07:39 10 июля

ЧМ-2018. Альтернативный взгляд на всеобщий «одобрямс»

К футболу лично я отношусь спокойно. Я сохранял это стоическое спокойствие, когда обнищала тяжёлая атлетика, нежно любимая мною. Хранил спокойствие, когда в моём морском городе до нуля понизили парусный спорт. Пытался не нервничать, когда плавательные дорожки на открытой воде на водной станции в самом центре Новороссийска канули в Лету, а в городе осталось лишь два плавательных бассейна.

Сохранял я свой стоицизм, когда на новороссийском стадионе постелили (задолго до ЧМ) новый «европейский» газон. Но стоило юнцам-легкоатлетам из ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа) случайно наступить на траву, как их погнали вон. Это к вопросу о том, как, возможно, будут построенные стадионы служить спорту…

Что ж, давайте в таком же спокойном оцепенении взглянем на чемпионат.


Не стану судить игру сборных команд, уж тем более не стану судить игру нашей команды. Это вещи весьма субъективные. Сегодня «эксперты по футболу» лают, а завтра хвалят, сегодня хвалят, а завтра лают. В итоге всё сливается в один большой сонм, совершенно бесполезный. Постараемся взглянуть на политическую, информационную и отчасти экономическую составляющую сего действа.

Начнём с экономических коллизий, тесно связанных с инфраструктурными проектами. По моему скромному дилетантскому мнению, если для того, чтобы построить остро необходимую дорогу хотя бы в 25 км, требуется целый мировой чемпионат, то дела в нашем Отечестве хуже, чем хотелось бы.

Объективная статистика такова, что данный чемпионат уже является самым дорогим мероприятием в ряду прочих футбольных состязаний, когда-либо проводившихся в мире. По различным оценкам, стоимость этого праздника вылилась в 12-13 миллиардов долларов. Часть этой суммы пошла непосредственно на строительство спортивных объектов, другая часть — на современные дороги, аэропорты и прочее. Кстати, эта часть не обязательная, и она зависит от желания страны понравиться иностранцам. Тут всё как в бытовом сюрреализме: для гостей она духами обливается, а для меня можно и ноги не брить.


Стадион "Санкт-Петербург" — самый дорогой в России, входит в пятёрку самых дорогих в мире

Может быть, это колоссальное событие сможет окупить затраты? Какого барыша стоит ожидать от продажи билетов? Сюрприз, сюрприз… Ожидать вообще не стоит, т. к. все деньги, вырученные с продажи билетов, пойдут в столь «прозрачную» структуру, как FIFA. И уже после того, как барыши подсчитают функционеры этой «открытой» компашки и потасуют в своём кармане, возможно, что-то отправят в Россию. Это не считая доходов этой структуры от продажи маркетинговых прав, лицензионных прав и телевизионных прав. Короче говоря, за счёт России футбольные бюрократы будут ещё более сытыми, а о нас речи вообще не было.

Ещё одной свиньёй, которую глашатаи «спортивного праздника» подложили стране, стало обслуживание построенных объектов. Что стоит, то жрать не просит, но это не про сложные инженерные объекты. Их содержание требует весомых средств. Также не секрет, что экономически регионы России развиты неравномерно, кто-то на «мерседесе», а кто-то на самокате. Некоторым, кто на самокате, достанутся здоровенные современные махины, требующие регулярного обслуживания, работающие шикарным пылесосом из местного бюджета. Не считая того, что команд необходимого уровня, способных поработать на этих стадионах и собрать публику как минимум маловато.

В итоге все титанические усилия, высосавшие из бюджета не самые малые деньги, могут превратиться в местечковый проект, повисший тяжким грузом на регионах. Ведь на данный момент нет той системы, которая не то что сможет принести прибыль, но способна хотя бы не привести к убыткам.



Накал информационных страстей ничуть не уделил внимания объективным показателям проблем чемпионата в России. И даже наоборот, вызвал ещё большее раздражение. На четвёртую неделю, когда благодаря дикому телевизионному допингу создавалось устойчивое впечатление, что вся держава превратилась в обслуживающий персонал для заморских гостей, у автора при виде новостей с полей футбольных сражений начинался нервный тик. Корреспонденты — от федеральных телеканалов до представителей малотиражек из какого-нибудь Нижнечугуевска — рыскали по стране в поисках зарубежных "папуасов". Как только в их цепкие лапки попадалась пара-другая обречённых, они принимались таскать несчастных по всем семи кругам заискивания.

СМИ интересовались, как гостям обеденный борщ, комфортна ли температура на улице, не беспокоят ли их пробки на дорогах, достаточно ли приветливы россияне, не напоролись ли гости на клофелинщиц, горячий ли кофе в гостиничном ресторане, не страдают ли они от поноса и т. д., и т.п. Не удивлюсь, если на вторую неделю "папуасы" были полностью убеждены, что до их прибытия жизни в России не было в принципе… Так, висели по деревьям.

ЧМ-2018. Альтернативный взгляд на всеобщий «одобрямс»


Конечно, были бы мы полинезийскими островитянами, к которым пожаловали белые цивилизованные европейцы, то такое подобострастие и услужливость были бы оправданы. Оправдано необитаемостью соседнего острова, папуасы которого при виде заморских гостей были не столь «гостеприимны». Потому-то там ныне и живут исключительно представители местной фауны. Но мы-то, пока, во всяком случае, не полинезийские племена.

Не менее удивительные кульбиты совершала и политическая составляющая сего действа. Громогласные заявления, что мы кому-то что-то показали, казались чем-то типа дежавю. Ведь была уже блестящая, без всякой иронии, Олимпиада 2014 года в Сочи, после которой дискредитация как наших спортсменов, так и всего российского спорта достигла фантасмагорических масштабов. То есть проехали, вопрос закрыт – мероприятия данного порядка никоим образом на политику Запада не влияют. Но столь простые мысли до тех, кто кормится этими сказками, не доходят.

Даже вполне адекватные политологи начали читать мантру о том, как изменилось мнение заезжих туристов о России, какие фантастические открытия они сделали в своих блогах. Господа, страна открыта, даже слишком, более 25 лет. Что изменилось? Ничего. Или кто-то в самом деле считает, что единичный взвизг в сети способен переломить работу западных медийных монстров вроде Deutsche Welle или ВВС? Эти компании годами формируют общественное мнение, не стеснены в средствах и функционируют на всех информационных площадках – от ТВ до Интернета. Ребята не разменивают миллиарды на единичную акцию, они привыкли вкладывать в долгосрочные кампании.



Это как в секте – адепта можно вылечить, лишь вынув его из привычного сектантского круга. Не имеет значения, как долго он был свободен от промывки мозгов, по возвращении он опять «социализируется» с той реальностью, которая сложилась в секте. Тем более даже вырванные из своего промывочного механизма иностранцы далеко не перестали быть носителями своего «особого» взгляда: тут то зигующие англичане в Волгограде, то озабоченные латиноамериканцы, то хорваты-футболисты, видимо, припомнившие своих предков-усташей.

Что же в итоге? Мы окупим затраты использованием построенных стадионов? Вряд ли, так как нет планов их полноценной экономически выгодной эксплуатации. По крайней мере, эти планы не озвучены. Мы стали туристически более привлекательны? Нет, т. к. приехавшие болельщики — ребята специфические, кроме футбола их мало что интересует, ну, может, пиво. Мы что-то кому-то доказали или что-то изменили? Нет.

Зато мы стали «футбольной державой», скажет кто-то. Товарищи, оккупированная США Германия — великая футбольная держава. Находящаяся в экономическом и политическом кризисе Испания — футбольная держава. Аргентина и Бразилия с манящим ароматом фавел и криминала — футбольные державы. Даже Уругвай и Колумбия (на территории последней существуют регионы, в которых валютой является кокаиновая паста) — футбольные державы! И что? Выводы делать вам.
Автор: Восточный ветер


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Комментарии 12

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  1. SEER (Сергей) Сегодня, 06:02
    всепропалиполимеры?
    не? ну так жизнь такая.
    SEER
  2. Бензорез (Виталий) Сегодня, 06:03
    "Мы окупим затраты использованием построенных стадионов? Вряд ли, так как нет планов их полноценной экономически выгодной эксплуатации. По крайней мере, эти планы не озвучены. Мы стали туристически более привлекательны? Нет, т. к. приехавшие болельщики — ребята специфические, кроме футбола их мало что интересует, ну, может, пиво. Мы что-то кому-то доказали или что-то изменили? Нет."
    Меня тоже удивила вся эта затея. Поделают рынки со стадионов на худой конец (может такой замысел был?!.).
    Бензорез
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:06
    У автора сплошной плачь Ярославны. А плюсы тоже есть: развитая инфраструктура на долгие годы. Дороги, стадионы, куча жилья уже заселяются горожане, аэропорты и т.д. Популяризация футбола у детишек после ЧМ. Приток туристов и последующее увелечение их. Впервые проведён ЧМ по футболу в стране. Вобщем автор не угрумся. Всё нормалёк будет wink
    Грибок
  4. Dart2027 Сегодня, 06:40
    Часть этой суммы пошла непосредственно на строительство спортивных объектов, другая часть — на современные дороги, аэропорты и прочее.
    То есть автор недоволен тем, что была проведена масштабная модернизация инфраструктуры?
    Но стоило юнцам-легкоатлетам из ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа) случайно наступить на траву, как их погнали вон. Это к вопросу о том, как, возможно, будут построенные стадионы служить спорту…
    Автору непонятно, что одно дело эксплуатация в так сказать рабочем режиме и другое подготовка к международным соревнованиям, когда все сдается "под ключ".
    Сюрприз, сюрприз… Ожидать вообще не стоит, т. к. все деньги, вырученные с продажи билетов, пойдут в столь «прозрачную» структуру, как FIFA.
    Тот факт, что на чемпионат приехали тысячи и тысячи иностранцев со своими деньгами автору неизвестен.
    Ещё одной свиньёй, которую глашатаи «спортивного праздника» подложили стране, стало обслуживание построенных объектов.
    По мнению автора нам не нужны спортивные объекты вообще.
    Dart2027
  5. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 06:47
    Ну хорошо, футбольный ЧМ нам не нужен - дорого, есть куда с большей пользой потратить эти большие средства, итд. В принципе можно было бы согласиться, но ! Тоже самое можно сказать например и про Олимпиаду в Сочи, которая обошлась нам гораздо дороже (50-55 млрд. долларов против 12-13 на ЧМ по футболу); или вспомнить Формулу-1 ( вот уж точно, огромные траты ради развлечения нескольких детей богатых родителей), но автор почему то делает акцент только на футболе.
    В общем складывается мнение, что автору просто не нравится футбол, и только поэтому он так критически настроен против этого ЧМ.
    rkkasa 81
    1. baudolino (Александр) Сегодня, 06:57
      Мне тоже не нравится футбол и эта околофутбольная истерия. Но сейчас пиар является политическим инструментом. И ЧМ для России сейчас не менее важен, чем победа в Сирии.
      baudolino
  6. Per se. (Сергей) Сегодня, 06:55
    Послушайте!
    Ведь, если звезды зажигают -
    значит - это кому-нибудь нужно?
    Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
    Это у Владимира Маяковского, а у Владимира Путина "зажигали" стадионы к ЧМ по футболу. Если новый стадион под наш ЧМ построили в каком-нибудь Мухоср...ске, весь вопрос, что при нашем капитализме с ним будет дальше, предполагалось ли в проекте, как у Остапа Бендера, в известном произведении Ильфа и Петрова, что Васюки станут спортивной столицей, что к стадиону проведут популяризацию спорта, откроют детские спортивные секции? Имидж России от проведения чемпионата? Спортивный имидж страны создают победы национальных сборных, а не обслуживание гостей. Для побед национальных сборных нужно вкладываться в физкультуру и спорт, в здоровый образ жизни, наконец, в национальную идею, которой у нас по факту нет. Патриотизм, как озвучил Владимир Владимирович, в качестве "национальной идеи", лишь может быть средством для движения к национальной идее, но не самой идеей, которая по определению даёт смысл существования того или иного народа, этноса или нации. Так для чего же с нашими олигархами стадионы строились ("звёзды зажигались"), кому это было нужно, и, главное, для чего, кто знает.
    Per se.
  7. serg999 (Сергей ) Сегодня, 06:56
    "Выводы делать вам"... Да автор на протяжении всей своей статейки пытался впарить нам свои выводы, а теперь пишет, что выводы делать нам??? Создает иллюзию ненавязанного мнения, навязывая его? Да пусть засунет его себе...
    ЧМ это прекрасный спортивный праздник, который помимо праздника принёс стране престиж, инфраструктуру, стадионы, привлёк огромный поток туристов и инвестиций. Если верить автору и ЧМ приносит только убытки и вред, то почему за проведение его идёт такая нешуточная борьба???
    serg999
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:58
    Автор во всём абсолютно прав...+++ Дорогостоящий, бессмысленный пиар. Самое неприятное, это унижение перед иностранцами. Те, кстати, и под пивом замечали "страну контрастов" по инфраструктуре...
    Ну, а когда на фоне "карнавала" прорывались сводки с Донбасса - это просто возврат в 90е. Тогда тоже на "Голубом огоньке" на Новый год хохмили про Чечню, "Пашку Грачева", "десантура не сдается"...
    samarin1969
    1. serg999 (Сергей ) Сегодня, 07:07
      Цитата: samarin1969
      Автор во всём абсолютно прав...+++ Дорогостоящий, бессмысленный пиар. Самое неприятное, это унижение перед иностранцами. Те, кстати, и под пивом замечали "страну контрастов" по инфраструктуре...
      Ну, а когда на фоне "карнавала" прорывались сводки с Донбасса - это просто возврат в 90е. Тогда тоже на "Голубом огоньке" на Новый год хохмили про Чечню, "Пашку Грачева", "десантура не сдается"...

      Что ты несёшь? Кто и что там под пивом замечал??? Ты лично слышал отзывы??? Я вот ни слова плохого о России и "контрастах" не услышал. Это дерьмо только муссируется в русофобских сми и у гавноблоггеров...
      serg999
  9. bober1982 (vladimir) Сегодня, 07:33
    Самара, до подготовки к ЧМ-2018г. и во время чемпионата - два разных города, сейчас развитая инфраструктура, чистота,любознательные болельщики со всех концов света, дружелюбная атмосфера,искренний интерес к нашей стране.Автор конечно сгущает краски.
    С чем можно согласиться, так это с излишней истеричностью тех,кого называют болельщиками.Есть любопытное мнение,что Смолов и Фернандес вовремя пресекли полное сползание страны в истерику.
    bober1982
  10. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 07:37
    Ну как же ну как же снова не завести эту пластинку,ничего нам не надо ни олимпиады ни чм..в детстве моем далеком таких называли "хлюздопер"
    Андрей ВОВ
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