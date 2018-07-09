17:35 09 июля
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Меджлисовцы Чубарова готовы к осуществлениям провокаций против Крыма. Доклад Патрушева

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Патрушев в понедельник в Севастополе провел совещание, сообщила пресс-служба Совета безопасности РФ. В ходе совещания обсуждались вопросы обеспечения правопорядка в Республике Крым.

Николай Патрушев заявил, что обеспокоен криминогенной ситуацией на полуострове, так как, по его мнению, она продолжает оставаться "тяжёлой". Количество тяжких преступлений в республике за последнее время возросло, в то время как раскрываемость уголовных дел продолжает оставаться низкой.

Патрушев также отметил высокий уровень коррупции, которая наблюдается в сфере закупок для нужд государства и муниципалитетов. "Об этом говорит пара тысяч нарушений в сфере антикоррупционного законодательства", - отметил секретарь Совбеза РФ.


Секретарь Совбеза РФ выразил мнение, что одной из тех организаций, которые способствуют росту преступности в Республике Крым, является так называемый "меджлис крымскотатарского народа", контролируемый депутатами ВРУ М.Джемилевым и Р.Чубаровым (*Меджлис - экстремистская организация, запрещённая в РФ).

Патрушев:
Радикально настроенные лидеры меджлиса крымскотатарского народа, находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов (на территории полуострова).


Меджлисовцы Чубарова готовы к осуществлениям провокаций против Крыма. Доклад Патрушева


Известный пример - подрыв опор ЛЭП на границе с Крымом несколько лет назад.

По мнению Патрушева, потенциально опасные и важные объекты в Крыму недостаточно защищены от возможных террористических атак. Причиной такого положения, как заявляет Патрушев, во многом является недостаточное финансирование, которое на данном этапе не позволяет внедрить в республике аппаратно-программные комплексы (АПК) «Безопасный город».

Для справки:
На сегодняшний день аппаратно-программные комплексы «Безопасный город» играют важную роль в повышении уровня безопасности в различных областях жизнедеятельности городов и антитеррористической защищенности в местах массового скопления людей. Они включают систему видеонаблюдения, систему мониторинга подвижных средств правоохранительных органов, а также сеть стационарных пунктов экстренной связи. Сотрудники городского УВД централизованно обеспечивают работу этих систем.

Отмечено, что, несмотря на сложную ситуацию криминогенного характера, правоохранительные органы на полуострове стараются совершенствовать работу по пресечению противоправных действий.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 9

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:13
    А могли бы жить, да жить
    Дормидонт
    1. Trek Сегодня, 17:23
      Цитата: Дормидонт
      А могли бы жить, да жить

      Кавказ успокоили , а этих упырков даже смешно упоминать ..Мы ведь с ними хотели по хорошему , не понимают видать ..Ну их проблемы тогда !
      Если бы не "правозащитникии другая нечисть " ..Давно бы все успокоились ! soldier
      Trek
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:25
        Но пока эти проблемы по словам чиновника-это наши проблемы...
        Цитата: Trek
        Цитата: Дормидонт
        А могли бы жить, да жить

        Кавказ успокоили , а этих упырков даже смешно упоминать ..Мы ведь с ними хотели по хорошему , не понимают видать ..Ну их проблемы тогда !
        Если бы не "правозащитникии другая нечисть " ..Давно бы все успокоились ! soldier
        210окв
      2. MPN (Павел) Сегодня, 17:30
        Цитата: Trek
        Если бы не "правозащитникии другая нечисть "

        Вот не поспоришь , А самые ярые правозащитники , это либералы, которых у нас тьма тьмущая...
        MPN
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:19
    Радикально настроенные лидеры меджлиса крымскотатарского народа, находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов

    предупреждённым быть и начеку.... сродни вооружённым быть... .
    Masya Masya
  3. Dormidosha (Дмитрий) Сегодня, 17:20
    Васильева к ним направить надо .... Чуток поработать !!
    Dormidosha
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:34
      Цитата: Dormidosha
      Васильева к ним направить надо .... Чуток поработать !!

      Какого Васильева? .Александр Васильев всемирно известный историк моды, декоратор интерьеров, сценограф, автор популярных книг и статей, непревзойденный лектор, коллекционер, почетный член Российской Академии художеств, телеведущий. У них там с модой плохо?
      Ну а так то я бы многих к ним желал отправить, пол думы точно, и правительства как минимум 3\4 Пусть бы там пенсионную реформу проводили и НДС повышали
      MPN
  4. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 17:29
    Очень хотелось, чтобы слова Патрушева были не технологией "подвинуть Аксёнова". В Крыму действительно сохранилась активность "промеджлисовцев". В их головах ничего не изменилось. Да и мигранты "призывного пола и возраста" массово имитируют экономическую деятельность.
    Пусть господин Патрушев вводит самый сверхжесткий контртеррористический режим, лишь бы не было никаких "карамахи-чабанмахи".
    samarin1969
  5. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 17:31
    Руководство должно быть не из местных, исключить семейственность и кумовство.
    Dietmar
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