Мягкий "Молот". Украинские эксперты о выявленном браке "новейших" миномётов

Эксперты по металлу утверждают, что марка стали стволов не соответствует техническим характеристикам - она более мягкая, чем должна быть.

Украинские эксперты продолжают анализировать трагический случай, произошедший во время учебно-боевых стрельб с применением миномёта «Молот». На данный момент сообщается о том, что жертвами разрыва миномёта стали трое военнослужащих, число пострадавших возросло до девяти. Взрыв произошёл на полигоне в Ровенской области.В общей же сложности при эксплуатации миномётов «Молот», которые громко называли «гордостью украинской оборонки», погибли 12 украинских военнослужащих, ранения различной степени тяжести получили 38 человек.Предварительный анализ показал, что при производстве миномётов «Молот» использовался металл, который далёк от технических норм, достаточных для применения в качестве основы такого вида вооружения. Избыточное давление, возникающее в момент выстрела, сопоставимо с пределом прочности металла, из которого миномёт изготовлен. Это приводит к деформации канала ствола и его последующему разрыву. УНИАН публикует заявление депутата ВРУ Андрея Кожемякина, возглавляющего комитет ВРУ по обеспечению правоохранительной деятельности.Кожемякин:Для справки: М120-15 «Молот» калибра 120 мм изготовляется предприятием «Маяк» (Киев). Из презентации предприятия:. Пока «Молот» с успехом уничтожает живую силу именно украинских вооружённых сил, причём без осуществления навесного огня.