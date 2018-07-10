Дж.Н.Кеннеди слева

Я потребовал от них (от российских властей) убраться из Крыма, с территории Украины. Это была трудная встреча (с Лавровым), но я думаю, мне удалось до них это донести.

Американские сенаторы, вернувшиеся из России, куда на днях прилетали с рабочим визитом, теперь вовсю делятся своими впечатлениями от встреч с представителями российской власти. Те самые американские законодатели, которым с Госдуме большинство аплодировало стоя (за редким исключением – например, осталась сидеть в кресле Наталья Поклонская), теперь силятся превзойти друг друга в поливании России помоями. Одни заявляют, что они «вывели русских на чистую воду в вопросах вмешательства в американские выборы», другие, представляющие американскую клановую систему, объявляют власти России «мафией».В частности, американский сенатор Джон Н. Кеннеди (официально не входит в большую семью Кеннеди, известную широким представительством в стане американских политических элит), назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «умником, который пробился наверх и стал задирой (хулиганом)».Кеннеди:Такое заявление американский сенатор-русофоб сделал для ТК CNN.Тот же американский сенатор объявил, что договариваться с властями России – «всё равно что договариваться с мафией». Из этого пассажа г-на Кеннеди можно сделать вывод о том, что сенатору нередко приходится договариваться с мафией в США, а потому в этом деле он точно знает толк...Напомним, что впервые за несколько лет действия антироссийских санкций делегация американского конгресса посетила Москву. Ранее другие члены делегации отметили, что санкции на Россию не действуют.