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Хорватские футболисты поедут домой за "Слава Украине" и "Белград, гори"?
Украинские активисты решили поддержать (в своём понимании этого термина) сборную Хорватии, представители которой записали ролик с криками «Слава Украине». Напомним, что за упомянутый ролик Хорватский футбольный союз наказал представителя тренерского штаба хорватов Огнена Вукоевича отлучением от сборной на ЧМ-2018 в России, отправив домой. Кроме того, FIFA вынесла вердикт, на основании которого Вукоевич будет крупно оштрафован за политические заявления во время турнира. Защитник хорватской команды Домагой Вида предупреждён, но пока находится в составе сборной.
На сей раз украинские блогеры нашли в Интернете и опубликовали другое видео, на котором Вида кричит «Слава Украине». Причём находится он рядом с другим представителем тренерского штаба сборной Хорватии по футболу (экс-футболистом ЦСКА) Ивицей Оличем. С бутылкой пива в руке Вида выкрикивает и лозунг хорватских националистов «Белград, гори!» Обращает на себя внимание, как украинские блогеры радуются тому, что нашли это видео. При этом майданные массы потирают руки от удовольствия, смакуя то, какое возмущение видео вызовет в России. Но люди с подкастрюльным мышлением, похоже, не в состоянии понять, что таким образом «помогают» хорватской сборной (по крайней мере, её отдельным представителям) вылететь с ЧМ-2018 и оказаться дисквалифицированной. Если FIFA решит рассмотреть и этот ролик, то существует немалая вероятность того, что Виду и Олича также заставят заплатить существенный штраф, а ХФС придётся и их отстранять от работы в сборной. Кому после этого будет кричать «Слава» г-н Вида, у которого в голове, по всей видимости, сидит майданный вирус, который он подцепил во время выступлений за «Динамо» (Киев)?
Напомним, что ранее Домагой Вида заявил о том, что его ролик "не нужно расценивать как политический". FIFA разберётся.
Видео из "нового" ролика (дата записи пока неизвестна) - ссылка
На сей раз украинские блогеры нашли в Интернете и опубликовали другое видео, на котором Вида кричит «Слава Украине». Причём находится он рядом с другим представителем тренерского штаба сборной Хорватии по футболу (экс-футболистом ЦСКА) Ивицей Оличем. С бутылкой пива в руке Вида выкрикивает и лозунг хорватских националистов «Белград, гори!» Обращает на себя внимание, как украинские блогеры радуются тому, что нашли это видео. При этом майданные массы потирают руки от удовольствия, смакуя то, какое возмущение видео вызовет в России. Но люди с подкастрюльным мышлением, похоже, не в состоянии понять, что таким образом «помогают» хорватской сборной (по крайней мере, её отдельным представителям) вылететь с ЧМ-2018 и оказаться дисквалифицированной. Если FIFA решит рассмотреть и этот ролик, то существует немалая вероятность того, что Виду и Олича также заставят заплатить существенный штраф, а ХФС придётся и их отстранять от работы в сборной. Кому после этого будет кричать «Слава» г-н Вида, у которого в голове, по всей видимости, сидит майданный вирус, который он подцепил во время выступлений за «Динамо» (Киев)?
Напомним, что ранее Домагой Вида заявил о том, что его ролик "не нужно расценивать как политический". FIFA разберётся.
Видео из "нового" ролика (дата записи пока неизвестна) - ссылка
Использованы фотографии: Фейсбук
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