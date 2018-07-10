Трусы вместо спутников. Как нам спасти экономику
Недавно на «ВО» был опубликован небольшой цикл статей одного из постоянных авторов сайта, Андрея из Челябинска. Цикл назывался «Как нам построить сильную экономику России» и был посвящен различным вопросам экономического реформирования страны.
Тема, безусловно, интересная, а на фоне бесконечных провалов нашего правительства и чрезвычайно актуальная. Поэтому я позволю себе тоже высказаться по этому поводу.
Но сначала уточню: мой текст не является ответом Андрею и попыткой вступить с ним в полемику. Я всего лишь пытаюсь дать некоторые рецепты, надеясь, что они будут полезны кому-то из читателей. А упомянутый цикл стал лишь поводом для того, чтобы сформулировать и озвучить свои давние мысли на этот счет.
В последнее время приходится нередко наталкиваться на тексты, посвященные тем или иным рецептам экономических преобразований. Но абсолютное большинство из них, к сожалению, относятся к разделу автоматической борьбы за все хорошее против всего плохого. Когда рецепты сводятся к декларациям «а давайте построим новые заводы, проведем индустриализацию, введем фиксированный курс рубля и наполним экономику деньгами», я понимаю, что автор таких предложений является хорошим человеком. Но в экономике он, к сожалению, разбирается не очень хорошо. Самое смешное, что подобные тексты пишут даже профессоры ВШЭ, не вылезающие «из телевизора», как говорят наши граждане. Хотя, если разобраться, это совсем не смешно, а очень даже грустно.
Давайте начнем с финансового вопроса. Нет, дело не в том, что финансы являются основой экономики: военная и мобилизационная экономики доказывают нам, что это не совсем так. Но если мы хотим управлять экономикой без принудительного труда, мобилизации и прочих радостей полувоенного положения, этот инструмент действительно важен.
Российские экономисты (все без исключения) пребывают в плену ложной уверенности, что нашей стране очень нужна валюта. Эту ошибку мы совершаем со времен Ленина (хотя, пожалуй, и до него было не все благополучно), когда была создана сеть магазинов "Торгсин" (торговля с иностранцами), где за валюту и золото можно было купить хорошие товары и продукты. Но если в то время это ещё как-то можно было объяснить сложностью момента, то существование более поздней сети магазинов «Березка» ничем, кроме маразма и идеологической диверсии, объяснить нельзя. Экономическая диверсия против рубля плюс прививание советскому человеку комплекса неполноценности и западного превосходства – это, согласитесь, сильно для времен, когда за валютные спекуляции на пару тысяч долларов расстреливали!
Итак, автор сих строк сошел с ума: ведь он утверждает, что иностранная валюта России, в общем, не нужна. И больше того: говорит, что в этом вопросе мы должны полностью скопировать опыт США (а экономический опыт там будь здоров, только безумец будет это отрицать), которые иностранные валюты не видят в упор.
Вся внешняя торговля России должна быть переведена на рубли. И прежде всего это касается нефти, газа, угля и других товаров традиционного экспорта.
Ещё раз – на рубли! Все эти химеры вроде двусторонней торговли за валюты торгующих стран, предполагающие всего лишь, что вместо универсального средства расчета мы получим чьи-то внутренние фантики, должны быть отвергнуты. Никакой торговли за юани, турецкие лиры, рупии и прочую экзотику быть не должно: рубль является единственным законным средством платежа, и точка.
Мировая экономика не сможет безболезненно отказаться от российских энергоносителей. Значит, рубли ей будут нужны. Кому-то больше, кому-то меньше, но в массе своей заинтересованных государств будет много. А поскольку главным способом получения рублей будет экспорт в Россию какой-то продукции, то мы достаточно быстро получим честную международную торговлю без посредника в виде доллара, без диктата иностранных банков, платежных систем, санкций и прочих радостей нынешнего подчиненного положения.
Итак, переход на рубль в качестве основной законной платежной единицы. Ну а если кому-то рублей будет сильно не хватать, то на ММВБ вполне можно торговать парами «рубль-юань», «рубль-лира» или «рубль-биткоин». Но уже на наших условиях, с моментальным снятием с торгов валют тех стран, которые хоть как-то поддерживают антироссийские санкции и т.д.
Теперь немного о самом рубле. Помня о немецкой «рентной марке» и о том, какое влияние она оказала на экономику постверсальской Германии, я с большим интересом смотрю в сторону условно фиксированного курса рубля. Но привязывать его к иностранной валюте нельзя ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах!
Обновленный рубль должен быть привязан к стоимости базовых товаров и услуг, лежащих в основе любой цепочки роста прибавленной стоимости. Причем регулирование объемов выпуска этих товаров и оказания этих услуг первое время должно быть достаточно жестким, чтобы мы не просто привязали рубль к чему-то весомому, но и обеспечили его бездефицитное наполнение.
К чему именно нам стоит его «привязать»? Это и просто, и сложно одновременно: электроэнергия, тонно-километр по ж/д, минимальная стоимость оплаты труда, некоторые базовые налоги и сборы. Вероятно, этот список и можно, и нужно дополнить некоторыми другими позициями. В принципе, туда хорошо укладывается и цена кубометра газа, и стоимость литра дизтоплива, и тонна пшеницы.
А для того, чтобы денег в экономику и в казну возвращалось как можно больше, нам необходимо перейти на биржевую торговлю энергоносителями. Что это значит?
А это, в общем, очень просто. Предприятия, добывающие некий энергоресурс, не должны сами искать на него покупателя. У них должно быть только одно право: выставить добытое на биржу и получить деньги, когда товар оплатят. Всё!
Никаких хитрых схем с ручными «нефтетрейдерами», покупающими нефть буквально по схеме «себестоимость плюс пошлина», а перепродающих по реальной рыночной и складывающих маржу на оффшорные счета истинных владельцев нефтяных активов, быть не должно в принципе. Добыл, выставил на торги, получил деньги — и снова добываешь. Всё. А для того, чтобы схема работала эффективно, на биржу должен быть обеспечен максимально открытый доступ для трейдеров: чем больше их будет, тем меньше вероятность сговора.
Ещё один важный аспект будущего развития суверенной экономики России – обязательный выход из ВТО.
Дело в том, что эта странная организация имеет в уставе странную особенность: каждое новое государство, вступающее в организацию, делает это на несколько худших условиях, чем ранее вступившие. А поскольку Россия вступила в ВТО довольно поздно, условия, на которых она там находится, являются одними из самых худших в мире.
Фактически членство в ВТО означало для России следующее: почти вся её экономика, кроме нескольких секторов, востребованных мировым рынком, отомрет. А вот уже на пустом месте, чуть ли не с нуля, может быть (подчеркну это: «может быть!»), вырастут новые предприятия и отрасли, которые смогут хотя бы тут, на внутреннем рынке, конкурировать с дешевой иностранной продукцией.
Особенно печально это членство для секторов, которые, по здравом размышлении, и должны быть базой, основой для суверенной экономики любого крупного государства: для сельского хозяйства и легкой промышленности. Климатически вся Россия является одной большой «зоной рискованного земледелия». А это значит, что российский крестьянин изначально находится в гораздо худших условиях, чем большинство иностранных. Добавьте к этому отсутствие нормальных субсидий и дотаций (а то, что нам позволено в рамках ВТО, это просто кот наплакал), фактическое отсутствие вменяемых пошлин на импорт продуктов питания, и вы поймете, что кормить себе Россия сможет либо в условиях санкций, либо при позорно низкой стоимости труда. Во всех остальных вариантах наши нынешние успехи моментально испарятся. А если фрагментарно что-то и останется, то разве что производство пшеницы и других зерновых – тут мы немного конкурентоспособны из-за большого объема посевных площадей.
Похожая ситуация и с легкой промышленностью. Мы ничего, увы, не можем противопоставить дешевизне рабочих рук в современной Азии. А на подходе ещё и совершенно нищая Африка, которая скоро будет готова за миску похлебки шить нам трусы и майки. А значит, без нормального регулирования импорта мы тут не будем конкурентоспособны ещё лет сто.
Вы скажете, что это не очень существенно? Главное, чтобы спутники летали? Увы, нет: спутники, конечно, дело хорошее, но когда страна не может себя прокормить и одеть, становится не до спутников. Что мы, кстати сказать, уже и проходили на личном опыте. И если не хотим повторения, то нам надо бы и спутники не забрасывать, и трусы шить научиться.
Кстати. Если говорить о чисто экономических показателях вроде занятости, зарплат, товарном наполнении и т.д., трусы для экономики имеют гораздо большее значение, чем спутники.
И да простят меня те, кому я сейчас разорвал прекрасный розовый шаблон…
Наряду с выходом из ВТО необходимо разработать и обнародовать поэтапный план повышения ввозных пошлин на ряд ключевых товаров. Он, вероятно, должен охватывать период от пяти до десяти лет и касаться ряда ключевых товаров, которые мы можем и должны производить сами.
Почему не сразу? Это, в общем, понятно: резкий скачок цен, вызванный неподготовленным введением пошлин, будет для экономики контрпродуктивен. А вот постепенность и прогнозируемость позволят бизнесу правильно сориентироваться и начать наполнение рынка если не опережающими, то хотя бы пригодными для компенсации темпами. И вместо инфляционного всплеска мы получим длительный инвестиционный бум, который за счет вышеупомянутых трусов (а также хлеба, мяса, стройматериалов, бытовой техники и электроники, автомобилей и комплектующих к ним) обеспечит нам давно чаемый экономический рост на уровне лучших мировых образцов.
Правда, ничего этого не случится, пока экономикой России рулят экономисты от комсомола, которые в своё время брали не умом и знаниями, а сознательностью и активностью. А потом они перестроились…
Тема, безусловно, интересная, а на фоне бесконечных провалов нашего правительства и чрезвычайно актуальная. Поэтому я позволю себе тоже высказаться по этому поводу.
Но сначала уточню: мой текст не является ответом Андрею и попыткой вступить с ним в полемику. Я всего лишь пытаюсь дать некоторые рецепты, надеясь, что они будут полезны кому-то из читателей. А упомянутый цикл стал лишь поводом для того, чтобы сформулировать и озвучить свои давние мысли на этот счет.
В последнее время приходится нередко наталкиваться на тексты, посвященные тем или иным рецептам экономических преобразований. Но абсолютное большинство из них, к сожалению, относятся к разделу автоматической борьбы за все хорошее против всего плохого. Когда рецепты сводятся к декларациям «а давайте построим новые заводы, проведем индустриализацию, введем фиксированный курс рубля и наполним экономику деньгами», я понимаю, что автор таких предложений является хорошим человеком. Но в экономике он, к сожалению, разбирается не очень хорошо. Самое смешное, что подобные тексты пишут даже профессоры ВШЭ, не вылезающие «из телевизора», как говорят наши граждане. Хотя, если разобраться, это совсем не смешно, а очень даже грустно.
Давайте начнем с финансового вопроса. Нет, дело не в том, что финансы являются основой экономики: военная и мобилизационная экономики доказывают нам, что это не совсем так. Но если мы хотим управлять экономикой без принудительного труда, мобилизации и прочих радостей полувоенного положения, этот инструмент действительно важен.
Российские экономисты (все без исключения) пребывают в плену ложной уверенности, что нашей стране очень нужна валюта. Эту ошибку мы совершаем со времен Ленина (хотя, пожалуй, и до него было не все благополучно), когда была создана сеть магазинов "Торгсин" (торговля с иностранцами), где за валюту и золото можно было купить хорошие товары и продукты. Но если в то время это ещё как-то можно было объяснить сложностью момента, то существование более поздней сети магазинов «Березка» ничем, кроме маразма и идеологической диверсии, объяснить нельзя. Экономическая диверсия против рубля плюс прививание советскому человеку комплекса неполноценности и западного превосходства – это, согласитесь, сильно для времен, когда за валютные спекуляции на пару тысяч долларов расстреливали!
Итак, автор сих строк сошел с ума: ведь он утверждает, что иностранная валюта России, в общем, не нужна. И больше того: говорит, что в этом вопросе мы должны полностью скопировать опыт США (а экономический опыт там будь здоров, только безумец будет это отрицать), которые иностранные валюты не видят в упор.
Вся внешняя торговля России должна быть переведена на рубли. И прежде всего это касается нефти, газа, угля и других товаров традиционного экспорта.
Ещё раз – на рубли! Все эти химеры вроде двусторонней торговли за валюты торгующих стран, предполагающие всего лишь, что вместо универсального средства расчета мы получим чьи-то внутренние фантики, должны быть отвергнуты. Никакой торговли за юани, турецкие лиры, рупии и прочую экзотику быть не должно: рубль является единственным законным средством платежа, и точка.
Мировая экономика не сможет безболезненно отказаться от российских энергоносителей. Значит, рубли ей будут нужны. Кому-то больше, кому-то меньше, но в массе своей заинтересованных государств будет много. А поскольку главным способом получения рублей будет экспорт в Россию какой-то продукции, то мы достаточно быстро получим честную международную торговлю без посредника в виде доллара, без диктата иностранных банков, платежных систем, санкций и прочих радостей нынешнего подчиненного положения.
Итак, переход на рубль в качестве основной законной платежной единицы. Ну а если кому-то рублей будет сильно не хватать, то на ММВБ вполне можно торговать парами «рубль-юань», «рубль-лира» или «рубль-биткоин». Но уже на наших условиях, с моментальным снятием с торгов валют тех стран, которые хоть как-то поддерживают антироссийские санкции и т.д.
Теперь немного о самом рубле. Помня о немецкой «рентной марке» и о том, какое влияние она оказала на экономику постверсальской Германии, я с большим интересом смотрю в сторону условно фиксированного курса рубля. Но привязывать его к иностранной валюте нельзя ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах!
Обновленный рубль должен быть привязан к стоимости базовых товаров и услуг, лежащих в основе любой цепочки роста прибавленной стоимости. Причем регулирование объемов выпуска этих товаров и оказания этих услуг первое время должно быть достаточно жестким, чтобы мы не просто привязали рубль к чему-то весомому, но и обеспечили его бездефицитное наполнение.
К чему именно нам стоит его «привязать»? Это и просто, и сложно одновременно: электроэнергия, тонно-километр по ж/д, минимальная стоимость оплаты труда, некоторые базовые налоги и сборы. Вероятно, этот список и можно, и нужно дополнить некоторыми другими позициями. В принципе, туда хорошо укладывается и цена кубометра газа, и стоимость литра дизтоплива, и тонна пшеницы.
А для того, чтобы денег в экономику и в казну возвращалось как можно больше, нам необходимо перейти на биржевую торговлю энергоносителями. Что это значит?
А это, в общем, очень просто. Предприятия, добывающие некий энергоресурс, не должны сами искать на него покупателя. У них должно быть только одно право: выставить добытое на биржу и получить деньги, когда товар оплатят. Всё!
Никаких хитрых схем с ручными «нефтетрейдерами», покупающими нефть буквально по схеме «себестоимость плюс пошлина», а перепродающих по реальной рыночной и складывающих маржу на оффшорные счета истинных владельцев нефтяных активов, быть не должно в принципе. Добыл, выставил на торги, получил деньги — и снова добываешь. Всё. А для того, чтобы схема работала эффективно, на биржу должен быть обеспечен максимально открытый доступ для трейдеров: чем больше их будет, тем меньше вероятность сговора.
Ещё один важный аспект будущего развития суверенной экономики России – обязательный выход из ВТО.
Дело в том, что эта странная организация имеет в уставе странную особенность: каждое новое государство, вступающее в организацию, делает это на несколько худших условиях, чем ранее вступившие. А поскольку Россия вступила в ВТО довольно поздно, условия, на которых она там находится, являются одними из самых худших в мире.
Фактически членство в ВТО означало для России следующее: почти вся её экономика, кроме нескольких секторов, востребованных мировым рынком, отомрет. А вот уже на пустом месте, чуть ли не с нуля, может быть (подчеркну это: «может быть!»), вырастут новые предприятия и отрасли, которые смогут хотя бы тут, на внутреннем рынке, конкурировать с дешевой иностранной продукцией.
Особенно печально это членство для секторов, которые, по здравом размышлении, и должны быть базой, основой для суверенной экономики любого крупного государства: для сельского хозяйства и легкой промышленности. Климатически вся Россия является одной большой «зоной рискованного земледелия». А это значит, что российский крестьянин изначально находится в гораздо худших условиях, чем большинство иностранных. Добавьте к этому отсутствие нормальных субсидий и дотаций (а то, что нам позволено в рамках ВТО, это просто кот наплакал), фактическое отсутствие вменяемых пошлин на импорт продуктов питания, и вы поймете, что кормить себе Россия сможет либо в условиях санкций, либо при позорно низкой стоимости труда. Во всех остальных вариантах наши нынешние успехи моментально испарятся. А если фрагментарно что-то и останется, то разве что производство пшеницы и других зерновых – тут мы немного конкурентоспособны из-за большого объема посевных площадей.
Похожая ситуация и с легкой промышленностью. Мы ничего, увы, не можем противопоставить дешевизне рабочих рук в современной Азии. А на подходе ещё и совершенно нищая Африка, которая скоро будет готова за миску похлебки шить нам трусы и майки. А значит, без нормального регулирования импорта мы тут не будем конкурентоспособны ещё лет сто.
Вы скажете, что это не очень существенно? Главное, чтобы спутники летали? Увы, нет: спутники, конечно, дело хорошее, но когда страна не может себя прокормить и одеть, становится не до спутников. Что мы, кстати сказать, уже и проходили на личном опыте. И если не хотим повторения, то нам надо бы и спутники не забрасывать, и трусы шить научиться.
Кстати. Если говорить о чисто экономических показателях вроде занятости, зарплат, товарном наполнении и т.д., трусы для экономики имеют гораздо большее значение, чем спутники.
И да простят меня те, кому я сейчас разорвал прекрасный розовый шаблон…
Наряду с выходом из ВТО необходимо разработать и обнародовать поэтапный план повышения ввозных пошлин на ряд ключевых товаров. Он, вероятно, должен охватывать период от пяти до десяти лет и касаться ряда ключевых товаров, которые мы можем и должны производить сами.
Почему не сразу? Это, в общем, понятно: резкий скачок цен, вызванный неподготовленным введением пошлин, будет для экономики контрпродуктивен. А вот постепенность и прогнозируемость позволят бизнесу правильно сориентироваться и начать наполнение рынка если не опережающими, то хотя бы пригодными для компенсации темпами. И вместо инфляционного всплеска мы получим длительный инвестиционный бум, который за счет вышеупомянутых трусов (а также хлеба, мяса, стройматериалов, бытовой техники и электроники, автомобилей и комплектующих к ним) обеспечит нам давно чаемый экономический рост на уровне лучших мировых образцов.
Правда, ничего этого не случится, пока экономикой России рулят экономисты от комсомола, которые в своё время брали не умом и знаниями, а сознательностью и активностью. А потом они перестроились…
Автор: Виктор Кузовков
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