Захар Прилепин объяснил свой уход с поста замкомбата ВС ДНР

Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина — но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню. Всё говорит о том, что решения приняты иные: наступать не будет ни та, ни эта сторона, основная схватка пройдёт под ковром в момент выборов украинского президента.

Значит, надо уметь ждать.