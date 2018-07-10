10:20 10 июля
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Сенатор США: Я потребовал от русских властей, чтобы те убрались из Крыма

Американские сенаторы, вернувшиеся из России, куда на днях прилетали с рабочим визитом, теперь вовсю делятся своими впечатлениями от встреч с представителями российской власти. Те самые американские законодатели, которым с Госдуме большинство аплодировало стоя (за редким исключением – например, осталась сидеть в кресле Наталья Поклонская), теперь силятся превзойти друг друга в поливании России помоями. Одни заявляют, что они «вывели русских на чистую воду в вопросах вмешательства в американские выборы», другие, представляющие американскую клановую систему, объявляют власти России «мафией».

В частности, американский сенатор Джон Н. Кеннеди (официально не входит в большую семью Кеннеди, известную широким представительством в стане американских политических элит), назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «умником, который пробился наверх и стал задирой (хулиганом)».

Сенатор США: Я потребовал от русских властей, чтобы те убрались из Крыма

Дж.Н.Кеннеди слева



Кеннеди:
Я потребовал от них (от российских властей) убраться из Крыма, с территории Украины. Это была трудная встреча (с Лавровым), но я думаю, мне удалось до них это донести.


Такое заявление американский сенатор-русофоб сделал для ТК CNN.

Тот же американский сенатор объявил, что договариваться с властями России – «всё равно что договариваться с мафией». Из этого пассажа г-на Кеннеди можно сделать вывод о том, что сенатору нередко приходится договариваться с мафией в США, а потому в этом деле он точно знает толк...

Напомним, что впервые за несколько лет действия антироссийских санкций делегация американского конгресса посетила Москву. Ранее другие члены делегации отметили, что санкции на Россию не действуют.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 82

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  1. Комментарий был удален.
    1. ser-pov (Сергей) Сегодня, 09:07
      [/quote] теперь силятся превзойти друг друга в поливании России помоями[quote]

      Кто бы в этом сомневался.. А Госдура им еще и аплодировала стоя.. Как же им нравится себя выставлять героями- ковбои х.ре.новы...
      ser-pov
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 09:11
        Цитата: ser-pov
        А Госдура им еще и аплодировала стоя..

        Тут одно из двух.
        Или они не знали, что "куда американца не целуй, всё равно в задницу попадёшь" (с), тогда им не место в Государственной Думе по причине отсутствия интеллекта
        Или они знали, но всё равно прогнулись. Тогда им не место в Государственной Думе по морально-этическим соображениям.

        =============
        Вообще, эти "исключительные" любую вежливость, любое нормальное человеческое отношение воспринимают как слабость.
        Начинаю понимать Хрущёва, стучавшего ботинком по трибуне, с этими только так и нужно. Вы же не будете с гопниками в подворотне разговаривать как в обществе высокообразованных людей.
        Лопатов
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:17
          А мы еще своих ругаем.. ))) Эти упыри (сенаторы, конгрессмены) - стадо наглых, насквозь лживых, недалеких сволочей, которые больше думают о своем пиаре. Впрочем так у них было всегда
          maxim947
          1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 09:21
            Цитата: maxim947
            А мы еще своих ругаем.. ))) Эти упыри - стадо наглых, насквозь лживых, не далеких сволочей, впрочем так у них было всегда

            А почему "своих ругать" не стоит? Если они не могут осознать такие простейшие вещи, то и особых достижений по их основному профилю, законотворчеству, от горе-дэпутатов ожидать не стоит.
            Лопатов
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:30
              Вообще-то, это была шутка. Ругать надо обязательно, но многое познается в сравнении.
              maxim947
          2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:52
            Цитата: maxim947
            стадо наглых, насквозь лживых, недалеких сволочей

            А нафига Россия их тогда приглашала если они такие? Может быть хоть разок и себя немного покритиковать для разнообразия хотя бы?
            Вендиго
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:56
              Может быть хоть разок и себя немного покритиковать для разнообразия хотя бы?

              Вот этого не надо, мы и так чемпионы по самокритике.
              maxim947
        2. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 09:52
          Или они знали, но всё равно прогнулись.

          Да все они знали. Просто "холопство" в крови-как же "баре" приехали, челядь должна их стоя встречать.....на колени упасть при виде "господ", наверное, "трибуны" помешали...
          Улиточник N9
      2. ioan-e (Борис) Сегодня, 09:19
        Цитата: ser-pov
        Как же им нравится себя выставлять героями- ковбои х.ре.новы...

        Налицо комплексы детской неполноценности laughing
        ioan-e
        1. роман66 (роман) Сегодня, 09:22
          переросшей в манию величия
          роман66
          1. MPN (Павел) Сегодня, 09:33
            Ром привет! hi Тут смотрю все оскорбились наглостью и беспардонностью этих ....(ну сам подставишь слово), Но вот с некоторыми выводами я бы спорить не спешил.
            объявляют власти России «мафией».
            sad Хотя у них и по круче это все поставлено, и стоя то аплодировали наши по всей видимости понимая ихний прогресс в данном вопросе и где то в душе завидовали и преклонялись перед прогрессом ихней мафиозной структуры. Думаю скоро возьмут на вооружение, догонят и перегонят. sad
            MPN
            1. роман66 (роман) Сегодня, 09:37
              да ладно! в этом-то вопрос они и отстают, может. здоровеньки hi
              роман66
          2. Опер (Игорь) Сегодня, 10:04
            "Наши аплодировали стоя!" Любой русский человек, когда в помещение кто то входит (незнакомые), тем более когда их представляют официально встанет и поприветствует! Вполне себе можно аплодисментами. В данном случае жиденькими. Американцы сами стояли при этом! Ну до какой же степени некоторые наши авторы находятся в пограничной состоянии души! Сумеречном! Выискивая какие то моменты занимаясь самобичеванием. Остается только искренне удивляться и удивляться... Поклонская, как крымчанка продемонстрировала свое личное отношение...Считаю это был тот случай, когда вполне можно было поступить и так и так! Я лично вообще обратил на это внимание только после объяснения Поклонской почему она лично не поприветствовала вообще! По поводу заявлений некоторых конгрессменов... Ну давайте посмеемся! Педставляете, какого перенапряжения сил стоила им эта поездка?! Вся воля, которая есть была собрана в кулак, чтобы заставить хоть немножко унять дрожь в руках и трясущиеся коленки!!! Они американские герои! Они были в русском логове и вернулись в город на холме на своих ногах!!!!! Вчера шел какой то американский фильм по ТВ с Джеки Чаном... Так вот там, каждые 3 минуты-"русские!!!! Это идут русские!!!! Кто это??? Кто!?!?!? Мама не тупи это РУССКИЕ!!!!!" Я прям сам себя бояться стал!!! А конгрессмены то не в кино, а в реальности... Ну подвиг же для людей!!! Давайте улыбнемся! А по поводу их пропаганды я вот подумал нет худа без добра!!! Такой момент еще приведу. Несколько лет назад по ТВ у нас шел какой то цыганский сериал... Ну конечно тупой и сказочный! Моя цыганская) теща очень его ругала (эээ тупые, никчемные, ) но просматривала все серии сосредоточенно! И вот там был такой момент, когда старая цыганка ведьма (шувани) Рубина разжимает ладонь, а в ладони шарик такой огненный и музыка такаю страшнющая... Тещу этот момент привел в полнейший восторг - "вот! Вот! Пусть все смотрят, какие мы!!! Как мы можем!!!" Вот так же и с американской пропагандой и кино-пусть! Они сами себя уже до такой степени запугали...))))) А вообще я подумал... С ответным визитом в Конгресс можно цыган отправить!!! Фурор будет полный! Санкции отменят и Крым признают только за то, чтобы делегацию забрали обратно!
            Опер
            1. роман66 (роман) Сегодня, 10:07
              делегация должна быть представительной - цыган. Джигурду, Собчак и Вольфыча
              роман66
              1. MPN (Павел) Сегодня, 10:11
                Цитата: роман66
                делегация должна быть представительной - цыган. Джигурду, Собчак и Вольфыча

                good drinks hi
                MPN
        2. ученый Сегодня, 09:38
          Цитата: ioan-e
          Налицо комплексы детской неполноценности

          Депутаты ГД думали, что за такой "горячий прием" с их счетов в западных банках снимут санкции и они летом смогут смогут отдохнуть на Мальдивах, а их дети продолжить обучения в Кембриджах. А тут сенаторы их так опустили назвали мафией. На месте Путина сейчас самое время распустить ГД и опубликовать списки всех кто там аплодировал.
          ученый
          1. vlad.svargin (Владимир) Сегодня, 10:11
            ученый
            На месте Путина сейчас самое время распустить ГД и опубликовать списки всех кто там аплодировал.

            ОН никогда на это не пойдёт, именно такая Дума его устраивает, практически там большинство не имеет никакого отношения к результатам выборов в ГД, а назначены так же как и в правительстве по списку личной преданности, живущих по принципу : "что изволите-с"
            Поэтому такой позор для них как "божья благодать"
            vlad.svargin
      3. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 09:34
        Аплодисменты в Думе вполне закономерны. С момента отмены крепостного права прошло не так много времени,всего 150 лет,три поколения. Рабское отношение к хозяину еще сидит в душах,особенно у власть имущих, вдруг не понравишься,вдруг денюшка заныченая в инобанке исчезнет,страшно ведь. А так похлопали,в глазки посмотрели и рады, дали бы к ручке приложится,так и облобызали бы с трепетом, натура рабов выше интересов Родины! negative
        майор Юрик
        1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 09:53
          Сенатор Кеннеди :
          Я потребовал от них (от российских властей) убраться из Крыма, с территории Украины. Это была трудная встреча (с Лавровым), но я думаю, мне удалось до них это донести. Правда потом я убежал менять трусы и штаны. .

          Какая смелость.
          Цитата: майор Юрик
          Аплодисменты в Думе вполне закономерны
          good
          Евдоким
      4. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 09:36
        Из этого пассажа г-на Кеннеди можно сделать вывод о том, что сенатору нередко приходится договариваться с мафией в США, а потому в этом деле он точно знает толк...

        Если оценивать поведение официальных американцев в других странах, так ГосДеп и Конгресс точно"осиное, сицилианское гнездо", посылающее своих представителей с оружием "на стрелки" в другие страны !
        Starover_Z
      5. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 09:48
        , объявляют власти России «мафией».
        Так оно и есть.
        mr.Vain
      6. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:50
        Цитата: ser-pov
        А Госдура им еще и аплодировала стоя.

        Ну не им а Трампу все таки.
        Вендиго
      7. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:58
        Что- то наших "мудрецов" из Думы выступить в Сенате США никто не приглашает. А уж хлопать им стоя там вообще западло. winked
        сибиралт
  2. Partyzan (Bob) Сегодня, 09:07
    Я потребовал от них (от российских властей) убраться из Крыма, с территории Украины. Это была трудная встреча (с Лавровым), но я думаю, мне удалось до них это донести.
    свое дерьмо точно донес, вот только до кого? или до чего? надеюсь в сортир госдумы его не пустили, что б случайно не нагадил
    Partyzan
    1. AUL (Александр) Сегодня, 09:32
      Это он прибежал от нас ТРЕБОВАТЬ чего-то? Ню-ню..
      AUL
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:40
        так если ему удалось это донести то наши должны были послушаться его и вывести наши войска из Крыма и отдать его каклам .
        просто экспл
      2. Partyzan (Bob) Сегодня, 09:56
        Цитата: AUL
        Это он прибежал от нас ТРЕБОВАТЬ чего-то? Ню-ню..

        так и потребовал - ему даже аплодировали - как говорилось раньше "бурные продолжительные овации"
        Partyzan
  3. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 09:08
    Как маленькие брехливые собачёнки...
    Azazelo
  4. Bacha (Александр) Сегодня, 09:08
    За то стоя апплодировали. А по уму, освистать надо было...
    Bacha
    1. Partyzan (Bob) Сегодня, 09:11
      Цитата: Bacha
      За то стоя апплодировали. А по уму, освистать надо было...

      так хозяева приехали, как же иначе
      Partyzan
      1. Bacha (Александр) Сегодня, 09:52
        То то и оно, уже и не скрывают...
        Bacha
        1. Partyzan (Bob) Сегодня, 09:58
          Цитата: Bacha
          То то и оно, уже и не скрывают...

          а для чего? еще наверное и погрозили - мало вкладываете в облигации госдолга США
          Partyzan
  5. Украинец (Андрей) Сегодня, 09:09
    Вот они раскрыли свои настоящие лица.
    Трусы блин!
    Ходили-улыбались. Домой приехали-начали вонять
    Украинец
    1. Ren (Renat) Сегодня, 09:20
      Цитата: Украинец
      Ходили-улыбались. Домой приехали-начали вонять

      А ещё они, сообщили, что некоторые из них нагадили на Красной площади, а некоторые прямо в зале Гос.думы.... Правда всё себе в штаны. lol
      Ren
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:25
      И так уже лет пятьсот с лишним
      Дормидонт
  6. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:10
    Он, конечно, герой!
    Zaurbek
  7. Vard Сегодня, 09:13
    Я чего понять не могу... зачем этих .... пустили... Наши что на полном серьёзе думали, что эта свора на нас ногу не задерёт...
    Vard
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 09:38
      Цитата: Vard
      Я чего понять не могу... зачем этих .... пустили... Наши что на полном серьёзе думали, что эта свора на нас ногу не задерёт...

      Ввести против них санкции, запретить въезд в Россию навсегда.
      Балу
  8. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 09:14
    Это они у себя как петухи хвосты распушили, а у нас они сидели засунув язык в одно место и сопели в две дырочки. Потребовал он, дома у жены требовать будешь.
    sgr291158
  9. prior (Влад) Сегодня, 09:15
    Про американцев давно всё известно, а вот депутаты Госдумы наглядно показали ХУ ИЗ ХУ......
    prior
  10. aleks056 (Алексей) Сегодня, 09:17
    Аплодировали стоя, стыд и позор
    aleks056
  11. DVTamga (Александр) Сегодня, 09:17
    Я не понимаю, а почему стоя аплодировали? Зачем? На рожи этих сенаторов только посмотреть и все ясно становится - это же твари, конченные твари. Это вот такая жижа с удовольствием знакомится с планами ядерных бомбардировок городов России и просит сбрасывать не 20, а 60 бомб. Эти "гуманисты" хуже самых страшных маньяков. Это не люди, твари, просто твари!
    DVTamga
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:24
      Это называется рефлекс
      Дормидонт
      1. Ren (Renat) Сегодня, 09:27
        Цитата: Дормидонт
        Я не понимаю, а почему стоя аплодировали? Зачем?

        А я в цирке клоунам (в жанре "покалечить себя случайно и смешно") то же стоя аплодирую. Жалко ведь бедолаг. wink
        Ren
        1. DVTamga (Александр) Сегодня, 09:34
          Анреал. Хотя с другой стороны если эти "народные избранники" совсем не народные или точнее не нашего народа избранники, тады понятно. Досадно конечно.
          DVTamga
  12. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:19
    Сенатор США: Я потребовал от русских властей, чтобы те убрались из Крыма
    laughing Какой однако смелый сенатор.Прям таки взял и потребовал.Нужно ему будет чупа чупс послать что ли laughing wassat
    Наблюдатель2014
    1. Partyzan (Bob) Сегодня, 09:59
      Цитата: Наблюдатель2014
      Нужно ему будет чупа чупс послать что ли

      это в госдуму, у них хорошо получается подлизывать
      Partyzan
  13. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:20
    Пришел, Увидел, Прослезил. Я не поняла. Глухая. Он что ко мне не свататся прибег?
    Какой стыд, какой позёр Хотя поза нормальная. Для пинка сойдёт
    Tusv
  14. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 09:20
    Сначала пусть уберутся с Аляски что ли.
    И из Калифорнии тоже пусть уберутся
    Beltasir Matyagu
  15. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:20
    Я потребовал от них убраться из Крыма

    Где-то комар пропищал или мушка пролетела? what laughing
    К-50
  16. sib.ataman Сегодня, 09:21
    Ну с матрасными деятелями всё понятно! Они не меняются и как всегда в своём амплуа. А вот с нашенскими "законодателями", аплодирующими стоя перед откровенно вражебными политиками страны-агрессора, всё ли в порядке? Тех ли людей выбрали в Госдуму? Опять пятая колонна? Может они там по-тихому в кулуарах уже договорились не только о сдаче Крыма, Донбасса, но и всей России? Мы всё это уже проходили! Сияющие улыбки, кончающиеся полным сливом страны в дерьмо!
    sib.ataman
    1. spektr9 Сегодня, 09:38
      Вот искренне не понимаю что вас уделяет, то что наша власть продажная с потрохами ещё в 93 было ясно, что в нашем покровительстве больше половины либералы которые с удовольствием родину продадут и не раз, и не два так же видно, более того они этого и не скрывают а в открытую озвучивают свои идеи в СМИ ... Так что все закономерно
      spektr9
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 09:22

    Заслужил сенатор такую справочку и английское издание книги "Как управлять вселенной не привлекая внимания санитаров". Жаль нет в сети английской версии How to manage the Universe without attracting the attention of nursies. laughing
    Altona
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 09:23
    Цитата: prior
    а вот депутаты Госдумы наглядно показали ХУ ИЗ ХУ...

    ------------------------
    Младшие бояре встречали старших.
    Altona
    1. Partyzan (Bob) Сегодня, 10:01
      Цитата: Altona
      Цитата: prior
      а вот депутаты Госдумы наглядно показали ХУ ИЗ ХУ...

      ------------------------
      Младшие бояре встречали старших.

      холопы встречали баринов
      Partyzan
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:10
      Цитата: Altona
      Младшие бояре встречали старших.

      Здраве буде. Когда я был младшим помошником старшего дворника, то носил носки со свинцовым наболдашником. Не ради Удобства, но ради музыки. Махнешь, бывало и. Мецо Сопрано на всю Ивановскую. Красота и музыка красивая
      Tusv
  19. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:23
    Все думские заседатели покрыли себя несмываемым позором, вскочив и радостно хлопая в ладошки, встречая этих животных русофобов, по которым верёвка плачет. Единственным мужиком в думе ещё раз оказалась лишь Поклонская. За что ей глубокое уважение. И за предыдущие дела тоже.
    Дормидонт
  20. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:25
    Ну и что? Они должны были сказать, что США занимается фигней, и миллиарды вышвырнули на ветер? Перед выборами? Ха-ха-ха laughing
    Горный стрелок
  21. morpogr (юрий) Сегодня, 09:28
    Вернулись и давай как петушня кукарекать на тв да я , да щас , я им сказал , я показал. Исключительные ДБ! laughing
    morpogr
  22. Vasilij Pereira (Vasilij Pereira) Сегодня, 09:29
    Опоздал этот джентльмен с приездом в Россию. В девяностые надо было приезжать, в рот бы заглядывали, каждое слово ловили бы, а сейчас... кому ты нужен со своими нравоучениями? Шел бы ты дяденька, лесом!
    Vasilij Pereira
  23. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 09:29
    Наталье Поклонской - браво!
    Я русский
    1. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 09:34
      За то, что проспала всеобщее вставание и аплодисменты? Так она в это время с духом Николая второго общалась....
      Вождь краснокожих
  24. Alex66 (Александр) Сегодня, 09:31
    Те самые американские законодатели, которым с Госдуме большинство аплодировало стоя
    Ну а вдруг простят, признают бывших холопов (освобожденных Октябрьской Революцией) за ровню, снимут санкции позволят приобщиться к демократическим ценностям.
    Alex66
  25. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:31
    Те самые американские законодатели, которым с Госдуме большинство аплодировало стоя

    А с другой стороны - клоунам в цирке тоже аплодируют wink
    pvv113
  26. Oznob (Станислав) Сегодня, 09:31
    Когда я был маленьким, (зачёркнуто =>) у меня тоже была баб... (<= зачёркнуто) в нашу деревню пришла гуманитарная помощь от Америки. Меня (в ту пору юного деревенского оболтуса) трясло от гнева с таких подачек, большего чувства отвращения к происходящему в воспоминаниях детства нет. И тут вижу по телевизору как Дума встаёт и рукоплещет перед американскими сенаторами... И такое дежавю накрыло... Тошнотворное зрелище лебезящих гнид ...
    Oznob
  27. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 09:32
    Продолжайте хлопать господа, прогиб не засчитан...
    samarin1969
  28. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 09:33
    Ранее другие члены делегации отметили, что санкции на Россию не действуют. - думаю теперь следует ожидать нового витка, более закрученного...
    Вождь краснокожих
  29. Dazdranagon (Дмитрий) Сегодня, 09:33
    Даааааааааааа? И что те сказали?
    Dazdranagon
  30. 30 вис (Юрий) Сегодня, 09:34
    ---"Я потребовал от них (от российских властей) убраться из Крыма, с территории Украины. Это была трудная встреча (с Лавровым), но я думаю, мне удалось до них это донести. " --- Донёс ? Стукач -госдеповский!
    30 вис
  31. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 09:43
    Старо как мир!
    Классический пример описанный А. Крыловым в басне " Слон и Моська"!
    Логика этого клоуна примитивна :
    "Эх, эх! - ей Моська отвечает. -

    Вот то-то мне и духу придает,

    Что я, совсем без драки,

    Могу попасть в большие забияки.

    Пускай же говорят собаки:

    "Ай, Моська! знать, она сильна,

    Что лает на Слона!"...
    Не добавить, не прибавить.
    Ретвизан 8
  32. JonnyT Сегодня, 09:45
    Банальный популист - пытается набирать вес в сенате за счет русофобских и жестких высказываний. Но мы то знаем как он блеял как овечка перед Лавровым
    JonnyT
  33. Rusj Сегодня, 09:45
    Приехав домой можно орать хоть что ! А тут походили посмотрели помолчали и домой . Но похлопали им стоя ну по сути этикет скорей всего как ни как вторая супер держава . А дома да дома можно сказать что я де Путину руки не подал или в салат плюнул . Убогие ущербные потомки воров бандитов и убийц.
    Rusj
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 09:59
      А нафиг, этих ушлепков вообще, пустили в Россию? Для чего? Чтобы они приехав, обратно в США, стали еще больше вымарывать Россию в грязи, уже, типа,- как "очевидцы"? Типа-"мы там были, все сами видели, можете нам верить-Россия -"действительно исчадие ада".....
      Улиточник N9
  34. Ванзалец (Александр Квашнин) Сегодня, 09:47
    Неучи! У нас не мафия, у нас братва...
    Ванзалец
  35. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 09:47
    А я знаю что ему на это ответил Лавров wink
    Servisinzhener
  36. Flatter (Иван) Сегодня, 09:54
    "В России нет политической философии. Это то же самое, как говорить, какая политическая философия у мафии. Их философия деньги и власть. И это является философией Путина. Он правит железной рукой», — рассказал сенатор Кеннеди журналистам в Капитолии." НСН
    Что-то в этом есть
    Flatter
  37. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:54
    которым с Госдуме большинство аплодировало стоя (за редким исключением – например, осталась сидеть в кресле Наталья Поклонская),
    Они бы ещё цыган бы пригласили и каждому спели " К нам приехал, к нам приехал....."! Мдя, короче, сначала реплика М. Задорного, потом Лаврова...
    sabakina
  38. KCA Сегодня, 09:56
    Я потребовал чтоб США освободили Техас, Юту, Калифорнию и прочее, прочее, незаконно отхваченное у соседей, ну я не сенатор, но требую, и буду требовать, вот только и на меня, и на сенатора всем насрать
    KCA
  39. синоби (Юрий) Сегодня, 09:58
    Госдуму на нары.И что-бы Поклонская им срока назначала.
    синоби
  40. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 10:01
    Я потребовал от русских властей

    ... и пластмассовой сабелькой вжик-вжик по сорнякам.
    Berkut24
  41. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 10:12
    Тот же американский сенатор объявил, что договариваться с властями России – «всё равно что договариваться с мафией». Из этого пассажа г-на Кеннеди можно сделать вывод о том, что сенатору нередко приходится договариваться с мафией в США, а потому в этом деле он точно знает толк...

    Из этого пассажа г-на Кеннеди следует, что с мафией он как раз не договаривается. В середине 20го века власти США, как раз мафию в свои круги не пустили, хотя мафиози активно пытались туда пролезть! Так что сколько бы не хлопали заокеанским господам наши власти и не называли "уважаемыми партнерами", для тех, они всегда будут выскочками-бандитами.
    Это позор конечно, потому что советских руководителей, янки, до уровня мафиози, никогда не опускали.
    Стирбьорн
  42. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 10:18
    требовать будет у соседа по палате
    Хаджи Мурат
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