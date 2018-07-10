07:36 10 июля
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Хорватские футболисты поедут домой за "Слава Украине" и "Белград, гори"?

Украинские активисты решили поддержать (в своём понимании этого термина) сборную Хорватии, представители которой записали ролик с криками «Слава Украине». Напомним, что за упомянутый ролик Хорватский футбольный союз наказал представителя тренерского штаба хорватов Огнена Вукоевича отлучением от сборной на ЧМ-2018 в России, отправив домой. Кроме того, FIFA вынесла вердикт, на основании которого Вукоевич будет крупно оштрафован за политические заявления во время турнира. Защитник хорватской команды Домагой Вида предупреждён, но пока находится в составе сборной.

Хорватские футболисты поедут домой за "Слава Украине" и "Белград, гори"?На сей раз украинские блогеры нашли в Интернете и опубликовали другое видео, на котором Вида кричит «Слава Украине». Причём находится он рядом с другим представителем тренерского штаба сборной Хорватии по футболу (экс-футболистом ЦСКА) Ивицей Оличем. С бутылкой пива в руке Вида выкрикивает и лозунг хорватских националистов «Белград, гори!» Обращает на себя внимание, как украинские блогеры радуются тому, что нашли это видео. При этом майданные массы потирают руки от удовольствия, смакуя то, какое возмущение видео вызовет в России. Но люди с подкастрюльным мышлением, похоже, не в состоянии понять, что таким образом «помогают» хорватской сборной (по крайней мере, её отдельным представителям) вылететь с ЧМ-2018 и оказаться дисквалифицированной. Если FIFA решит рассмотреть и этот ролик, то существует немалая вероятность того, что Виду и Олича также заставят заплатить существенный штраф, а ХФС придётся и их отстранять от работы в сборной. Кому после этого будет кричать «Слава» г-н Вида, у которого в голове, по всей видимости, сидит майданный вирус, который он подцепил во время выступлений за «Динамо» (Киев)?

Напомним, что ранее Домагой Вида заявил о том, что его ролик "не нужно расценивать как политический". FIFA разберётся.


Видео из "нового" ролика (дата записи пока неизвестна) - ссылка

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 23

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  1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 06:39
    с такими друзьями как - каклы и врагов не надо laughing
    этим роликом майданутые г-ну Виде подкинут проблем, а впрочем Вида сам виноват.
    Я русский
    1. Leeds (Alexander) Сегодня, 07:08
      Главное, чтобы не нашлось англичан, решишвших попиариться своим высокомерным поведением, в случае победы на ЧМ. Представьте, каким идолом станет тот же Кейн среди рыжей гoпoты, отказавшись пожать руку Путину или т.п.? Но надеюсь, гопaрей не окажется среди победителей. Думаю, английская палка выстрелит в этом году.
      Leeds
      1. Тралл Сегодня, 07:09
        Очень хотелось бы услышать комментарий от Эмира Кустурицы, если честно...
        Тралл
        1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 07:15
          Зачем нам мнение Эмиров? Они пускай бы лучше там у себя в Эмиратах порядок как следует навели.
          Vladimirovich_4
          1. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:20
            Цитата: Vladimirovich_4
            у себя в Эмиратах


            Эмир Кустурица и Эмираты это так-то разные вещи.

            А вот услышать его комментарий хотелось-бы.

            Будет задорно.
            Ванёк
          2. Володин (Алексей) Сегодня, 07:35
            Цитата: Vladimirovich_4
            Зачем нам мнение Эмиров? Они пускай бы лучше там у себя в Эмиратах порядок как следует навели.

            Это пять баллов за политическую географию и киноведение))))
            Володин
      2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:18
        Цитата: Leeds
        Главное, чтобы не нашлось англичан, решишвших попиариться своим высокомерным поведением, в случае победы на ЧМ. Представьте, каким идолом станет тот же Кейн среди рыжей гoпoты, отказавшись пожать руку Путину или т.п.? Но надеюсь, гопaрей не окажется среди победителей. Думаю, английская палка выстрелит в этом году.

        Боже сохрани от бритов!Надеюсь или Франция,или Бельгия станет чемпионом.
        Фил77
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:10
      Вообще запретить въезд в Россию этим гнидам , Олич то вообще гоблин .
      Spartanez300
  2. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 06:42
    Скак4уны работают по принципу "сам не гам и другому не дам". А хорваты от большого ума ведется на это.
    inkass_98
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:34
      Цитата: inkass_98
      А хорваты от большого ума ведется на это.

      У Виды и маленького ума нет. Есть такая наука - физиогномика. Да и труды Чезаре Ломброзо вспоминаются, стоит взглянуть на это не отягощенное интеллектом лицо. laughing
      Ингвар 72
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:48
    Мракобесы.Доигрались .Спорт это спорт.Или спортсменам теперь лозунги орать при каждом удобном случае.Правильно и сделали официальные власти Хорватии.
    Наблюдатель2014
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:19
      Сергей hi К сожалению , спорт уже давно стал политическим инструментом . sad
      bouncyhunter
  4. LeonidL (Леонид) Сегодня, 06:49
    Эти хорваты, которые орали "Славу" бандеровцам такие же недобитые нацисты, те кто уничтожил Сербскую Краину и провел этническую чистку = считай геноцид более 150 000 сербов изгнанных с родных земель. Все закономерно - украинские нацисты-бандеровцы братья хорватских нацистов-усташей. Во время ВМВ и те и другие отличились самыми кровавыми "подвигами" проитив мирных людей и партизан, сражавшихся с их нацистскими хозяевами. на их кричалку ответим достойным "Слава - Донбассу!" "Ополченцам - Слава!"
    LeonidL
  5. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 06:50
    Как надоел этот балаган около-политический ! За "Слава Украине" наказание можно и не дать ,это восхваление определённой страны и не оскорбление второй .Но за "Белград гори" должно придти наказание от Фифа .Да этот полоумный хорват может посвящать победу хоть Украине ,хоть Мозамбику ,хоть племени людоедам из Африки это его право.Из за этого такой ажиотаж показывает психологическую неполноценность создающих этот ажиотаж .Это и к россиянам и к украинцам относиться ,одни раздражаются вторые радуются .Любит человек Украину и что ? но за Белград должен ответить ,это уже переход дозволенного .
    Lek3338
    1. LeonidL (Леонид) Сегодня, 07:06
      "Слава Украине!" - это не восхваление украины, а часть нацисткого-бандеровского приветсвивия "для своих" типа "хайль!" - "Зиг Хайль!" в нацистской Германии. Вообще бандеровско-нацистские кричалки очень часто просто копии кричалок их немецко-нацистских хозяев (убогость мысли просвечивает) - это: "Нация поперед усего!", "Хай сгинут вороги!" - "Дойчланд, Дойчланд юбер аллес!" и "Боже покарай Битанию!" ну и так далее по их списку. Самое удивительное и примитивное "Рудольф Гесс, гитлерюгенд, СС!" что орут малолетки и мокрощелки с факелами. Для Гесса, гитлерюгенда и СС украинцы всего лишь неполноценные унтерменши, подлежащие массовой высылке за Урал, частичной колонизации и использования для убийств славян, евреев и цыган в лагерях смерти с последующей утилизацией и самих ревностных исполнителей (а зачем победившему рейху были бы нужны орды опившихся крови полусумасшедших от всего бандитов и убийц?).
      LeonidL
  6. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 06:57
    бойкот хорватам! освистать их гимн и всю их сборную весь матч!
    Хаджи Мурат
    1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 07:08
      Болеем за Англию.Корректно, без всяких быдлячьих закидонов.
      Я русский
    2. LeonidL (Леонид) Сегодня, 07:08
      И стать вровень с парой-тройкой отморозков, испортить ЧМ, получить плюху (вполне заслуженную) от ФИФА и крепкий (тут можно не сомневаться) штраф, дать долгожданную пищу для застоявшихся от недостатка провокаций гадостей и пакостей западным СМИ? Да вы, батенька, изрядный провокатор! На кого изволите работать, милейший?
      LeonidL
    3. gukoyan (Igor) Сегодня, 07:14
      А сборная при чём тут?
      gukoyan
    4. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:26
      Цитата: Хаджи Мурат
      бойкот хорватам! освистать их гимн и всю их сборную весь матч!

      Освистывать нельзя ни в коем случае!Разбираться потом придётся с ФИФА,а это оч.серьёзная контора.Да и в прямой русофобии не замечена!А вот заявить протест нужно и необходимо!
      Фил77
  7. Комментарий был удален.
  8. gukoyan (Igor) Сегодня, 07:13
    Жестоко подставляют сборную...
    gukoyan
  9. Тополь М (Юрий) Сегодня, 07:20
    По прически этого клоуна,когда я его увидел перед матчем- было видно,что недобиток бандеровский
    Тополь М
  10. инженерный (Виктор) Сегодня, 07:29
    На сей раз украинские блогеры нашли в Интернете и опубликовали другое видео, на котором Вида кричит «Слава Украине»... С бутылкой пива в руке Вида выкрикивает и лозунг хорватских националистов «Белград, гори!»
    Это уже не излечимая болезнь, перешедшая в хронический диагноз, жаль...очень жаль, теперь поможет только усыпление, как поступают с хронически больными животными.
    инженерный
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