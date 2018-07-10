07:37 10 июля
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Американские СМИ: Трамп в беседе с Путиным называл своих советников глупцами

Американская газета The New York Times вышла с материалом, посвящённым мартовской телефонной беседе американского и российского президентов. Один из вопросов тогдашней повестки касался отдельных представителей администрации президента США, которые настоятельно рекомендовали Дональду Трампу отказаться от самой идеи звонка Владимиру Путину. Напомним, что Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить того с убедительной победой на президентских выборах.

Через некоторое время в американской прессе появилось заявление, в котором сообщалось, что Трамп проигнорировал рекомендации своих советников, отговаривавших его от идеи поздравлений в адрес президента России.

Американские СМИ: Трамп в беседе с Путиным называл своих советников глупцами



Теперь NYT публикует некоторые подробности реакции Трампа на рекомендации советников. При этом отмечено, что американский президент высказал своё мнение по этому поводу в том самом телефонном разговоре с Путиным. Если верить New York Times, то Трамп обратил внимание российского коллеги на то, что ему советовали не звонить, но сам он принял иное решение. Также Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ называл своих советников глупцами и отметил, что нужно «поменьше слушать их глупые советы». Сюжет из "Маугли" Киплинга... Земляными червями не называл?

Напомним, что на 16 июля намечена первая двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдёт в Хельсинки и будет посвящена целому ряду злободневных внешнеполитических вопросов, включая такие вопросы как конфликты на Украине и в Сирии. В США раскручивают тему о том, что Трамп просто обязан обсудить с Путиным вопрос «неприемлемости вмешательства в американские выборы».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:04
    обратил внимание российского коллеги на то, что ему советовали не звонить, но сам он принял иное решение.

    Прогиб?

    Засчитано.
    Ванёк
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 07:02
      Ничему верить нельзя, от слова совсем. Ни сплетням, ни обещаниям, ничему, только реальным поступкам. Все это только шоу.
      maxim947
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:09
        Цитата: maxim947
        Ничему верить нельзя


        yes

        Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
        А беззубые старухи их разносят по умам.

        hi
        Ванёк
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:17
          Перефразирую А.Демьяненко в "Иван Васильевич меняет профессию" :
          - Когда американские СМИ что-то говорят , создаётся впечатление что они бредят .
          bouncyhunter
  2. SEER (Сергей) Сегодня, 06:04
    не, не правильно трампов сказал. не глупцы а "д.б!" С.Лавров
    SEER
    1. семург Сегодня, 07:29
      Цитата: SEER
      не, не правильно трампов сказал. не глупцы а "д.б!" С.Лавров

      Что то модно стало у правителей своих помощников и советчиков полоскать прилюдно. То Путин говорит что Песков пургу несет то Трамп своих глупцами назовет. Может "кадровики" плохо стали работать у правителей.
      семург
  3. udincev (Виктор) Сегодня, 06:26
    Также Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ называл своих советников глупцами и отметил, что нужно «поменьше слушать их глупые советы».
    Этот мужик (или парень по-ихнему). Знает, что говорит.
    Вот "фейк-фабрики" с "глупцами"
    раскручивают тему о том, что Трамп просто обязан обсудить с Путиным вопрос «неприемлемости вмешательства в американские выборы
    Наверное разберётся без соплей, какие вопросы важны для отнощений России - США и влияют на ситуацию в мире.
    udincev
  4. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 06:34
    ...Сюжет из "Маугли" Киплинга... Земляными червями не называл?...

    Сдаётся мне, что не читал безвестный автор этой заметки книгу Киплинга "Маугли". Поскольку не писал Киплинг такой книги.
    грохот
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:45
      Книга джунглей.

      Ну а с другой стороны. Какая разница?

      - Подойдите ближе бандерлоги.*
      Ванёк
    2. Ren (Renat) Сегодня, 06:48
      Цитата: грохот
      Поскольку не писал Киплинг такой книги.

      «Книга джунглей» (англ. The Jungle Book) — сборник рассказов. Автор Редьярд Киплинг. bully
      В СССР в переводе выходил как "Маугли" hi
      Ren
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:52
        Цитата: Ren
        В СССР в переводе выходил как "Маугли"


        Вооот.

        А Николай говорит, что Киплинг не писал такой книги.

        Как быть?
        Ванёк
        1. Ren (Renat) Сегодня, 07:36
          Самому перечитать, дать детям-внукам почитать и мульт советский пересмотреть. laughing
          Ren
        2. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 07:36
          Цитата: Ванёк

          ...Как быть?

          Это вопрос ко мне или к Киплингу? Или к безвестному автору?
          грохот
  5. demo (Ван) Сегодня, 07:03
    В США раскручивают тему о том, что Трамп просто обязан обсудить с Путиным вопрос «неприемлемости вмешательства в американские выборы».
    Неужели все настолько запущено, что пациенту уже никакая реанимация не поможет?
    Если, исходя из логики (хотя это слово в отношении американцев не приемлемо), в американские выборы вмешивалась Россия, и именно по этой причине гордые американские сенаторы и конгрессмены решили обрушить на наши глупые головы санкции, и были приведены к власти нелегитимные политики, вплоть до президента, то верхом "дипломатического искусства" будет являться возможность переговоров о таких явлениях.
    Ну в какие ворота это лезет?
    Нелегитимные конгрессмены, нелегитимные сенаторы, нелегитимный президент требуют от России и Путина прекратить безобразия. И дать американскому народу самостоятельно выбрать себе политиков. Я плакаль! fool
    demo
  6. LeonidL (Леонид) Сегодня, 07:10
    Трамп - большой, ему виднее!
    LeonidL
  7. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 07:20
    У одного глупцы, у другого ЧП - Человек Пурга. Хорошо они о своих подчиненных...
    Я русский
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