17:38 09 июля
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Кудрин: Экономике РФ не хватает ресурсов для выполнения "майских" указов Путина

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сделал заявление, в котором дал оценку состоянию российской экономики. По словам бывшего министра финансов, выступающего на слушаниях в нижней палате парламента, российская экономика на сегодняшний день такова, что её ресурсов «не хватает на исполнение президентских указов». Речь идёт о так называемых майских указах Владимира Путина, в которых поставлены цели экономического развития страны на ближайшую «шестилетку». Ещё раз, по Кудрину: не хватает ресурсов у экономики, которая обеспечена буквально любыми ресурсами, включая людские, энергетические, земельные и многие другие.

Кудрин: Экономике РФ не хватает ресурсов для выполнения "майских" указов Путина


Напомним, что одним из пунктов комплекса президентских указов является пункт, который предусматривает принятие правительством мер, которые позволили бы российской экономике расти на уровне, превышающем среднемировой. То есть не менее 3 с лишним процентов ежегодно. В прошлом году экономика РФ выросла на 1,5% (по другим данным – на 1,8%).


Кудрин, выступая перед депутатским корпусом, заявил, что правительству необходимо на данном этапе выработать программу распределения предусмотренных бюджет средств между отдельными направлениями экономической деятельности, включая госпрограммы. По словам главы Счётной палаты, иначе неопределённость в вопросе выделения средств не позволяет выделить приоритетные направления.

На этом фоне обращает на себя внимание документ Минфина РФ, определяющий те самые основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Документ охватывает временной период 2019-2021 году (причем 2020-2021 на уровне планов).

В документе Минфина заявлено, что планируемая пенсионная реформа позволит увеличить рост доходов Пенсионного фонда страны на 5,9% в будущем году, на 4,8% и на 6,8% в 2020 и 2021 годах соответственно. Таким образом, Минфин вступает в некоторое противоречие со своими собственными заявлениями. На днях глава ведомства Антон Силуанов заявил, что к 2020 году средняя пенсия вырастет с нынешних 14,4 тыс. рублей до 20-ти тыс. А это почти 39%. Как этот объявленный гипотетический рост пенсий стыкуется с ростом примерно на 10% доходов ПФР к концу 2020 года? Или пенсии планируют увеличивать почти вчетверо интенсивнее роста доходов Пенсионного фонда за счёт неких сторонних резервов?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 84

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:33
    Разве можно кудрину и силуанову верить... Эти ещё те балоболы
    solzh
    1. Stas157 (Стас) Сегодня, 15:35
      Цитата: solzh
      Разве можно кудрину и силуанову верить... Эти ещё те балоболы

      Путин же верит! А Путину доверяет 75% электората, судя по выборам.
      Stas157
      1. Глядя Петрович Сегодня, 15:40
        Цитата: Stas157
        Цитата: solzh
        Разве можно кудрину и силуанову верить... Эти ещё те балоболы

        Путин же верит! А Путину доверяет 75% электората, судя по выборам.

        А где Кудрин соврал?
        Похоже с финансами действительно не важно - иначе бы ПВ и НДС не стали бы повышать.
        Глядя Петрович
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:46
          Цитата: Глядя Петрович
          А где Кудрин соврал?

          Ниже я даю ссылки на статьи, где идёт разбор вранья кудрина.
          http://voprosik.net/v-chem-vret-kudrin/
          https://business.tsargrad.tv/articles/lozh-pomnoz
          hennaja-na-cinizm-iniciativy-kudrina-vedut-k-soci
          alnomu-vzryvu_128359
          solzh
        2. Кент0001 (евгений) Сегодня, 16:18
          Уже и дорогая нефть не помогает...все из России вывезли. Еще не пойму зачем нужен этот популизм с очередным невыполнимым майским указом". Напомнило Ельцинский закон "О ветеранах" и его последствия.......
          Кент0001
          1. MPN (Павел) Сегодня, 16:24
            Ну не знаю уже. нас совсем за дурней держат...
            - Няма, а почему террористы взрывают самолеты, метро, автобусы? Почему они не взрывают президентов, политиков, министров?
            - Понимаешь, Изя, теракт должен вызывать у простых людей страх и ужас, а не чувство глубокого удовлетворения.
            MPN
        3. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 16:24
          Цитата: Глядя Петрович
          Похоже с финансами действительно не важно

          Повторюсь - Со слов Путина во время визита в Австрию, российские инвестиции в австрийскую экономику составляют 25 млд. евро. и это при том, что на момент 2011-го года они были 1.7 млд. евро. И это только инвестиции в Австрию, про ГКО США я вообще молчу.
          Так где не важно у нас с финансами?bully
          Ингвар 72
      2. Например Сегодня, 15:43
        Вот Кудрин послал Путина с его указами. И, что далее? Что скажет Путин? Или Кудрин теперь рулит?
        Например
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:48
          Цитата: Например
          Что скажет Путин? Или Кудрин теперь

          Ничего абсолютно не скажет... Вот увидите, он промолчит...
          solzh
        2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 16:07
          Цитата: Например
          Вот Кудрин послал Путина с его указами. И, что далее? Что скажет Путин? Или Кудрин теперь рулит?

          Путин ещё наобещает.
          KLV2018
        3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 16:18
          Кудрина двигают смотрящим на место рыжего толика laughing
          Кент0001
    2. astepanov (Алексей) Сегодня, 15:45
      Цитата: solzh
      Разве можно кудрину и силуанову верить..
      Что ж тут странного, автор? Да, доходы пенсионного фонда вырастут всего на 6%, а пенсии - аж на 30%, но противоречия нет никакого. Просто количество получателей пенсий сократится. Судя по тому, что если 20 поделить на 6, будет примерно 3, то количество нашего брата - пенсионера - правительство жаждет урезать втрое. Слава Кудрину-Медведеву-Путину!
      astepanov
    3. Правда (Юрий) Сегодня, 15:55
      Цитата: solzh
      Разве можно кудрину и силуанову верить... Эти ещё те балоболы

      Кудрин-герой России! Спалился ты Обама.
      Правда
    4. Oden280 (Oden280) Сегодня, 16:48
      Что вы так нервничаете. У этой команды осталось 6 лет на грабёж. Потом придут следующие. Если обратили внимание, то по военным вопросам идёт свёртывание программы перевооружения перспективными образцами. То СУ-57 всего чуть лучше чем СУ-35. но зато его можно хорошо продавать. Скоро скажут. что Армата нам не нужна. хватит и Т-90. Испытание и принятие на вооружение новых образцов старательно замалчивается и запинывается в тень. Худо бедно допилили РВСН, Бореи и ПВО. Скоро будет как в 90-е. В нашей армии что похуже, а на экспорт, что получше. Лишь бы деньгу срубить и свалить. Скоро эти горе экономисты, Силуанов с Кудриным, ещё и ВПК очередной раз приватизируют под предлогом нехватки денег.
      Oden280
  2. anjey (Андрей) Сегодня, 15:34
    российская экономика на сегодняшний день такова, что её ресурсов «не хватает на исполнение президентских указов».
    ВВП даешь дифференцированные налоги с суперчиновников и олигаторов экономики ,особенно сырьевой и банковско-финансовой.....,а то правительство в глухом тупике....
    anjey
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 15:46
      а то правительство в глухом тупике пенсионеров раздевает... laughing
      anjey
    2. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:46
      Согласен... Вон Бузова с жиру бесится бабки ей не куда девать, пусть поможет бедному нашему государству)
      gukoyan
    3. dauria (Алексей) Сегодня, 15:55
      ВВП даешь дифференцированные налоги ....особенно сырьевой и банковско-финансовой....


      Вексельберги и Потанины ему такую Монику Левински вспомнят , Билл Клинтон обзавидуется... laughing Или кто-то всерьёз считает , что они ему поводок заранее не припасли ?
      dauria
  3. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:35
    Так вот. Под шумок, глядишь и пенсии отменят.

    А чо?

    Здравствуйте Вам каждому hi
    Ванёк
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:38
      Цитата: Ванёк
      глядишь и пенсии отменят.

      У нас может быть все что угодно с таким правительством.
      Или пенсии планируют увеличивать почти вчетверо интенсивнее роста доходов Пенсионного фонда за счёт неких сторонних резервов?

      Откуда увеличить в четыре раза, финансы уже разворованы давным давно, денег нет.
      solzh
  4. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 15:35
    Путин и Ко всегда врут. Вот и все обяснение противоречий.
    AlexanderVP
    1. Комментарий был удален.
  5. ИванИванов Сегодня, 15:38
    Не отчаивайтесь Кудрин, есть резервы - 10 часов рабочий день и детский труд
    ИванИванов
  6. senima56 (Николай) Сегодня, 15:39
    Все врут! Нужна "персональная ответственность"! Сделал- получи награду! Не сделал- в отставку (но не на другую должность)!!!
    senima56
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:39
    Старые песни о главном, денег нет...Но ежели увеличить пенсионный возраст, пенсия увеличится в разы...И деньги появятся на выполнение президентских указов..Встречное предложение, а если не воровать?..Деньги в стране появятся..?
    parusnik
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:42
      Цитата: parusnik
      а если не воровать?..Деньги в стране появятся..?

      Появятся, но потом все равно украдут... При этом правительстве по другому просто не будет...
      solzh
      1. senima56 (Николай) Сегодня, 17:14
        При товарище Сталине, тоже, конечно воровали...но тогда, хотя бы БОЯЛИСЬ!!!! А тепер наоборот- украдут и хвалятся наворованным, особняки в несколько этажей с бассейнами строят! А куда ж наша Налоговая инспекция и прокуратура смотрят?
        senima56
    2. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:43
      Цитата: parusnik
      если


      мантажкой по голове шнурки развяжутся?

      Примерно тоже самое.

      hi
      Ванёк
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:48
        Надо проверить на....Кудрине...
        parusnik
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:50
          -Тренируйся вон.. На Кудрине!*
          Ванёк
    3. Sasha_Sar Сегодня, 15:48
      Алексей, но это не возможно. Что бы чиновник и жил на одну зарплату?! Слова чиновник и вор стали синонимами. У нас несколько лет назад у поступающих в ВУЗ с названием "Поволжская академия права" (ПАКС) спрашивали, почему они туда поступают, зарплата мизерная после окончания, а конкурс не самый маленький туда? Ответ был более чем очевиден, а что еще и зарплату потом будут платить...
      Sasha_Sar
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:51
        Ага..аналогичный пример..был на курсах повышения квалификации, харчевались во время перерыва в столовой института МВД.Сидим поглощаем белки с углеводами ..за соседний столик садятся курсанты, бурное обсуждение в какой службе больше денег нарубить, о зарплате речи не было...
        parusnik
    4. Комментарий был удален.
  8. Fayth (Андрей) Сегодня, 15:41
    Сейчас Свидетели Путина набегут, все объяснят.
    Fayth
  9. Бомба (vvv) Сегодня, 15:41
    Коллеги давайте дадим шанс нашему правительству и посмотрим что изменится через 6 лет =).
    Бомба
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:49
      Ровным счётом ничего не поменяется в лучшую сторону, Мишка опять ныть будет что денег нет, но вы там держитесь... Наивно верить в перемену в хорошую сторону.
      gukoyan
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 15:50
      Сколько уже раз давали шансов? Не многовато?
      solzh
    3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 16:08
      Цитата: Бомба
      Коллеги давайте дадим шанс нашему правительству и посмотрим что изменится через 6 лет =).

      А проживём?!
      Фил77
    4. Yngvar (Игорь) Сегодня, 17:15
      Али Баба и сорок разбойников! Они уже 18 лет тренируются на наших карманах, теперь еще и за нашу жизнь взялись! Дать шанс еще на 6 лет..., хммм. А доживем?
      Yngvar
  10. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:42
    Нашли кого поставить на такую должность... Убожество какое-то... Ресурсов им не хватает, понижайте зарплату дармаедами депутатам растреливайте тех кто занимается казнакрадством... Сразу и ресурсы появятся и бюджет пополнится. Почему такие реформы не катят?! Надоили у простого люда бабок что теперь жить тяжело стало, а им всё мало, вот и кидают намёки типа ресурсов не хватает... Сталина на вас гады не хватает, а не ресурсов!
    gukoyan
  11. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 15:43
    " пенсионная реформа позволит увеличить рост доходов Пенсионного фонда ..." Полагаю, что все проблемы системы заключены в слове "доходы". То есть, работающий гражданин отчисляет часть зарплаты на обеспечение пенсий нынешних пенсионеров. Но - нет. ПФР считает эти деньги своими доходами. Как если бы банки считали вклады граждан своими доходами.
    zapfen
  12. Imobile (Игорь) Сегодня, 15:44
    Как не печально, но лучше Кудрина у нас нет. У нас в 150 миллионной стране. Надо кадры готовить лучше, может это и хорошо, что дети чиновников учатся за границей, может среди них найдется хоть один вменяемый, ну а должность его с рождения ждет
    Imobile
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 16:07
      Вот как раз оттуда они и вернутся агентами влияния!
      Фил77
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 16:17
      У нас дети элиты уже 26 лет учатся в кембриджах, оксфордах, сорбонах и прочих гарвардах... И что? Где они применяют свои способности? В крупных компаниях вместе с олигархами. Другими словами вместе с олигархами разворовывают Россию.
      solzh
  13. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:44
    бездонный карман наполнить никакие ресурсы не в состоянии...сизифов труд...
    Masya Masya
  14. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:45
    Цитата: Например
    Вот Кудрин послал Путина с его указами. И, что далее? Что скажет Путин? Или Кудрин теперь рулит?


    Этот факт в лишний раз говорит что Вовка в этой стране ничего не решает.
    gukoyan
  15. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 15:45
    Шаблоны либеральной экономики пусть отодвинет и сразу увидит кучу вариантов. Народ тут уже за него работает, разные варианты предлагает.
    vladimirvn
  16. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 15:45
    Часто ли мы слышали предыдущих руководителей счетной палаты?а этот все лезет,все неймется ему..поставили руководить-руководи,выполняй свои обязанности четко очерченные и не лезь куда ни просят...достал уже
    Андрей ВОВ
  17. Фил77 (Сергей) Сегодня, 15:50
    Такие кадры как кудрин и компания экономику любой страны превратят в ничто.Отличные персонажи у медведева как бы работают.
    Фил77
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:55
      Цитата: Фил77
      Такие кадры как кудрин и компания экономику любой страны превратят в ничто.Отличные персонажи у медведева как бы работают.

      Все они из одной команды.
      solzh
      1. gukoyan (Igor) Сегодня, 16:00
        Я бы сказал, что из одной шарашкиной конторки)
        gukoyan
      2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 16:05
        Цитата: solzh
        Цитата: Фил77
        Такие кадры как кудрин и компания экономику любой страны превратят в ничто.Отличные персонажи у медведева как бы работают.

        Все они из одной команды.

        А по логике ВВП других как бы и нет.
        Фил77
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 16:19
          По его логике, других к власти допускать нельзя.
          solzh
          1. gukoyan (Igor) Сегодня, 16:39
            Мафия же... Только семья в этом бизнесе должна быть. А конкурентов обычно устраняют.
            gukoyan
          2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 16:43
            Цитата: solzh
            По его логике, других к власти допускать нельзя.

            Что успешно и выполняется,на всех уровнях!
            Фил77
  18. TAMBU (tambu) Сегодня, 15:50
    То есть не менее 3 с лишним процентов ежегодно. В прошлом году экономика РФ выросла на 1,5% (по другим данным – на 1,8%).


    Это значит что рост экономики ежегодно должен составлять 4,5%...ибо рост (!) всего в 1,5% это ОТСТАВАНИЕ от общемировой на 1,5%...
    TAMBU
  19. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 15:50
    Это ж надо так умудриться, чтобы в стране , где сосредоточена значительная часть мировых ресурсов, не хватало ресурсов для борьбы с нищетой. И , вместо борьбы с вывозом ресурсов и капиталов, нашли единственный ресурс-лишить жалких пенсий пожилых людей . Может не надо трогать пожилых, а посмотреть там, где находятся млрд., которые субсидируют экономику запада, обеспечивая ей эффективность и развитие.
    Может не надо было отправлять деньги на запад , размещая под десятые доли процента, в то же время занимая такие же средства под 7% годовых. Ни моргнув глазом прибыль умудрились сделать долгом, какой же кары вы заслуживаете, правители, уничтожающие свою страну?
    olimpiada15
    1. spirit (spirit) Сегодня, 17:28
      Так Путин же сказал: Россией управлять легко laughing
      spirit
  20. Zubr Сегодня, 15:50
    Интересно услышать, о каких ресурсах Кудрин ведёт речь ? Есть природные ресурсы, административные, производственные, транспортные, людские и т.д. ! Этого у нас с лихвой. Учитывая, что продовольственными ресурсами мы себя сами обеспечиваем с лихвой ! Каких вам ресурсов не хватает, гражданин Кудрин ?! Денежных ресурсов ? Да нам их не хватает, ввиду того, что с попустительства правительства расплодили барыг и банкиров не чистых на руку, включая пятую часть партии единороссов ! А может уменьшить долю иностранного капитала в стране, или заставить иностранный капитал платить налоги в нашу казну ? А может запретить офшоры и урезать депутатам и правительству ЗП, и направить эти деньги на развитие основных отраслей экономики ? А может заставить наши банки в законодательном порядке не повышать процентные ставки на кредиты для бизнеса и населения выше 100% от ставки рефинансирования центробанка ? Совсем уже оборзели...
    Грядёт вам паразитам 1917 год новый....доиграетесь.
    Zubr
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 16:41
      Вот для этих целей и ввели росгвардию похоже, будут бунтующие массы усмерять.
      gukoyan
  21. Mikelanjelo Сегодня, 15:51
    "Экономике РФ не хватает ресурсов для выполнения "майских" указов Путина".
    Воруйте меньше и тогда хватит
    Mikelanjelo
  22. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:52
    Кудрин: Экономике РФ не хватает ресурсов для выполнения "майских" указов Путина

    svp67
  23. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 15:53
    [/quote]Кудрин: Экономике РФ не хватает ресурсов для выполнения "майских" указов Путина[quote]
    Кудрин : Экономике РФ не хватает разворованных денег , новых налогов для аппетита белового дома и кремля., а " майские" указы не выполняются , так как они с бумагой летят в урну ,да и выполнять их экономически не целесообразно и никому это не надо.
    андрсон
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 16:03
      Самое смешное что сколько говорили о многомиллиадных вливания благодаря ЧМ 2018... Опять бабки куда-то ушли)
      В общем своего мнения я не поменяю ЧМ 2018 - пир во время чумы.
      gukoyan
  24. Леший1975 Сегодня, 16:00
    Кудрин: Экономике РФ не хватает ресурсов для выполнения "майских" ФАНТАЗИЙ Путина - вот так наверное правильнее будет.
    Леший1975
  25. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 16:01
    Наши финансовые и политические "шаманы" просто бессмертные. Регулярно проваливают "планы", "программы", "стратегии" и остаются при власти живыми, здоровыми и "непогрешимыми". В засилии "кудриных" есть обречённость РФ.
    samarin1969
  26. Иван58 (Касланов Иван) Сегодня, 16:01
    Кудрин, не хватает не ресурсов, а желания работать для страны, а не для себя любимых.
    Иван58
  27. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:02
    А знаете еще почему ресурсов не хватает?Не так давно "Новые Известия" писали:"Согласно статье 10.12 КоАП дачники больше не могут сажать собственную картошку. Теперь для посева разрешается использовать только семена, которые были куплены в специальных магазинах." Грубо говоря, теперь нельзя оставлять часть картошки для посева на следующий сезон. Вот так как-то...
    parusnik
  28. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:02
    Почитал комменты, все сходятся во мнениях и со статьей в Вашингтон Пост :
    https://inosmi.ru/social/20180709/242705898.html
    Всем спасибо. ..
    НасРать
    1. Stas157 (Стас) Сегодня, 16:17
      Цитата: НасРать
      Почитал комменты, все сходятся во мнениях и со статьей в Вашингтон Пост :
      https://inosmi.ru/social/20180709/242705898.html
      Всем спасибо. ..

      Не читайте американских газет, тогда вам будет не в чем упрекнуть своих коллег!
      Stas157
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:24
        Это был не упрек, а выражение благодарности коллегам. За прояснение коллегами, своей позиции - tongue
        НасРать
  29. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 16:10
    Цитата: Леший1975
    Кудрин: Экономике РФ не хватает ресурсов для выполнения "майских" ФАНТАЗИЙ Путина - вот так наверное правильнее будет.

    Тоже верно winked
    андрсон
    1. Кент0001 (евгений) Сегодня, 16:24
      Тока эти фантазии за счет народа по схеме: взять у народа из левого кармана штанов (ПВ, НДС, цены на бенз) и под видом добродетели переложить в правый карман..но немного отжав для себя. В итоге народ только станет победнее...а так да, наши правители о народе пекутся.
      Кент0001
      1. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 16:45
        Да..А так как не крути.. Самые умные люди сидят в правительстве и пилят бюджет..
        андрсон
  30. РядовойСА Сегодня, 16:11
    а где они думают брать деньги для оплаты пособий по безработице (после 60 устроица невозможно 100%) и на оплаты больничных (люди после 60 очень часто болеют) а оставшиеся на производстве к 60 годам имеют максимальную квалификацию и максимальный средний заработок.
    РядовойСА
    1. Леший1975 Сегодня, 16:17
      Цитата: РядовойСА
      а где они думают брать деньги для оплаты пособий по безработице (после 60 устроица невозможно 100%) и на оплаты больничных (люди после 60 очень часто болеют) а оставшиеся на производстве к 60 годам имеют максимальную квалификацию и максимальный средний заработок.

      Тут то как раз все уже понятно. Ломать голову не нужно: а ни где не собираются, от слова совсем не собираются. По поговорке : раз пошла такая пьянка режь последний огурец.
      Леший1975
  31. GELEZNII_KAPUT (Железный Капут) Сегодня, 16:26
    Значит будут грабить! sad
    GELEZNII_KAPUT
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 16:43
      Давно уже начали...
      gukoyan
  32. Гардамир Сегодня, 16:36
    российская экономика на сегодняшний день такова
    А почему она на сегодняшний день такова? Кто правит страной более 18 лет?
    Впрочем есть и успехи.
    Гардамир
  33. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:52
    По словам бывшего министра финансов, выступающего на слушаниях в нижней палате парламента, российская экономика на сегодняшний день такова, что её ресурсов «не хватает на исполнение президентских указов»

    Воровать надо меньше. yes
    К-50
    1. senima56 (Николай) Сегодня, 17:11
      Вот именно : "Воровать надо меньше!" и ещё : "Вор, должен сидеть в тюрьме!"
      senima56
  34. Klim2011 (Владимир) Сегодня, 16:54
    К майским указам и их выполнению:
    Политик должен уметь предсказать(пообещать), что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не произошло. У. Черчиль
    Klim2011
  35. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 16:58
    И это, при заложенных в бюджете 40$ за баррель жижи? Тяжело ему, согласен.
    Лена Петрова
    1. senima56 (Николай) Сегодня, 17:10
      Самое интересное, что когда за нефть платили 200$, Кудрин тоже только негатив высказывал! Такое впечатление, что для него "всегда плохо!" ... Если когда-то услышите от него что-то оптимистическое- пожалуйста, дайте знать!
      senima56
  36. senima56 (Николай) Сегодня, 17:07
    Г-н Кудрин, а Вы предложите в правительстве ввести "прогрессивный налог" НДФЛ на заработок, скажем, свыше 200 тыс.рублей. Вот и деньги появятся.... Нееееее, не предложите, у Вас самого заработок "свыше....."! А кто же будет сам себе вредить? Легче всего сказать так: "Прогрессивный налог ничего не даст! Начнут уходить "в тень"!" Ах да, Вы уже так говорили недавно.... Тогда вопрос к Вам: "А для чего у нас тогда налоговая инспекция? Разве не для того, чтобы искать и находить тех, кто "уходит в тень"?!"
    senima56
  37. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:18
    А с его мычанием никак не связано то, что Росгвардия заказала 26 снайперских винтовок СВ-98?
    Дормидонт
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