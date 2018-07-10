Перехватит ли "Байтерек" РН "Ангару" у космодрома Восточный?

Стало известно о встрече зампреда правительства Республики Казахстан Аскара Мамина с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. В ходе встречи обсуждался амбициозный проект в сфере пилотируемой космонавтики. Речь идёт о проекте «Байтерек», который предусматривает запуски космических кораблей пилотируемого характера. Это корабли, которые относятся к разряду перспективных.По факту, "Байтерек" – ракетно-космическая стартовая площадка, которая предусматривала эксплуатацию «зелёных» ракет-носителей – таких, которые бы не использовали токсичные топливные компоненты. Проект начал формироваться ещё 14 лет назад как одно из направлений развития российско-казахстанских отношений по Байконуру. В 2014 году реализация проекта столкнулась с серьёзными трудностями, так как к тому моменту пуски РН «Ангара» были переориентированы на стартовую площадку строящегося космодрома «Восточный», а от идеи использования украинских «Зенитов» пришлось отказаться в связи с известными событиями на Украине.В пресс-службе правительства Казахстана сообщается, что Мамин и Рогозин обсудили возможность «разморозки» проекта "Байтерек", для чего запланировано создание рабочей группы, состоящей из представителей Роскосмоса, аэрокосмического комитета правительства Казахстана и членов компании «С7 Космические транспортные системы». Отмечено, что реанимация проекта запланирована в формате партнёрства с государственно-частным участием.Работы в рамках программы велись и прошлом году. Так, был выполнен рекогносцировочный облёт в мае 2017-го.При этом пока ничего не сообщается о том, какие же ракеты-носители планируется использовать для работы проекта "Байтерек".Важным вопросом остаётся и вопрос о том, насколько актуальным для России может быть использование новой стартовой площадки в сегменте Байконура при наличии космодрома Восточный.