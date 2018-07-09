Меджлисовцы Чубарова готовы к осуществлениям провокаций против Крыма. Доклад Патрушева

Радикально настроенные лидеры меджлиса крымскотатарского народа, находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов (на территории полуострова).

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Патрушев в понедельник в Севастополе провел совещание, сообщила пресс-служба Совета безопасности РФ. В ходе совещания обсуждались вопросы обеспечения правопорядка в Республике Крым.Николай Патрушев заявил, что обеспокоен криминогенной ситуацией на полуострове, так как, по его мнению, она продолжает оставаться "тяжёлой". Количество тяжких преступлений в республике за последнее время возросло, в то время как раскрываемость уголовных дел продолжает оставаться низкой.Патрушев также отметил высокий уровень коррупции, которая наблюдается в сфере закупок для нужд государства и муниципалитетов. "Об этом говорит пара тысяч нарушений в сфере антикоррупционного законодательства", - отметил секретарь Совбеза РФ.Секретарь Совбеза РФ выразил мнение, что одной из тех организаций, которые способствуют росту преступности в Республике Крым, является так называемый "меджлис крымскотатарского народа", контролируемый депутатами ВРУ М.Джемилевым и Р.Чубаровым (*Меджлис - экстремистская организация, запрещённая в РФ).Патрушев:Известный пример - подрыв опор ЛЭП на границе с Крымом несколько лет назад.По мнению Патрушева, потенциально опасные и важные объекты в Крыму недостаточно защищены от возможных террористических атак. Причиной такого положения, как заявляет Патрушев, во многом является недостаточное финансирование, которое на данном этапе не позволяет внедрить в республике аппаратно-программные комплексы (АПК) «Безопасный город».На сегодняшний день аппаратно-программные комплексы «Безопасный город» играют важную роль в повышении уровня безопасности в различных областях жизнедеятельности городов и антитеррористической защищенности в местах массового скопления людей. Они включают систему видеонаблюдения, систему мониторинга подвижных средств правоохранительных органов, а также сеть стационарных пунктов экстренной связи. Сотрудники городского УВД централизованно обеспечивают работу этих систем.Отмечено, что, несмотря на сложную ситуацию криминогенного характера, правоохранительные органы на полуострове стараются совершенствовать работу по пресечению противоправных действий.