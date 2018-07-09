Что делал самолёт Ким Чен Ына во Владивостоке?

Южнокорейское информационное агентство «Рёнхап» и американскоеделятся фактически сенсационной информацией со своими читателями. В материалах говорится о том, что в аэропорту Владивостока замечен самолёт государственной авиакомпании КНДР, который называют «личным бортом Ким Чен Ына». В сообщении говорится о том, что во владивостокском аэропорту самолёт главы Северной Кореи находился не менее 3-х часов. О том, находился ли на борту сам Ким Чен Ын, на данную минуту информации нет.Южнокорейские СМИ высказывают осторожные предположения по поводу того, что во Владивосток прибывала делегация чиновников КНДР для возможной подготовки будущего визита Кима в Россию.Ранее посещавший с визитом Пхеньян Сергей Лавров передал лидеру Северной Кореи приглашение посетить Россию. На это приглашение Ким ответил принципиальным согласием. При этом конкретных сроков визита в РФ озвучено не было.Отмечается, что Ким Чен Ын вполне может прибыть во Владивосток 11 сентября. Именно в этот день на Дальнем Востоке стартует ВЭФ (Восточный экономический форум).Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина с главой КНДР уже согласована. При этом северокорейские дипломаты передали Путину приглашение о посещении Пхеньяна.Напомним, что ранее Ким Чен Ын встречался с председателем КНР, президентом Южной Кореи и президентом США. Последняя встреча состоялась в Сингапуре в прошлом месяце.