Росгвардия заказала 26 снайперских винтовок СВ-98

26 снайперских винтовок СВ-98 калибра 7,62х54 получит Росгвардия согласно контракту, заключенному с АО "Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию, размещенную в системе "СПАРК-Маркетинг".Согласно контракту, винтовки необходимо поставить до 20 ноября 2018 года. Оговоренная сумма по контракту составляет 8 млн. рублей.СВ-98 (Индекс ГРАУ — 6В10) — российская магазинная снайперская винтовка, была разработана коллективом НПО «Ижмаш» (ныне - «АО Концерн Калашников») под руководством Владимира Стронского в 1998-2000 году на базе спортивной винтовки Рекорд-CISM. Оружие предназначено для высокоточного уничтожения живой силы противника на дальностях до 1000 метров. В 2013 году оружие подверглось незначительной модификации: вместо ложи из высокопрочной многослойной авиационной фанеры, оружие получило ложу из алюминиевых сплавов.Общая длина винтовки составляет 1270 мм, масса с оптическим прицелом и быстросъемным тактическим глушителем - 7,8 кг. Винтовка СВ-98 использует ручную перезарядку. Штатным для нее является оптический прицел кратности 3-10Х 1 П69 "Гиперион". Для питания винтовки используется магазин вместимостью 10 патронов 7,62x54R.Применяется специальными подразделениями Минобороны, Минюста, МВД, ФСБ, Росгвардии.