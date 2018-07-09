14:30 09 июля
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На Украине стартовали международные учения Ѕеа Breeze – 2018

В Одессе сегодня стартовали международные военные учения "Си Бриз - 2018", которые на Украине почему-то называют украинско-американскими. В учениях принимают участие более двух тысяч военнослужащих из 19 стран.

На Украине стартовали международные учения Ѕеа Breeze – 2018


На церемонии открытия учений выступил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, который заявил, что основной темой учений будет "Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе". В морской части учений примут участие около тридцати кораблей и катеров, среди которых американский ракетный эсминец USS Porter, болгарский корвет «Бодри», турецкий фрегат «Явуз» и турецкая подводная лодка «Йілдирай», а также корабль управления 6 флота США Mount Whitney. Украинская сторона будет представлена катерами. Кроме морской части учений, проведут и воздушную, в которой будет участвовать около двадцати летательных аппаратов.




Руководство учениями в этом году будет осуществляться с борта штабного корабля ВМС США. В международный штаб войдет личный состав недавно созданного морского командования ВМС ВСУ, который и будет "управлять учениями".

Учения пройдут в северо-западной части Черного моря, а также в Одесской и Николаевской областях.

Использованы фотографии: http://dumskaya.net/
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Комментарии 8

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  1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 14:02
    а во главе ордера местные на надувных контрацептивах))
    Ратник с пулеметом
    1. volodya (владимир) Сегодня, 14:05
      Цитата: Ратник с пулеметом
      а во главе ордера местные на надувных контрацептивах))

      . Молодцы ребята, будут "управлять учениями! "
      volodya
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:17
        Турки, болгары всё тажа шайка лейка.
        ul_vitalii
  2. MPN (Павел) Сегодня, 14:04
    на Украине почему-то называют украинско-американскими
    Ну да с привлечением остальной швали , Главный принцип, что бы водоизмещение судов не было меньше водоизмещения флота Украины... laughing
    MPN
  3. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 14:13
    А воздушную часть представят надувными шарами.
    sgr291158
  4. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:14
    Это я так понимаю турецкая пл..., та что на фото к статье
    НасРать
  5. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:19
    Руководство учениями в этом году будет осуществляться с борта штабного корабля ВМС США

    Кто бы сомневался. Не с надувной же ypкoлодки?
    Piramidon
  6. Чарик Сегодня, 14:25
    А турячья пл это германская?
    Чарик
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