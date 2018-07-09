СМИ Германии в ударе: Русским помогал выигрывать нашатырный спирт

Российские игроки вдыхали аммиак в подтрибунном помещении. Они даже на поле выходили, поднося к носу небольшие, пропитанные нашатырем, ватки. Вдыхание паров нашатырного спирта вызывало краткосрочный стимулирующий эффект. Увеличивались темпы подачи кислорода от органов дыхания в кровь.

Немецкие СМИ подхватили эстафетную палочку у британских коллег по обвинениям сборной России по футболу в якобы употреблении допинга. Это притом, что ни у одного из российских футболистов допинг-пробы не подтвердили употребления запрещённых препаратов.Так, дальше всех решили пойти представители страдающего откровенной русофобией немецкого издания Bild. В материале немецкого СМИ объявили, что добиваться отличных результатов российским игрокам помогало (внимание!) вдыхание нашатырного спирта.Из материала:Примечательно, что в откровенно бредовом материале Bild авторы выражают недоумение тем, что нашатырный спирт "до сих пор" не запрещён международной футбольной федерацией.Знают ли представители Bild, что вдыхать пары из пропитанных комков ваты – обычная практика для футболистов самых разнообразных сборных. Почему же немецкие журналисты в таком случае не обратили внимание на собственную сборную, для которой на поле выносили тонизирующие напитки, называемые спортивными энергетиками? А заморозку при травмах игроков теперь тоже нужно расценивать как вмешательство врачей, которое идентично допингу?Как видно, зарубежная пресса никак не может смириться с тем, что российская сборная на домашнем чемпионате мира по футболу показала великолепный результат, войдя в число 8 лучших команд мира.