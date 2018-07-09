17:39 09 июля
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Мягкий "Молот". Украинские эксперты о выявленном браке "новейших" миномётов

Украинские эксперты продолжают анализировать трагический случай, произошедший во время учебно-боевых стрельб с применением миномёта «Молот». На данный момент сообщается о том, что жертвами разрыва миномёта стали трое военнослужащих, число пострадавших возросло до девяти. Взрыв произошёл на полигоне в Ровенской области.

В общей же сложности при эксплуатации миномётов «Молот», которые громко называли «гордостью украинской оборонки», погибли 12 украинских военнослужащих, ранения различной степени тяжести получили 38 человек.

Мягкий "Молот". Украинские эксперты о выявленном браке "новейших" миномётов



Предварительный анализ показал, что при производстве миномётов «Молот» использовался металл, который далёк от технических норм, достаточных для применения в качестве основы такого вида вооружения. Избыточное давление, возникающее в момент выстрела, сопоставимо с пределом прочности металла, из которого миномёт изготовлен. Это приводит к деформации канала ствола и его последующему разрыву.

УНИАН публикует заявление депутата ВРУ Андрея Кожемякина, возглавляющего комитет ВРУ по обеспечению правоохранительной деятельности.

Кожемякин:
Эксперты по металлу утверждают, что марка стали стволов не соответствует техническим характеристикам - она более мягкая, чем должна быть.


Для справки: М120-15 «Молот» калибра 120 мм изготовляется предприятием «Маяк» (Киев). Из презентации предприятия: предназначен для поражения навесным огнём живой силы противника и разрушения полевых укреплений. Пока «Молот» с успехом уничтожает живую силу именно украинских вооружённых сил, причём без осуществления навесного огня.

Использованы фотографии: http://www.mayak.com.ua
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Комментарии 26

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:33
    По моему это не причина.Тут или долбоящеры две мины кинули,или проблемы с самой миной.Насчет трагедии...Да ну?Поменьше обдолбанных недоумков будет.Хотя,если после разрыва ствола мину кинулось не туда...Хотя все же туда..
    210окв
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:46
      Сталь не та? Ну что там вообще конструктора оружейники из детского сада ? Они заведомо должны были знать что можно применять. В таком случае это продуманная диверсия.
      MPN
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 14:52
        Это карма небратьев.
        Аристарх Людвигович
      2. faiver (Андрей) Сегодня, 15:34
        причем тут конструктора? вопросы к технологам на производстве
        faiver
    2. cariperpaint Сегодня, 14:46
      Это как раз и не так. Именно ствол. Просто удивляет другое- сколько еще человек должно погибнуть что бы как минимум их вывезли вме на склады до окончания экспертиз всех??? 12 трупов,38 раненых.. У нас за такое всех бы давно в такую позу поставили что ой ой ой
      cariperpaint
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 14:55
        Больше девайсов хороших и разных для Хероев!
        Серж Горелый
      2. Тралл Сегодня, 15:10
        Украинские эксперты продолжают анализировать

        Разве их в детстве бабушка не предупреждала, что если много анализировать, то можно ослепнуть smile
        Тралл
    3. Romka47 (Роман) Сегодня, 14:57
      Не дружище, как раз в том и причина, еще когда первые "молоты" у ополчения появились (их по моему купили ) Какой-тоо дед ополченец тогда еще сказал что дело в металле. Говорил что-то вроде " Тут надо сапромат учить...."
      Romka47
    4. Хагалаз (Роман) Сегодня, 15:33
      Две мины запихать замок не даст.
      Хагалаз
      1. роман66 (роман) Сегодня, 15:51
        ну шашек напихать неположенное количество
        роман66
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:35
    Мягкий "Молот".
    Миномет есть, но он "мягкий" - готовый анекдот. Главное, что деньги за него заплачены "твердые"
    svp67
    1. собаковод Сегодня, 14:44
      Эксперты по металлу утверждают, что марка стали стволов не соответствует техническим характеристикам - она более мягкая, чем должна быть.

      Ну да! При сжатии, выдавливается между пальцев и пахнет... специфически...
      собаковод
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:39
    Сталь не та? Вполне возможно. Двойное заряжание - тоже возможно. Мины с просроченным срокам годности - и детонация порохов - туда же. А все вместе - просто бардак в ВСУ. Да и не только...
    Горный стрелок
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 15:30
      На миномётах они ставят (это ещё советская разработка) замок, исключающий двойное заряжание.
      Хагалаз
  4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:44
    Миномёт работает по принципу - выстрелил и забыл, про всё, про миномёт, про расчёт миномёта....
    DEZINTO
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 14:53
    при производстве миномётов «Молот» использовался металл, который далёк от технических норм, достаточных для применения в качестве основы такого вида вооружения

    как в песне...
    я его слепила из того, что было...
    Masya Masya
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:10
      А потом, что было то и полюбило laughing wink

      погибли 12 украинских военнослужащих, ранения различной степени тяжести получили 38 человек.


      Марина hi
      Ванёк
      1. роман66 (роман) Сегодня, 15:54
        трагическая любовь какая.. а мы все "Отелло, Отелло. Ромео там..." Ванек. добрейшего hi
        роман66
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:56
          Цитата: роман66
          "Отелло, Отелло. Ромео там..."


          Это МОЛОТ!!!! am

          laughing smile

          Роман hi
          Ванёк
          1. роман66 (роман) Сегодня, 16:00
            уж мины кончились, а молоты взрывались и взрывались....
            роман66
    2. роман66 (роман) Сегодня, 15:52
      видимо, тубы водопроводные были.. Масенька love
      роман66
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:58
        love
        об этом история умалчивает... wink
        Masya Masya
        1. роман66 (роман) Сегодня, 15:59
          а факты упорно твердят об этом
          роман66
  6. Vladimir Сегодня, 14:59
    Военный прокурор Матиос заявил что причиной разрыва стало якобы двойное заряжание,но как то не вериться что можно бросить две мины 120-ки.
    Vladimir
  7. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:07
    причём без осуществления навесного огня

    Хитрый какой миномёт.

    Но вот если соберутся все, да на одном предприятии...

    Да? Сандор Клиган?

    Сандор Клиган hi
    Ванёк
  8. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 17:34
    Так не надо миномет делать из кровельного железа. Это раз. Второе, прежде чем запускать металл в работу, надо сделать лабораторный анализ этого металлолома. Ну и соблюдать технологию производства, это основа всего.
    Ros 56
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