17:37 09 июля
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Росгвардия заказала 26 снайперских винтовок СВ-98

26 снайперских винтовок СВ-98 калибра 7,62х54 получит Росгвардия согласно контракту, заключенному с АО "Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию, размещенную в системе "СПАРК-Маркетинг".

Согласно контракту, винтовки необходимо поставить до 20 ноября 2018 года. Оговоренная сумма по контракту составляет 8 млн. рублей.

Росгвардия заказала 26 снайперских винтовок СВ-98



СВ-98 (Индекс ГРАУ — 6В10) — российская магазинная снайперская винтовка, была разработана коллективом НПО «Ижмаш» (ныне - «АО Концерн Калашников») под руководством Владимира Стронского в 1998-2000 году на базе спортивной винтовки Рекорд-CISM. Оружие предназначено для высокоточного уничтожения живой силы противника на дальностях до 1000 метров. В 2013 году оружие подверглось незначительной модификации: вместо ложи из высокопрочной многослойной авиационной фанеры, оружие получило ложу из алюминиевых сплавов.

Общая длина винтовки составляет 1270 мм, масса с оптическим прицелом и быстросъемным тактическим глушителем - 7,8 кг. Винтовка СВ-98 использует ручную перезарядку. Штатным для нее является оптический прицел кратности 3-10Х 1 П69 "Гиперион". Для питания винтовки используется магазин вместимостью 10 патронов 7,62x54R.

Применяется специальными подразделениями Минобороны, Минюста, МВД, ФСБ, Росгвардии.

Использованы фотографии: http://oruzhie.info/
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Комментарии 22

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  1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:48
    Коррумпированая структура...одна ЛРР тенью лежит!
    Самара_63
    1. MPN (Павел) Сегодня, 16:26
      Согласно контракту, винтовки необходимо поставить до 20 ноября 2018 года.
      А чего 20 ноября 2018 года. намечается? sad
      MPN
      1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 16:43
        Цитата: MPN
        Согласно контракту, винтовки необходимо поставить до 20 ноября 2018 года.
        А чего 20 ноября 2018 года. намечается? sad

        Намечается конец года и контракты должны быть выполнены .
        DMB_95
        1. MPN (Павел) Сегодня, 16:45
          Цитата: DMB_95
          Намечается конец года и контракты должны быть выполнены

          А, а я чет подумал шухер какой намечается, поводов то все больше и больше, может кто то каким то местом чего то почувствовал? wink
          MPN
      2. Genry (Genry) Сегодня, 16:44
        Цитата: MPN
        А чего 20 ноября 2018 года. намечается?

        Вы украинский агент?
        Genry
        1. MPN (Павел) Сегодня, 16:47
          Цитата: Genry
          Вы украинский агент?

          А не украинским допуск еще не дали к информации? what
          MPN
      3. Tatanka Yotanka (стас) Сегодня, 17:36
        Цитата: MPN
        А чего 20 ноября 2018 года. намечается?

        Международные праздники 20 ноября

        ООН — День индустриализации Африки.
        ООН — Всемирный день ребёнка.
        День памяти трансгендеров.
        может отстреливать кого то готовятся fellow
        Tatanka Yotanka
    2. poquello (poquello) Сегодня, 16:26
      Цитата: Самара_63
      Коррумпированая структура...одна ЛРР тенью лежит!

      мерседесы как медики оно конечно лучше было бы, в духе коррумпированности
      poquello
  2. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 15:49
    В умелых руках хорошая машинка!
    Андрей ВОВ
  3. san4es Сегодня, 15:53
    СВ-98 калибра 7,62х54
    san4es
  4. viktor_ui (Виктор) Сегодня, 16:09
    ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ...КАРЛ !!! fellow И ПОЧТИ ДО КОНЦА ГОДА...просто поразительно !
    viktor_ui
    1. Genry (Genry) Сегодня, 16:41
      А что вам непонятно? Мощности заняты, всё выпускаются по очереди, несколько заказов в одной серии сразу.
      Genry
  5. Гардамир Сегодня, 16:17
    Хорошие винтовки, а то уже митинги начались.
    Гардамир
    1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 16:39
      Цитата: Гардамир
      Хорошие винтовки, а то уже митинги начались.

      Вы серьёзно верите , что эти винтовки будут и использовать в Росгвардии для отстрела митингующих ??
      DMB_95
      1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 17:01
        Цитата: DMB_95
        Вы серьёзно верите , что эти винтовки будут и использовать в Росгвардии для отстрела митингующих ??

        Была бы винтовка, а врагов государства мы найдем!!!! Пол форума тут про врагов.
        Семен1972
    2. Genry (Genry) Сегодня, 16:43
      Вам боязно за свою шкурку?
      Genry
  6. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 16:32
    Цитата: Гардамир
    Хорошие винтовки, а то уже митинги начались.

    Причем тут митинги? Вот зачем такие делать комментарии...посмотрите внимательно на структуру Росгвардии и тогда уже комментируйте
    Андрей ВОВ
  7. Семен1972 (Семен) Сегодня, 16:57
    Все правильно, развелось врагов власти. И Кириенко им не нравится и Медведев не тот..а завтра..может сам Святоликий не по душе будет???? Пора наказывать!!!!
    Семен1972
  8. senima56 (Николай) Сегодня, 16:57
    А на фото как раз "ложа из высокопрочной многослойной авиационной фанеры"... Вообще заметил ВО часто такие "ляпы" допускает! Описывают одну технику, а фото совсем другое! "Тщательнее надо, ребята!"- как говорит М. Жванецкий!
    senima56
  9. Volos (Русский) Сегодня, 17:03
    Для СВ-98 дороговато 307 тыс. руб за штуку.
    гражданская версия Лабаевской Т-5000 начинается 330 тыс, но она в разы круче "фанерной" СВ-98
    Volos
    1. KoT-54rus (Василий Дорохов) Сегодня, 17:15
      Лобаев не имеет отношения к Т-5000, самая дешевая его винтовка Урбана-340000 р., без прицела, если внимательно прочтете новость, то поймете что винтовки идут со штатным прицелом, поэтому цена вполне адекватная.
      KoT-54rus
  10. болот Сегодня, 17:32
    Интересно а для гражданского рынка,будут продавать или намеренно ,штифт,будут ухудшать характеристики,до 300 метров.
    болот
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