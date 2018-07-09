Мэй отправила Джонсона в отставку. Борис, ты не прав...

Министр иностранных дел Соединенного королевства Борис Джонсон ушел в отставку, сообщают британские СМИ со ссылкой на офис премьер-министра страны Терезы Мэй.Согласно опубликованному сообщению, отставку главы внешнеполитического ведомства Великобритании уже приняла британский премьер-министр Тереза Мэй и поблагодарила его за работу. Кто заменит Бориса Джонсона на посту главы Министерства иностранных дел, пока не известно.Это не первая отставка в правительстве, возглавляемом Терезой Мэй. Накануне подал в отставку министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Дэвис. На его место уже назначили Доминик Рааб.Необходимо напомнить, что на прошлой неделе премьер-министр пообещала отправить в отставку любого из членов своего правительства, кто попытается сорвать ее план по плавному выходу Великобритании из ЕС. Борис Джонсон как раз являлся главным критиком стратегии, разработанной Терезой Мэй. Ушедший ранее в отставку Дэвис также был не согласен с планом экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.