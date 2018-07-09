На Украине стартовали международные учения Ѕеа Breeze – 2018

В Одессе сегодня стартовали международные военные учения "Си Бриз - 2018", которые на Украине почему-то называют украинско-американскими. В учениях принимают участие более двух тысяч военнослужащих из 19 стран.На церемонии открытия учений выступил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, который заявил, что основной темой учений будет "Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе". В морской части учений примут участие около тридцати кораблей и катеров, среди которых американский ракетный эсминец USS Porter, болгарский корвет «Бодри», турецкий фрегат «Явуз» и турецкая подводная лодка «Йілдирай», а также корабль управления 6 флота США Mount Whitney. Украинская сторона будет представлена катерами. Кроме морской части учений, проведут и воздушную, в которой будет участвовать около двадцати летательных аппаратов.Руководство учениями в этом году будет осуществляться с борта штабного корабля ВМС США. В международный штаб войдет личный состав недавно созданного морского командования ВМС ВСУ, который и будет "управлять учениями".Учения пройдут в северо-западной части Черного моря, а также в Одесской и Николаевской областях.