17:37 09 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Из-за русского флота. Британия объявила об усилении группировки в Северной Атлантике

Министерство обороны Соединенного королевства приняло решение об усилении своей военно-морской группировки в Северной Атлантике. К такому решению военное ведомство пришло, по словам главы Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании адмирала Филипа Джонса, из-за роста военного потенциала России.

Из-за русского флота. Британия объявила об усилении группировки в Северной Атлантике


В своем интервью телеканалу Sky News адмирал заявил, что усиление группировки британского флота в Северной Атлантике является ответной реакцией на увеличение военных возможностей России. Он отметил, что еще десять лет назад никто и не мог представить, что Россия возродит свой военно-морской флот. Потенциал русского флота впечатляет, Россия явно вкладывает деньги в развитие своего флота и проводит научно-исследовательские работы по планированию и постройке новых кораблей.


Основной задачей усиленной группировки британского флота, по словам адмирала, будет защита подводных коммуникационных линий, по которым передается до 97% мирового трафика, в том числе финансовые транзакции. По мнению Джонса, у российского флота имеются технологии обнаружения и уничтожения таких линий. Адмирал заявил, что "раз российские корабли идут в Северную Атлантику, значит они там изучают возможность повредить кабели связи".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
10

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:52
    Да уж, не плохой повод денежки у парламента выпросить..."Ай,яй, яй, нас Россия ОБИЖАЕТ"
    svp67
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:07
      Да не спешили бы уже. Сказали же что после ЧМ-2018 нападение будет, успеют еще... laughing
      MPN
  2. РядовойСА Сегодня, 15:01
    Англичане как были д*билами так ими и останутся. Если "английские ученые" - это уже анекдот, что уж говорить о их всевозможных министрах и т.п. братии.
    РядовойСА
  3. awg75 (андрей) Сегодня, 15:02
    кабели уже давно заминированы клоуны)))
    awg75
  4. t-4 Сегодня, 15:07
    Говорят, мичманы СФ вдруг стали предлагать из-под полы большое количество оптоволоконного кабеля по низким ценам. Английские шпионы насторожились.
    t-4
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:10
      мичманы СФ вдруг стали предлагать из-под полы большое количество оптоволоконного кабеля


      Псс, ...! Эй парень! Хочешь немного интернета ?

      DEZINTO
  5. san4es Сегодня, 15:09
    Sky News 9 июл. 2018 г.
    Глава Королевского флота объявил, что Великобритания создает официальный район операций в Северной Атлантике. Это в ответ на растущую угрозу со стороны России.
    Об этом сообщает корреспондент Sky по обороне и безопасности Алистер Бункалл.
    san4es
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:31
    "раз российские корабли идут в Северную Атлантику, значит они там изучают возможность повредить кабели связи".

    Да нужны нам ваши кабели связи как зайцу стоп сигнал!
    Не ужели у российского флота больше заняться не чем, как провода на дне океана разыскивать! fool
    Сделайте нам облом. Перейдите на спутниковую связь. Построит Россия корабли, придут они к вам провода рвать. а их и нет. request Как мы расстроимся, crying а вы похохочите. yes laughing
    К-50
    1. san4es Сегодня, 15:43
      hi ...У них эсминцы, на югах работать "не хотят" yes ...Вот и перегоняют на север, поближе к базе...
      ...объявила об усилении группировки в Северной Атлантике

      ...Один из самых передовых военных кораблей Королевского флота был вынужден отказаться от миссии в залив после аварии. У HMS Diamond были проблемы с винтом, который не мог быть закреплен в море, несмотря на усилия моряков на борту. Эсминец типа 45 стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов был развернут через два месяца. Теперь он собирается присоединиться к пяти другим эсминцам военно-морского флота, которые находятся в Портсмуте из-за технического обслуживания, нехватки моряков и проблем с двигателем, который перегревается в теплой воде
      24 нояб. 2017 г
      san4es
      1. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:40
        Цитата: san4es
        ...У них эсминцы, на югах работать "не хотят" ...Вот и перегоняют на север, поближе к базе...

        Да уж. Разучилась "владычица морей" корабли строить. Что по этому поводу скажут "британские учёные? what
        К-50
        1. san4es Сегодня, 16:45
          Цитата: К-50
          ..Что по этому поводу скажут "британские учёные? what

          ...Саботаж... winked
          san4es
  7. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:37
    Так-то у бритов надводный флот сильней...
    Самара_63
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 15:40
      Слабей на порядок
      Грибок
  8. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:40
    а я уж думала возродят, благодаря России... а тут...
    Основной задачей усиленной группировки британского флота, по словам адмирала, будет защита подводных коммуникационных линий

    водолазов поставьте через каждые сто метров... wassat
    Masya Masya
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:57
      водолазов поставьте через каждые сто метров...


      Да, таких подводных полицейских, - "добрый день, права и тех. паспорт на подлодку пожалуйста" .. "ракетный отсек откройте" "ну и почему не пристёгиваемся" ? laughing

      DEZINTO
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:12
        Цитата: DEZINTO
        "добрый день, права и тех. паспорт на подлодку пожалуйста" .. "ракетный отсек откройте" "ну и почему не пристёгиваемся"

        По крайней мере, с огнетушителями всё будет в порядке - в каждом ТА по "огнетушителю" имеется, плюс запас на борту. И "аптечка" тоже имеется, в звании старлея или каплея. laughing А так-то да, проблемы у бритов. Ещё в прошлом году британские подводники жаловались Терезе на низкую скорость инета на борту, в связи с чем... медленно качается ХХХ-видео... wassat
        Paranoid50
    2. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:41
      Цитата: Masya Masya
      водолазов поставьте через каждые сто метров...

      От скукоты всё равно в кучу соберутся. laughing
      К-50
  9. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 15:41
    Существуют вице-адмиралы, контр-адмиралы Есть по соседству страна, где навалом адмиралов без флота. А здесь яркий пример и.....-адмирала без головы.
    Сергей-8848
  10. atesterev (atesterev) Сегодня, 15:49
    у рояль нэви хватит пароходов и аэропланов чтобы усилить и углубить группировку?
    atesterev
    1. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:42
      Цитата: atesterev
      у рояль нэви хватит пароходов и аэропланов чтобы усилить и углубить группировку?

      Они её только уширять будут. yes laughing
      К-50
  11. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:00
    С больной головы, на здоровую? НАТО и Бриты в том числе, делают все для того, чтобы Россия модернизировала и увеличивала количество средств, а потом паникуют.
    СССР-1
Картина дня