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Сенатор США: Я потребовал от русских властей, чтобы те убрались из Крыма
Американские сенаторы, вернувшиеся из России, куда на днях прилетали с рабочим визитом, теперь вовсю делятся своими впечатлениями от встреч с представителями российской власти. Те самые американские законодатели, которым с Госдуме большинство аплодировало стоя (за редким исключением – например, осталась сидеть в кресле Наталья Поклонская), теперь силятся превзойти друг друга в поливании России помоями. Одни заявляют, что они «вывели русских на чистую воду в вопросах вмешательства в американские выборы», другие, представляющие американскую клановую систему, объявляют власти России «мафией».
В частности, американский сенатор Джон Н. Кеннеди (официально не входит в большую семью Кеннеди, известную широким представительством в стане американских политических элит), назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «умником, который пробился наверх и стал задирой (хулиганом)».
Кеннеди:
Такое заявление американский сенатор-русофоб сделал для ТК CNN.
Тот же американский сенатор объявил, что договариваться с властями России – «всё равно что договариваться с мафией». Из этого пассажа г-на Кеннеди можно сделать вывод о том, что сенатору нередко приходится договариваться с мафией в США, а потому в этом деле он точно знает толк...
Напомним, что впервые за несколько лет действия антироссийских санкций делегация американского конгресса посетила Москву. Ранее другие члены делегации отметили, что санкции на Россию не действуют.
В частности, американский сенатор Джон Н. Кеннеди (официально не входит в большую семью Кеннеди, известную широким представительством в стане американских политических элит), назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «умником, который пробился наверх и стал задирой (хулиганом)».
Дж.Н.Кеннеди слева
Кеннеди:
Я потребовал от них (от российских властей) убраться из Крыма, с территории Украины. Это была трудная встреча (с Лавровым), но я думаю, мне удалось до них это донести.
Такое заявление американский сенатор-русофоб сделал для ТК CNN.
Тот же американский сенатор объявил, что договариваться с властями России – «всё равно что договариваться с мафией». Из этого пассажа г-на Кеннеди можно сделать вывод о том, что сенатору нередко приходится договариваться с мафией в США, а потому в этом деле он точно знает толк...
Напомним, что впервые за несколько лет действия антироссийских санкций делегация американского конгресса посетила Москву. Ранее другие члены делегации отметили, что санкции на Россию не действуют.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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