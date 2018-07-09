22:42 09 июля
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Против Китая. Новая Зеландия приобретает противолодочные самолеты

Правительство Новой Зеландии приняло решение закупить противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon в количестве четырех штук. К такому решению, по заявлению исполняющего обязанности премьер-министра страны Джасинды Арден Уинстон Питерс, привело усиливающееся военное влияние Китая в акватории Тихого океана.

Против Китая. Новая Зеландия приобретает противолодочные самолеты


Как пишет The Wall Street Journal, и.о. премьера Новой Зеландии, отличающийся особой нелюбовью к Китаю, заявил, что приобретя четыре противолодочных самолета, Новая Зеландия "нарастит свою мощь в Тихом океане". По имеющейся информации, самолеты будут представлены к продаже Соединенными Штатами, которые наряду с Великобританией, Австралией и Южной Кореей, не довольны усилением влияния Китая в данном регионе.


Отмечается, что решение о приобретении сразу четырех противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon, а это самая крупная военная сделка за последние несколько десятилетий, было принято сразу после утверждения новой оборонной доктрины страны, в которой Китай "назначен" на должность "главного раздражителя в регионе Тихого океана", по примеру "страшилки про Россию" для остального мира.

P-8 Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях - как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. В основе - конструкция обновлённого лайнера Boeing 737-800. Самолет может нести до девяти тонн вооружения, имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески. Вооружение - AGM-84 Garpun, Mark 54 (торпеда), морские мины, авиабомбы.

Использованы фотографии: http://infoaeroquebec.net/
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Комментарии 13

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  1. PN (PN) Сегодня, 20:27
    Эти то куда в драку лезут? Вроде как находятся на разных полушариях...
    PN
    1. Лелёк (Лев) Сегодня, 20:33
      Цитата: PN
      PN (PN)

      hi
      Сняли с языка. Кому они нужны кроме Австралии и туристов. Видно лишние деньги появились и девать их кроме нЕкуда. bully
      Лелёк
    2. MPN (Павел) Сегодня, 20:34
      Да комиксы пошли на обновление сценариев...
      MPN
  2. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 20:30
    Трамп никому не даст создать полноценной армии, но последовательно грузит на военные расходы. Вот так "регбисты" могут стать агрессором (войдёт в армию "Торговой Федерации").
    samarin1969
  3. Симон (Вячеслав) Сегодня, 20:33
    Цитата: PN
    Эти то куда в драку лезут? Вроде как находятся на разных полушариях...

    Согласен, лучше бы дружили с Китаем, чем деньги тратить на американское вооружение. fool
    Симон
    1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 22:07
      Цитата: Симон
      Цитата: PN
      Эти то куда в драку лезут? Вроде как находятся на разных полушариях...

      Согласен, лучше бы дружили с Китаем, чем деньги тратить на американское вооружение. fool


      Дружба с Китаем ?
      Под его мягкую силу с кем спать и что есть?
      Вы действительно считаете. что это лучше?
      ЗВО
  4. Старый26 (Владимир) Сегодня, 20:42
    Цитата: PN
    Эти то куда в драку лезут? Вроде как находятся на разных полушариях...

    А они не лезут ни в какую драку. Просто заменяют старую технику на новую. У них 19 старых "Орионов", вместо них планируется закупить от 10 до 14 "Посейдонов"
    Старый26
    1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 22:09
      Цитата: Старый26
      Цитата: PN
      Эти то куда в драку лезут? Вроде как находятся на разных полушариях...

      А они не лезут ни в какую драку. Просто заменяют старую технику на новую. У них 19 старых "Орионов", вместо них планируется закупить от 10 до 14 "Посейдонов"

      Вы как всегда правы...

      Всего лишь обновление - на суперские самолеты.
      Обслуга - копеечная.
      Железо - аховое...
      КПД - высочайший.

      Нам бы так...
      ЗВО
  5. болот Сегодня, 20:50
    А ведь в Новой Зеландии очень мало Китайцев,из Азиат там не много корейцев да с полсотни киргизов. laughing казахов еще мении.
    А так.
    болот
  6. Ин100грамм (Алексей) Сегодня, 21:20
    Цитата: Лелёк
    Кому они нужны кроме Австралии и туристов

    Они и Австралии не нужны. Есть кенгуру. А эти клоуны не нужны. для туристов Посейдоны
    Ин100грамм
    1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 22:11
      Цитата: Ин100грамм
      Цитата: Лелёк
      Кому они нужны кроме Австралии и туристов

      Они и Австралии не нужны. Есть кенгуру. А эти клоуны не нужны. для туристов Посейдоны


      Возьмите ник: Ин200грамм... - он будет гораздо более точен вашим опусам...
      ЗВО
  7. Громобой Сегодня, 21:31
    Н.Зеландия как и Австралия полностью зависят от морских перевозок и над многими территориями Океании они чувствуют свою ответственность,дабы не потерять лидерства в этом регионе в лице США-Брит.Содружества.
    Поэтому правильно делают,что обновляют флот и готовятся долбить китайцев на море.В 21 веке Китай вырывается вперёд и на фоне значительного усиления его морских возможностей эти самолёты сослужат островитянам добрую службу.Ещё можно заискивающе улыбаться перед Китаем,но таких он пожрёт первыми---признаком этого служит то, как он отстаивает своё право на СПОРНЫЕ острова.Словно и нет рядом соседей .
    Громобой
  8. demo (Ван) Сегодня, 22:06
    Все не так просто и однозначно.
    Кого там на должность "не любимой жены" назначила Новая Зеландия - это вопрос риторический.
    А вот то что остается фактом - именно в Новой Зеландии строятся ускоренными темпами специальные сверх укрепленные и ультра укомплектованные убежища, рассчитанные на то, чтобы их владельцы лет 20-30 из под гор не вылазили.
    Вот и вопрос кого будут эти Поседоны высматривать и зачем.
    Наверное тех, кто поближе.
    Тех кого пускать к себе не захотят.
    Ведь может случиться так, что владелец имущества окажется не рукопожатным? Или соседи на него взъелись?
    А у очень богатых людей есть такая фишка - собственные плавсредства иметь под рукой.
    По моему есть и собственные подводные лодки.
    Так что можно рассматривать и этот вариант.
    А то я как промерял расстояние от КНР до Новой Зеландии, то у меня получилось более 10300 км.
    При скорости самой шустрой АПЛ КНР в 30 узлов сколько она туда будет шлепать? Почти 190 суток.
    А потом еще домой столько же. Если повезет.
    demo
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