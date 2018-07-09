17:35 09 июля
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Захар Прилепин объяснил свой уход с поста замкомбата ВС ДНР

Из Донецка пришла новость о том, что известный писатель, ставший в своё время (в 2016 году) замкомандира одного из подразделений вооружённых сил ДНР, Захар Прилепин решил сложить с себя функции зама комбата. Объяснение своего шага Прилепин опубликовал на страницах российского издания «Свободная пресса».

Захар Прилепин объяснил свой уход с поста замкомбата ВС ДНР


По словам Захара, отправной точкой принятия решения для него стало заявление Владимира Путина, в котором тот предупреждает Украину о недопустимости попыток обострить ситуацию на Донбассе. Правда, заявление Владимира Путина касалось периода проведения Чемпионата мира по футболу.


Захар Прилепин добавляет, что также уверен в том, что боязнь ситуации испытывает Пётр Порошенко.

Прилепин утверждает, что «задора нет» даже у так называемых добробатов, а потому они «подуспокоились».

Прилепин:
Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина — но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню. Всё говорит о том, что решения приняты иные: наступать не будет ни та, ни эта сторона, основная схватка пройдёт под ковром в момент выборов украинского президента.


По словам Прилепина, Порошенко будет обращаться к Путину и Трампу с просьбой о том, чтобы его «не сливали». При этом теперь уже бывший комбат ВС ДНР добавляет, что президенты России и США обсудят дальнейшую судьбу действующего украинского президента.

Захар Прилепин в своей статье для «Свободной прессы» отметил, что пришёл на Донбасс со «скромным желанием вернуться в Славянск». При этом Захар отмечает, что его желаний и ресурсов для этого оказалось на данный момент мало.

В итоге:
Значит, надо уметь ждать.


Отмечает Захар Прилепин и то, что через два года его батальон переведён в статус «ракетного», добавляя, что это «не моя специфика».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/zaharprilepin
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Комментарии 29

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  1. TochkaY (Сергей) Сегодня, 15:55
    Короче.надоело.
    TochkaY
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 16:08
      Цитата: TochkaY
      Короче.надоело.

      Надо заниматься чем то одним,или воевать,или писать.Автор же сказал почему уходит Прилепин.Их часть переформатирована в ракетную.А значит там нужны другие специалисты.А вообще он настоящий воин и смерти не боялся ни в одной горячей точке,,побольше бы нам таких.
      Мар.Тира
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:15
        Прилепин молодец, он в Донбасс не за пиаром и не за деньгами поехал, а по зову совести, и обременением никому не был, но все равно найдутся упыри которые напишут, что он слился и т.п...
        maxim947
        1. MPN (Павел) Сегодня, 16:32
          Цитата: maxim947
          напишут, что он слился и т.п

          Вы думаете кто то их будет серьезно воспринимать? А Он считай два года оттарабанил и не просто срочку (по СССРовски) , боевых действий, где и выслуга несколько иначе считается. Если у кого то сможет рот открыться на боевого офицера, я уверен, что он у него дерьмом зарастет.
          MPN
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 16:19
      На любой войне должна быть ротация, тем более на войне окопной.
      Vita VKO
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 17:28
      Да потому что он клоун. Приехал когда все активные боевые действия закончались побыл заездами в тыловой части и уехал. А теперь вон уже говорит что за 4 года я такова не помню. Какие 4 года? Ты там только два. Теперь еще будет поучать других своим якобы боевым опытом.
      Хочется напомнить так же что Захар в не таком долеком прошлом яростно потдержибал белоленточное движение, а теперь весь такой прям потриот.
      RASKAT
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:56
    Всё говорит о том, что решения приняты иные: наступать не будет ни та, ни эта сторона, основная схватка пройдёт под ковром в момент выборов украинского президента.
    ...Другими словами: Кина не будет, электричество кончилось...
    parusnik
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:48
      Человек почувствовал,что ситуация окончательно замораживается.И не на год-два,это надолго.И сделать тут он ничего не сможет.Великое желание вышвырнуть бандеровское отребье хотя бы за административную границу Луганской и Донецкой областей наталкивается на Кремлёвскую стену.
      Цитата: parusnik
      Всё говорит о том, что решения приняты иные: наступать не будет ни та, ни эта сторона, основная схватка пройдёт под ковром в момент выборов украинского президента.
      ...Другими словами: Кина не будет, электричество кончилось...
      210окв
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 16:00
    Другими словами, ситуация на Донбассе остаётся прежней, ни войны ни мира. А про жителей Донбасса подумали, каково им жить в таком состоянии?
    solzh
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:09
      Вы это Прилепину с претензией ?
      НасРать
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 16:27
        Нет, это не к Прилепину. Это вот к этому:
        Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина — но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню. Всё говорит о том, что решения приняты иные: наступать не будет ни та, ни эта сторона,

        А счего вы вдруг решили, что мои слова адресованы к Прилепину?
        solzh
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:29
          Статья о нем. От первого, до последнего слова... Кому был посыл?
          НасРать
          1. solzh (Сергей) Сегодня, 16:48
            Понимать, что написано совсем не умеем? Или у вас какие-то личные проблемы дома или на работе?
            solzh
  4. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 16:05
    Попиарился Прилепин, фоток поделал и свалил! И батальон спецназа вдруг стал ракетным - ну хоть не ансамбль "песни и пляски" - сюреализм какой-то вообще
    Стирбьорн
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:19
      Так езжай, попиарься, кто мешает? Или только трындеть за компом можем?
      И сюрреализм - это сидя на диване делать такие выводы.
      maxim947
      1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 16:28
        Цитата: maxim947
        Так езжай, попиарься, кто мешает? Или только трындеть за компом можем?
        И сюрреализм - это сидя на диване делать такие выводы.

        А мне пиар не нужен, даже себе боевой аватар не собираюсь вставлять в профиль tongue Стрелков на своей странице вполне красноречиво "подвиги" этого товарища описывает. А уж он воевал на Донбассе, в отличие от Прилепина, а не фоточки выкладывал, в комуфляже
        Стирбьорн
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:30
          Тогда хотя бы не суди о чем не знаешь, и сплетни глупые не собирай, некрасиво как-то.
          maxim947
          1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 16:51
            Это Стрелков-то сплетник?! Тот что Славянск оборонял, против всего укровермахта?! Во дела! fellow
            Стирбьорн
    2. Грибок (Витёк) Сегодня, 17:18
      Ты диванный воин. А он в окопе на передовой.
      Грибок
  5. лом123 Сегодня, 16:08
    Сидя на диване хорошо рассуждать.
    лом123
  6. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 16:09
    Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина — но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню.
    Ну вот - о чем же тогда сообщает военкор "Маг" в соседней теме?! Как-то минимизированность противостояния совсем не ощущается recourse
    Стирбьорн
  7. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:09
    Прилепин может сохранить статус "пехотного" в любом другом подразделении ДНР. Думаю, встреча и решения Путина и Трампа никак, или почти никак не повлияют на положение Донбасса, а гражданская война не закончится. Ему есть чем там заниматься. Или просто нашел повод уехать?
    СССР-1
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:11
      А хоть бы и уехать...Вы будете его упрекать?
      НасРать
      1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:12
        Цитата: НасРать
        А хоть бы и уехать...Вы будете его упрекать?

        Я? Нет. Те, кому он много рассказывал обещал- решат сами
        СССР-1
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:14
          Цитата: СССР-1

          Я? Нет.

          Ну хорошо что так.
          Цитата: СССР-1

          Те, кому он много рассказывал обещал- решат сами

          Вот это правильно. Сидя за компом, не видно, что там, на месте происходит.
          НасРать
          1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:16
            Одобрение с барского плеча? Фу, полегчало...
            СССР-1
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:19
              Цитата: СССР-1
              Одобрение с барского плеча? Фу, полегчало...


              Пользуйтесь моментом, облегчайтесь... wink
              НасРать
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  8. лом123 Сегодня, 16:17
    Да правильно и сделал, нечего сидеть там, там уже политика и бабки а я считаю за это не стоит жизнь отдавать.
    лом123
  9. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 16:18
    РФ в своей информационной политике демонстрирует "непричёмность" к ЛДНР. Возможно, господин Прилепин "отсвечивал" некий "российский след".
    Его многие справедливо упрекают в самопиаре. Ну, спасибо ему хотя бы за то, что он не "ахеджакова". smile
    samarin1969
  10. Комментарий был удален.
  11. Blaster (Алекс) Сегодня, 17:26
    Как он успевал и воевать и передачи регулярно по российскому ТВ выпускать?
    Blaster
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