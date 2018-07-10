ЧМ-2018. Альтернативный взгляд на всеобщий «одобрямс»

К футболу лично я отношусь спокойно. Я сохранял это стоическое спокойствие, когда обнищала тяжёлая атлетика, нежно любимая мною. Хранил спокойствие, когда в моём морском городе до нуля понизили парусный спорт. Пытался не нервничать, когда плавательные дорожки на открытой воде на водной станции в самом центре Новороссийска канули в Лету, а в городе осталось лишь два плавательных бассейна.Сохранял я свой стоицизм, когда на новороссийском стадионе постелили (задолго до ЧМ) новый «европейский» газон. Но стоило юнцам-легкоатлетам из ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа) случайно наступить на траву, как их погнали вон. Это к вопросу о том, как, возможно, будут построенные стадионы служить спорту…Что ж, давайте в таком же спокойном оцепенении взглянем на чемпионат.Не стану судить игру сборных команд, уж тем более не стану судить игру нашей команды. Это вещи весьма субъективные. Сегодня «эксперты по футболу» лают, а завтра хвалят, сегодня хвалят, а завтра лают. В итоге всё сливается в один большой сонм, совершенно бесполезный. Постараемся взглянуть на политическую, информационную и отчасти экономическую составляющую сего действа.Начнём с экономических коллизий, тесно связанных с инфраструктурными проектами. По моему скромному дилетантскому мнению, если для того, чтобы построить остро необходимую дорогу хотя бы в 25 км, требуется целый мировой чемпионат, то дела в нашем Отечестве хуже, чем хотелось бы.Объективная статистика такова, что данный чемпионат уже является самым дорогим мероприятием в ряду прочих футбольных состязаний, когда-либо проводившихся в мире. По различным оценкам, стоимость этого праздника вылилась в 12-13 миллиардов долларов. Часть этой суммы пошла непосредственно на строительство спортивных объектов, другая часть — на современные дороги, аэропорты и прочее. Кстати, эта часть не обязательная, и она зависит от желания страны понравиться иностранцам. Тут всё как в бытовом сюрреализме: для гостей она духами обливается, а для меня можно и ноги не брить.Может быть, это колоссальное событие сможет окупить затраты? Какого барыша стоит ожидать от продажи билетов? Сюрприз, сюрприз… Ожидать вообще не стоит, т. к. все деньги, вырученные с продажи билетов, пойдут в столь «прозрачную» структуру, как FIFA. И уже после того, как барыши подсчитают функционеры этой «открытой» компашки и потасуют в своём кармане, возможно, что-то отправят в Россию. Это не считая доходов этой структуры от продажи маркетинговых прав, лицензионных прав и телевизионных прав. Короче говоря, за счёт России футбольные бюрократы будут ещё более сытыми, а о нас речи вообще не было.Ещё одной свиньёй, которую глашатаи «спортивного праздника» подложили стране, стало обслуживание построенных объектов. Что стоит, то жрать не просит, но это не про сложные инженерные объекты. Их содержание требует весомых средств. Также не секрет, что экономически регионы России развиты неравномерно, кто-то на «мерседесе», а кто-то на самокате. Некоторым, кто на самокате, достанутся здоровенные современные махины, требующие регулярного обслуживания, работающие шикарным пылесосом из местного бюджета. Не считая того, что команд необходимого уровня, способных поработать на этих стадионах и собрать публику как минимум маловато.В итоге все титанические усилия, высосавшие из бюджета не самые малые деньги, могут превратиться в местечковый проект, повисший тяжким грузом на регионах. Ведь на данный момент нет той системы, которая не то что сможет принести прибыль, но способна хотя бы не привести к убыткам.Накал информационных страстей ничуть не уделил внимания объективным показателям проблем чемпионата в России. И даже наоборот, вызвал ещё большее раздражение. На четвёртую неделю, когда благодаря дикому телевизионному допингу создавалось устойчивое впечатление, что вся держава превратилась в обслуживающий персонал для заморских гостей, у автора при виде новостей с полей футбольных сражений начинался нервный тик. Корреспонденты — от федеральных телеканалов до представителей малотиражек из какого-нибудь Нижнечугуевска — рыскали по стране в поисках зарубежных "папуасов". Как только в их цепкие лапки попадалась пара-другая обречённых, они принимались таскать несчастных по всем семи кругам заискивания.СМИ интересовались, как гостям обеденный борщ, комфортна ли температура на улице, не беспокоят ли их пробки на дорогах, достаточно ли приветливы россияне, не напоролись ли гости на клофелинщиц, горячий ли кофе в гостиничном ресторане, не страдают ли они от поноса и т. д., и т.п. Не удивлюсь, если на вторую неделю "папуасы" были полностью убеждены, что до их прибытия жизни в России не было в принципе… Так, висели по деревьям.Конечно, были бы мы полинезийскими островитянами, к которым пожаловали белые цивилизованные европейцы, то такое подобострастие и услужливость были бы оправданы. Оправдано необитаемостью соседнего острова, папуасы которого при виде заморских гостей были не столь «гостеприимны». Потому-то там ныне и живут исключительно представители местной фауны. Но мы-то, пока, во всяком случае, не полинезийские племена.Не менее удивительные кульбиты совершала и политическая составляющая сего действа. Громогласные заявления, что мы кому-то что-то показали, казались чем-то типа дежавю. Ведь была уже блестящая, без всякой иронии, Олимпиада 2014 года в Сочи, после которой дискредитация как наших спортсменов, так и всего российского спорта достигла фантасмагорических масштабов. То есть проехали, вопрос закрыт – мероприятия данного порядка никоим образом на политику Запада не влияют. Но столь простые мысли до тех, кто кормится этими сказками, не доходят.Даже вполне адекватные политологи начали читать мантру о том, как изменилось мнение заезжих туристов о России, какие фантастические открытия они сделали в своих блогах. Господа, страна открыта, даже слишком, более 25 лет. Что изменилось? Ничего. Или кто-то в самом деле считает, что единичный взвизг в сети способен переломить работу западных медийных монстров вроде Deutsche Welle или ВВС? Эти компании годами формируют общественное мнение, не стеснены в средствах и функционируют на всех информационных площадках – от ТВ до Интернета. Ребята не разменивают миллиарды на единичную акцию, они привыкли вкладывать в долгосрочные кампании.Это как в секте – адепта можно вылечить, лишь вынув его из привычного сектантского круга. Не имеет значения, как долго он был свободен от промывки мозгов, по возвращении он опять «социализируется» с той реальностью, которая сложилась в секте. Тем более даже вырванные из своего промывочного механизма иностранцы далеко не перестали быть носителями своего «особого» взгляда: тут то зигующие англичане в Волгограде, то озабоченные латиноамериканцы, то хорваты-футболисты, видимо, припомнившие своих предков-усташей.Что же в итоге? Мы окупим затраты использованием построенных стадионов? Вряд ли, так как нет планов их полноценной экономически выгодной эксплуатации. По крайней мере, эти планы не озвучены. Мы стали туристически более привлекательны? Нет, т. к. приехавшие болельщики — ребята специфические, кроме футбола их мало что интересует, ну, может, пиво. Мы что-то кому-то доказали или что-то изменили? Нет.Зато мы стали «футбольной державой», скажет кто-то. Товарищи, оккупированная США Германия — великая футбольная держава. Находящаяся в экономическом и политическом кризисе Испания — футбольная держава. Аргентина и Бразилия с манящим ароматом фавел и криминала — футбольные державы. Даже Уругвай и Колумбия (на территории последней существуют регионы, в которых валютой является кокаиновая паста) — футбольные державы! И что? Выводы делать вам.