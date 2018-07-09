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РЛС "Малахит-М" для ВСУ - рекордсмен?

Украинская холдинговая компания «Укрспецтехника» осуществила передачу радиолокационной станции «Малахит-М» для ВСУ. Отмечается, что передача осуществлена в рамках выполнения госзаказа. Речь идёт о РЛЛ метрового диапазона с цифровой обратной и автопередачей информации. Такие РЛС стоят на вооружении ВС Украины с 2012 года и позиционируются как замена «устаревших энергозатратных советских радаров».

В качестве шасси для «Малахита-М» выступает автомобиль КрАЗ с грузовым прицепом.

РЛС "Малахит-М" для ВСУ - рекордсмен?



Технические характеристики украинского «Малахита-М»:

количество целей, автоматически выявляемых, с формированием трасс и передачей данных за один обзор зоны действия: 256;
дальность обнаружения истребителя типа МиГ (на высотах более 10 км): 400 км;
минимальная дальность обнаружения цели: 2,5 км;
дальность выявления малоразмерных целей на высотах около 300 м: 30-70 км;
потребляемая мощность РЛС – 6,5 кВт.



На Украине заявляют, что РЛС "Малахит-М" является "рекордсменом" по дальности обнаружения в своём классе. Отмечено, что реализация антенной части и поста контроля на автомобиле с прицепом является основой мобильности станции. Как отмечает производитель, он выпускает вариант РЛС без автомобильного шасси под "индивидуальный выбор заказчика".



Ранее компания «Укрспецтехника» сообщила о разработке антенны быстрого развёртывания для радиолокационных станций «Малахит».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/HoldingCompanyUkrspetstechnik
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Комментарии 19

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  1. ЛМН (Максим) Сегодня, 20:38
    К чему знак вопроса?! request
    ВСЁ что делается на Украине,определенно "рекордсмен".
    Пора к этому уже привыкнуть и воспринимать как погоду))
    ЛМН
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:51
      Не просто ре5кортсмен , а полное открытие... lol
      cniza
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 20:56
        РЛС на Украине делать еще умеют.
        В Грузии 08.08.08 наши Су-34 противорадиолокационными ракетами уничтожили украинскую 36Д6М. ВВС России потеряли в этой войне три Су-25, два Су-24 и один Ту-22М3
        Аристарх Людвигович
    2. Curious (Victor) Сегодня, 21:05
      В каждой избушке свои игрушки. Кто то "рекордсменов" производит, кто то "вмиреаналоговнеимеющее". Кто что может.
      Curious
  2. Victor_B (Виктор) Сегодня, 20:48
    Перемога!
    Советскую П-18 перепилили!
    Сами!
    Уррррааааа!!!
    Теперь у Украины есть своя, свидомая, РЛС.
    Victor_B
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 21:08
      Цитата: Victor_B
      Теперь у Украины есть своя, свидомая, РЛС.

      Только умалчивается, что эта РЛС 2-х координатная, а значит к ней нужен еще и радиовысотомер, который дороже и сложнее. Без высотомера эта РЛС даже гражданскому УВД не нужна.
      Vita VKO
  3. wellaut (олег) Сегодня, 20:50
    Со словами "...спецтехника" почему-то возникает ассоциация с мусоровозами, снегоуборочными и остальными специальными транспортными средствами.

    P.S. Пересмотрел презентацию еще раз и понял чего там не хватает - большой бочки с топливом рядом.
    wellaut
  4. Alex20042004 (Алексей) Сегодня, 20:56
    Цитата: Victor_B
    Перемога!
    Советскую П-18 перепилили!
    Сами!
    Уррррааааа!!!
    Теперь у Украины есть своя, свидомая, РЛС.




    Свидомиты - существа с повышенным национальным сознанием («свидомистю»). Отличаются тем, что где надо и где не надо гордятся всем, к чему можно приделать приставку «украинец». Уверены, что происходят прямо от племени древних укров, которые стояли у истоков всего сущего, даже эволюции человека. То есть не украинцы произошли от обезьян (что украм страшно обидно), а наоборот - обезьяны произошли от укров, а уже потом, в процессе сбивания бананов подручными палками и специально обтесанными камнями, превратились в людей. По мнению свидомитов, русские, поляки и евреи не до конца прошли эту трудотерапию эволюции.
    Alex20042004
  5. Ин100грамм (Алексей) Сегодня, 20:59
    минимальная дальность обнаружения цели: 2,5 км;
    дальность выявления малоразмерных целей на высотах около 300 м: 30-70 км;

    Это как? Хоть и противоречия нет
    Ин100грамм
  6. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 21:08
    Хорошая цель для Искандера ...
    Evgenijus
  7. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 21:15
    Работают, делают. Одни понтуются, что "рекордсмены". Другие трындят об "не имеющих аналогов". Генеральных конструкторов советских времён никто не знал, пока не разрешили. А теперь замена болта с трубной на метрическую резьбу преподносится как великое достижение. А если из другого металла - так вообще НОУ-ХАУ (именно так, с больших буков, а не просто рацуха). Чем украинские разработчики хуже (лучше) российских, если они от одной сиськи?
    Сергей-8848
  8. Alex20042004 (Алексей) Сегодня, 21:18
    Цитата: Ин100грамм
    минимальная дальность обнаружения цели: 2,5 км;
    дальность выявления малоразмерных целей на высотах около 300 м: 30-70 км;

    Это как? Хоть и противоречия нет


    Ближе 2,5 км. (радиус) станция ничего "не видит", это связано с длительностью сигнала.
    Цели (например, самолёт) летящие на высоте 300 метров, РЛС обнаружит на удалении 30-70 км. - связано с особенности строения земной коры.
    Alex20042004
  9. Alex20042004 (Алексей) Сегодня, 21:22
    Цитата: Evgenijus
    Хорошая цель для Искандера ...

    Дороговатая для "Искандера".
    Достаточно одной гранаты для любого прицепа (кроме дизельной), чтобы напрочь вывести из строя РЛС.
    Alex20042004
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:23
      Простите, что такое дизельная граната?
      Цитата: Alex20042004
      Достаточно одной гранаты для любого прицепа (кроме дизельной), чтобы напрочь вывести из строя РЛС.
      sabakina
      1. abvgdeika (Валера) Сегодня, 22:36
        Специальная, диванно космическая bully
        abvgdeika
  10. Alex20042004 (Алексей) Сегодня, 21:25
    Цитата: Curious
    В каждой избушке свои игрушки. Кто то "рекордсменов" производит, кто то "вмиреаналоговнеимеющее". Кто что может.


    Это то, что ухлопам хорошего осталось после развала СССР.
    За 27 лет укропы ничего особенного нового и не создали.
    Alex20042004
    1. Curious (Victor) Сегодня, 21:30
      На Украине мультипликация слабая.
      Curious
    2. abvgdeika (Валера) Сегодня, 22:34
      Укропы ухлопы определись уже laughing
      abvgdeika
  11. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 22:25
    дальность выявления малоразмерных целей на высотах около 300 м: 30-70 км;
    каким образом радар метрового диапазона может видеть, например, малоразмерный беспилотник если его размеры меньше длины волны?
    _Ugene_
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