14:29 09 июля
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Что делал самолёт Ким Чен Ына во Владивостоке?

Южнокорейское информационное агентство «Рёнхап» и американское Associated Press делятся фактически сенсационной информацией со своими читателями. В материалах говорится о том, что в аэропорту Владивостока замечен самолёт государственной авиакомпании КНДР, который называют «личным бортом Ким Чен Ына». В сообщении говорится о том, что во владивостокском аэропорту самолёт главы Северной Кореи находился не менее 3-х часов. О том, находился ли на борту сам Ким Чен Ын, на данную минуту информации нет.

Что делал самолёт Ким Чен Ына во Владивостоке?


Южнокорейские СМИ высказывают осторожные предположения по поводу того, что во Владивосток прибывала делегация чиновников КНДР для возможной подготовки будущего визита Кима в Россию.


Ранее посещавший с визитом Пхеньян Сергей Лавров передал лидеру Северной Кореи приглашение посетить Россию. На это приглашение Ким ответил принципиальным согласием. При этом конкретных сроков визита в РФ озвучено не было.

Отмечается, что Ким Чен Ын вполне может прибыть во Владивосток 11 сентября. Именно в этот день на Дальнем Востоке стартует ВЭФ (Восточный экономический форум).

Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина с главой КНДР уже согласована. При этом северокорейские дипломаты передали Путину приглашение о посещении Пхеньяна.

Напомним, что ранее Ким Чен Ын встречался с председателем КНР, президентом Южной Кореи и президентом США. Последняя встреча состоялась в Сингапуре в прошлом месяце.

Использованы фотографии: kcna
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Комментарии 14

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  1. Imobile (Игорь) Сегодня, 13:31
    Надо про списанные долги напомнить. Что бы когда США будут брать кусок Кореи, часть отдали нам!
    Imobile
    1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 13:55
      На встрече с Трампом Путин расскажет ему новый анекдот: - Встретились на территории России Ким Чен Ын, Янукович и Сноуден......... tongue
      майор Юрик
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:04
        Прилетал с предложением войти в состав Дальневосточного федерального (или военного) округа, раз южнокорейцы меньжуются)
        maxim947
    2. TAMBU (tambu) Сегодня, 14:24
      А Вам зачем?
      TAMBU
      1. Imobile (Игорь) Сегодня, 14:29
        Что значит зачем? Японцам продам, к пенсии прибавка будет!
        Imobile
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 13:33
    Южнокорейские СМИ высказывают осторожные предположения по поводу того, что во Владивосток прибывала делегация чиновников КНДР для возможной подготовки будущего визита Кима в Россию.

    Вот и ответ на вопрос, что делал самолет Ким Чен Ына во Владивостоке.
    Правильно было бы задать вопрос о чем будут беседовать президент России с главой КНДР. Какие предложения есть у КНДР России и наоборот. По моему мнению, эти вопросы и есть важность будущей встречи двух лидеров.
    solzh
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 13:44
      Может он вообще уже прилетел встретился, поговорил и улетел, а мы всё пропустили.... lol
      DEZINTO
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:46
        На работу хотел устроиться... вакансий нет - улетел домой. laughing
        НасРать
  3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:35
    в аэропорту Владивостока замечен самолёт государственной авиакомпании КНДР, который называют «личным бортом Ким Чен Ына»

    раз был замечен, значит фигово прятался... wink
    Masya Masya
  4. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 13:44
    случайно залетел не туда
    top_war_shit
  5. болот Сегодня, 13:49
    А этот, как его папа самолетов не боится?
    А то мог на бронепоезде приехать.
    болот
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:55
    Что делал самолёт Ким Чен Ына во Владивостоке?
    Что, что - заправлялся. Цены на авиакеросин в России ниже чем в КНДР, вот и пользуются.
    svp67
  7. ggl1 Сегодня, 13:56
    Ни Китай ни Россия никогда не сдадут США КНДР
    Плохо американцы знают политику азиатов
    США пускай тешат надежды!
    ggl1
    1. болот Сегодня, 14:18
      Да разумные Ю.Корейцы не сильно хотят объединения,это сразу подорвет экономику страны.
      болот
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