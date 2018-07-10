12:46 10 июля
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Северная Корея отказала США. Разоружения не будет?

Пхеньян отказался создавать совместную с Вашингтоном рабочую группу по выработке действий, которые приведут к полной денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает информационное агентство "Киодо".

Северная Корея отказала США. Разоружения не будет?


Как сообщает издание, глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт ранее утверждала, что США со своей стороны создали такую группу, но Северная Корея предложение участвовать в ней отклонила. Американская группа была создана по итогам двухдневных переговоров 6–7 июля госсекретаря США Майкла Помпео с с зампредом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Встреча Помпео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не состоялась, хотя на этом "очень сильно" настаивали Соединенные Штаты.


Напомним, что буквально через несколько часов после окончания встречи Помпео с Ким Ён Чхолем, северокорейское внешнеполитическое ведомство обвинило Вашингтон в "одностороннем и гангстерском запросе на ядерное разоружение". В Пхеньяне заявили, что состоявшийся визит госсекретаря США и его переговоры с руководством КНДР могут привести к срыву всех договоренностей по ядерному разоружению Корейского полуострова. Северокорейские власти прямо указали на США, как виновника вероятного срыва процесса разоружения из-за "непомерных требований". Следуя логике заявлений, получается, что США требуют от КНДР немедленного и быстрого разоружения, а Северная Корея решила идти по пути постепенного разоружения с выполнением всех обещаний со стороны США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 25

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  1. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 10:50
    Что и следовало доказать: Не так прост Ын как кому то хотелось бы...
    Андрей ВОВ
    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:58
      Ну как можно сносить всю промышленность которая может учавствовать в ракетной и ядерной области, да еще под контролем США? Это равносильно вообще всю промышленность КНДР снести, за обещанные (именно ОБЕЩАННЫЕ) печеньки.
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:11
        Не хочу торопиться с выводами , но похоже что Нобелевская премия Мира Трампу не светит . Во всяком случае к КНДР её сложно привязать . Будем следить за развитием событий .
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:12
          Цитата: bouncyhunter
          Будем следить за развитием событий .

          Нам только это и остается... request Но в Ына я верил... feel
          MPN
          1. solzh (Сергей) Сегодня, 11:50
            Цитата: MPN
            .. Но в Ына я верил...

            По-моему большинство верило в то, что Ын не пойдёт на поводу у штатов. Ким полностью оправдал наше доверие, непрогнулся под США.
            solzh
    2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 11:00
      Трамп хотел быстрой сделки? А что он сделал для облегчения санкционного бремени КНДР? Такие вопросы с кандачка не решаются. Надеюсь ко встрече в Хельсинки дипломаты подготовили действительно договорную базу. Иначе Трамп может потерять статус "короля сделок". А разрядка и нам нужна, особенно в плане пакета CATSA.
      Dimontius
    3. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 11:21
      Цитата: Андрей ВОВ
      Что и следовало доказать: Не так прост Ын как кому то хотелось бы...

      Вот именно. Не так давно тут на ВО Александр Романов с пеной у рта орал во всех комментариях, что все пропало, что Ким - это второй Горбачев и что он слил С. Корею матрасам. Китай очень внимательно контролирует действия Северной Кореи в этом вопросе. Они положили миллион китайцев в той войне и слить все эти жертвы в унитаз никто не позволит. Там в руководстве нет таких жалких предателей, как наши меченый и алкаш. Таких они на площадях публично расстреливают.
      Гаргантюа
    4. donavi49 Сегодня, 12:06
      Фактор Китая. Раньше Китай занимал 100% проамериканскую позицию по КНДР - демонстрируя гибкость, чтобы избежать торговой войны.

      Сейчас Торговая Война объявлена. И Ким надеется развернуть Китай на себя. Если ему получится - то можно посылать всех, ибо любые санкции - которые игнорируются Китаем = не значат вообще ничего. Даже самые легкие санкции - которые поддерживает Китай = по факту смерть для экономики КНДР, вопрос лишь в сроках. В текущем режиме - без топлива, смерть быстрая. И США может просто подождать годик.
      donavi49
  2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:55
    Кохда - тохда, товарищи непрАвы. Процесс нада углУбить, а американским товарищам - верить.
    Серж Горелый
  3. SETTGF (Евгений) Сегодня, 10:57
    "Гусь свинье не товарищ"...
    SETTGF
  4. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:59
    Да ваще фсе обнаглели. Для ирупейского союза клоуна назначили, Трампа выбрали. Что еще от России Матушки хотите? Ах да. Денег нет, но вы держитесь. Антаркида вам поможет
    Tusv
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:00
    Ожидаемо.Для Ына было главное соглашение подписать.Теперь особо на него не наедешь.Кстати, нечто подобное стоит ожидать и от встречи 15 июля...
    parusnik
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 11:10
      Цитата: parusnik
      ....подобное стоит ожидать и от встречи 15 июля...

      Трампу нужна самореклама по всем направлениям.
      Reptiloid
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:17
        В принципе да, того типа нагнул, второго...А на деле...Например, еще накануне встречи с Ыном, писал, что Ын обведет Трампа ,вокруг пальца..Пожалуйста результат на лицо...А тут Трамп едет якобы договариваться с Путиным..На фоне чего..Новости читаете,знаете...Если в свое время правящим кругам США захотелось, очередную встречу Хрущева с Эйзенхауром, сорвать, устраивали провокации, встреча не состоялась..Так и тут Трамп едет на встречу с Путиным, имея за спиной массу провокаций и провокационных высказываний и вы как думаете, есть о чем договариваться..?..Если только сдаться..
        parusnik
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:07
          Так Вы думаете Трамп едет сдаваться?
          НасРать
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:30
            Я думаю как вы..Судя по вашим комментариям, вы тут главный идеолог, плевать супротив ветра как-то не с руки... laughing
            parusnik
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:02
    Опосредованно обращаясь к лидеру КНДР Ким Чен Ыну, Помпео заявил, что тот должен «ловить момент».

    как не призывали, но Ын оказался от такого "заманчивого" предложения...
    Masya Masya
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:18
    в "одностороннем и гангстерском запросе на ядерное разоружение"
    Можно подумать, что лидер КНДР не догадывался, что американцы по своей укоренившейся привычке начнут с каждым разом выдвигать новые требования считая, что переломили ситуацию в свою пользу. Ким Чен Ын немного поиграл в поддавки, показал лишний раз миру американскую сущность и послал в итоге их подальше.
    rotmistr60
  8. Джон Сноу (Джон Сноу) Сегодня, 11:18
    "режим молниеносного натиска" - забуксовал? Вот так номер,
    Джон Сноу
  9. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 11:31
    Очень хороший стратегический ход со стороны КНДР. Надавал Ын американцам по заднице. Не простые люди корейцы, не простые. Это вам не "умник" Каддафи и такой же Хусейн.
    bratchanin3
  10. keeper03 (Александр) Сегодня, 11:39
    Вот и правильно товарищ Ын ! Болт американцам по всей наглой роже !!! Ишь ты захотели КНДР разоружить, а сами то ?! До сих пор даже химическое оружие не уничтожили, двуличные уб...ки ! am angry soldier
    keeper03
  11. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 11:44
    Молодец,Братец Ким..С америГАДцами надо только так и работать..
    Злой 55
  12. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 11:53
    А Кима, что кто то за идиота считал? Он прекрасно видит, что творят в мире ы.
    jncnfdybr
  13. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:12
    "честное слово" американцев ,всем известно! Потому ,Ын не торопит события..
    Сибирский цирюльник
  14. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 12:16
    Значит будет жива КНДР. Все соглашения и договоры с "исключительными" - это договор с сатаной. Как не крути - загремишь в ад, причём намного раньше срока. Саддам, Милошевич, Каддафи... Думаю что перспектива оказаться на месте вышеперечисленных, тов. Ына не устраивает.
    Николай Петров
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