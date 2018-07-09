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Росгвардия заказала 26 снайперских винтовок СВ-98
26 снайперских винтовок СВ-98 калибра 7,62х54 получит Росгвардия согласно контракту, заключенному с АО "Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию, размещенную в системе "СПАРК-Маркетинг".
Согласно контракту, винтовки необходимо поставить до 20 ноября 2018 года. Оговоренная сумма по контракту составляет 8 млн. рублей.
СВ-98 (Индекс ГРАУ — 6В10) — российская магазинная снайперская винтовка, была разработана коллективом НПО «Ижмаш» (ныне - «АО Концерн Калашников») под руководством Владимира Стронского в 1998-2000 году на базе спортивной винтовки Рекорд-CISM. Оружие предназначено для высокоточного уничтожения живой силы противника на дальностях до 1000 метров. В 2013 году оружие подверглось незначительной модификации: вместо ложи из высокопрочной многослойной авиационной фанеры, оружие получило ложу из алюминиевых сплавов.
Общая длина винтовки составляет 1270 мм, масса с оптическим прицелом и быстросъемным тактическим глушителем - 7,8 кг. Винтовка СВ-98 использует ручную перезарядку. Штатным для нее является оптический прицел кратности 3-10Х 1 П69 "Гиперион". Для питания винтовки используется магазин вместимостью 10 патронов 7,62x54R.
Применяется специальными подразделениями Минобороны, Минюста, МВД, ФСБ, Росгвардии.
Согласно контракту, винтовки необходимо поставить до 20 ноября 2018 года. Оговоренная сумма по контракту составляет 8 млн. рублей.
СВ-98 (Индекс ГРАУ — 6В10) — российская магазинная снайперская винтовка, была разработана коллективом НПО «Ижмаш» (ныне - «АО Концерн Калашников») под руководством Владимира Стронского в 1998-2000 году на базе спортивной винтовки Рекорд-CISM. Оружие предназначено для высокоточного уничтожения живой силы противника на дальностях до 1000 метров. В 2013 году оружие подверглось незначительной модификации: вместо ложи из высокопрочной многослойной авиационной фанеры, оружие получило ложу из алюминиевых сплавов.
Общая длина винтовки составляет 1270 мм, масса с оптическим прицелом и быстросъемным тактическим глушителем - 7,8 кг. Винтовка СВ-98 использует ручную перезарядку. Штатным для нее является оптический прицел кратности 3-10Х 1 П69 "Гиперион". Для питания винтовки используется магазин вместимостью 10 патронов 7,62x54R.
Применяется специальными подразделениями Минобороны, Минюста, МВД, ФСБ, Росгвардии.
Использованы фотографии: http://oruzhie.info/
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