10:19 10 июля
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100 лет первой российской конституции: Кто не работает, тот не ест

Сегодня исполняет ровно 100 лет со дня принятия первой конституции России – Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (тогдашнее название). Принят основной документ страны был в последний день проведения 5-го Всероссийского съезда Совета рабочих, солдатских (красноармейских), крестьянских и казачьих депутатов. На съезде 10 июля 1918 года присутствовали свыше 1,1 тыс. представителей, из которых 773 – большевики.

100 лет первой российской конституции: Кто не работает, тот не ест


Само появление конституции стало по-настоящему историческим событием, так как впервые в истории государства все основные законы были объединены в единый документ, который и определял главные направления общественно-политического устройство, ведения хозяйствования, регламентировал систему безопасности в стране.


Конституция определяла Всероссийский съезд РКККД высшим органом госвласти. При этом было обозначено, что этот орган не является постоянным, а созывается ВЦИК советов РКККД не реже 2-х раз в год на несколько дней.

Примечательно, что выборы делегатов съезда были такими, что народных представителей не имели права выбирать лица, не подтвердившие факт получения доходов трудовым путём. Могли ли влиять такие лица на тех, кто имел право избираться и быть избранным, - открытый вопрос, вокруг которого идут споры историков по сей день.

Из первой конституционной главы (1918 год):
1. Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам.
2. Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация Советских национальных республик.


Во второй главе Конституция определяет основную задачу молодого советского государства, которая состоит в «уничтожении всякой эксплуатации человека человеком».

Глава 2. Пункт 3 б):
Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мёртвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия объявляются национальным достоянием.


Конституция весьма эмоционально сообщала гражданам новой страны, что целью является «решительное вырывание человечества из когтей финансового капитала и империализма».

Конституция 1918 года гарантировала закрепление за трудящимися бесплатного образования, эксплуатировала лозунг «Кто не работает, тот не ест», а также призывала защищать новый строй с оружием в руках.

По целому ряду параметров Конституцию образца 1918 года вполне можно считать антиподом Конституции года 1993, особенно в плане отношения к тому, что называется мировым финансовым капиталом.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 35

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:34
    1: Кто не работает, тот не ест

    Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мёртвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия объявляются национальным достоянием.
    -Это нужно было потерять.Чтобы понять, как это важно каждому гражданину.
    Наблюдатель2014
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:39
      Коммунисты дали(1918), коммунисты потеряли(1991) - перефразируя поговорку Бог дал, Бог взял ...
      НасРать
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:45
        Коммунисты и члены КПСС совсем не одно и тоже. Тут налицо предательство народа и криминальный захват всех ресурсов государства. Людские потери от "новой", ельцинской Конституции будут поболее, чем во Второй Отечественной, не считая тотального развала промышленности. winked
        сибиралт
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:49
          Цитата: сибиралт
          Коммунисты и члены КПСС совсем не одно и тоже. Тут налицо предательство народа и криминальный захват всех ресурсов государства. Людские потери от "новой", ельцинской Конституции будут поболее, чем во Второй Отечественной. winked

          Т.е. Вы признаете, что ЦК КПСС - это был аналог современных олигархов, которые наживались на народе уже тогда? то то я смотрю, что пенсионер-победитель жил на пенсию не так богато, как пенсионер-проигравший из той же ФРГ... Хоть и недра были народные, заводы, земли то же... ворья не было( wassat )... бензин копейки - а чего ж так бедны были? Не ужели все достояние ЦК КПСС крало?
          Дурили значит народ коммунисты...
          До Ельцина, значит был настоящий коммунист... wassat
          НасРать
          1. Logall (Александр) Сегодня, 08:55
            Цитата: НасРать
            ЦК КПСС - это был аналог современных олигархов

            Изначально нет, но после смерти "Отца народов" начался делёж сфер влияния...
            Logall
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:04
              Цитата: Logall
              Цитата: НасРать
              ЦК КПСС - это был аналог современных олигархов

              Изначально нет, но после смерти "Отца народов" начался делёж сфер влияния...

              Значит идеологическая подоплека власти - это всего лишь "лапша" для плебса...
              НасРать
              1. Logall (Александр) Сегодня, 09:10
                Это значит, что так к этому относятся те, кто идёт во власть! Корысть - она движет теми, кто должен служить, а не подчинять себе...
                Т.е. проблема в людях, а не в идеологии.
                Но истинность учения определяется качеством убеждений, а не числом последователей. Может быть Вы и правы... hi
                Logall
                1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:15
                  Цитата: Logall
                  Это значит, что так к этому относятся те, кто идёт во власть! Корысть - она движет теми, кто должен служить, а не подчинять себе...
                  Т.е. проблема в людях, а не в идеологии.

                  Естественно что в людях, а идеология для оправдания своей власти..Т.е. в стране были все коммунисты, кто хотел быть при власти и был ей..и мог пользоваться привилегиями. А если ты не был коммунистом - ты не был у Власти.... и не мог принимать "на лапу"... - старо как мир!
                  Цитата: Logall

                  Но истинность учения определяется качеством убеждений, а не числом последователей. :

                  Хорошо сказано! от меня за это +(это искренне)
                  ---
                  к слову :
                  Ваше выражение бы , да в церковную епархию бы...
                  НасРать
                  1. Logall (Александр) Сегодня, 09:33
                    Цитата: НасРать
                    Ваше выражение бы , да в церковную епархию бы...

                    Упаси Господи: являясь Православым христианином в церковь не хожу - не люблю ходить по магазинам!
                    Logall
                    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:40
                      что ж, здесь наши мнения совпадают..
                      НасРать
            2. Например Сегодня, 09:10
              Изначально......., не обманывайте себя. Хотя... может Вам легче жить иллюзиями.

              Коммунисты развалили и разграбили страну. Именно Сталин выделил в отдельные субъекты и утвердил республики которые в настоящий момент превратились в "государства". Украина, Белоруссия, КазаKстан и остальные по списку. На исконно русских землях теперь рулят нацисты и националисты, а русских гонят с земель предков.
              Именно коммунисты быстренько перековались и стали единоросами.
              Может Путин не был членом КПСС?

              Тут постоянно предлагают голосовать за коммунистов.
              Так и есть. Мы постоянно выбираем членов КПСС,
              УРА ТОВАРИЩИ!!!

              Путин В.В., член КПСС с 1975 года.
              Матвиенко В.И., член КПСС с 1972 года.
              Нарышкин С.И., член КПСС с 1976 года.
              Медведев Д.А., член КПСС с 1986 года
              Иванов С.Б., член КПСС с 1973 года.
              Шойгу С.К., член КПСС с 1979 года.
              Лавров С.В., член КПСС с 1972 года.
              Собянин С.С., член КПСС с 1986 года.
              Чуров В.Е.,член КПСС с 1982 года.
              Фрадков М.Е., член КПСС с 1972 года.
              Полтавченко Г.С., член КПСС с 1975 года.
              Бортников А.В., член КПСС с 1975 года.
              Степашин С.В., член КПСС с 1973 года.
              Чайка Ю.Я, член КПСС с 1976 года.
              Грызлов Б.В., член КПСС с 1971 года.
              Астахов П.А., член КПСС с 1985 года.
              Сечин И.И., член КПСС с 1990 года.
              Чубайс А.Б., член КПСС с 1980 года.
              Колокольцев В.А., член КПСС с 1982 года.
              Улюкаев А.В., член КПСС с 1983 года.
              Силуанов А.Г., член КПСС с 1989 года.
              Володин В.В., член КПСС с 1985 года.
              Сурков В.Ю., член КПСС с 1985 года.
              Голикова Т.А., член КПСС с 1986 года.
              Зорькин В.Д., член КПСС с 1970 года.
              Лебедев В.М., член КПСС с 1968 года.
              Тулеев А.Г., член КПСС с 1968 года.
              Зубков В.А., член КПСС с 1967 года.
              Например
              1. Logall (Александр) Сегодня, 09:30
                Цитата: Например
                Именно Сталин выделил в отдельные субъекты и утвердил республики которые в настоящий момент превратились в "государства".

                Не передёргивайте: Сталин создал великое Государство! И к развалу СССР не имеет никакого отношения. Вы ещё рюриковичей обвините в создании враждебного к России государства Литва wassat
                Logall
                1. Например Сегодня, 09:43
                  Стали развалил Великое Государство, у которого была тысячелетняя история.
                  Сталин обыкновенный уголовник, который даже жил под кличкой.
                  Ленин, Троцкий, Сталин - одна шайка упырей ненавидящих Русь.
                  А войны народ выиграл. Нороду нашему деваться некуда. Мы люди такие, что терпеть немчуру не можем.

                  "Страна" СССР держалась лишь на терроре, объявленном народу еще Лениным. Не забывайте это.

                  Как ни прискорбно, но не возродилась пока Русь. По прежнему коммунисты у руля.
                  Глупо думать, что они добровольно отдадут кому-то власть. Да и кому??? Ну не матрасам же.
                  Слава Богу хоть объявили о намерении быть самостоятельными, но это пока лишь декларация.

                  А вы продолжайте молиться на СССР.

                  А я Богу помолюсь.
                  Например
                  1. Например Сегодня, 09:58
                    Цитата: Logall
                    Сталин... к развалу СССР не имеет никакого отношения.

                    Только слепой не видит, что от Российско Империи осталась лишь часть именовавшаяся при коммунистах РСФСР. Остальные территории отошоли аккурат по границам нарисованными Сталиным.
                    Именно Этот упырь делил и кромсал русские земли.
                    Ежели вспомнили Рюрика, то надеюсь видите разницу в поступках. Один объединял и как итог могущественное государство. Ленин-сталин-кпсс-ура!!! делили и федерализировали (прости Господи) и как итог развал страны.

                    Поржи всласть, как истинный коммунист.
                    Например
    2. MPN (Павел) Сегодня, 08:41
      Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мёртвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия объявляются национальным достоянием.
      Теперь все это можно назвать для народа утраченное sad
      MPN
    3. Partyzan (Bob) Сегодня, 08:49
      Цитата: Наблюдатель2014
      -Это нужно было потерять.Чтобы понять, как это важно каждому гражданину.

      а еще - главенство суда ЕСПЧ над национальным судом hi так что не мы выбираем - а нам выбирают
      Partyzan
      1. Например Сегодня, 09:28
        Цитата: Partyzan
        так что не мы выбираем

        Именно так, мы не выбираем в том понимании слова, что проецируем свою волю. Мы всего лишь признаем над собой власть того или иного "товарища".
        Власть получает легитимность - согласие народа, когда он добровольно признает за ней право принимать обязательные решения.
        "Добровольно признать" и "выбрать" разные действия. Согласны или есть возражения?

        Ура демократия wassat
        Например
        1. Partyzan (Bob) Сегодня, 09:55
          Цитата: Например
          "Добровольно признать" и "выбрать" разные действия.

          вы правы - демос правит
          Partyzan
  2. polpot (Andru) Сегодня, 08:35
    Каждому времени своя конституция ,времена меняються и конституции тоже.
    polpot
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:41
      polpot (Andru)
      Каждому времени своя конституция ,времена меняються и конституции тоже.
      Это не времена меняются.Это к власти приходят руководители стряпающие под себя конституцию как хотят. Сейчас скажут а Путин не изменял конституцию под себя.Ага Щазз
      Статья 81

      1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на осно.....
      Наблюдатель2014
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:45
        Хреновее, когда приходят руководители которые при действующей, на тот момент, конституции -продает страну...

        НасРать
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:45
    Людей не интересуют ничьи интересы, кроме их собственных.
    parusnik
    1. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:40
      Цитата: parusnik
      Людей не интересуют ничьи интересы, кроме их собственных

      ит из тру. С какова три моих сына должны работать на дядю? На дона Пэдро. Эт куда не шло, но на дядю Сэма, тем более Трампа - это перебор
      Tusv
  4. Ив762 (Павел) Сегодня, 08:46
    Интересно было б сравнить как соблюдались онные конституции...
    А то ведь написать можно что угодно,-бумага всё стерпит...
    Ив762
  5. bober1982 (vladimir) Сегодня, 08:49
    Не совсем понятно,каким образом Конституция 1918г. была антиподом Конституции 1993г., какая здесь может быть связь.
    Принятие Конституции 1918 года послужило тому,что молодую Советскую республику, значительная категория граждан стала называть Совдепией, и на это были веские основания,например,возьмём избирательную систему, как это определяла Конституция :
    - один голос пролетария приравнивался к пяти голосам крестьянина.
    - огромное число населения объявлялись "лишенцами" (офицеры,полицейские,духовенство и те,кто использовал наёмный труд, они не имели права голоса).
    - выборы были открытыми, то есть полностью подконтрольными.
    Все те конституционные свободы ,которые провозглашались - не соблюдались, установилась диктатура большевиков.
    bober1982
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:50
    Конституцию 93-го года писали правнуки авторов конституции 18-го года
    Дормидонт
  7. Vard Сегодня, 08:53
    На Руси законы святы... да исполнители супостаты...
    Vard
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 09:15
    Цитата: НасРать
    Значит идеологическая подоплека власти - это всего лишь "лапша" для плебса...

    ---------------------
    Лапша-это ваши комментарии, а плебсом являетесь вы. Изначально идея построения социалистического государства была весьма хорошей и привлекательной. И эта идея довольно хорошо воплощалась в жизнь. Была построена инфраструктура, было массовое жилищное строительство, была промышленность с рабочими местами и социальные гарантии. Но как любая сложная система СССР требовал управления и породил огромный бюрократический аппарат, то есть чиновников с возможностями администрирования, то есть возможностью чем-то распоряжаться. А это значит, что чем больше были полномочия, тем больше был соблазн ими злоупотреблять, чем часть верхушки со временем и воспользовалась, их так и называли "перерожденцы". А давать уничижительные презрительные определения у вас еще нос не дорос, советские люди войну выиграли и страну отстроили, а вы пока только диван просиживаете, да в носу ковыряете с умным видом.
    Altona
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:32
      Только вот это время, начиная с 1905 по 1953 были самими кровавыми годами для Российского и Советского народа, зато действительно промышленность развили быстро.
      Вадим237
    2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:34
      Зря горячитесь! "Перерожденцы" говорите, а как они стали перерожденцами? Ведь все так хорошо шло и вдруг бац - и столько народу стали перерожденцами... с чего? Рос аппарат, говорите - а кто его ростил? Злоупотреблять стали - а кто, кто злоупотреблял, работяга с завода ? И не прикрывайтесь советскими людьми выигрывшими войну - они за родину воевали. А вот то, что победители так и остались в нищете, по прошествии 35-40 лет после войны - вот здесь спрос с коммунистов! За то Анголам и Мозамбикам помогали...
      НасРать
    3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:35
      Евгений, hi , бесполезно ему объяснять, его ник сам говорит за него. Странно, всего на год моложе меня, а несёт несусветное. Я жил, когда было "от каждого по способностям, каждому по труду", очень хотелось пожить при "от каждого по способностям, каждому по потребности", но видимо, это будет уже на том свете...
      sabakina
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:46
        Цитата: sabakina
        очень хотелось пожить при "от каждого по способностям, каждому по потребности", но видимо, это будет уже на том свете...

        Вы действительно в это верили?...Сочувствую... sad
        НасРать
  9. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 09:51
    Цитата: Например
    Изначально......., не обманывайте себя. Хотя... может Вам легче жить иллюзиями.

    Коммунисты развалили и разграбили страну. Именно Сталин выделил в отдельные субъекты и утвердил республики которые в настоящий момент превратились в "государства". Украина, Белоруссия, КазаKстан и остальные по списку. На исконно русских землях теперь рулят нацисты и националисты, а русских гонят с земель предков.
    Именно коммунисты быстренько перековались и стали единоросами.
    Может Путин не был членом КПСС?

    Тут постоянно предлагают голосовать за коммунистов.
    Так и есть. Мы постоянно выбираем членов КПСС,
    УРА ТОВАРИЩИ!!!

    Путин В.В., член КПСС с 1975 года.
    Матвиенко В.И., член КПСС с 1972 года.
    Нарышкин С.И., член КПСС с 1976 года.
    Медведев Д.А., член КПСС с 1986 года
    Иванов С.Б., член КПСС с 1973 года.
    Шойгу С.К., член КПСС с 1979 года.
    Лавров С.В., член КПСС с 1972 года.
    Собянин С.С., член КПСС с 1986 года.
    Чуров В.Е.,член КПСС с 1982 года.
    Фрадков М.Е., член КПСС с 1972 года.
    Полтавченко Г.С., член КПСС с 1975 года.
    Бортников А.В., член КПСС с 1975 года.
    Степашин С.В., член КПСС с 1973 года.
    Чайка Ю.Я, член КПСС с 1976 года.
    Грызлов Б.В., член КПСС с 1971 года.
    Астахов П.А., член КПСС с 1985 года.
    Сечин И.И., член КПСС с 1990 года.
    Чубайс А.Б., член КПСС с 1980 года.
    Колокольцев В.А., член КПСС с 1982 года.
    Улюкаев А.В., член КПСС с 1983 года.
    Силуанов А.Г., член КПСС с 1989 года.
    Володин В.В., член КПСС с 1985 года.
    Сурков В.Ю., член КПСС с 1985 года.
    Голикова Т.А., член КПСС с 1986 года.
    Зорькин В.Д., член КПСС с 1970 года.
    Лебедев В.М., член КПСС с 1968 года.
    Тулеев А.Г., член КПСС с 1968 года.
    Зубков В.А., член КПСС с 1967 года.

    Чушь несете несусветную....снова и снова сколько можно повторять,коммунист,член партии и номенклатурщик-карьерист-это разное и все вместе они были в партии,кто то отдавал всего себя,а кто то шкурничал..и началось это после приходя именно этой серой массы номенклатурщиков при Хрущеве....вот тогда они начали для себя исключительно строить коммунизм отдельно взятый
    Андрей ВОВ
  10. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 09:55
    По целому ряду параметров Конституцию образца 1918 года вполне можно считать антиподом Конституции года 1993,

    Не так. Это Конституция 1993 г. есть антипод первой Конституции 1918 г. Смогли капиталисты отыграть назад и, в отличие от Наполеона, продержаться больше 100 дней. "Что имеем, не храним, потерявши - плачем".
    Rostislav
  11. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 10:15
    Незыблемость Конституции государства,свидетельствует о незыблемости строя и власти,на мой взгляд(пример в США конституция 7 статей и 27 поправок и все),опять же,в изменяющихся условиях необходимо реагировать и вносить изменения,ведь это не закостенелая догма,но изменения такие,чтобы ни в коем случае не влиять отрицательно на жизнь простого народа,возможно это звучит наивно...но в нашей истории до 1993 года были приняты 4 главных закона...и в них закреплялись права простого гражданина...опрос в ее исполнении конечно,а в 93 году..все...совсем иное...
    Андрей ВОВ
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