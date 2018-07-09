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Мэй отправила Джонсона в отставку. Борис, ты не прав...

Министр иностранных дел Соединенного королевства Борис Джонсон ушел в отставку, сообщают британские СМИ со ссылкой на офис премьер-министра страны Терезы Мэй.

Мэй отправила Джонсона в отставку. Борис, ты не прав...


Согласно опубликованному сообщению, отставку главы внешнеполитического ведомства Великобритании уже приняла британский премьер-министр Тереза Мэй и поблагодарила его за работу. Кто заменит Бориса Джонсона на посту главы Министерства иностранных дел, пока не известно.


Это не первая отставка в правительстве, возглавляемом Терезой Мэй. Накануне подал в отставку министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Дэвис. На его место уже назначили Доминик Рааб.

Необходимо напомнить, что на прошлой неделе премьер-министр пообещала отправить в отставку любого из членов своего правительства, кто попытается сорвать ее план по плавному выходу Великобритании из ЕС. Борис Джонсон как раз являлся главным критиком стратегии, разработанной Терезой Мэй. Ушедший ранее в отставку Дэвис также был не согласен с планом экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

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Комментарии 69
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  1. solzh
    solzh     Сегодня, 17:36
    Гудбай, адью, офидерзейн, адьес серийный лжец Борис Джонсон. Надеюсь увидеть новости о том как тебя посадят в тюрьму за твою ложь laughing
    1. собаковод
      собаковод     Сегодня, 17:41
      Цитата: solzh
      solzh (Сергей)
      Гудбай, адью, офидерзейн, адьес серийный лжец Борис Джонсон. Надеюсь увидеть новости о том как тебя посадят в тюрьму за твою ложь

      Кто же его посадит? Он же во благо короны!
      1. Тралл
        Тралл     Сегодня, 17:42
        Правильно. В большой политике должно быть лишь одно патлатое пугало. smile

        Теперь Боря Терезу на свои похороны точно не пригласит...
        1. MPN
          MPN     Сегодня, 17:47
          Цитата: Тралл
          Правильно. В большой политике должно быть одно патлатое пугало. smile

          Ааааа ... Борис..., читай ВО перед завтраком... laughing Но вот клоунов меньше в цирке и спектакль уже как то не особо смотрится, хотя там клоуны один другого .та же Мэй, видать держится за звание лучшего клоуна... Но без Бориски не то чуть, чуть... sad
        2. bulvas
          bulvas     Сегодня, 17:48
          Цитата: solzh
          Гудбай, адью, офидерзейн, адьес серийный лжец Борис Джонсон. Надеюсь увидеть новости о том как тебя посадят в тюрьму за твою ложь laughing



          Не думаю, что Британия много потеряла, хуже для нас если придет не такой выразительный, но более умный


          1. Mestny
            Mestny     Сегодня, 18:51
            Умный или нет, это ещё неизвестно. А вот что известно точно - это будет подлый, лживый, паталогический русофоб.
          2. ser-pov
            ser-pov     Сегодня, 18:52
            Там нет умных... Русофобия в тренде... Кто больше глотку на нас рвет, тот и фаворе...
        3. Лелёк
          Лелёк     Сегодня, 19:18
          Цитата: Тралл
          В большой политике должно быть лишь одно патлатое пугало.

          hi
          За что ж Вы так Г-армии? Он свою роль не доиграл до финала.
      2. solzh
        solzh     Сегодня, 17:46
        Лейбористы требуют начать расследование в отношении министра иностранных дел Соединённого Королевства Бориса Джонсона. Главу Форин Офиса обвиняют в том, что он ввёл в заблуждение общественность, сообщая о российском происхождении вещества, которым якобы отравили бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
        Новость была ещё 6 апреля... А вдруг?
        http://maxpark.com/community/politic/content/6286
        966
        1. Тралл
          Тралл     Сегодня, 17:49
          Кто заменит Бориса Джонсона

          Если выживет после "бычка" с Новичком, то можно назначить того кто справа на фото.
          Личность то известная теперь на весь мир smile
        2. Лелёк
          Лелёк     Сегодня, 19:14
          Цитата: solzh
          Новость была ещё 6 апреля... А вдруг?

          hi
          "Жик-жик-ап уноси готовенького...". На очереди мымра Мэй (Бог троицу любит). bully
          1. Перейра
            Перейра     Сегодня, 19:23
            Короче, Борюсик поехал.
    2. Trek
      Trek     Сегодня, 17:43
      Власть Англии по сравнению с М.Тэтчер , превратилась в палату № 6 !!! Все как то не серьезно на уровне социальных сетей ..Черчиль явно в гробу уже не раз перевернулся ,вместе Тэтчер !
      Этого клоуна я вообще не воспринимаю ..(жалко материться нельзя .а то бы я его психотип конкретно обрисовал )))
      1. bulvas
        bulvas     Сегодня, 17:46
        Цитата: Trek
        .Черчиль явно в гробу уже не раз перевернулся ,вместе Тэтчер !


        Это сплетни такие с того света?
        Как то не очень вежливо о них так …
        1. volodya
          volodya     Сегодня, 17:50
          Боря довыпендривался!
          1. андрей юрьевич
            андрей юрьевич     Сегодня, 18:40
            Цитата: volodya
            Боря довыпендривался!

            мэй не лучше.
    3. svp67
      svp67     Сегодня, 17:53
      Цитата: solzh
      Борис Джонсон

      Крысы покидают тонущий корабль... Этот "брексит" не доведет Британию до добра
    4. G A_2
      G A_2     Сегодня, 18:18
      Цитата: solzh
      Надеюсь увидеть новости о том как тебя посадят в тюрьму за твою ложь laughing

      Вы о нем беспокоитесь? Почему не беспокоитесь о других лжецах. О "родных" лжецах
    5. SIMALEX
      SIMALEX     Сегодня, 19:01
      И его парикмахера
      1. SIMALEX
        SIMALEX     Сегодня, 19:15
        Если его садить - то вместе с его парикмахером
  2. собаковод
    собаковод     Сегодня, 17:38
    У Бори ещё будет шанс. Когда Тереза обложается.
  3. кобальт
    кобальт     Сегодня, 17:39
    Возможно в Лондонском цирке есть вакансии клоунов, без работы не останется. Кстати, он неплохо гоняет на велике, может работать курьером в том же МИДе.
    1. 210окв
      210окв     Сегодня, 18:00
      А так же может быть шваброй,если его патлы использовать по прямому назначению
      Цитата: кобальт
      Возможно в Лондонском цирке есть вакансии клоунов, без работы не останется. Кстати, он неплохо гоняет на велике, может работать курьером в том же МИДе.
  4. Архивариус Вася
    Архивариус Вася     Сегодня, 17:40
    Отличная новость. fellow Его бы ещё в парикмахерскую отправить заодно, патлатое недоразумение...
  5. Дормидонт
    Дормидонт     Сегодня, 17:42
    Неблагодарная мэй. Где она ещё такого имбецила найдёт?
  6. bobba94
    bobba94     Сегодня, 17:43
    Все происходит в полном противоречии с известным выражением об уехавшем цирке. В данном случае клоуны уезжают, а цирк остается.
  7. Тени
    Тени     Сегодня, 17:44
    Крысы бегут с корабля
  8. parusnik
    parusnik     Сегодня, 17:45
    Просто Тереза Мэй в панике: это что же, если Англия выиграет ЧМ-2018, значит у русских все было честно? smile
    1. Vita VKO
      Vita VKO     Сегодня, 18:00
      Цитата: parusnik
      Просто Тереза Мэй в панике: это что же, если Англия выиграет ЧМ-2018, значит у русских все было честно?

      Тогда английские фанаты могут ей не простить и покатится вся русофобская пирамида Т.Мэй как снежный ком.
    2. Fedalex
      Fedalex     Сегодня, 19:50
      Тихо, не пали контору... Сделать Мелкобританию чемпионом мира по футболу - коварный план ВВП!
  9. morpogr
    morpogr     Сегодня, 17:46
    Весело у них там . Шапокляк мей прям разошлась кто не со мной тот против нас. wassat А тут ещё и Трамп встречается с Путиным кругом напряги. laughing
  10. Holsten
    Holsten     Сегодня, 17:46
    Фраза " Борис , ты не прав " успешно входит в мировой тренд . Кто следующий ? Борисы кончились ? Зато можно давать звание "Борис" особо отличившимся , а уже после подключается фраза .
  11. DEZINTO
    DEZINTO     Сегодня, 17:46
    И он укатил вдаль на велосипеде под лондонским дождём......

    1. Masya Masya
      Masya Masya     Сегодня, 18:03
      Цитата: DEZINTO
      И он укатил вдаль на велосипеде под лондонским дождём......

      Мы будем скучать... crying
      1. ul_vitalii
        ul_vitalii     Сегодня, 18:08
        Он улетел, но обещал вернуться. crying
        1. Masya Masya
          Masya Masya     Сегодня, 18:10
          Виталий,не факт... yes
  12. spektr9
    spektr9     Сегодня, 17:50
    Когда было лень сочинять новые сенсации, а решил ограничиться новичком ... И уволили за отсутствие креатива
  13. Балу
    Балу     Сегодня, 17:51
    Зря Борис Захарову обижал. Уж если Россия США преза выбрала, то тебя точно премьером сделали бы. Теперь только в Дюссели можжем похлопотать.
  14. Стройбат запаса
    Стройбат запаса     Сегодня, 17:54
    Ждём воплей с требованием отставки терезки майки за гомофобию laughing
    1. Sergej1972
      Sergej1972     Сегодня, 19:22
      У Джонсона жена и четверо детей.))
  15. грохот
    грохот     Сегодня, 17:55
    Ну болтал человек безвредные глупости... Не было бы его - был бы другой. Время такое. А этот хоть прикольный был.
  16. лысова
    лысова     Сегодня, 17:55
    Есть такое слово - паровоз хотя для этих гнид не подходит.
  17. К-50
    К-50     Сегодня, 17:56
    Мэй отправила Джонсона в отставку.

    Скорее всего его вывели за штат. Правительство мелкобритании скоро само уйдёт в отставку из-за всех косяков со Скрипалями и прочим. И этих косяков слишком много. Потому, мне кажется Джонсону предложат сформировать новый кабинет в качестве премьера.
    Ну я так думаю. остальное жизнь покажет. what
  18. Berkut24
    Berkut24     Сегодня, 17:56
    В цирке клоуны поссорились. Мисис "Никто" отправила сэра "Никак". Мельчают англосаксы.
  19. Теренин
    Теренин     Сегодня, 18:09
    Борис Джонсон ушел в отставку... Что, же теперь, как настоящий джентельмен Барис должен застрелиться crying
    1. Балу
      Балу     Сегодня, 18:44
      Цитата: Теренин
      Борис Джонсон ушел в отставку... Что, же теперь, как настоящий джентельмен Барис должен застрелиться crying

      С Мэй не станцевалось, зато теперь свободен, найдет еще лтчше падрууугу или паадругааа. laughing
      1. Теренин
        Теренин     Сегодня, 19:00
        Цитата: Балу
        С Мэй не станцевалось, зато теперь свободен, найдет еще лтчше падрууугу или паадругааа

        Балу, hi , у меня уже сил не хватает над ними смеяться, возмущаться, удивляться, плеваться....что там ещё можно придумать? А по сути, почуял боров, что "жареным" запахло. Чудной-чудной -, а не хрена не Dурак wassat
        1. Балу
          Балу     Сегодня, 19:47
          Цитата: Теренин
          Балу, , у меня уже сил не хватает над ними смеяться, возмущаться, удивляться, плеваться....что там ещё можно придумать? А по сути, почуял боров, что "жареным" запахло. Чудной-чудной -, а не хрена не Dурак

          А мне его немножко жалко. Теперь Лавров не даст ему подержать с wink вое пальто.
  20. kefan
    kefan     Сегодня, 18:17
    Да уж, этого клоуна нам будет не хватать.
    1. sapporo1959
      sapporo1959     Сегодня, 18:36
      А что своих уже не хватает,что захотелось импортных?
      1. kefan
        kefan     Сегодня, 19:55
        Да разве кто еще способен заменить такого ржачного придурка? Сомневаюсь.
    2. Балу
      Балу     Сегодня, 19:49
      Цитата: kefan
      Да уж, этого клоуна нам будет не хватать.

      Может еще вернетсмя, а? Русские хакеры помогите пжалста
  21. КОТ БАЮН
    КОТ БАЮН     Сегодня, 18:21
    Министр иностранных дел Соединенного королевства Борис Джонсон ушел в отставку

    Ну Борис, видимо, по своей хитро.опости приблизился вплотную к Яценюку. Вовремя смотал удочки. Через некоторое время, думаю, мы услышим ряд обличительных заявлений...
  22. SEER
    SEER     Сегодня, 18:35
    одним клоуном, на высоком посту в мире стало меньше.
  23. Machete
    Machete     Сегодня, 18:38
    Как мы все и думали, эти клоуны начнут раньше увольняться, чем нагадят серьёзно России.
    Вчера был первый, сегодня второй. Мэй, мы ждём.
  24. ZaMir
    ZaMir     Сегодня, 18:40
    Да там у них ещё много таких. Один миристр обороны чего стоит.
    Вон уже, эстафетную палочку ("новичка") подхватил. fool
  25. Ros 56
    Ros 56     Сегодня, 18:47
    Так она что, в одну харю теперь врать будет про Скрипалей и прочую лабуду. Наверное следом отправится. Кстати хоть расческу этому недоумку подарила за верную службу? А то ходит как бомж.
  26. военный пенсионер
    военный пенсионер     Сегодня, 19:11
    Одним придурком меньше! laughing
    Осталось избавиться от главной ДУРЫ - "матери" Терезы и все нормализуется между Россией и Англией.
  27. AID.S
    AID.S     Сегодня, 19:20
    Кто знает, как дела повернутся, возможно Борька и станет премьером...
    А может Мей поедет к Путину ,на финал, вся в слезах:"Не виноватая я, он сам пришел..."
    А может ничего и не будет. laughing laughing
  28. Шалтай
    Шалтай     Сегодня, 19:21
    Цитата: военный пенсионер
    Одним придурком меньше!

    Меньше их увы не становится : их министр обороны обвинил Россию в нападении , в результате которой погибла женщина .
    1. Антон Болдаков
      Антон Болдаков     Сегодня, 19:31
      Эва... новость - то-же мне... Да всему миру было ясно, что Лондон только так и поступит.
  29. APASUS
    APASUS     Сегодня, 19:24
    Борис Джонсон воплотил в себе все лучшие качества английской дипломатии,за что ?
  30. Антон Болдаков
    Антон Болдаков     Сегодня, 19:30
    Всё... звиздец хорошему настроению. Главный источник "тонкого" британского юмора ушёл в отставку... Умру от горя.
  31. Керенский
    Керенский     Сегодня, 19:30
    Деятель с приставкой Экс, через некоторое время начинает говорить интересные вещи. Подождём немного.
  32. pvv113
    pvv113     Сегодня, 19:42
    Мэй отправила Джонсона в отставку

    Это ж надо такому случиться - два шизофреника в одной палате не ужились! request
  33. нивасандер
    нивасандер     Сегодня, 19:55
    так и сказала --- или причешись или пшел вон
  34. Васян1971
    Васян1971     Сегодня, 20:04
    " Кто заменит Бориса Джонсона на посту главы Министерства иностранных дел, пока не известно."
    Какая-нибудь бородатая женщина, скорее всего...
  35. изя топ
    изя топ     Сегодня, 20:10
    кто там главный идиoт после борюсика(не считая самой терезки,конечно)?министер обороны,видимо?
  36. alex007i
    alex007i     Сегодня, 20:19
    Это не новость,клоун клоуна уволил - цирк.