Битва за Победу

Проблема в СМИ была многократно озвучена: американцы тратят гигантские деньги на продвижение той простой идеи, что именно они, и только они, выиграли Вторую мировую войну и спасли мир от Гитлера. В связи с чем возникает вполне логичный вопрос: что нам делать и как с этим бороться? Ещё более забавной выглядит ситуация, когда в наших СМИ публикуют опросы общественного мнения на Западе по поводу того, кто эту клятую ВМВ выиграл и кто, собственно освободил Европу.Как ни странно, но решение этой проблемы не выглядит сколько-нибудь сложным. Беда как раз в том, что мы её даже не пытались решать и не особо работали по данной тематике. Если ты всё свободное время тупо пьёшь пиво у телевизора, то вряд ли твоя фигура будет стройной и спортивной. На кого тут обижаться? Беда как раз в том, что мы никак не пытались «пиарить» ту самую свою победу за пределами страны, а то, что делалось, можно считать весьма и весьма неудачными попытками.Как мы все понимаем, советские фильмы про войну могли быть использованы для подобной пропаганды внутри страны, максимум внутри советского лагеря, но никак не за его пределами. Обидно и цинично звучит это, но именно так и обстоят дела. Шершавый советский киноязык героических чёрно-белых фильмов «про войну и фашистов» зарубежному зрителю, к сожалению, малопонятен и малоинтересен. Понимаю, что это имело определённые причины, но суть дела от этого не меняется.Можно, конечно, долго ругаться, что мы их освободили от фашистов, а они это не ценят, но, как мы все сегодня понимаем, это не очень перспективная позиция с точки зрения пропаганды наших военных достижений. Кстати, «Враг у ворот» (не нами снятый!) имел-таки на Западе мощный пропагандистский эффект. И вызвал в Германии достаточно болезненную реакцию. Наши немецкие «друзья» к такому развороту оказались не готовы. Это для нас Вермахт — бандиты и убийцы, а в Центральной Европе уже сложилось несколько другое восприятие военных реалий.Фильмы типа «Битва за Севастополь» Мокрицкого или «Сталинград» Бондарчука — вроде как бы шаги в нужном направлении, но вот ихсоставляющая (особенно первого) вызывает большие вопросы. Я понимаю, хочется, чтобы фильм объединял, только вот война, как правило, разъединяет. То есть вот сегодня в современной России мы не можем снимать толковые фильмы про ту великую войну советского народа, чтобы их не стыдно было всей планете показать (я не сказал «гениальные», я сказал «толковые»). В связи с чем возникает сразу два вопроса: что мы вообще сегодня можем и почему мы после этого обижаемся на иностранцев за их незнание про решающий вклад Красной Армии?На самом деле, если снимать без участия Брэда Питта и не гнаться за эпичностью и масштабностью, то скромный «фильмец про войну» можно снять не очень задорого. Вот этим американцы и занимаются: Гитлера они не громили, но фильмы про данный процесс снимают регулярно и высокопрофессионально. И кто дурак по итогам? Нет, что-то безусловно снимают и в России, но, во-первых, очень мало, во-вторых, не сильно продвигают за рубеж в качестве пропаганды.Через столько десятилетий после войны важно уже не то, что там было, а какова информационная картинка. Знаете ещё всякие Viasat History? Типа документалистика. Где тоже всё очень подробно рассказывают. Всей планете. И нас, конечно, не забывают упомянуть «тихим, добрым словом». А в наших газетах, на нашем телевидении не устают возмущаться «их трактовкой истории». Следует спросить: «А где же та трактовка истории, которую можно назвать нашей?»В принципе, где она? Почему о ней кто-то должен догадываться? Где наша точка зрения на Вторую мировую, переведённая на тот же самый английский, немецкий, французский, польский, японский и активно продвигаемая за рубежом? Сказать, что это стоит абсолютно безумных денег — откровенно погрешить против истины. В принципе, сегодня на русском языке снимается достаточно много телепередач, где освещаются эти самые темы Второй мировой. Но продукт этот прежде всего предназначен для внутренней, русскоязычной аудитории. Соответственно весьма специфичны и логика изложения, и аргументация. Ну, и транслируется это на русском языке.То же самое касается печатной литературы. Часто зарубежных (в основном англоязычных) авторов упрекают в том, что они используют только немецкие источники и вообще при освещении событий «Барбароссы» стоят на немецкой точке зрения. Это так, и это, конечно, обидно. Но вполне естественно спросить: а что Россия сделала для того, чтобы переломить ситуацию? Как сейчас понятно, «военно-патриотическая» литература советского периода из-за своей перенасыщенности идеологией мало подходит для продвижения в массы за рубежом. Как говорится, лучше не вспоминать. Даже внутри страны она не всегда сегодня читабельна (популярность немецких мемуаров совсем неслучайна — онинаписаны).Да, я плавно веду к той простой мысли, что если мы хотим, чтобы наш несомненный вклад в разгром Гитлера оценили по достоинству, то нам не нужно ждать милостей от западной пропаганды, а надо что-то предпринимать самостоятельно. Это, кстати, единственный вариант. То есть необходимо издавать, например, на английском языке толковые книги по истории Второй мировой. Увы, сначала их надо написать хотя бы на русском…Понятно, что данные издания должны бытьи представлять новый взгляд на уже «известные» события. То есть данные книги должны представлять из себя определённую информационную ценность. Тупая пропаганда тут мало что даст. Разговоры ни о чём и попытка подстроиться в кильватер англосаксонских историков вряд ли будут стоить затраченных усилий.Собственно говоря, абсолютно непонятно, кто мешал нам это делать на государственном уровне последние лет десять? Спонсировать написание подобных книг, их перевод и публикацию. Жалостливые вопли про «искажение истории с той стороны» звучат достаточно странно: «История — это политика, опрокинутая в прошлое» (есть такое мнение). Странно было бы ждать от наших геополитических конкурентов (например, немцев) объективного освещения тех кровавых событий (а кстати, есть хорошая, годная история ВМВ, изданная нами для немцев на немецком? И почему нет?). Если мы будем только молчать и обиженно дуться в углу, то нас будут постоянно обливать грязью. И это вполне нормально: дураков бьют, слабых тоже бьют, на сердитых возят воду…Пытаться опровергатьконцепцию причин и хода Второй мировой войны достаточно бессмысленно: людям нужны ответы, а не вопросы. Необходимо предлагать что-то своё. И не отдельные идеи, а именно цельную концепцию всей войны (а особенно войны в Европе). И продвигать её. За нас это никто не сделал и делать не собирается. Особо сложного в этом ничего нет, гигантских денежных затрат это тоже не требует.Ничего нового и необычного в этом нет тоже: это делалось и в СССР (не совсем удачно), и в США (весьма масштабно). Представьте типичного образованного человека из дальнего зарубежья, владеющего английским, который усомнился в американской концепции «освобождения Европы». Вот что бы вы ему рекомендовали почитать на сон грядущий? Не думаю, что создание и публикация подобных работ требуют какого-то особого интеллектуального подвига.Безусловно, на ура их там не воспримут, но свою точку зрения обозначить просто необходимо. Иначе все упрёки в их адрес выглядят несколько неуместно. Получается, мы и сами не знаем, чем недовольны: не можем чётко сформулировать! То есть победу в той самой войне необходимо «конкретизировать и монетизировать».А сегодня мы зачастую имеем ситуацию, когда на события ВМВ есть одна главная точка зрения — американская. Кто мешает России чётко и грамотно сформулировать свою? И не надо думать, что, уходя от дискуссии, мы как-то сглаживаем противоречия и наводим мосты. Любой, кто знаком с современной западной концепцией истории ВМВ, подтвердит: на Россию там аккуратно вешают всех собак. Нам категорически сложно что-то доказывать, находясь внутри «их» парадигмы просто потому, что там о России или плохо, или ничего.Наша проблема как раз в том, что мы очень любим договариваться и идти на компромисс. К сожалению, тут это не работает. Мы не втиснемся в их концепцию победы над Гитлером, потому что там для нас просто нет достойного места, любая же попытка продвигать в России якобы компромиссный, а на самом деле проамериканский вариант истории Второй мировой, по вполне понятным причинам вызывает серию скандалов. Так как после ВМВ Германия и Япония стали сателлитами США, то в их версии самым плохим всегда будет Сталин. Без вариантов.Пора понять одну простую вещь: мы не договоримся и у нас не будет единого варианта истории той войны. Невозможно это. Нам надо продвигать свою сермяжную правду, не рассчитывая при этом на чью-то честность и порядочность. Не проснётся совесть у восточноевропейцев, не ждите. Но никто не запрещает России чётко, грамотно и аргументированно доносить до европейцев (и не только до них) свою точку зрения на причины, ход и результаты той войны. В книгах, статьях и документальных/художественных фильмах, сделанных как раз для благодарного зарубежного читателя/зрителя. И, понятно, сделанных грамотно и профессионально и с технической, и с идеологической точки зрения.И быть при этом готовым к тому, что встречная реакция будет враждебной. Иногда людям просто невыгодно знать правду, и они её знать не хотят. Ничего не поделаешь, история — это тоже политика, пусть и «опрокинутая в прошлое».