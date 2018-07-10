10:18 10 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Свято место пусто не бывает: Мэй быстро нашла замену Джонсону

Внешнеполитическое ведомство Великобритании сегодня возглавил Джереми Хант. После того, как пост главы МИД покинул Борис Джонсон, британский премьер-министр Тереза Мэй сразу же нашла ему замену и назначила на эту должность бывшего министра, отвечавшего ранее за сферу здравоохранения и социальную защиту.

Свято место пусто не бывает: Мэй быстро нашла замену Джонсону


По сообщению официального Лондона королева Великобритании «безоговорочно согласилась» с назначением Джереми Ханта в качестве главы внешнеполитического ведомства Великобритании.


Британского политика Джереми Ханта нельзя назвать новичком в кабинете министров. В 2010 году в кабинете Кэмерона Хант получил портфель министра культуры, СМИ и спорта. С 2012 года Хант возглавлял министерство здравоохранения. На все руки?.. Нужно заметить, что профессиональное медицинское сообщество достаточно настороженно восприняло назначение Ханта из-за ряда предложений, касающихся включения лечения гомеопатией в систему медицинского страхования, а также ограничения срока беременности, при котором возможно легально делать аборт (до 12 недель вместо 24). В кабинете нового премьер-министра Терезы Мэй Джереми Хант сохранил свой министерский пост и с 8 января 2018 по 9 июля 2018 года руководил министерством здравоохранения и социальной защиты.

Политическая карьера Джереми Ханта началась с 2005 года, когда он был избран депутатом-консерватором Юго-Западного Суррея, а в 2007 году работал в «теневом» правительстве консерваторов «теневым» министром культуры, СМИ и спорта.

Джереми Хант получил образование в Оксфордском университете. До карьеры в политике достаточно успешно руководил издательским бизнесом. Кроме того, как говорит его официальная биография, новоиспечённый глава МИД ранее занимался благотворительностью: организовывал благотворительную акцию по оказанию помощи больным СПИДом сиротам в Африке. Он продолжает принимать активное участие в акции, оставаясь неравнодушным к судьбе больных детей.

Чем заставит его заниматься Тереза Мэй, искать следы "Новичка", высылать российских дипломатов, - будет ясно уже в ближайшее время.

Использованы фотографии: http://globallookpress.com
3

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. MPN (Павел) Сегодня, 09:25
    Ну да этот вроде покрасивей.... Мэй она ведь тоже баба... wink
    MPN
    1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 09:36
      Цитата: MPN
      Ну да этот вроде покрасивей.... Мэй она ведь тоже баба... wink

      Павел,Вы уверены (я про бабу)? request
      майор Юрик
      1. Partyzan (Bob) Сегодня, 10:04
        Цитата: майор Юрик
        Павел,Вы уверены (я про бабу)?

        Partyzan
      2. MPN (Павел) Сегодня, 10:14
        Цитата: майор Юрик
        Цитата: MPN
        Ну да этот вроде покрасивей.... Мэй она ведь тоже баба... wink

        Павел,Вы уверены (я про бабу)? request

        Ну вы меня прямо в тупик ставите feel Как бы не совсем... winked , но смотрю к мужикам ее тянет, хотя пойди у них разберись кого к кому и кто есть кто... sad
        MPN
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:06
      И этому Мэй расческу не выдала! belay Похоже, его постигнет судьба предыдушего.
      сибиралт
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:27
    Не перевелись ещё имбецилы на темзских берегах
    Дормидонт
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:59
      Оксфорд нормальный человек не может закончить...тем более из элит, они там держаться особняком
      НасРать
  3. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:29
    Эх. Тереза. Хде в этих волосах хоть капля толерантности и стилистов? Всё одно вши
    Tusv
  4. Кент0001 (евгений) Сегодня, 09:31
    Он хоть не практолог по специализации? А то у них все через то место получается последнее время.
    Кент0001
  5. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 09:38
    Какой чистый,незамутнённый взгляд!Ну,прямо ангел.....только таких в британии не бывает.Наверх пробиваются,обычно,по головам...кого то уже утопил,кого то утопит...А Россию хаять- это у них в крови..Так что перемен ждать не приходится!
    HAM
    1. Ren (Renat) Сегодня, 09:56
      Цитата: HAM
      Какой чистый,незамутнённый взгляд!Ну,прямо ангел.....только таких в британии не бывает.Наверх пробиваются,обычно,по головам...кого то уже утопил,кого то утопит...А Россию хаять- это у них в крови..Так что перемен ждать не приходится!

      Так у него папа адмирал, тот, в свою очередь, сын командира бригады и пр. и пр.
      Вероятнее всего, некоторые его родственники сейчас покоятся в Крыму под Севастополем. hi
      Ren
    2. Partyzan (Bob) Сегодня, 10:06
      Цитата: HAM
      Наверх пробиваются,обычно,по головам...кого то уже утопил,кого то утопит..

      как-то не толерастненько, пробиваются они как раз другими частями тела
      Partyzan
  6. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 09:40
    Рыжему клоуну (не цвет шевелюры здесь, а специализация) указали на дверь. Похоже, будет на этом месте белый клоун.
    Вкд Двк
  7. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:02
    и назначила на эту должность бывшего министра, отвечавшего ранее за сферу здравоохранения и социальную защиту.

    Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник:
    И дело не пойдет на лад,
    Да и примечено стократ,
    Что с миром происходит? В каждом деле должен быть профильный специалист, а сегодня тасуют, как колоду карт. Из социалки в МИД, из МИДа в тяжёлую промышленность...
    sabakina
  8. синоби (Юрий) Сегодня, 10:04
    Руководил издательским агентством.Ясно,любителя болтуна и лжеца заменили на профессионального болтуна-лжеца.
    синоби
Картина дня