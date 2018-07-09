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РЛС "Малахит-М" для ВСУ - рекордсмен?
Украинская холдинговая компания «Укрспецтехника» осуществила передачу радиолокационной станции «Малахит-М» для ВСУ. Отмечается, что передача осуществлена в рамках выполнения госзаказа. Речь идёт о РЛЛ метрового диапазона с цифровой обратной и автопередачей информации. Такие РЛС стоят на вооружении ВС Украины с 2012 года и позиционируются как замена «устаревших энергозатратных советских радаров».
В качестве шасси для «Малахита-М» выступает автомобиль КрАЗ с грузовым прицепом.
Технические характеристики украинского «Малахита-М»:
количество целей, автоматически выявляемых, с формированием трасс и передачей данных за один обзор зоны действия: 256;
дальность обнаружения истребителя типа МиГ (на высотах более 10 км): 400 км;
минимальная дальность обнаружения цели: 2,5 км;
дальность выявления малоразмерных целей на высотах около 300 м: 30-70 км;
потребляемая мощность РЛС – 6,5 кВт.
На Украине заявляют, что РЛС "Малахит-М" является "рекордсменом" по дальности обнаружения в своём классе. Отмечено, что реализация антенной части и поста контроля на автомобиле с прицепом является основой мобильности станции. Как отмечает производитель, он выпускает вариант РЛС без автомобильного шасси под "индивидуальный выбор заказчика".
Ранее компания «Укрспецтехника» сообщила о разработке антенны быстрого развёртывания для радиолокационных станций «Малахит».
В качестве шасси для «Малахита-М» выступает автомобиль КрАЗ с грузовым прицепом.
Технические характеристики украинского «Малахита-М»:
количество целей, автоматически выявляемых, с формированием трасс и передачей данных за один обзор зоны действия: 256;
дальность обнаружения истребителя типа МиГ (на высотах более 10 км): 400 км;
минимальная дальность обнаружения цели: 2,5 км;
дальность выявления малоразмерных целей на высотах около 300 м: 30-70 км;
потребляемая мощность РЛС – 6,5 кВт.
На Украине заявляют, что РЛС "Малахит-М" является "рекордсменом" по дальности обнаружения в своём классе. Отмечено, что реализация антенной части и поста контроля на автомобиле с прицепом является основой мобильности станции. Как отмечает производитель, он выпускает вариант РЛС без автомобильного шасси под "индивидуальный выбор заказчика".
Ранее компания «Укрспецтехника» сообщила о разработке антенны быстрого развёртывания для радиолокационных станций «Малахит».
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/HoldingCompanyUkrspetstechnik
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