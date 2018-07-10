Северная Корея отказала США. Разоружения не будет?

Пхеньян отказался создавать совместную с Вашингтоном рабочую группу по выработке действий, которые приведут к полной денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает информационное агентство "Киодо".Как сообщает издание, глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт ранее утверждала, что США со своей стороны создали такую группу, но Северная Корея предложение участвовать в ней отклонила. Американская группа была создана по итогам двухдневных переговоров 6–7 июля госсекретаря США Майкла Помпео с с зампредом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Встреча Помпео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не состоялась, хотя на этом "очень сильно" настаивали Соединенные Штаты.Напомним, что буквально через несколько часов после окончания встречи Помпео с Ким Ён Чхолем, северокорейское внешнеполитическое ведомство обвинило Вашингтон в "одностороннем и гангстерском запросе на ядерное разоружение". В Пхеньяне заявили, что состоявшийся визит госсекретаря США и его переговоры с руководством КНДР могут привести к срыву всех договоренностей по ядерному разоружению Корейского полуострова. Северокорейские власти прямо указали на США, как виновника вероятного срыва процесса разоружения из-за "непомерных требований". Следуя логике заявлений, получается, что США требуют от КНДР немедленного и быстрого разоружения, а Северная Корея решила идти по пути постепенного разоружения с выполнением всех обещаний со стороны США.