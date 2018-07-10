Новый космический рекорд России

Пресс-служба ГК по космической деятельности (Роскосмос) сообщает об установленном рекорде. Установлен он грузовым кораблём «Прогресс МС-09», который пристыковался к МКС сегодня в 4:31 (мск). Рекорд состоит в минимальной продолжительности полёта к станции. Продолжительность составила всего 3 ч 40 минут.В сообщении говорится, что впервые за всю историю космических полётов грузовой корабль осуществлял сближение с МКС по короткой схеме, которую называют двухвитковой.Роскосмос сообщает, что «Прогресс МС-09» осуществил стыковку с отсеком «Пирс» в автоматическом режиме. При этом процесс стыковки контролировался специалистами Центра управления полётами и космонавтами Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым.На борту «Прогресса»-рекордсмена доставлены различные полезные грузы, включая топливо, сжатый воздух, скафандр («Орлан-МКС»), продукты питания, воду, научно-исследовательское оборудование, средства медобеспечения, а также посылки от родных для космонавтов. В общей сложности космический грузовик доставил для нужд МКС более 2-х тонн грузов различного назначения, включая медсредства.Таким образом, предыдущий рекорд по времени полёта побит почти на 2 часа. Это время составляло 5 часов 39 минут. Речь о так называемой 4-витковой схеме, которая считалась наиболее «быстрой» для осуществления полёта к МКС. А основной же считается схема, по которой корабль делает 34 витка вокруг Земли, затрачивая на полёт более 48 часов.В Роскосмосе отмечают, что 2-витковая схема позволит доставлять на станцию «срочные» грузы.