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Захар Прилепин объяснил свой уход с поста замкомбата ВС ДНР
Из Донецка пришла новость о том, что известный писатель, ставший в своё время (в 2016 году) замкомандира одного из подразделений вооружённых сил ДНР, Захар Прилепин решил сложить с себя функции зама комбата. Объяснение своего шага Прилепин опубликовал на страницах российского издания «Свободная пресса».
По словам Захара, отправной точкой принятия решения для него стало заявление Владимира Путина, в котором тот предупреждает Украину о недопустимости попыток обострить ситуацию на Донбассе. Правда, заявление Владимира Путина касалось периода проведения Чемпионата мира по футболу.
Захар Прилепин добавляет, что также уверен в том, что боязнь ситуации испытывает Пётр Порошенко.
Прилепин утверждает, что «задора нет» даже у так называемых добробатов, а потому они «подуспокоились».
Прилепин:
По словам Прилепина, Порошенко будет обращаться к Путину и Трампу с просьбой о том, чтобы его «не сливали». При этом теперь уже бывший комбат ВС ДНР добавляет, что президенты России и США обсудят дальнейшую судьбу действующего украинского президента.
Захар Прилепин в своей статье для «Свободной прессы» отметил, что пришёл на Донбасс со «скромным желанием вернуться в Славянск». При этом Захар отмечает, что его желаний и ресурсов для этого оказалось на данный момент мало.
В итоге:
Отмечает Захар Прилепин и то, что через два года его батальон переведён в статус «ракетного», добавляя, что это «не моя специфика».
По словам Захара, отправной точкой принятия решения для него стало заявление Владимира Путина, в котором тот предупреждает Украину о недопустимости попыток обострить ситуацию на Донбассе. Правда, заявление Владимира Путина касалось периода проведения Чемпионата мира по футболу.
Захар Прилепин добавляет, что также уверен в том, что боязнь ситуации испытывает Пётр Порошенко.
Прилепин утверждает, что «задора нет» даже у так называемых добробатов, а потому они «подуспокоились».
Прилепин:
Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина — но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню. Всё говорит о том, что решения приняты иные: наступать не будет ни та, ни эта сторона, основная схватка пройдёт под ковром в момент выборов украинского президента.
По словам Прилепина, Порошенко будет обращаться к Путину и Трампу с просьбой о том, чтобы его «не сливали». При этом теперь уже бывший комбат ВС ДНР добавляет, что президенты России и США обсудят дальнейшую судьбу действующего украинского президента.
Захар Прилепин в своей статье для «Свободной прессы» отметил, что пришёл на Донбасс со «скромным желанием вернуться в Славянск». При этом Захар отмечает, что его желаний и ресурсов для этого оказалось на данный момент мало.
В итоге:
Значит, надо уметь ждать.
Отмечает Захар Прилепин и то, что через два года его батальон переведён в статус «ракетного», добавляя, что это «не моя специфика».
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/zaharprilepin
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