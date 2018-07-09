17:38 09 июля
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Член хорватской команды попросил прощения у российских болельщиков за "слава Украине"

Хорватский футбольный союз принял решение не ограничиваться одним лишь предупреждением в адрес допустивших высказывание «Слава Украине» и «мы победили за Украину» игроку и скауту сборной команды Хорватии на ЧМ-2018. В ХФС (Хорватском футбольном союзе) приняли решение отправить представляющего тренерский штаб сборной Огнена Вукоевича домой, не дав ему возможности продолжить своё участие в Кубке мира.

Вукоевич, который делал упомянутые выкрики на камеру вместе с игроком хорватской сборной Домагоем Видой, отметил, что принимает «любое решение» ХФС.

Из заявления Вукоевича:
Я не хочу как-то обременять сборную перед важнейшим полуфиналом. Ещё раз скажу: в моём заявлении не было никакого политического подтекста. Мы просто в своё время играли за киевское "Динамо". Но в то же время я понимаю, что его (заявление) можно интерпретировать иначе. Я сожалею о случившемся. Я приношу извинения российскими болельщикам, которые могли истолковать моё заявление иначе, чем то, что под ним понимал я.



ХФС в свою очередь извинился за Виду и Вукоевича перед FIFA и перед российскими болельщиками.

Судя по всему, эта некрасивая история с членами хорватской команды явно сказалась негативно на всей хорватской сборной и на ХФС, который решил попытаться сгладить ситуацию.

Член хорватской команды попросил прощения у российских болельщиков за "слава Украине"


Дополнительных дисциплинарных мер в отношении защитника Домагоя Виды ХФС пока не применил (кроме предупреждения о недопущении подобного рода высказываний).

Напомним, что на начальной стадии турнира в хорватской команде уже случился скандал. Футболист Никола Калинич отказался выходить на поле, объявив, что у него травма. Его отправили в Хорватию, лишив дальнейшей возможности выступать за сборную.

Использованы фотографии: YouTube, http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:53
    Да конечно! У них всё время, - сначала пукнут мозгом - а потом "не было никакого контекста" "я случайно, вообще не о том" и прочее бла-бла.....
    DEZINTO
    1. Комментарий был удален.
    2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:00
      Цитата: DEZINTO
      сначала пукнут мозгом - а потом "не было никакого контекста"

      Masya Masya
    3. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 17:03
      Бог простит, а души убиенных стариков и детей на Донбассе- вряд ли! negative
      майор Юрик
      1. Trek Сегодня, 17:37
        Цитата: майор Юрик
        Бог простит, а души убиенных стариков и детей на Донбассе- вряд ли! negative

        Тоже именно такое мнение ..!!!! Подленько как то с их стороны ..Игра была честная и играли на андреналине бились до конца обе команды , но лотеря пенальти все решила не впользу наших !
        А осадочек хорваты за ваши слова остался .. soldier Зря вы это зиганули , проблемы у вас будут явно ..
        Trek
    4. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:19
      Все все прекрасно понимают. Это было умышленно, осознанно и запланировано заранее. Они ненавидят русских за поддержку сербов. Нужно признать, что Хорватия - враждебная нам недострана и далее выстраивать с ней отношения соответственно.
      Гаргантюа
  2. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 16:58
    А ОНИ НАМ НУЖНЫ,ЕГО ИЗВИНЕНИЯ!?НЕТ!!
    Скрытый враг он и есть враг!
    HAM
  3. Stas157 (Стас) Сегодня, 17:01
    Тут надо поступать по примеру Александра III, чтобы не раздувать историю и не выглядеть перед всем миром в роли обиженных. Когда некий солдат Орешкин напился в кабаке. Начал буянить. Его пытались образумить, указывая на портрет государя. На это солдат ответил:
    - a плевал я на вашего государя императора! Его арестовали и завели дело об оскорблении императора.
    Познакомившись c делом, Александр понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке: дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал.
    Stas157
    1. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 17:26
      Цитата: Stas157
      Тут надо поступать по примеру Александра III...

      Согласен. Надо!
      Когда пьяный Орешкин на заседании правительства начнет излагать свои идеи, всем плевать на него, ссылаясь на исторический прецедент.
      грохот
    2. 933454818 (Иван Иванов) Сегодня, 17:28
      Здесь есть из-за чего раздувать историю по-моему.Россия и так долго и благородно молчала,отсюда происходят многие наши беды.Не нужно молчать,нужно отвечать на удары и оскорбления -больше уважать будут.
      933454818
  4. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:04
    "Гонит"! Как это интерпретировать.Заявил во всеуслышание о "мести". На месте россиян,другие поставили вопрос вообще о дисквалификации.Это настоящий скандал.Нельзя давать спуску представителям таких квази-государств.Вон Марадону за "пару" средних пальцев быстро "спустили" на землю.Нужно вопрос ставить ребром! Фиг им "Кемпску волость" .
    Владимир Тер-Одиянц
    1. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 17:16
      Хорватия была союзницей Гитлера не спроста.
      Вова Кабаев
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:08
    Короче, болеем за Англию в матче с хорватами..тоже мне еще неуловимые мстители...
    parusnik
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:31
      Цитата: parusnik
      болеем за Англию в матче с хорватами..

      Осталось посмотреть лишь четыре матча и тупо зафиксировать результат (победу, скорее всего, французов на ЧМ) и забыть на некоторое время. Что же до матча, то судья накосорезил-таки... Вида должен был быть удалён сразу после гола за то, что снял футболку - у него по ходу матча уже был "горчичник", это был бы второй. Но судья только достал карточку, что-то там записал и... всё. Ладно, проехали, будем жить.
      Paranoid50
  6. павлентий (павел) Сегодня, 17:09
    Да, ладно, небольшого ума человек просто...
    павлентий
  7. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 17:09
    Вукоевич и Вида честные люди, говорят вслух, то о чем помалкивают другие европейцы. Россию в Европе не любят и побаиваются.
    Жаль "наши" политики всё метают бисер перед свиньями предлагая: "От Лиссабона до Владивостока".
    samarin1969
    1. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 17:17
      И ты тоже еврогеец?
      Вова Кабаев
  8. saveall (Александр) Сегодня, 17:10
    Нужно нашим фанатам тоже записать кой-какое видеообращение к этим двум недоумкам, а в конце прибавить, что в этом нет никакого контекста все понимать буквально.
    saveall
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:15
    Как сказал классик
    Дормидонт
  10. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 17:22
    Всегда были они такими, такие и есть, такими и будут. И очень хорошо, что не могут сдержаться, зато, те кто подзабыл, и те кто не верят, могут посмотреть и послушать, сделать выводы, если есть чем... Мне вот не надо, я ведь глуповат и принципы свои не меняю. wink
    Tank Hard
  11. РядовойСА Сегодня, 17:28
    гейропа - она такая гейропа, и нечего не меняется.
    РядовойСА
  12. gorgo (Владимир) Сегодня, 17:28
    Цитата: павлентий
    Да, ладно, небольшого ума человек просто...


    Вот это уж точно достоверный факт ))
    gorgo
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