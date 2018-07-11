07:53 11 июля

Не держите нас за дураков!

Набрел на довольно показательную и познавательную статью «"Я сама дочь пенсiонера!": как украинцы агитируют против пенсионной реформы в России». Автор – Илья Ремесло, юрист и в интернете личность известная. Раньше, по крайней мере, у него был свой авторский проект «Закон и порядок», в котором он рассказывал всем с юридической точки зрения, чем плох Навальный и почему загнется Украина.

Загнулся, правда, проект Ильи — в связи с полным отсутствием к нему внимания.

Теперь член Общественной палаты И. Ремесло рассказывает всему миру, кто стоит за повышенным вниманием к пенсионной проблеме в России.


Оказывается, во всем виноваты… украинцы!

Нет, когда тебе на что-то открывают глаза, – это здорово. Когда рассказывают что-то новое, показывают, объясняют. Информация (правильно состряпанная и поданная) может сделать человека умнее. А может, наоборот, привести к окончательной деградации и мычанию. Ну, или, как вариант – лайкованию в соцсетях.

«Юрист и член Общественной палаты России Илья Ремесло показывает, как украинцы разжигают в сети протест против пенсионной реформы в России».


Юрист. То есть подразумевается, что знает законы. Хорошо. Член Общественной палаты — тоже ничего, хоть эта говорильня и бесполезна, по большому счету. Но закон-то у нас что? Да, то самое дышло, куда надо, туда его и повернут.

Избран Илья Борисович в Общественную палату от некоммерческой организации «Общественная организация по содействию совершенствования правовой культуры и защите интересов юридического сообщества «Ассоциация юристов Санкт – Петербурга».

Тоже славно. Точно юрист и законник. Более того, борец с коррупцией! Дважды лауреат премии ОНФ «Правда и справедливость»! Автор множества расследований в отношении внесистемной оппозиции и коррупции, в том числе в отношении Фонда борьбы с коррупцией, телеканала «Дождь», Анатолия Чубайса, мэрии Москвы.

И вот сразу стало скучно почему-то.

То ли потому что ОНФ, то ли потому что боролся с Чубайсом. Хотя, как можно будучи членом ОНФ, созданного Путиным, бороться против Чубайса, который является одним из команды Путина?

Очередная пчела против меда…

Дальше цитирую вышеприведенную статью и комментирую не с юридической, а с гражданской точки зрения.

«К законопроекту о пенсионной реформе справедливо возникает множество вопросов у тех, кого он напрямую касается – граждан России трудоспособного возраста. Однако если внимательно следить за происходящим в соцсетях, то можно обнаружить, что наиболее активно агитируют против законопроекта "недовольные" из числа тех, кто обязан появлению мема «крымчанка, дочь офицера».


Нет, Илья Борисович, вот тут вы не правы. Да, на Украине, конечно, это по разряду перемоги все проходит. Надо же, такой шанс дать на порезвиться! Столько времени мы украинских топтали, рассказывая, как недолго им жить осталось в/на Украине (в том числе и вы объясняли, да), что теперь, когда мы всей толпой рванули к евроценностям по украинским же следам, грех хохлам за бандуры не взяться.

«В пропагандистской кампании оказались задействованы очень многие украинские аккаунты в соцсетях с сотнями тысяч читателей».


А что, у нас как-то иначе? А у нас задействовали от утюгов и кофемолок до медийных личностей, не то что не запятнавших себя трудом, тяжелее бокала отродясь не поднимавших ничего.

Да, и у нас задействованы тысячи российских аккаунтов в соцсетях с миллионами дураков на них. И что? Да нормально это. У соседа дача горит, мелочь, а все ж приятно.

«Популярный аккаунт украинских эмигрантов из Канады пытается глумиться над российскими пенсионерами»:


Не держите нас за дураков!


Ну, циферки-то не бог весть какие в просмотрах… Совершенно никакущие! Ну и касаемо глумления пара слов имеется.

Знаете, вот не фотографы, снимающие все это в разных частях света, в том числе и в оплоте демократии, глумятся над людьми. И не блоггеры и журналисты, публикующие эти фото и обсуждающие.

Виноваты в первую очередь власти тех государств, где граждане были вынуждены копаться в помойках.







Да, у нас это было в недалеком прошлом. Да, у нас это еще по-видимому, будет. В недалеком будущем.

Илья Борисович, так кто глумится-то над людьми? А не те ли, кто за бизнес-ланчик в белокаменной отдает столько, сколько другие в месяц получают на житье-бытье? Нет? Все эти часики, яхточки, машинки… Детки на ПМЖ в Европах…

Это с одной стороны. А с другой – прекрасно и красиво организованный грабеж под видом долгой жизни, налогов, сборов, пошлин, поборов…

Так кто глумится?



Да, возможно – украинский продажный тролль-провокатор. А, собственно, другой вопрос: в чем неправда? Разве это «Тетя Роза» хоть в чем-то соврала? Ну ведь кинулись по всем каналам рассказывать, как это здорово – работать после 60! Это ж какое омоложение организму и все прочее.

И, повторюсь, больше всех орут те, кто не работал, не работает и работать не будет.

Осталось, пожалуй, просто начать за смерть агитировать. Дескать, отработал, умер, а там в раю все тебе положенное получишь. Хотя стоп, Гундяев этим уже занимается, ошибочка, пожалуй, вышла.

Тем не менее. Стоит отдавать себе отчет в том, кто есть кто. И далеко не всегда тот, кто говорит правду, – обязательно враг, и наоборот.

«В YouTube боты массово спамили под популярными роликами с призывами подписывать петицию против поднятия пенсионного возраста, при этом используя буквы из украинской раскладки клавиатуры – i и є».


Хорошо, согласен, спамили. Зачем, понятно, здесь чисто спортивный интерес – отыграться. Вопрос совершенно в другом. Говоря спортивным языком, не оставь мы ворота пустыми, туда бы плюха не влетела.

Можно сегодня очень долго рассуждать о том, какие негодяи сидят в Украине и гадят нам под забор в Интернете. Можно очень долго приводить доказательства того, что мемы сочиняли украинцы и картинки рисовали они же.

К сожалению, нельзя сделать одного.

Нельзя обвинить в происходящем Госдеп США и Украину. Вот хоть тресни, а никак. Не при делах они. Но позволю еще процитировать Илью Борисовича.

«Пенсионная реформа – это серьезная болевая точка во внутренней политике России. Мы наглядно убедились: как и ранее, враждебные России силы будут использовать в своих целях любые внутренние проблемы нашей страны».


Наверное, будет выглядеть странно, но – соглашусь! С каждым словом! Действительно, у нас есть враги, которые конечно же с удовольствием будут использовать любые внутренние проблемы в стране.

Простите, но это ли не повод их попросту не создавать?

Мало денег на хотелки типа ЧМ по пузырепинанию? Простите, а почему мы? Кто проводил референдум, кто спросил: а нужен вообще этот чемпионат? Решили проводить – ваши проблемы, господа!

А на деле – наши. Отсюда и вал антинародных решений, отсюда теперь необходимость разъяснять «всем миром», что поднятие пенсионного возраста – это исключительно нам во благо.

Нет, кому-то типа Киселева, может, и во благо. Хотя его внешность скоро в кадр влезать перестанет. Осторожней надо благами захлебываться, вообще-то.

«Нам всем следует с большой осторожностью воспринимать ярую антигосударственную пропаганду, внимательнее присмотреться к фигурам "недовольных", иначе протесты против пенсионной реформы превратятся из цели в средство, направленное против всех россиян».


Браво! Брависсимо! На бис!!!

Экая мерзость, однако…

Будем бдительны. За каждым выступлением против правительства нашего президента может таиться злобный враг из Украины, мечтающий… Ну, мечтающий о чем-то злокозненном.

Будем внимательны к тем, кто призывает выйти на митинги. Это однозначно ставленники Госдепа! Это изменники! Это предатели!!!

Но это шедевр, конечно, от Ильи Борисовича. Протесты против пенсионной реформы превратятся из цели в средство, направленное против всех россиян!

А что, эта пенсионная грабительская псевдореформа – она за россиян? Она для россиян?

Странно, но россияне почему-то в голос говорят, что «реформа» против них. И они не хотят такой «заботы».

Всё только начинается…

Источник цитат.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 27

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  1. Vard Сегодня, 05:11
    Государство начинает военные действия против своих стариков... Иначе и не скажешь... Что можно сказать... Они думают что будут вечно молодыми...
    Vard
    1. Login_Off (And) Сегодня, 05:41
      Да ответ простой.
      Почему потребовалась реформа? Потому что нету денег.
      Почему нет денег? Потому что экономика не смогла их заработать.
      Почему экономика не смогла их заработать? Потому что ПРАВИТЕЛЬСТВО не эффективное!
      Что делать? Нам говорят, выхода нет, надо повышать все и вся!
      Простите, а может правительство пересажать за не эффективное управление и растрату средств в особо крупном размере!?
      Login_Off
      1. sabotage (Дмитрий) Сегодня, 06:31
        Цитата: Login_Off
        Почему экономика не смогла их заработать? Потому что ПРАВИТЕЛЬСТВО не эффективное!

        То есть работой Думы, СовФеда, Президента, Генерального прокурора и Судов вы удовлетворены и они к творящемуся бардаку отношения не имеют? Виновато не только Правительство. Там на всех клейма ставить не где.
        sabotage
        1. Login_Off (And) Сегодня, 06:36
          Цитата: sabotage
          То есть работой Думы, СовФеда, Президента, Генерального прокурора и Судов вы удовлетворены и они к творящемуся бардаку отношения не имеют?

          Правительство предлагает, а остальные берут под "козырёк".
          На счёт ВВП не скажу, он типа гарант конституции, но судя по всему уже сдал позиции по всем "фронтам", стал мягкотелым :(
          Login_Off
          1. sabotage (Дмитрий) Сегодня, 07:41
            Цитата: Login_Off
            Правительство предлагает, а остальные берут под "козырёк".
            На счёт ВВП не скажу, он типа гарант конституции, но судя по всему уже сдал позиции по всем "фронтам", стал мягкотелым :(

            Иди учи матчасть! Законодательной инициативой обладают все органы власти. Каким свечкообразным предметом правительство может всеми остальными манипулировать? Какие инструменты влияния есть у Медведева?

            А про мягкотелого ПутЕна оборжался. Такой мягкотелый, что у него теперь есть Росгвардия. Разводят по старой схеме "плохой полицейский - хороший полицейский". Там вся шайка может и грызется между собой, но нас-то кинут по-любому.

            Утром мажу бутерброд -
            Сразу мысль: а как народ?
            И икра не лезет в горло,
            И компот не льется в рот!
            sabotage
      2. dauria (Алексей) Сегодня, 06:40
        Простите, а может правительство пересажать за не эффективное управление и растрату средств в особо крупном размере!?


        Извините, но это смешно. Сажать имеет право только государство. И оно должно посадить себя ? Чему я удивляюсь, что из "самого свободного " народа СССР вышли изумительные безропотные РАБЫ. Причём всюду- в РФ и Украине, в Белоруссии и Казахстане и.т.д . Наши люди оказались без иммунитета против капиталистов. Забастовки есть даже в Мексике и Перу. Но не у нас.
        dauria
        1. bandabas (bandabas) Сегодня, 06:44
          Ага. А кое где есть еще и профсоюзы, а не наши прихлебательские конторки занимающиеся распределением путевок и новогодних леденцов.
          bandabas
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 05:47
      хорошо,что государство и Родина-"две большие разницы",Такое государство заслуживает в ответ то,что делает для своего народа.стыдно становится за власть,слушая как они врёт и изворачивается.
      Парламентарии 61 региона отправили в Госдуму положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил министр труда России Максим Топилин.
      «Цифра растет фактически каждый день, это живой процесс»,— цитирует министра ТАСС. По его словам, «процесс идет во многом с опережением сроков».
      можете себе представить,как народ требует(!) увеличить пенсионный возраст ? от такого вранья просто шок.
      андрей юрьевич
    3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:13
      Всё только начинается…
      Кончится мундиальные праздники и начнутся пенсионные будни !
      Uncle Lee
  2. Грибок (Витёк) Сегодня, 05:51
    Очередное нытьё. Возраст никто не повысил. Следующий президент повысит.
    Грибок
    1. Муссаси Сегодня, 06:15
      Совершенно верно. Если не этот то другой точно это сделает.
      Муссаси
  3. AwaZ (Walery) Сегодня, 05:57
    Все больше властей на местах присоединяются к одобрямс варианта Димона- все больше власти отдаляются от народа . Это уже не наши власти . Надо что то делать . Наверно пора менять...
    AwaZ
    1. фрезер (александр) Сегодня, 07:51
      Цитата: AwaZ
      Все больше властей на местах присоединяются к одобрямс варианта Димона- все больше власти отдаляются от народа . Это уже не наши власти . Надо что то делать . Наверно пора менять...

      Не надо все сводить на Димона - он просто исполнитель и козёл отпущения по совместительству, как и Чубайс. Вы поймите одну вещь что медведева назначил ВВП и он за это отвечает. Вот только 77% населения настолько глупы, что даже этого не понимают и живут парадигмрй "если не Путин то кто". Если Путин не повысит пенс возраст, то завтра по красной площади будут маршировать солдаты НАТО. Вроде бы дикие аргументы, но моя мать , пенсионерка, с утра до ночи смотрит зомбоящик и вот примерно такая у неё логика - фиг переубедишь. И сколько таких по стране?
      З. Ы. Одно волнует, почему с повышением пенс возраста не предлагают ввести прогрессивную шкалу налога? Хотя, ответ я знаю: путин своих не бросает.
      фрезер
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 06:39
    Будем бдительны. За каждым выступлением против правительства нашего президента может таиться злобный враг из Украины, мечтающий… Ну, мечтающий о чем-то злокозненном.
    ....Само собой, разумеется... smile
    parusnik
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 07:03
      Цитата: parusnik
      Будем бдительны. За каждым выступлением против правительства нашего президента может таиться злобный враг из Украины, мечтающий… Ну, мечтающий о чем-то злокозненном.
      ....Само собой, разумеется... smile


      Не держите нас за дураков!
      Это самый правильный лозунг. Картины, тождественные фото выше вижу и я , не каждый день, но вижу в своем дворе. Пенсионная система СССР-достижение страны, научно обоснованное с участием физиологов и специалистов в области гигиены труда. Нам пытаются навязать мнение експретов-экономистов. Раз он неэффективны, то при чем тут пензионеры? Нужно искать куда деньги утекают. Сами подумайте, поднимут пенсионный возраст, а молодежь? В результате некоторые пенсионеры вымрут от перегрузки, другие предпенсионного возраста, потерявшие работу... с ними что будет? А молодежь? Сейчас половина официальных безработных-до 30 лет! В демографической ситуации и так наметилась отрицательная тенденция. Кудрина и ему подобных-долой вместе с медведевым. Не могут работать-пусть идут на пензию, они стаж выработали, вот пусть и не мешают другим поднимать страну. А то:"денег нет, но вы держитесь там, главное здоровье и хорошего вам настроения" никогда не кончится. Хватит реформ и экспериментов!
      Балу
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:07
        У меня знакомый отработал на производстве 13 лет, классный специалист попал под сокращение, ему 51 год, не может уже около 6 месяцев устроиться на работу..Отказывают по причине возраста..мол уже не то...Зато по ТВ показывают передачи о том с какой радостью работодатели берут людей вышедших на пенсию на работу...
        parusnik
        1. Login_Off (And) Сегодня, 07:34
          Пока молод, у тебя есть здоровье, а после 50???
          Неужели не понимают, что у нас далеко не все работы связаны с сидением на одном месте. Много людей работают по вахте, частые командировки, проверка объектов по которым надо бегать ногами и т.п. А что с рабочими специальностями типа сварщиков, плотников-бетонщиков, слесарей? Неужели после 50 лет у них обостряется зрение, увеличивается скорость реакции, повышается выносливость, увеличивается сила и т.д.? Что делать им?
          Нам говорят, а посмотрите на молодёжь, там тупые как пробки! Простите, а специалист становится спецом после 10 лет работы, и то не каждый, так, что как и везде, основной тягловый специалист, это возраст от 30 до 50 лет, дальше человек в силу физиологических особенностей уже не тот работник! А теперь всё это перенесите на нашу действительность, у нас экология стала лучше или у нас полезные продукты доступны (много свежих овощей и фруктов круглый год, при этом все овощи свежие, а не полугодовалые).
          В общем стрелять надо кто голосует За повышение пенсионного возраста, расстрелять за вопиющую не компетентность!
          Login_Off
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:38
            Так мало того, сейчас на работу берут по знакомству, сват, кум , брат..Неважно, что бестолочи..за них отработает, тот кто разбирается, а эти зарплату получают за свою бестолковость...Говорю,то что то есть, так у нас на предприятии...
            parusnik
        2. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:38
          Цитата: parusnik
          Зато по ТВ показывают передачи о том с какой радостью работодатели берут людей вышедших на пенсию на работу...

          И что характерно, ни одного шахтёра или грузчика среди них нет...
          Boris55
  5. нивасандер Сегодня, 07:21
    украинская пенсионная реформа тоже уже на подходе(МВФ настаивает) --- и это будет новый майдан
    нивасандер
  6. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:30
    Цитата: Р.Скоморохов
    Будем бдительны. За каждым выступлением против правительства нашего президента...

    С первого абзаца понял, кто автор. Свой стиль однако. laughing
    Вопрос к автору. Почему вы считаете, что правительство президента, а не ЕР? Вы всерьёз думаете, что конституционное большинство в Думе депутатов от ЕР одобрят на распил бюджета не своего лидера, а кого ни будь с конкурирующей партии? wassat
    С какой целью вы в очередной раз пытаетесь ответственность за бредни Медведева, переложить на Путина?
    Boris55
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 07:39
      Цитата: Boris55
      С какой целью вы в очередной раз пытаетесь ответственность за бредни Медведева, переложить на Путина?

      царь хороший- бояре плохие? вы так наивны по детски... wassat
      Дедкастарый
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:42
        Цитата: Дедкастарый
        царь хороший- бояре плохие? вы так наивны по детски...

        Если вы не в курсе, Путин уже давно отказался от услуг ЕР. Ели есть желане могу в очередной раз выложить видео, где Путин подтверждает своё убеждение против повышения пенсионного возраста.
        Boris55
  7. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:34
    украинцы разжигают в сети протест против пенсионной реформы в России

    Так это украинцы разжигают оказывается?? Ну, тогда я двумя руками за пенсионную реформу! Откажусь от пенсии назло украинцам!
    Вот какая разница что там разжигают украинцы или ещё там кто то? Не надо использовать украинцев как громоотвод оправдывая, по сути, удар по простому народу. Это никакая не реформа, это дефолт по социальным обязательствам. И за украинцами тут не спрячешься.
    Stas157
  8. Нонна (Нонна ) Сегодня, 07:37
    "Если Путин встанет на стул, поднимется на мыски и очень постарается, то, быть может, сумеет завязать шнурки на ботинках Сталина.
    Можно ли сравнить Путина и Сталина? Муху и Галактику? Писк комара и грохот Ниагары? Смешок Шендеровича и поэму Данте?
    Сталин сражался за власть, шел к ней через тюрьмы, трагедии, великие труды. Путина принесли и поставили на стол, как приносят чайник с кухни.
    Сталин владел "образом будущего", видел на сто лет вперед, сотворял это великое будущее. Путин только и знает, что катается на лыжах и ловит рыбу.
    Сталин владел исторической теорией, провидел войны и революции, указывал место, которое надлежит занять СССР среди бушующего ХХ века. Путин озвучивает пустые и глупые тексты пиарщиков, от которых засыхает герань в горшках и киснут на кухне щи.
    Сталин планировал историю, создавал ее, сотворял очередной ее отрезок, вырывая силой и прозрением у Грядущего. Путин как стал в позу "инвестиционных ожиданий", так и стоит по сей день, и все приезжают посмотреть на эту странную согбенную фигурку.
    Каждый год и месяц сталинского правления был отмечен результатами: построенными заводами, изобретенными машинами, снятыми фильмами, эскадрильями самолетов и флотилиями кораблей. При Путине повсюду идет непрерывное, изнурительное и бессмысленное говорение – брехня, брехня, брехня.
    Сталин работал и жил ради трудового народа, строил новые города, открывал библиотеки, берег народную копейку, вкладывая ее в оборону, науку, здравоохранение. Оставил народу могучую космическую державу, а своему семейству пару истоптанных сапог. Путин живет ради сотни толстосумов, которые обворовали страну, обескровили народ, вывозят за рубеж краденые миллиарды, отгородились от народа колючей проволокой и пулеметами. При нем население убывает по миллиону в год.
    Сталин создавал политическую элиту из талантливых крестьян и рабочих, окружил себя патриотами Родины, раскрыл неограниченные способности народа, что позволило России стать первой страной мира, с лучшей армией, кинематографом, физикой, воздухоплаванием. Путин окружил себя космополитами, презирающими Россию, закрыл доступ в элиту "простолюдинам", обрекая их на тюрьмы, криминальные группировки, преждевременную смерть. Россия откатилась на задворки истории, и ее национальным героем стал одессит Жванецкий.
    Сталин окружил себя государственниками, умными дипломатами и стратегами. Путин поставил рядом с Медведева.
    Сталин выиграл самую страшную в истории человечества войну, одержал Русскую Победу, которая стала вероучением для многих поколений русских людей. Сталин – это больше, чем человек и вождь. Это категория. Это способ существования России в ХХ веке. Это бессмертное начало, которое будет постоянно воплощаться на трагических переломах истории.
    И мы еще увидим, как по униженной и оскорбленной стране, неспешно, заложив руку за борт долгополой шинели, попыхивая трубкой, в фуражке с красной звездой, пройдет спокойный, узнаваемый всеми человек, возвращая народу заводы, гарнизоны, университеты, кардиологические центры. И мы станем изучать правила русского языка не по матерщиннику Швыдкому и дзюдоисту Путину, а по "Вопросам языкознания" товарища Сталина». А. Проханов
    Нонна
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:51
      Цитата: Нонна
      Путин поставил рядом с Медведева.

      Путин или ЕР, которую мы все вместе дружно выбрали?
      Нонна, Проханов не сможет ответить на мой вопрос, но поскольку вы за него вписались, разместив его статью здесь, вам и ответ держать.
      Boris55
  9. Alex66 (Александр) Сегодня, 07:43
    Ягненка видит он, на добычу стремится;
    Но, делу дать хотя законный вид и толк,
    Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
    Здесь чистое мутить питье Мое
    С песком и с илом?
    За дерзость такову
    Я голову с тебя сорву". -
    "Когда светлейший Волк позволит,
    Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
    От Светлости его шагов я на сто пью;
    И гневаться напрасно он изволит:
    Питья мутить ему никак я не могу". -
    "Поэтому я лгу!
    Негодный! Слыхана ль такая дерзость в свете!
    Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
    Мне здесь же как-то нагрубил;
    Я этого, приятель, не забыл!" -
    "Помилуй, мне еще и от роду нет году". -
    Ягненок говорит. - "Так это был твой брат". -
    "Нет братьев у меня". - "Так это кум иль сват.
    И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
    Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
    Вы все мне зла хотите,
    И если можете, то мне всегда вредите;
    Но я с тобой за их разведаюсь грехи". -
    "Ах, я чем виноват?" - "Молчи! Устал я слушать.
    Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
    Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
    Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
    Alex66
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