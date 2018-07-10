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Русский военный "Скайп". Корабли ВМФ РФ оснащаются спутниковыми системами Р-797
Стало известно о том, что корабли ВМФ России, включая подводную составляющую, переоснастят новейшими системами сверхдальней связи Р-797 российского производства. Р-797 – это система видеотелефонии, которая обеспечивает коммуникацию между надводными, подводными боевыми кораблями, а также кораблями обеспечения, на расстоянии в несколько тысяч километров. При этом связь осуществляется в закрытом сегменте передачи данных. Сами военнослужащие называют Р-797 от Стэл-КС «русским военным Скайпом».
Российские специалисты смогли решить сложнейшую задачу при реализации этого проекта. Речь идёт о том, что осуществлена защита данных формата видеоконференции, что до недавнего времени считалось практически неразрешимой задачей.
Р-797 – это мультиканальная система спутниковой связи, которая после прохождения всех необходимых испытаний принимается на вооружение ВС РФ. Переоснащение кораблей ВМФ будет осуществляться в 2018-2019 годах (уже начато). Р-797 имеет в своём составе ЖК-монитор и ударопрочную, водонепроницаемую видеокамеру, посредством которых и налаживается видеосвязь через спутниковые каналы. Система имеет возможность пересылки крупных по размеру видеофайлов в формате Full HD. Станция также позволяет осуществлять доступ в Интернет. В данном случае о защищённости такого вида доступа не сообщается.
Р-797 обладает возможностью установки телефонного шлюза.
Газета «Известия» делится с читателями информацией о том, что на первом этапе законтрактовано до 20 таких спутниковых систем «дальней» связи. Каждая такая система оценивается в 2-3 млн рублей в зависимости от конкретного назначения. На данный момент сумма контракта составляет 40 млн руб.
Помимо основных вариантов Р-797 создана его мобильная версия. Она размещается в водонепроницаемом кейсе, который может быть использован, например, на малых катерах, включая ракетные.
Российские специалисты смогли решить сложнейшую задачу при реализации этого проекта. Речь идёт о том, что осуществлена защита данных формата видеоконференции, что до недавнего времени считалось практически неразрешимой задачей.
Р-797 – это мультиканальная система спутниковой связи, которая после прохождения всех необходимых испытаний принимается на вооружение ВС РФ. Переоснащение кораблей ВМФ будет осуществляться в 2018-2019 годах (уже начато). Р-797 имеет в своём составе ЖК-монитор и ударопрочную, водонепроницаемую видеокамеру, посредством которых и налаживается видеосвязь через спутниковые каналы. Система имеет возможность пересылки крупных по размеру видеофайлов в формате Full HD. Станция также позволяет осуществлять доступ в Интернет. В данном случае о защищённости такого вида доступа не сообщается.
Р-797 обладает возможностью установки телефонного шлюза.
Газета «Известия» делится с читателями информацией о том, что на первом этапе законтрактовано до 20 таких спутниковых систем «дальней» связи. Каждая такая система оценивается в 2-3 млн рублей в зависимости от конкретного назначения. На данный момент сумма контракта составляет 40 млн руб.
Помимо основных вариантов Р-797 создана его мобильная версия. Она размещается в водонепроницаемом кейсе, который может быть использован, например, на малых катерах, включая ракетные.
Использованы фотографии: http://www.stel.ru/equipment/computer-equipment/800
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