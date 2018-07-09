Кудрин: Экономике РФ не хватает ресурсов для выполнения "майских" указов Путина

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сделал заявление, в котором дал оценку состоянию российской экономики. По словам бывшего министра финансов, выступающего на слушаниях в нижней палате парламента, российская экономика на сегодняшний день такова, что её ресурсов «не хватает на исполнение президентских указов». Речь идёт о так называемых майских указах Владимира Путина, в которых поставлены цели экономического развития страны на ближайшую «шестилетку». Ещё раз, по Кудрину:у экономики, которая обеспечена буквально любыми ресурсами, включая людские, энергетические, земельные и многие другие.Напомним, что одним из пунктов комплекса президентских указов является пункт, который предусматривает принятие правительством мер, которые позволили бы российской экономике расти на уровне, превышающем среднемировой. То есть не менее 3 с лишним процентов ежегодно. В прошлом году экономика РФ выросла на 1,5% (по другим данным – на 1,8%).Кудрин, выступая перед депутатским корпусом, заявил, что правительству необходимо на данном этапе выработать программу распределения предусмотренных бюджет средств между отдельными направлениями экономической деятельности, включая госпрограммы. По словам главы Счётной палаты, иначе неопределённость в вопросе выделения средств не позволяет выделить приоритетные направления.На этом фоне обращает на себя внимание документ Минфина РФ, определяющий те самые основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Документ охватывает временной период 2019-2021 году (причем 2020-2021 на уровне планов).В документе Минфина заявлено, что планируемая пенсионная реформа позволит увеличить рост доходов Пенсионного фонда страны на 5,9% в будущем году, на 4,8% и на 6,8% в 2020 и 2021 годах соответственно. Таким образом, Минфин вступает в некоторое противоречие со своими собственными заявлениями. На днях глава ведомства Антон Силуанов заявил, что к 2020 году средняя пенсия вырастет с нынешних 14,4 тыс. рублей до 20-ти тыс. А это почти 39%. Как этот объявленный гипотетический рост пенсий стыкуется с ростом примерно на 10% доходов ПФР к концу 2020 года? Или пенсии планируют увеличивать почти вчетверо интенсивнее роста доходов Пенсионного фонда за счёт неких сторонних резервов?