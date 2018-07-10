07:35 10 июля
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Русский военный "Скайп". Корабли ВМФ РФ оснащаются спутниковыми системами Р-797

Стало известно о том, что корабли ВМФ России, включая подводную составляющую, переоснастят новейшими системами сверхдальней связи Р-797 российского производства. Р-797 – это система видеотелефонии, которая обеспечивает коммуникацию между надводными, подводными боевыми кораблями, а также кораблями обеспечения, на расстоянии в несколько тысяч километров. При этом связь осуществляется в закрытом сегменте передачи данных. Сами военнослужащие называют Р-797 от Стэл-КС «русским военным Скайпом».

Русский военный "Скайп". Корабли ВМФ РФ оснащаются спутниковыми системами Р-797


Российские специалисты смогли решить сложнейшую задачу при реализации этого проекта. Речь идёт о том, что осуществлена защита данных формата видеоконференции, что до недавнего времени считалось практически неразрешимой задачей.


Р-797 – это мультиканальная система спутниковой связи, которая после прохождения всех необходимых испытаний принимается на вооружение ВС РФ. Переоснащение кораблей ВМФ будет осуществляться в 2018-2019 годах (уже начато). Р-797 имеет в своём составе ЖК-монитор и ударопрочную, водонепроницаемую видеокамеру, посредством которых и налаживается видеосвязь через спутниковые каналы. Система имеет возможность пересылки крупных по размеру видеофайлов в формате Full HD. Станция также позволяет осуществлять доступ в Интернет. В данном случае о защищённости такого вида доступа не сообщается.



Р-797 обладает возможностью установки телефонного шлюза.

Газета «Известия» делится с читателями информацией о том, что на первом этапе законтрактовано до 20 таких спутниковых систем «дальней» связи. Каждая такая система оценивается в 2-3 млн рублей в зависимости от конкретного назначения. На данный момент сумма контракта составляет 40 млн руб.

Помимо основных вариантов Р-797 создана его мобильная версия. Она размещается в водонепроницаемом кейсе, который может быть использован, например, на малых катерах, включая ракетные.

Использованы фотографии: http://www.stel.ru/equipment/computer-equipment/800
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Комментарии 4

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  1. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 06:59
    А мне можно его домой?(шутка) а то с этим скайпом одни проблемы с каждым обновлением .Функции всё бестолковее и бестолковее ,усложняют на ровном месте .После последнего выходить сам по себе при разговоре ,а потом сам автоматически заходить интервалом 10 минут .Кто ни будь знает как решить ?
    Lek3338
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 07:09
      Пользуйся Вибером или Фейстаймом.

      Скайп теперь Микрософт, а Микрософт делится информацией с ФБР, АНБ и ЦРУ.
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 07:06
    Видеоконференция?

    А зачем это на боевом корабле?

    Другое дело защищённый канал для обмена большими файлами.
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
    1. cariperpaint Сегодня, 07:12
      А дочитать до конца и внимательно?)))
      cariperpaint
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