07:35 10 июля
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Новый космический рекорд России

Пресс-служба ГК по космической деятельности (Роскосмос) сообщает об установленном рекорде. Установлен он грузовым кораблём «Прогресс МС-09», который пристыковался к МКС сегодня в 4:31 (мск). Рекорд состоит в минимальной продолжительности полёта к станции. Продолжительность составила всего 3 ч 40 минут.

Новый космический рекорд России


В сообщении говорится, что впервые за всю историю космических полётов грузовой корабль осуществлял сближение с МКС по короткой схеме, которую называют двухвитковой.


Роскосмос сообщает, что «Прогресс МС-09» осуществил стыковку с отсеком «Пирс» в автоматическом режиме. При этом процесс стыковки контролировался специалистами Центра управления полётами и космонавтами Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым.

На борту «Прогресса»-рекордсмена доставлены различные полезные грузы, включая топливо, сжатый воздух, скафандр («Орлан-МКС»), продукты питания, воду, научно-исследовательское оборудование, средства медобеспечения, а также посылки от родных для космонавтов. В общей сложности космический грузовик доставил для нужд МКС более 2-х тонн грузов различного назначения, включая медсредства.

Таким образом, предыдущий рекорд по времени полёта побит почти на 2 часа. Это время составляло 5 часов 39 минут. Речь о так называемой 4-витковой схеме, которая считалась наиболее «быстрой» для осуществления полёта к МКС. А основной же считается схема, по которой корабль делает 34 витка вокруг Земли, затрачивая на полёт более 48 часов.

В Роскосмосе отмечают, что 2-витковая схема позволит доставлять на станцию «срочные» грузы.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Roscosmos
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Комментарии 18

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  1. SEER (Сергей) Сегодня, 05:55
    не ну а чо? взяли да сделали.
    а кто-то красные машинки в космос пуляет.
    SEER
    1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 05:58
      Цитата: SEER
      не ну а чо? взяли да сделали.

      Это ни "ЧО", а торжество математической школы России ! Всего кажется делов, а расчитай всё, подведи корабли и состыкуй, в невесомости и космосе !
      Starover_Z
      1. SEER (Сергей) Сегодня, 05:59
        Цитата: Starover_Z
        Цитата: SEER
        не ну а чо? взяли да сделали.

        Это ни "ЧО", а торжество математической школы России ! Всего кажется делов, а расчитай всё, подведи корабли и состыкуй, в невесомости и космосе !

        а я не против. про то и сказал " взяли да сделали."
        SEER
        1. mad (Алексей) Сегодня, 06:29
          Цитата: SEER
          взяли да сделали

          Видимо ребята попросили - горячей пиццы и холодного пива под футбол захотели drinks
          mad
    2. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:01
      Ладно-бы толк от этого был. Я имею ввиду авто.

      Идиотизм.

      Нет что-нибудь путёвое сделать.

      Отправить машину в космос...
      Ванёк
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:11
        Цитата: Ванёк
        Отправить машину в космос...

        Бензина хоть полный бак залили ?
        Uncle Lee
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:12
          Цитата: Uncle Lee
          Бензина


          Она на батарейках.
          Ванёк
          1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:21
            А где зарядка ?
            Uncle Lee
            1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:34
              А она одноразовая.

              Контрацептив кароче.
              Ванёк
              1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:38
                Со вкусом клубники ?
                Uncle Lee
                1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:39
                  И. Маску виднее. И. Маск точно знает.
                  Ванёк
      2. PN (PN) Сегодня, 06:45
        Что значит "Нет что-нибудь путёвое сделать.
        Отправить машину в космос..."?
        Вы вообще в теме или нет? Похоже, что нет. Думаете Илон Маск от нефиг делать машину запустил? Объясняю для тех, кто не в теме. Шли испытания новой тяжелой ракеты. На испытаниях никто полезную нагрузку в ракету не ложит, кладут бетонный блок. А если ты являешся владельцем и ракеты и машины, то почему бы вместо бетонного блока не запихать в ракету машину? Короче машина в этой ракете была не более чем грузом для проверки ракеты.
        PN
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:50
          У-у-убедительно.

          Но глупо. Я за машину.

          Что испытывали я не против.

          Цитата: PN
          являешся владельцем и ракеты и машины, то почему бы вместо бетонного блока не запихать в ракету машину?


          У богатых свои.....

          Помните мультик Роад Ранер. По моему так. Там шакал на ракете акме частенько летал.
          Ванёк
  2. Грибок (Витёк) Сегодня, 05:55
    Может и до Луны придумают как быстро долететь. Вечером полетел. Утром прилетел.
    Грибок
  3. Totah155 (Alex) Сегодня, 06:03
    В Роскосмосе отмечают, что 2-витковая схема позволит доставлять на станцию «срочные» грузы.

    Очень удобно, когда пиво заканчивается drinks
    Totah155
  4. Умник (Вася) Сегодня, 06:25
    Эээхх я думал мы на марс слетали
    Умник
    1. PN (PN) Сегодня, 06:46
      Да хотя бы на луну для начала.
      PN
  5. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 06:55
    Рекорд-рекордом, но в отрасли.....как бы это сказать....
    https://hi-tech.mail.ru/news/roskosmos_otdast_vse
    _za_samuyu_bespoleznuyu_raketu_rossii/?frommail=1
    sad
    Улиточник N9
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