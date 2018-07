Американские СМИ: Трамп в беседе с Путиным называл своих советников глупцами

Американская газета The New York Times вышла с материалом, посвящённым мартовской телефонной беседе американского и российского президентов. Один из вопросов тогдашней повестки касался отдельных представителей администрации президента США, которые настоятельно рекомендовали Дональду Трампу отказаться от самой идеи звонка Владимиру Путину. Напомним, что Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить того с убедительной победой на президентских выборах.Через некоторое время в американской прессе появилось заявление, в котором сообщалось, что Трамп проигнорировал рекомендации своих советников, отговаривавших его от идеи поздравлений в адрес президента России.Теперь NYT публикует некоторые подробности реакции Трампа на рекомендации советников. При этом отмечено, что американский президент высказал своё мнение по этому поводу в том самом телефонном разговоре с Путиным. Если верить New York Times, то Трамп обратил внимание российского коллеги на то, что ему советовали не звонить, но сам он принял иное решение. Также Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ называл своих советников глупцами и отметил, что нужно «поменьше слушать их глупые советы». Сюжет из "Маугли" Киплинга... Земляными червями не называл?Напомним, что на 16 июля намечена первая двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдёт в Хельсинки и будет посвящена целому ряду злободневных внешнеполитических вопросов, включая такие вопросы как конфликты на Украине и в Сирии. В США раскручивают тему о том, что Трамп просто обязан обсудить с Путиным вопрос «неприемлемости вмешательства в американские выборы».