Российский флот ждет "Молнии", но модернизированные

Военно-морской флот России планирует до конца этого года и в начале следующего получить два модернизированных больших ракетных катера еще советского проекта 1241 "Молния", сообщают "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ.Как пишет издание, данные катара строились на экспорт еще в начале 1990-х годов, но контракт сорвался и корпуса недостроенных катеров проекта 1241 остались на предприятии, где больше 20 лет "пылились" в цехах. В недавнем времени ими заинтересовались в ВМФ и приняли решение о достройке, но только в модернизированном варианте. Вместо положенных по советскому проекту зенитных автоматических пушек и ПЗРК, на БРК установят морскую версию ЗРПК - "Панцирь-М". Вместо уже устаревших противокорабельных ракет "Москит" будет установлен комплекс "Уран" с восемью ракетами Х-35У. Кроме этого на катера устанавливается новая радиолокационная станция с активной фазированной решеткой. И конечно же, в лучшую изменятся условия проживания экипажа.В настоящее время катера достраиваются, сроки передачи флоту могут быть сдвинуты в любую сторону, все зависит от итогов готовности ПЗРК "Панцирь-М". По планам ВМФ, БРК отправятся служить На Каспий и Черное море. На сегодняшний день в составе ВМФ РФ находится около тридцати БРК "Молния".