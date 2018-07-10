10:23 10 июля
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Российский флот ждет "Молнии", но модернизированные

Военно-морской флот России планирует до конца этого года и в начале следующего получить два модернизированных больших ракетных катера еще советского проекта 1241 "Молния", сообщают "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ.

Российский флот ждет "Молнии", но модернизированные


Как пишет издание, данные катара строились на экспорт еще в начале 1990-х годов, но контракт сорвался и корпуса недостроенных катеров проекта 1241 остались на предприятии, где больше 20 лет "пылились" в цехах. В недавнем времени ими заинтересовались в ВМФ и приняли решение о достройке, но только в модернизированном варианте. Вместо положенных по советскому проекту зенитных автоматических пушек и ПЗРК, на БРК установят морскую версию ЗРПК - "Панцирь-М". Вместо уже устаревших противокорабельных ракет "Москит" будет установлен комплекс "Уран" с восемью ракетами Х-35У. Кроме этого на катера устанавливается новая радиолокационная станция с активной фазированной решеткой. И конечно же, в лучшую изменятся условия проживания экипажа.


В настоящее время катера достраиваются, сроки передачи флоту могут быть сдвинуты в любую сторону, все зависит от итогов готовности ПЗРК "Панцирь-М". По планам ВМФ, БРК отправятся служить На Каспий и Черное море. На сегодняшний день в составе ВМФ РФ находится около тридцати БРК "Молния".

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 09:53
    ну хоть как то вопрос с молниями решили, а то были полные не понятки и нашим были не нужны и на экспорт не получилось. Для Черного моря вполне подойдет с 8 уранами, ну панцирь м теперь надо на все устанавливать
    Тикси-3
    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:21
      Если только с точки зрения достроить, а так чего то складывается впечатление, что Украинская тактика "волчьих стай" нашим понравилась и взята на вооружение... sad
      MPN
  2. Безликий (Безликий) Сегодня, 09:57
    Ввод нового боевого корабля в строй - всегда праздник. Почаще бы...
    Безликий
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:00
    Новые ракеты и всё будет отлично
    Грибок
  4. Мимопроходил (Дима) Сегодня, 10:09
    Известия бредят? Какой еще Панцирь на таком небольшом корабле. На МРК и то с трудом его ставят.. И будет не 8 Х-35У, а 16
    Мимопроходил
  5. синоби (Юрий) Сегодня, 10:14
    Счяз каклы заистерят,ибо вот он наш "москитный" флот,в железе.
    синоби
  6. alma (Алексей) Сегодня, 10:16
    Это, как я понял, 2 шт. проекта 21418 ? Жаль, заменили сверхзвуковые Москиты на дозвуковые Ураны. Которых, не помню - 8 или 16 шт.
    alma
  7. spektr9 Сегодня, 10:18
    Ну хоть старые корпуса достраиваем и то прогресс, только вот зря катерами ограничиваемся
    spektr9
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