100 лет первой российской конституции: Кто не работает, тот не ест

1. Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам.

2. Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация Советских национальных республик.

Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мёртвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия объявляются национальным достоянием.

Сегодня исполняет ровно 100 лет со дня принятия первой конституции России – Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (тогдашнее название). Принят основной документ страны был в последний день проведения 5-го Всероссийского съезда Совета рабочих, солдатских (красноармейских), крестьянских и казачьих депутатов. На съезде 10 июля 1918 года присутствовали свыше 1,1 тыс. представителей, из которых 773 – большевики.Само появление конституции стало по-настоящему историческим событием, так как впервые в истории государства все основные законы были объединены в единый документ, который и определял главные направления общественно-политического устройство, ведения хозяйствования, регламентировал систему безопасности в стране.Конституция определяла Всероссийский съезд РКККД высшим органом госвласти. При этом было обозначено, что этот орган не является постоянным, а созывается ВЦИК советов РКККД не реже 2-х раз в год на несколько дней.Примечательно, что выборы делегатов съезда были такими, что народных представителей не имели права выбирать лица, не подтвердившие факт получения доходов трудовым путём. Могли ли влиять такие лица на тех, кто имел право избираться и быть избранным, - открытый вопрос, вокруг которого идут споры историков по сей день.Из первой конституционной главы (1918 год):Во второй главе Конституция определяет основную задачу молодого советского государства, которая состоит в «уничтожении всякой эксплуатации человека человеком».Глава 2. Пункт 3 б):Конституция весьма эмоционально сообщала гражданам новой страны, что целью является «решительное вырывание человечества из когтей финансового капитала и империализма».Конституция 1918 года гарантировала закрепление за трудящимися бесплатного образования, эксплуатировала лозунг «Кто не работает, тот не ест», а также призывала защищать новый строй с оружием в руках.По целому ряду параметров Конституцию образца 1918 года вполне можно считать антиподом Конституции года 1993, особенно в плане отношения к тому, что называется мировым финансовым капиталом.