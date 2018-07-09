20:17 09 июля
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СМИ Германии в ударе: Русским помогал выигрывать нашатырный спирт

Немецкие СМИ подхватили эстафетную палочку у британских коллег по обвинениям сборной России по футболу в якобы употреблении допинга. Это притом, что ни у одного из российских футболистов допинг-пробы не подтвердили употребления запрещённых препаратов.

Так, дальше всех решили пойти представители страдающего откровенной русофобией немецкого издания Bild. В материале немецкого СМИ объявили, что добиваться отличных результатов российским игрокам помогало (внимание!) вдыхание нашатырного спирта.

СМИ Германии в ударе: Русским помогал выигрывать нашатырный спирт



Из материала:
Российские игроки вдыхали аммиак в подтрибунном помещении. Они даже на поле выходили, поднося к носу небольшие, пропитанные нашатырем, ватки. Вдыхание паров нашатырного спирта вызывало краткосрочный стимулирующий эффект. Увеличивались темпы подачи кислорода от органов дыхания в кровь.


Примечательно, что в откровенно бредовом материале Bild авторы выражают недоумение тем, что нашатырный спирт "до сих пор" не запрещён международной футбольной федерацией.

Знают ли представители Bild, что вдыхать пары из пропитанных комков ваты – обычная практика для футболистов самых разнообразных сборных. Почему же немецкие журналисты в таком случае не обратили внимание на собственную сборную, для которой на поле выносили тонизирующие напитки, называемые спортивными энергетиками? А заморозку при травмах игроков теперь тоже нужно расценивать как вмешательство врачей, которое идентично допингу?

Как видно, зарубежная пресса никак не может смириться с тем, что российская сборная на домашнем чемпионате мира по футболу показала великолепный результат, войдя в число 8 лучших команд мира.


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Комментарии 67

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  1. Trevis (Артём) Сегодня, 18:06
    что добиваться отличных результатов российским игрокам помогало (внимание!) вдыхание нашатырного спирта.

    А почему не водка?


    Шизики они там какие то, в своих сми.
    Trevis
    1. atesterev (atesterev) Сегодня, 18:10
      Нашатырная водка?
      atesterev
      1. Trevis (Артём) Сегодня, 18:17
        Цитата: atesterev
        Нашатырная водка?

        Ну, хотя бы так. drinks
        Trevis
      2. Комментарий был удален.
      3. Trek Сегодня, 18:25
        У русских есть такой допинг ( как у них на западе это звучит )) "Врешь не возьмешь ..!!!" Вот это настоящий допинг у русских !!! Разозлили парней до чертиков , всякая либерастня и прочие ноющие..Выложились они на 100500 !!!! Посмотрите их глаза и Черезов был "не в себе" ..Спасибо парни ! Это было что то .., я хоть и не любитель футбола но в глазах слезы были и комок в горле..
        А этим чертям не понять русскую душу ..НИКОГДА!!
        Trek
      4. Tatanka Yotanka (стас) Сегодня, 18:31
        Открою тайну немцам я
        (Не всю инфу им точно слили)
        Готовте евро для меня
        -Не только нюхали, и пили fellow
        Tatanka Yotanka
        1. Перейра (Михаил) Сегодня, 19:18
          Не только нюхали и пили,
          Есть словеса сильней чем Атом.
          Видать, колбасники забыли,
          Как крыли их в России матом.
          Перейра
          1. петька слесарь (петр) Сегодня, 20:06
            можно маленькую исправку?
            ...
            Видать, колбасники забыли,
            Как крыли их в Берлине матом
            В далеком Славном сорок пятом
            петька слесарь
      5. venik (Владимир) Сегодня, 18:52
        Цитата: atesterev
        Нашатырная водка?

        =======
        Класс!!! good
        Вот интересно, а если ЗАСТАВИТЬ автора публикации - "попробовать"!!!!! Вот потеха была бы!!! (Да и медикам работы! lol
        venik
      6. avt Сегодня, 19:11
        Цитата: atesterev
        Нашатырная водка?

        Следующим будет нашатырная клизма. wassat
        avt
      7. Черный_Ватник Сегодня, 20:12
        Нашатырная водка?

        И алюминиевый огурчик
        Черный_Ватник
    2. MPN (Павел) Сегодня, 18:19
      А у немцев типа аллергия на нашатырь? Не повезло бедолагам...
      MPN
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:29
        СМИ Германии в ударе: Русским помогал выигрывать нашатырный спирт
        простой.. я вообще не понимаю эйфории в стране,сборную вышибли,мы проиграли,а недавних "куршавельцев",готовы в опу любать . очнитесь,русские,вы с ума сошли? мы же проиграли,вы что скачете то ? ещё кастрюли оденьте. мир сошёл с ума.точно. нормальную игру,возводить в ранг победы...это слишком,вы точно "зомби". fool давайте,скинтесь им на "шампусик"....
        андрей юрьевич
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:37
          Тех кто лакал шампань в Монако в этой сборной не было.А радость потому,что на поле они были мужиками!и ещё потому что это Наша сборная!
          Фил77
        2. Грибок (Витёк) Сегодня, 18:37
          Зомби тут только ты
          Грибок
          1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:14
            Цитата: Грибок
            Зомби тут только ты

            да нет "поганка"...это ты тут -"засланец".,у меня,напротив,ясность в мыслях.
            андрей юрьевич
            1. Serg Koma (Serg Koma) Сегодня, 19:48
              Цитата: андрей юрьевич
              у меня,напротив,ясность в мыслях.

              Допинг - нашатырь laughing
              Serg Koma
        3. Trevis (Артём) Сегодня, 18:57
          Цитата: андрей юрьевич
          это слишком,вы точно "зомби"

          Я тоже хотел, что б сборная России выиграла чемпионат, но увы. Тут вообще такие команды повылетали как Немнцы, Португалы, Бразильцы, ну и и Испания. belay По крайней мере, я вообще приятно удивлен выступлением сборной. Очень хорошо себя показали!
          Неужели Французы всех одолеют!?
          Trevis
          1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:15
            Цитата: Trevis
            Я тоже хотел, что б сборная России выиграла чемпионат, но увы.

            всегда хочется чтоб наши выигрывали,но 1е место,только одно,и опять не наше.потому,тупая эйфория не понятна.так можно привыкнуть,и всегда Праздновать "четверть"...унизительно?-да.
            андрей юрьевич
          2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:16
            Так ведь и бельгийцы тоже неплохо играют.Главное не бриты!!!только не они!
            Фил77
        4. Славян (Серёга) Сегодня, 19:15
          Андрюша, Вы давно взяли себе право глаголить истину в последней инстанции и всем ярлыки раздавать ? )) Это большая ответственность, не подскользнитесь...) Проиграли, да... Но как ?!! Выложились по честному, за это и уважение....
          Славян
          1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:37
            Цитата: Славян
            Проиграли, да... Но как ?!! Выложились по честному, за это и уважение....

            Если быть совсем объективным - то не проиграли, сыграли вничью 2:2. А пенальти - это всегда лотерея. А за игру команды действительно не стыдно. А если кое-кого корежит от того, что люди гордятся командой, которая показала игру, то это его проблемы.
            P.S. андрей юрьевич, непонятна радость болельщиков за сборную? Снимите кастрюлю... и закажите панихиду по командам Бразилии, Германии, Испании, Португалии... А потом и за наших поговорим.
            helmi8
          2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:41
            Цитата: Славян
            Проиграли, да... Но как ?!! Выложились по честному, за это и уважение....
            Ответить

            вы себя слышите? вы празднуете-проигрыш,поражение,пинок под зад. не велика планка у вас...удачи...
            андрей юрьевич
            1. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 19:56
              Цитата: андрей юрьевич
              Цитата: Славян
              Проиграли, да... Но как ?!! Выложились по честному, за это и уважение....
              Ответить

              вы себя слышите? вы празднуете-проигрыш,поражение,пинок под зад. не велика планка у вас...удачи...

              В 41 -ом под Смоленском мы тоже потерпели поражение, но за держали фрицев на 2 месяца. Иногда поражение дороже победы.
              vladimirvn
              1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 20:09
                Да.Тем более по игре нашей команды вообще никаких вопросов быть не должно.Ну не принадлежим мы пока к элите мирового футбола!Смолов конечно подкачал,а в целом всё было весьма прилично.
                Фил77
      2. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 18:41
        Цитата: MPN
        А у немцев типа аллергия на нашатырь? Не повезло бедолагам...

        У них аллергия на российские успехи.
        Быков.
      3. avt Сегодня, 19:38
        Цитата: MPN
        Не повезло бедолагам...

        Им вводили ректально. bully
        avt
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:37
      Цитата: Trevis
      А почему не водка?

      Это что. Вот МО Британии обвинил Россию в убийстве гражданки Британии газом "Новичек"...
      svp67
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:08
    а ещё воздух...
    taiga2018
  3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:09
    *Ну,тупые!!!*М.Задорнов
    Фил77
    1. Trevis (Артём) Сегодня, 18:17
      В данном случае, лучше по Лаврову. wink
      Trevis
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:23
        Цитата: Trevis
        В данном случае, лучше по Лаврову. wink

        Кстати наши не лучше.На прессконференции Дидье Дешама наш орёлик задаёт ему вопрос,довольны ли Вы,что не встретитесь с Россией?На что Дешам его мягко послал,порекомендовав задавать вопросы по теме матча.
        Фил77
    2. papas-57 (PAPAS-57) Сегодня, 18:28
      Лавров сказал лучше: "Де..лы, б...!!!"
      papas-57
  4. Опер (Игорь) Сегодня, 18:11
    Немцы очень умные люди! Можно порекомендовать им дезинфецировать прибывающих мигрантов нашатырем! Может сами рассосутся? Так же не плохо бы и Меркель перейти с пива на спиртягу! Хуже уже быть не может, а так все надежда какая...
    Опер
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:12
    Да-а, мечтали увидеть финал Россия-Германия, но не судьба. Подвели нас немцы, подвели. А теперь отмазы лепят про допинг... smile
    parusnik
  6. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 18:14
    Наша "водка" оказалась лучше их "шнапса"! Поэтому и обида душит.....
    HAM
    1. болот Сегодня, 18:29
      Если та что в 90 е ввозили,да она была не дурна.
      А сейчас если не "упражняешься" в ступор вводит от количества и разнообразия местной в алкомаркете,не знаешь что прикупить.
      болот
  7. spektr9 Сегодня, 18:15
    Bild. В материале немецкого СМИ объявили, что добиваться отличных результатов российским игрокам помогало (внимание!) вдыхание нашатырного спирта.

    Так срочно патентуем новую марку нашатыря "футбольный", ибо нашатырь который смог протащить нашу сборную в четверть финал сродни философскому камню laughing
    spektr9
  8. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 18:18
    Прям монстры какие то laughing «вдыхали аммиак»,а еще жевали гвозди и растирали пятки мелком урановым.
    Proton
  9. purple Сегодня, 18:18
    ну да.. конечно, а еще мы его пили...
    purple
  10. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 18:19
    Так ещё этих кренделей в качестве "экспертов" тащат на наши ток-шоу. Позор на все ихние головы.
    Сергей-8848
  11. cariperpaint Сегодня, 18:21
    Вообще то нашатырь почти во всех энергозатратных видах спорта вдыхают) бодрит))) сам через это проходил очень много раз) я валяюсь просто) на 200 процентов уверен их игроки тоже или спирт или соль нюхают)))
    cariperpaint
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:19
      Да я вообще не понимаю как они нашатырь могли за допинг,якобы,принять?Ну абсолютно ребята не в теме.
      Фил77
  12. болот Сегодня, 18:21
    На до же,нашатырный спирт.Вот думаю что в аптеках по близости он исчез,ДОПИНГ laughing Ведь я не один такой умный,от тли спасает,большой "флакон"-90 мл. 10% на ведро воды. laughing А вот думаю и раствор йода могут запретить,для томатов и картошки и огурцов то еже идет.
    болот
  13. Masya Masya (Маня) Сегодня, 18:26
    Жара стоит и Скорая

    Баба яга вступила во фронт,
    Дед Пихто и конь в пальто.
    И всё идут ,идут,идут.
    "Если не мы ,то кто?"

    Вступает знакомый и сосед,
    Ремень подтянув потуже.
    Вступлю-ка и я,
    А то как-бы не было хуже.

    Вместе встанем, как один
    Будем сильны и спокойны.
    Настанет день и явится ОН,
    Единственный и достойный.

    Плечом к плечу охранник и бомж
    Врач и продавец Сельпо.
    В едином порыве громко скажут:
    "Если не ОН, то кто?"

    Россия опять на распутье,
    Стоит у глыбы богатырь.
    Жара стоит и Скорая,
    А в ней сестра и НАШАТЫРЬ!!! yes
    Masya Masya
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 18:40
      Конь в пальто тут совсем не причём, ну ей-богу же!

      wassat
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 19:04
        извините love я не про Вас... и в мыслях не было... feel
        Masya Masya
    2. troset (Вадим) Сегодня, 19:31
      Прямо Егор Летов. winked
      troset
  14. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:36
    Они даже на поле выходили, поднося к носу небольшие, пропитанные нашатырем, ватки
    belay
    Покажите мне того клоуна, написавшего эту чушь. wassat Ваткой с нашатырем можно помахать перед носом человека при обморочном состоянии для стимуляции дыхательного центра. Вот и все. Но чтобы ватку с нашатырем засунуть в нос??? fool wassat
    Ту же проблему в юго-восточной Азии полицейские решают еще проще: массируют нижнюю или верхнюю губу, захватив указательным и большим пальцем в складку. Я много раз так приводил в чувство пьяненьких пациентов-2 минуты и пациент готов беседовать и все рассказать. Секрет простой: там так называемые "точки скорой помощи", улучшающие кровоснабжение головного мозга и стимулирующие дыхательный и сердечно-сосудистый центр. Всего этих точек около двух дюжин. Например "точка утопленника" посредине между э... корнем мошонки и анусом, ну у женщин сами найдете. В Древнекитайских трактатах по иглорефлексотерапии этой точке приписывают возможность оживить утлопленника. Ни разу не пробовал, но... э... что-то в этом есть. wink lol
    Балу
  15. ЛМН (Максим) Сегодня, 18:39
    Блин..ну Бильд это типо наших " Аргументы и Факты " или "МК".. laughing
    Что вестись то на это??Им нужно публику развлекать,вот они и развлекают request
    ЛМН
    1. Троль Сегодня, 20:14
      по моему это еще низкопробнее чем мк
      Троль
  16. Machete Сегодня, 18:40
    Аммиак?
    русские дышат отравой? ну-ну. Что ж не формальдегидом?
    Тогда, уж, сразу Новичком парни дышат. Тонизирует отменно.
    Нагло-саксов убивает.
    Machete
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:52
      Цитата: Machete
      Аммиак?
      русские дышат отравой? ну-ну. Что ж не формальдегидом?
      Тогда, уж, сразу Новичком парни дышат. Тонизирует отменно.

      А все таки интересно, что Борис сказал Мэй на прощание? wassat А что пожелал? wassat А она ему? laughing Жаль не узнаем, посмеялись бы над клоунами.
      Балу
  17. Ru_Na (Рустам) Сегодня, 18:43
    Я думал, подобные бредовые идей могут выдавать только укрошумеры, но немцы, видать их до сих корёжит, что их хвалёная сборная с позором вылетела с турнира.
    Ru_Na
  18. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 18:53
    Да не, просто спирт. Простой C2H5OH. Со школы помню, окончил в 71 году.

    ЗЫ. Что русскому хорошо, то немцу смерть.
    Ros 56
  19. RUSOIVAN (Иван) Сегодня, 19:06
    им то какая забота? пусть лучше выясняют что нюхали корейцы, а уж тем более мексиканцы.
    продолжая мысль: немцы подобосрамились, потому что их доктор вколол им не тот допинг
    RUSOIVAN
  20. Gavrohs (Gavrosh) Сегодня, 19:12
    СМИ Германии в ударе: Русским помогал выигрывать нашатырный спирт
    !Молчали-бы лучше, знаем кто любитель допинга!!!
    Gavrohs
  21. AID.S Сегодня, 19:14
    Что обсуждать глупость, если только постебаться.
    AID.S
  22. Vard Сегодня, 19:20
    Ответ на это... в ж... пишется раздельно... сижу и ножки свесил... это и так понятно...
    Vard
  23. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:22
    Когда доказательств нет , эффект можно придумать ! Вот так поступает последнее время весь "цивилизованный " Запад .А тут СМИ ,они сейчас могут раздуть допинг из мухи пролетевшей мимо мяча !
    APASUS
  24. Симон (Вячеслав) Сегодня, 19:24
    СМИ Германии в ударе: Русским помогал выигрывать нашатырный спирт --- Ну дают! Посмотрел бы я, как англичане с германцами после вдыхания нашатырного спирта за бегали по футбольному полю, им бы точно было бы не до меча! laughing fool wassat
    Симон
  25. Igoresha (Igor) Сегодня, 19:28
    Сдается мне, в демократиях пропагандистская машина работает на полную, куда там Киселев-ТВ и программе "Зарубежное обозрение", куда мой дед в 80-х письма писал. laughing
    Igoresha
  26. Керенский (Кирилл) Сегодня, 19:44
    Нашатырь! Дилетанты! СКИПИДАР под хвост. Только Тс-с-с-с....
    Керенский
  27. нивасандер Сегодня, 19:53
    а че немцы вдыхали перед матчем с джапими
    нивасандер
  28. Троль Сегодня, 20:11
    Bild это классическая, желтая, бульварная пресса, где добрую половину площади издания занимают картинки и отфотошопленные фотки. На нее ссылаться как ссылаться на Спид-Инфо или на ту газетку, что бесплатно раздают у метро.
    И кстати без линка на первоисточник, этот пост тоже пахнет желтизной.
    Троль
    1. ЛМН (Максим) Сегодня, 20:17
      Цитата: Троль
      Bild это классическая, желтая, бульварная пресса, где добрую половину площади издания занимают картинки и отфотошопленные фотки. На нее ссылаться как ссылаться на Спид-Инфо или на ту газетку, что бесплатно раздают у метро.
      И кстати без линка на первоисточник, этот пост тоже пахнет желтизной.

      Абсолютно точно.Жёлтая пресса. yes
      ЛМН
  29. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 20:16
    Вспоминается английский химический справочник 18 какого-то года:
    Спирт, формула -С2Н5ОН, химические свойства (далее идет их подробное перечисление).... Смертельная доза для человека - 200 грамм, и тут же примечание в скобочках "к русским не относится"... я плакалЪ
    Андрей из Челябинска
  30. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 20:17
    Российские игроки вдыхали аммиак в подтрибунном помещении. Они даже на поле выходили, поднося к носу небольшие, пропитанные нашатырем, ватки. Вдыхание паров нашатырного спирта вызывало краткосрочный стимулирующий эффект. Увеличивались темпы подачи кислорода от органов дыхания в кровь

    передозировка приводит к раздражению и повреждению дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем
    а вообще заставить аммиаком подышать весь бильд
    Василенко Владимир
Картина дня