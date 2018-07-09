РЛС "Малахит-М" для ВСУ - рекордсмен?

Украинская холдинговая компания «Укрспецтехника» осуществила передачу радиолокационной станции «Малахит-М» для ВСУ. Отмечается, что передача осуществлена в рамках выполнения госзаказа. Речь идёт о РЛЛ метрового диапазона с цифровой обратной и автопередачей информации. Такие РЛС стоят на вооружении ВС Украины с 2012 года и позиционируются как замена «устаревших энергозатратных советских радаров».В качестве шасси для «Малахита-М» выступает автомобиль КрАЗ с грузовым прицепом.Технические характеристики украинского «Малахита-М»:На Украине заявляют, что РЛС "Малахит-М" является "рекордсменом" по дальности обнаружения в своём классе. Отмечено, что реализация антенной части и поста контроля на автомобиле с прицепом является основой мобильности станции. Как отмечает производитель, он выпускает вариант РЛС без автомобильного шасси под "индивидуальный выбор заказчика".Ранее компания «Укрспецтехника» сообщила о разработке антенны быстрого развёртывания для радиолокационных станций «Малахит».