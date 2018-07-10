Свято место пусто не бывает: Мэй быстро нашла замену Джонсону

Внешнеполитическое ведомство Великобритании сегодня возглавил Джереми Хант. После того, как пост главы МИД покинул Борис Джонсон, британский премьер-министр Тереза Мэй сразу же нашла ему замену и назначила на эту должность бывшего министра, отвечавшего ранее за сферу здравоохранения и социальную защиту.По сообщению официального Лондона королева Великобритании «безоговорочно согласилась» с назначением Джереми Ханта в качестве главы внешнеполитического ведомства Великобритании.Британского политика Джереми Ханта нельзя назвать новичком в кабинете министров. В 2010 году в кабинете Кэмерона Хант получил портфель министра культуры, СМИ и спорта. С 2012 года Хант возглавлял министерство здравоохранения. На все руки?.. Нужно заметить, что профессиональное медицинское сообщество достаточно настороженно восприняло назначение Ханта из-за ряда предложений, касающихся включения лечения гомеопатией в систему медицинского страхования, а также ограничения срока беременности, при котором возможно легально делать аборт (до 12 недель вместо 24). В кабинете нового премьер-министра Терезы Мэй Джереми Хант сохранил свой министерский пост и с 8 января 2018 по 9 июля 2018 года руководил министерством здравоохранения и социальной защиты.Политическая карьера Джереми Ханта началась с 2005 года, когда он был избран депутатом-консерватором Юго-Западного Суррея, а в 2007 году работал в «теневом» правительстве консерваторов «теневым» министром культуры, СМИ и спорта.Джереми Хант получил образование в Оксфордском университете. До карьеры в политике достаточно успешно руководил издательским бизнесом. Кроме того, как говорит его официальная биография, новоиспечённый глава МИД ранее занимался благотворительностью: организовывал благотворительную акцию по оказанию помощи больным СПИДом сиротам в Африке. Он продолжает принимать активное участие в акции, оставаясь неравнодушным к судьбе больных детей.Чем заставит его заниматься Тереза Мэй, искать следы "Новичка", высылать российских дипломатов, - будет ясно уже в ближайшее время.