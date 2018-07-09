Член хорватской команды попросил прощения у российских болельщиков за "слава Украине"

Я не хочу как-то обременять сборную перед важнейшим полуфиналом. Ещё раз скажу: в моём заявлении не было никакого политического подтекста. Мы просто в своё время играли за киевское "Динамо". Но в то же время я понимаю, что его (заявление) можно интерпретировать иначе. Я сожалею о случившемся. Я приношу извинения российскими болельщикам, которые могли истолковать моё заявление иначе, чем то, что под ним понимал я.

Хорватский футбольный союз принял решение не ограничиваться одним лишь предупреждением в адрес допустивших высказывание «Слава Украине» и «мы победили за Украину» игроку и скауту сборной команды Хорватии на ЧМ-2018. В ХФС (Хорватском футбольном союзе) приняли решение отправить представляющего тренерский штаб сборной Огнена Вукоевича домой, не дав ему возможности продолжить своё участие в Кубке мира.Вукоевич, который делал упомянутые выкрики на камеру вместе с игроком хорватской сборной Домагоем Видой, отметил, что принимает «любое решение» ХФС.Из заявления Вукоевича:ХФС в свою очередь извинился за Виду и Вукоевича перед FIFA и перед российскими болельщиками.Судя по всему, эта некрасивая история с членами хорватской команды явно сказалась негативно на всей хорватской сборной и на ХФС, который решил попытаться сгладить ситуацию.Дополнительных дисциплинарных мер в отношении защитника Домагоя Виды ХФС пока не применил (кроме предупреждения о недопущении подобного рода высказываний).Напомним, что на начальной стадии турнира в хорватской команде уже случился скандал. Футболист Никола Калинич отказался выходить на поле, объявив, что у него травма. Его отправили в Хорватию, лишив дальнейшей возможности выступать за сборную.