12:43 10 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Перехватит ли "Байтерек" РН "Ангару" у космодрома Восточный?

Стало известно о встрече зампреда правительства Республики Казахстан Аскара Мамина с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. В ходе встречи обсуждался амбициозный проект в сфере пилотируемой космонавтики. Речь идёт о проекте «Байтерек», который предусматривает запуски космических кораблей пилотируемого характера. Это корабли, которые относятся к разряду перспективных.

Перехватит ли "Байтерек" РН "Ангару" у космодрома Восточный?


По факту, "Байтерек" – ракетно-космическая стартовая площадка, которая предусматривала эксплуатацию «зелёных» ракет-носителей – таких, которые бы не использовали токсичные топливные компоненты. Проект начал формироваться ещё 14 лет назад как одно из направлений развития российско-казахстанских отношений по Байконуру. В 2014 году реализация проекта столкнулась с серьёзными трудностями, так как к тому моменту пуски РН «Ангара» были переориентированы на стартовую площадку строящегося космодрома «Восточный», а от идеи использования украинских «Зенитов» пришлось отказаться в связи с известными событиями на Украине.


В пресс-службе правительства Казахстана сообщается, что Мамин и Рогозин обсудили возможность «разморозки» проекта "Байтерек", для чего запланировано создание рабочей группы, состоящей из представителей Роскосмоса, аэрокосмического комитета правительства Казахстана и членов компании «С7 Космические транспортные системы». Отмечено, что реанимация проекта запланирована в формате партнёрства с государственно-частным участием.

Работы в рамках программы велись и прошлом году. Так, был выполнен рекогносцировочный облёт в мае 2017-го.

При этом пока ничего не сообщается о том, какие же ракеты-носители планируется использовать для работы проекта "Байтерек".
Важным вопросом остаётся и вопрос о том, насколько актуальным для России может быть использование новой стартовой площадки в сегменте Байконура при наличии космодрома Восточный.

Использованы фотографии: http://bayterek.kz
9

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 38

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:31
    За счет России хотят продолжения банкета. Для чего нам это нужно, если есть "Восточный". "За чужой счет пьют трезвенники и язвенники." Это хорошо известно всем. yes
    Egorovich
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 10:35
      Бармалеи оседлают Казахстан и тю-тю миллиарды.
      Неплохой
      1. Vard Сегодня, 10:38
        Ну я думаю сразу их послать нельзя.. будут тянуть резину из всех сил... Так переговоры для видимости.... А потихоньку все на восточный перетянут...
        Vard
        1. ioan-e (Борис) Сегодня, 10:49
          Цитата: Vard
          Ну я думаю сразу их послать нельзя.. будут тянуть резину из всех сил... Так переговоры для видимости.... А потихоньку все на восточный перетянут...

          Совершенно согласен, надо их мариновать и давить на сокращение сотрудничества с матрасами, а там видно будет.
          ioan-e
          1. Например Сегодня, 10:57
            в формате партнёрства с государственно-частным участием.

            Государство строит, а частное лицо бабло в карман. wassat
            Например
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:12
              Со всеми быть хорошим нельзя, окажешься тряпках в их же глазах. Восточный крайне недозагружен и все туда же... партнеры бедовы. Про Байконур России надо забыть, по крайне мере на какое то время. За аренду платим, рабочие места оплачиваем, давайте еще их софинансировать в ущерб себе. По-моему нас немножко имеют.
              maxim947
          2. Касым (Даурен) Сегодня, 11:35
            Борис, hi !
            Ни о каких военных базах на Каспии речь не идет. Повторяем, что транзит используется только для невоенных грузов. Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана», — подчеркнули в ведомстве.

            По данным МИД РК, аналогичный транзит раньше обеспечивался и российской стороной.

            «С 2010 по 2015 год транзит именно этих же грузов шел через территорию России, Казахстана и Узбекистана согласно условиям Северной распределительной сети. Казахстанско-американское соглашение об обеспечении указанного коммерческого железнодорожного транзита через территорию Казахстана, подписанное в 2010 году, предусматривает те же самые условия, которые действовали в российско-американском соглашении. Подписав в сентябре 2017 года протокол к вышеуказанному соглашению, мы только дополнили перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык. В протоколе сохраняются все модальности, аналогичные условиям, предусмотренным в соглашении, действовавшем между РФ и США. Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии», — указали во внешнеполитическом ведомстве.
            Касым
        2. MPN (Павел) Сегодня, 10:53
          Цитата: Vard
          Ну я думаю сразу их послать нельзя..

          Их вообще посылать нельзя. Не хватало еще баз американских (возможно ракетных) в Казахстане.
          MPN
          1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:08
            Цитата: MPN
            Их вообще посылать нельзя.

            Так куда уж нежнее с ними сюсюкается Путин,а только толку то?Назарбаев всё хитрее и хитрее становится,действует как Янукович.И туркам почёт,и китайцам,ну и совсем последнее расстелили дорожку перед американскими военными..Я понимаю что доллары не пахнут,но как бы кровавыми для нас они не оказались в будущем?
            Мар.Тира
            1. MPN (Павел) Сегодня, 11:11
              Цитата: Мар.Тира
              Я понимаю что доллары не пахнут,но как бы кровавыми для нас они не оказались в будущем?

              request Думать надо нашему правительству, он уже больше чем в СССР было по количеству...
              MPN
              1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:25
                Цитата: MPN
                .Я понимаю что доллары не пахнут,но как бы кровавыми для нас они не оказались в будущем?

                Павел извини не до конца развил свою мысль.Про доллары про плаченные Назарбаеву американцами за базу на Каспии я хотел написать.Нам так или иначе придёться платить Казахстану,что бы туда не зашли наши заклятые "друзья",а вот как найти золотую середину надо думать?Хитрый лис степей Казахстана ой как не прост.
                Мар.Тира
                1. MPN (Павел) Сегодня, 11:28
                  Цитата: Мар.Тира
                  надо думать?

                  Вся надежда, на нестандартное русское мышление. smile
                  MPN
            2. Грибок (Витёк) Сегодня, 12:30
              Хорошо быть диванным экспертом?
              Грибок
        3. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 11:40
          Цитата: Vard
          Ну я думаю сразу их послать нельзя.. будут тянуть резину из всех сил... Так переговоры для видимости.... А потихоньку все на восточный перетянут...

          Просто казахи захотели усидеть на двух стульях (такого не бывает). Когда у нас не было "Восточного" - они занимались шантажом и от нас нос воротили, а смотрели в сторону Украины. Вот когда у нас появился космодром, а РН "Зенит" приказал долго жить - казахи остались у разбитого корыта crying
          Проксима
          1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 12:05
            Цитата: Проксима
            казахи захотели усидеть на двух стульях

            Там "стульев" гораздо больше чем два! В Казахстане в явном виде присутствуют интересы как минимум десятка государств. При этом местные кланы находятся в коррумпированной связке с "инвесторами" и всячески их крышуют, естественно в ущерб национальным интересам. Правда это лоббирование западных интересов мало чем помогает 22 млрд.национального фонда, арестованных на Западе тому доказательство. Поэтому Россия и не торопится вкладывать средства в экономику Казахстана, занимая одно из последних мест.
            Vita VKO
        4. Грибок (Витёк) Сегодня, 12:28
          Я тебе пошлю am
          Грибок
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:04
      Саша , привет ! hi
      Цитата: Egorovich
      За счет России хотят продолжения банкета.

      Ясен болт . Кому охота терять такой козырь для выбивания преференций ?
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:14
        Паша, здравствуй hi ! Паритета(финансового) в этом случае конечно не будет. А вот это вечное - дай-дай-дай, уже в печени сидит.
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:15
          Справедливости ради : не один Казахстан этим грешит по отношению к России .
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:24
            Это истина. К сильному всегда тянутся, но вот у кого что за душой, не известно. am или love
            Egorovich
            1. Касым (Даурен) Сегодня, 11:47
              Друзья, никаких преференций КЗ не получает от Байконура. Если знаете такие факты, то предоставьте. За все полигоны-объекты на территории КЗ Россия платит 150 млн. дол.(вернее там "бартер") - это 7 объектов - сумма не менялась с 90-х и была предоставлена(подсчитана) совместной комиссией (помниться за габалинскую РЛС Баку просил 1 млрд.дол.). Среди них космодром с городом, Сары-Шаган, центр связи ТФ с Москвой и т.д.. Это очень большие территории.
              На Байтерек КЗ выделял 220 млн..
              На будущий Союз-5 готов выделить минимум 240 млн..
              Эти деньги должны пойти на строительство стартовых столов или их модернизацию-ремонт.
              Ну и новость, которой не было на ВО. Принято решение построить предприятие с французами по сборке спутников разного назначения, с чем в РФ не очень хорошо. Должно быть завершено к 2022г.. hi
              Касым
        2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:28
          Egorovich Александр Румянцев bouncyhunter Паша hi
          А вот это вечное - дай-дай-дай, уже в печени сидит.
          Извините за то что вклиниваюсь.Тут не дайте больше надоело. Дайкают пусть хоть каждый день.Тут будьте любезны возьмите пожалуйста в "займы" Долг который потом простят как всегда.Вот что уже всех задостало. hi
          Наблюдатель2014
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:37
            Сергей hi ! Тут, я с вами полностью согласен. Напрощали уже всем немерено сколько. В этом случае матрасники молодцы, ни доллара никому не простили.
            Egorovich
    3. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 12:04
      Пусть хитромудрым казахам "партнёры" из-за океана чего-нибудь построят. Ну хоть что-то же надо поиметь за базы на Каспии. Правда поимеют казахов. Примеров - тьма про 2 стула. С этими соседями бдительности терять нельзя.
      Николай Петров
    4. Грибок (Витёк) Сегодня, 12:28
      Вобще то деньги пополам!
      Грибок
  2. astepanov (Алексей) Сегодня, 10:35
    Подготовка нового распила - на сей раз совместного.
    "Пилите, Шура, пилите" (С)
    astepanov
  3. spektr9 Сегодня, 10:43
    Чтож мелочимся, сразу уж в США надо строить, это точно надежный союзник и нас не кинет в случаи чего wassat
    spektr9
  4. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 11:00
    За счет "Восточного" Россия хочет избежать политических рисков и уйти от казахстанских штрафов за каждый упавший на кошару "неэкологичный болт". И нахрена нам старые проблемы?
    Berkut24
  5. Cannonball Сегодня, 11:09
    Блин, то "Ангару" кроят в хвост и в гриву, то на неё очередь выстраивается - Плесецк, Восточный, Байконур... Ещё на "Морской старт" её пристройте...
    Cannonball
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:34
    Казахстан всеми правдами и неправдами выдавливал Россию из Байконура с главной аргументацией - экология. Теперь наверное подсчитали и прослезились. Ну, ну.
    rotmistr60
  7. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 11:52
    При этом пока ничего не сообщается о том, какие же ракеты-носители планируется использовать для работы проекта "Байтерек".

    Сообщений много, но что будет реально, вопрос.
    Ракету «Сункар» планируется создать в период 2018–2025 годов, на это бюджетом предусмотрено 30 млрд рублей. Пока новой ракеты нет, партнеры по «Байтереку» займутся модернизацией и совместной эксплуатацией ракетного комплекса «Протон».
    мыслитель
    1. Cannonball Сегодня, 12:38
      "Протону" уже могилку выкопали и памятник заказали. Осталось только дождаться момента представления "Протона" перед ликом Всевышнего.
      Cannonball
  8. болот Сегодня, 11:55
    Походу создание Союза 5.1 Сункар,затягивается вот и Рагозин Ангару предлагает для Байтерека.Ведь 223 лямов убитых енотов Казахстана куда то делись.
    болот
    1. семург Сегодня, 12:27
      Цитата: болот
      Походу создание Союза 5.1 Сункар,затягивается вот и Рагозин Ангару предлагает для Байтерека.Ведь 223 лямов убитых енотов Казахстана куда то делись.

      Ура украдут ещё 250 лямов из бюджета Казахстана , и обвинят в этом нас же. Интересно сколько нужно денег что бы стабилизировать социально -экономическое положение граждан Казахстана на Байконуре после закрытия космодрома. Может не надо деньги спускать в бездонную бочку" аля Казахстан космическая держава ", а деньги за аренду брать живые(а не бартером как сейчас) и аккумулировать их на спец.счете для создания рабочих мест на Байконуре после ухода россиян от туда.
      семург
      1. болот Сегодня, 12:33
        Ну по нашим новостям,переговоры вчера шли не только по Байтереку и о городе.
        А так место не плохое для размещение нашей военной базы.С появлением военных может и город не загнется.
        болот
        1. семург Сегодня, 12:42
          Цитата: болот
          Ну по нашим новостям,переговоры вчера шли не только по Байтереку и о городе.
          А так место не плохое для размещение нашей военной базы.С появлением военных может и город не загнется.

          Да хорошо бы типо как Отар.
          семург
  9. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 12:00
    Не выгодный для России проект. Если и будет реализован (гипотетически), так кто сливки с него снимать будет? В свое время построили Игналину на окраине СССР, так сегодняшняя Россия от нее в убытке. Не вернули литовцы весь металлолом с нее на заводы, где шло производство генераторов и оборудования. Сотни (а может тысячи?) тонн цветного металла.
    В целях поддержки партнерских отношений можно еще раз облететь Байконур.
    Evgenijus
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 12:29
      Осень выгодный!
      Грибок
Картина дня