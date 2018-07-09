Против Китая. Новая Зеландия приобретает противолодочные самолеты

Правительство Новой Зеландии приняло решение закупить противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon в количестве четырех штук. К такому решению, по заявлению исполняющего обязанности премьер-министра страны Джасинды Арден Уинстон Питерс, привело усиливающееся военное влияние Китая в акватории Тихого океана.Как пишет The Wall Street Journal, и.о. премьера Новой Зеландии, отличающийся особой нелюбовью к Китаю, заявил, что приобретя четыре противолодочных самолета, Новая Зеландия "нарастит свою мощь в Тихом океане". По имеющейся информации, самолеты будут представлены к продаже Соединенными Штатами, которые наряду с Великобританией, Австралией и Южной Кореей, не довольны усилением влияния Китая в данном регионе.Отмечается, что решение о приобретении сразу четырех противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon, а это самая крупная военная сделка за последние несколько десятилетий, было принято сразу после утверждения новой оборонной доктрины страны, в которой Китай "назначен" на должность "главного раздражителя в регионе Тихого океана", по примеру "страшилки про Россию" для остального мира.P-8 Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях - как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. В основе - конструкция обновлённого лайнера Boeing 737-800. Самолет может нести до девяти тонн вооружения, имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески. Вооружение - AGM-84 Garpun, Mark 54 (торпеда), морские мины, авиабомбы.