределение расходов между участниками.

    Лучше вообще на халяву. Пускай Россия всё разработает и передаст технологии. А они нам за это споют и спляшут.
    Индусы - это цыгане и евреи в одном флаконе.
    Piramidon
  12. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 13:47
    Ну и на кой нам Индия? Халявщики на чужом горбу? Пусть вон F-35 покупают. Те дёшево стоят
    pafegosoff
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:59
      Цитата: pafegosoff
      Те дёшево стоят

      а если еще по базару пошариться, то и со скидкой можно найти laughing Италия вот отказалась. есть вакансия свободного места в палате.
      Это только в кабаке желание клиента закон. С Индией риски утечки технологий в Израиль и США таковы, что после их передачи придется сразу разрабатывать новые, поэтому и цены такие.
      Vita VKO
  13. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:52
    По мнению индийской стороны, затраты Нью-Дели на проект слишком высоки, но Индия готова вернуться в проект, если произойдет перераспределение расходов между участниками.

    У индийской стороны семь пятниц на неделе. Ни вкладывая ничего, кроме денег пытаются выторговать себе преференции.
    Индия официально завила о выходе из проекта создания нового истребителя пятого поколения FGFA, пояснив это тем, что программа является слишком дорогой и стоит около 30 млрд. долларов.

    Дорого? belay Ну к пин дос никам тогда идите. У них аналогичная программа свыше триллиона баксов потянула, больше в 35 РАЗ!!! Всё познаётся в сравнении. yes laughing
    К-50
  14. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 13:56
    В принципе, пусть возвращаются в программу.
    Только с увеличением вложений и закупкой готовых самолетов без технологий и с запретом ковыряться в них laughing
    А то они хотят бесплатно новейшие технологии получить, вот и пытаются угрожать, танцоры профессиональные
    Стройбат запаса
  15. РядовойСА Сегодня, 14:16
    Идите погуляйте по базару, может и найдете подешевле.
    До свидания.
    РядовойСА
  16. Wedmak (Денис) Сегодня, 14:24
    Индийские народные пляски. Кажется ни один проект еще без них не обошелся. И чем технологичнее проект, тем пляски громче, дольше, с большим количеством хореографических элементов.
    Wedmak
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